UE îl mustră pe Zelenski după declarații considerate amenințătoare la adresa lui Viktor Orbán
HotNews, 7 martie 2026 08:30
Comisia Europeană l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru declarațiile interpretate ca o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orbán, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Ucraina și Ungaria. Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat drept o amenințare la adresa premierului Viktor […] The post UE îl mustră pe Zelenski după declarații considerate amenințătoare la adresa lui Viktor Orbán first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 15 minute
08:30
UE îl mustră pe Zelenski după declarații considerate amenințătoare la adresa lui Viktor Orbán # HotNews
Comisia Europeană l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru declarațiile interpretate ca o amenințare la adresa premierului ungar Viktor Orbán, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Ucraina și Ungaria. Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat drept o amenințare la adresa premierului Viktor […] The post UE îl mustră pe Zelenski după declarații considerate amenințătoare la adresa lui Viktor Orbán first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
07:40
Horoscop 7 martie – PEȘTI – o revedere emoționantă și care poate aduce schimbări majore în viața # HotNews
Horoscop 7 martie – O zi cu veștile pe care le-așteptam. O să ne lămurim în privința mai multor lucruri și o să avem acea disponibilitate să le fim de ajutor celor care au nevoie de noi. PEȘTI O revedere emoționantă și care poate aduce schimbări majore în viața voastră, cum ar fi să-l reprimiți […] The post Horoscop 7 martie – PEȘTI – o revedere emoționantă și care poate aduce schimbări majore în viața first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
20:20
Renato Usatîi: „În Republica Moldova, pentru cei din PAS nu mai există justiție, înseamnă că nici pentru cetățeni!” # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că modificarea legislației pentru numirea lui Herman von Hebel într-o funcție în cadrul procesului de evaluare a procurorilor demonstrează că în Republica Moldova regulile sunt schimbate în funcție de interesele politice ale majorității parlamentare. „Astăzi este una dintre cele mai rușinoase zile la Parlament. Nu doar de când […] The post Renato Usatîi: „În Republica Moldova, pentru cei din PAS nu mai există justiție, înseamnă că nici pentru cetățeni!” first appeared on HotNews.md.
20:10
Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei într-o săptămână. Ion Ceban acuză guvernarea de lipsă de reacție la creșterea prețurilor # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, liderul Mișcarea Alternativa Națională, susține că majorarea rapidă a prețurilor la carburanți din ultimele zile va avea efecte directe asupra agriculturii, transportului și prețurilor la alimente. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Mișcarea Alternativa Națională, afirmă că scumpirile recente la carburanți reflectă, în opinia sa, […] The post Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei într-o săptămână. Ion Ceban acuză guvernarea de lipsă de reacție la creșterea prețurilor first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
14:20
Olga Ursu: „De ce statul Republica Moldova nu și-a manifestat interesul pentru tranzacția privind Portul Giurgiulești – obiectiv strategic al țării?” # HotNews
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, deputata MAN, Olga Ursu, a solicitat explicații privind lipsa interesului statului Republica Moldova pentru tranzacția ce a vizat Portului Internațional Liber Giurgiulești, un obiectiv strategic pentru țara noastră. Deputata a întrebat de ce Guvernul nu a analizat sau nu a încercat să participe la această tranzacție în interesul strategic […] The post Olga Ursu: „De ce statul Republica Moldova nu și-a manifestat interesul pentru tranzacția privind Portul Giurgiulești – obiectiv strategic al țării?” first appeared on HotNews.md.
12:50
VIDEO | Directorul SIS, prins cu acțiuni de manipulare a unor instituții mass-media pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova # HotNews
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Despre aceasta a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că „presa liberă” a primit indicații directe […] The post VIDEO | Directorul SIS, prins cu acțiuni de manipulare a unor instituții mass-media pentru a distrage atenția de la cazul ofițerilor SIS reținuți la Moscova first appeared on HotNews.md.
09:50
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, solicită autorităților de la Chișinău să înceapă de urgență negocieri cu Rusia pentru achiziția de gaze naturale, în contextul agravării crizei energetice. Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, afirmă că, în condițiile aprofundării […] The post ULTIMA ORĂ | Igor Dodon cere negocieri urgente cu Rusia pentru achiziția gazelor naturale first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Liderul MAN, Ion Ceban, acuză guvernarea că afectează sectorul HoReCa prin majorarea TVA # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Mișcarea Alternativa Națională, critică decizia guvernării de a majora TVA pentru sectorul HoReCa, afirmând că măsura ar putea avea consecințe economice și sociale semnificative. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Mișcării Alternativa Națională, a comentat decizia guvernării de a majora TVA pentru sectorul […] The post VIDEO | Liderul MAN, Ion Ceban, acuză guvernarea că afectează sectorul HoReCa prin majorarea TVA first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:00
Horoscop 6 martie – O zi frumoasă. O să ne bucurăm de prezența unor oameni care or să ne aducă o rază de speranță, o stare de bine și multe lucruri se vor rezolva foarte ușor. PEȘTI Apar proiecte incitante și o să vă organizați în așa fel încât să vă ajungă timpul să faceți […] The post Horoscop 6 martie – Zodia care va începe o frumoasă poveste de dragoste first appeared on HotNews.md.
5 martie 2026
21:30
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, transmite AFP. Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricţii privind serviciile sociale, asigurările medicale, şederea legală şi educaţia acordate refugiaţilor ucraineni […] The post Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni first appeared on HotNews.md.
20:40
Vadim Vieru: Modificarea regulii de vot pentru comisiile de vetting ar putea afecta raportul Comisiei Europene # HotNews
Avocatul Vadim Vieru, reprezentant al Promo-LEX, avertizează că modificarea adoptată de Parlament privind reducerea pragului de vot pentru desemnarea membrilor comisiilor de vetting ar putea influența negativ raportul Comisia Europeană privind progresul Republicii Moldova. Avocatul Vadim Vieru, reprezentant al organizației Promo-LEX, susține că modificarea adoptată de majoritatea parlamentară pentru a permite alegerea lui Herman von […] The post Vadim Vieru: Modificarea regulii de vot pentru comisiile de vetting ar putea afecta raportul Comisiei Europene first appeared on HotNews.md.
19:20
Olesea Stamate: Modificarea regulii de vot pentru comisiile de vetting subminează reforma justiției # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate avertizează că modificarea regulii de vot pentru comisiile de vetting riscă să politizeze procesul și să afecteze încrederea partenerilor europeni în reforma justiției din Republica Moldova. Fosta deputată Olesea Stamate susține că regula potrivit căreia membrii comisiilor de vetting erau desemnați cu o majoritate calificată de 3/5 nu a fost introdusă […] The post Olesea Stamate: Modificarea regulii de vot pentru comisiile de vetting subminează reforma justiției first appeared on HotNews.md.
19:10
VIDEO | Renato Usatîi, despre starea de alertă : Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei. Trebuia de acționat imediat! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că, dacă ar fi fost la conducere, ar fi declarat starea de alertă încă din prima zi a crizei provocate de atacul asupra Iranului. Acest apt ar fi permis direcționarea resurselor financiare din rezerva de stat spre procurarea motorinei și a produselor petroliere. Potrivit liderului Partidului Nostru, astăzi, […] The post VIDEO | Renato Usatîi, despre starea de alertă : Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei. Trebuia de acționat imediat! first appeared on HotNews.md.
13:50
VIDEO Ion Ceban acuză consilierii PAS de destabilizare în Primăria Chișinău – se încearcă distragere atenției de la problemele reale ale cetățenilor # HotNews
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, lider al Mișcarea Alternativa Națională, acuză consilierii Partidul Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău că ar fi provocat acțiuni de destabilizare în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Edilul susține că reprezentanții PAS ar fi perturbat deliberat prezentarea publică a Planului de Mobilitate Urbană. Ceban: „Se încearcă distragerea atenției de […] The post VIDEO Ion Ceban acuză consilierii PAS de destabilizare în Primăria Chișinău – se încearcă distragere atenției de la problemele reale ale cetățenilor first appeared on HotNews.md.
13:30
Victoria Furtună acuză modificarea „peste noapte” a regulilor de numire în Comisia de evaluare: „Este capturare a statului” # HotNews
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, acuză majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) că ar fi modificat deliberat procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor, reducând pragul de vot de la 61 la 51 de deputați. Declarațiile vin în contextul eșuării votului pentru candidatura lui Herman von Hebel. […] The post Victoria Furtună acuză modificarea „peste noapte” a regulilor de numire în Comisia de evaluare: „Este capturare a statului” first appeared on HotNews.md.
08:50
FOTO | Irina Vlah: Relațiile dintre Republica Moldova și Bulgaria nu se limitează la cadrul diplomatic, ci sunt consolidate de legături umane și culturale puternice # HotNews
Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republica Bulgaria la Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale – Ziua Eliberării Bulgariei, subliniind importanța suveranității și a respectului față de istorie. Irina Vlah a menționat că Ziua Eliberării Bulgariei reprezintă, pentru poporul bulgar, un simbol al luptei pentru […] The post FOTO | Irina Vlah: Relațiile dintre Republica Moldova și Bulgaria nu se limitează la cadrul diplomatic, ci sunt consolidate de legături umane și culturale puternice first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
CNN: Beijingul asistă la ofensiva lui Trump împotriva aliaților Chinei, dar evită implicarea directă # HotNews
Într-o succesiune rapidă de evenimente, președintele SUA, Donald Trump, ar fi eliminat doi dintre cei mai apropiați aliați ai Beijingului – liderul venezuelean Nicolás Maduro și liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei – într-un context care a redesenat brusc ecuația geopolitică globală. Potrivit unei analize publicate de CNN, reacția Chinei a fost vehementă la nivel […] The post CNN: Beijingul asistă la ofensiva lui Trump împotriva aliaților Chinei, dar evită implicarea directă first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 5 martie – o zi cu rezolvări. O să cântărim bine de tot situația înainte de a spune și de a face ceva, de a lua o decizie și o să fim stăpâni pe situație. PEȘTI O să vă dați peste cap să scăpați de toate obligațiile de serviciu, să lansați la apă proiecte […] The post Horoscop 5 martie – SCORPION – se conturează un proiect pretențios la serviciu first appeared on HotNews.md.
4 martie 2026
20:40
NEWS ALERT | Renato Usatîi: Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc # HotNews
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc din luna aprilie 2025, iar serviciile moldovenești au încercat să “îi schimbe în locul lui Guțul”, a dezvăluit președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a afirmat că admite că cei doi ofițeri, numele cărora le-a prezentat public, au fost trădați de către […] The post NEWS ALERT | Renato Usatîi: Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate sunt arestați de FSB-ul rusesc first appeared on HotNews.md.
17:40
TOP cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa # HotNews
În contextul tensiunilor internaționale și al temerilor privind izbucnirea unui al Treilea Război Mondial, experții au întocmit o listă cu cele 11 cele mai sigure țări din lume, două dintre ele aflându-se în Europa. După ce SUA și Iran au lansat împreună atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a ripostat cu drone și rachete în […] The post TOP cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa first appeared on HotNews.md.
17:30
Inna Virtosu: Criticile lui Donald Trump la adresa Spaniei și Marii Britanii este un semnal politic strategic # HotNews
Cercetătoarea științifică Inna Virtosu a publicat o analiză privind momentul tensionat de la Washington, D.C., unde, în cadrul unei întrevederi la Biroul Oval, președintele SUA, Donald Trump, a formulat critici directe la adresa Spaniei și Marii Britanii, în prezența cancelarului german Friedrich Merz. Critici la adresa Madridului Potrivit analizei, declarațiile au venit în contextul poziției […] The post Inna Virtosu: Criticile lui Donald Trump la adresa Spaniei și Marii Britanii este un semnal politic strategic first appeared on HotNews.md.
17:00
Premierul Robert Fico a avertizat anterior că Slovacia ar putea limita sprijinul energetic pentru Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin conducta Druzhba. Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, potrivit publicației slovace Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală […] The post ULTIMA ORĂ | Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina first appeared on HotNews.md.
16:40
Deputata din cadrul Blocului „Alternativa”, Olga Ursu, participă în aceste zile la un program intensiv desfășurat la Parlamentul European, la Bruxelles, dedicat consolidării competențelor în comunicare politică și arta negocierii. Evenimentul este organizat sub egida inițiativei Women Empowerment. Program dedicat consolidării competențelor politice Potrivit declarațiilor făcute de deputată, programul are o durată de două zile […] The post Olga Ursu: Integrarea europeană trebuie să fie un obiectiv național, nu monopol politic first appeared on HotNews.md.
16:10
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov: Guvernarea manipulează agricultorii și aplică dublele standarde # HotNews
„Guvernarea nu doar că ignoră problemele agricultorilor, dar și îi manipulează atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile”, a declarat deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. Mai mult, potrivit acestuia, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri […] The post Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov: Guvernarea manipulează agricultorii și aplică dublele standarde first appeared on HotNews.md.
14:30
Primarul general al municipiului Chișinău și liderul Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, solicită recalcularea retroactivă a tarifelor la gaz și energia electrică, în contextul stării de alertă în energetică. Edilul susține că actualul cadru legal permite intervenția Guvernului în vederea reducerii facturilor pentru populație. Apel la reducerea retroactivă a tarifelor Potrivit declarațiilor făcute public, […] The post Ion Ceban: Guvernarea are pârghiile legale pentru a reduce tarifele în stare de alertă first appeared on HotNews.md.
13:50
Scandal privind reforma administrativ-teritorială: primari „constrânși” să accepte amalgamarea localităților # HotNews
Aproximativ 400 de primari din întreaga țară ar fi supuși unor presiuni politice și instituționale, prin dosare „create la comandă” și controale inițiate de diverse structuri ale statului, susțin autorii declarațiilor. Aceștia acuză guvernarea, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), de tentative de intimidare a administrațiilor locale și de folosire a reformei administrativ-teritoriale în […] The post Scandal privind reforma administrativ-teritorială: primari „constrânși” să accepte amalgamarea localităților first appeared on HotNews.md.
13:10
VIDEO: Victoria Furtună acuză blocarea abuzivă a contului partidului „Moldova Mare”: „Este presiune politică” # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, acuză o bancă comercială de blocarea abuzivă a contului formațiunii și califică situația drept „presiune politică”. Politiciana susține că instituțiile statului au fost sesizate, însă ar fi refuzat să intervină. Acuzații privind blocaje repetate Fosta procuroare anticorupție afirmă că formațiunea a mai trecut anterior printr-un episod similar, pe care […] The post VIDEO: Victoria Furtună acuză blocarea abuzivă a contului partidului „Moldova Mare”: „Este presiune politică” first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO Irina Vlah: Dle Gavriliţă, la această etapă vă pot spune doar că aţi picat testul! Guvernarea a pus la cale un plan bine calculat, prin care să jecmănească oamenii # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „poporul trebuie să știe adevărul: autoritățile ne pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Creșterea de trei ori a impozitului pe proprietate este doar începutul. Oricât s-ar justifica Guvernul, adevăratul motiv al noilor poveri fiscale sunt poftele exagerate ale regimului aflat la putere și găurile uriașe […] The post VIDEO Irina Vlah: Dle Gavriliţă, la această etapă vă pot spune doar că aţi picat testul! Guvernarea a pus la cale un plan bine calculat, prin care să jecmănească oamenii first appeared on HotNews.md.
10:00
O nouă investigație scoate la iveală gravele încălcări privind publicitatea produselor din tutun # HotNews
Bloggerul Eugen Luchianiuc scrie într-un nou material pe blogul său că, Legislaţia privind publicitatea produselor din tutun continuă să se încalce, iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă să tacă. Mai mult, el a adresat o scrisoare deschisă instituției, în care solicită oficial răspuns la 8 întrebări. Nemijlocit, Luchianiuc precizează că, în pofida legislației […] The post O nouă investigație scoate la iveală gravele încălcări privind publicitatea produselor din tutun first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 4 martie – SCORPION O să vă puneți toată priceperea la bătaie ca să vă creați un produs de succes # HotNews
Horoscop 4 martie – o zi cu noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile, întâlnirile cu oameni cărora le pasă de noi și o să ne bucurăm de tot ce ni se întâmplă. PEȘTI Demersurile care țin de bani și acte or să vă reușească și o să vă redresați din mai multe puncte […] The post Horoscop 4 martie – SCORPION O să vă puneți toată priceperea la bătaie ca să vă creați un produs de succes first appeared on HotNews.md.
3 martie 2026
21:40
VIDEO | Ion Ceban: Lucrările pe șoseaua Muncești continuă zi și noapte. Drumul a cedat din cauza lucrărilor defectuoase din 2012 # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că lucrările de intervenție pe Șoseaua Muncești se desfășoară continuu, inclusiv seara târziu, după ce un tronson al drumului a cedat. Peste 10 echipe sunt mobilizate pentru stabilizarea carosabilului și restabilirea siguranței în trafic. Intervenții non-stop pe tronsonul afectat Potrivit edilului, echipele de muncitori sunt în teren […] The post VIDEO | Ion Ceban: Lucrările pe șoseaua Muncești continuă zi și noapte. Drumul a cedat din cauza lucrărilor defectuoase din 2012 first appeared on HotNews.md.
15:20
VIDEO | Victoria Furtună cere dosar penal pe numele Maiei Sandu: acuzații privind grațieri „ilegale” # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, solicită deschiderea unui dosar penal pe numele șefei statului, Maia Sandu, și a membrilor comisiei de grațiere, acuzând presupuse ilegalități în eliberarea unor persoane condamnate pentru infracțiuni grave. Până la această oră, Președinția nu a comentat acuzațiile. Acuzații privind grațierea unor condamnați Victoria Furtună susține că, în ultimii patru […] The post VIDEO | Victoria Furtună cere dosar penal pe numele Maiei Sandu: acuzații privind grațieri „ilegale” first appeared on HotNews.md.
11:50
BREAKING NEWS VIDEO | Rețea de contrabandă cu 550.000 de țigarete, destructurată la frontiera moldo-română # HotNews
Un caz de contrabandă cu 550.000 de țigarete a fost documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate pe teritoriul Republica Moldova și al România. Trei persoane, inclusiv un polițist de frontieră și un funcționar vamal, au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul anchetei coordonate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale […] The post BREAKING NEWS VIDEO | Rețea de contrabandă cu 550.000 de țigarete, destructurată la frontiera moldo-română first appeared on HotNews.md.
11:40
Liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, susține că scenariul aplicat recent în Durlești ar putea fi replicat și în orașul Codru, invocând presupuse presiuni politice pentru schimbarea conducerii administrației locale. Acuzații privind posibile intervenții la Codru Potrivit declarațiilor făcute de Ion Ceban, deși la Codru funcția de primar este deținută de un reprezentant al […] The post Ion Ceban: „Scenariul de la Durlești ar putea fi repetat la Codru” first appeared on HotNews.md.
11:30
VIDEO | Ion Chicu avertizează asupra riscurilor escaladării conflictului din Orientul Mijlociu: „Să protejăm cetățenii și economia” # HotNews
Deputatul Ion Chicu susține că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după bombardamentele lansate de forțele americane și israeliene asupra Iran și riposta acestuia în regiunea Golfului Persic, ridică riscuri majore atât pentru securitatea cetățenilor moldoveni aflați în zonă, cât și pentru economia Republicii Moldova. Îngrijorări privind escaladarea conflictului Potrivit deputatului, situația s-a tensionat începând cu […] The post VIDEO | Ion Chicu avertizează asupra riscurilor escaladării conflictului din Orientul Mijlociu: „Să protejăm cetățenii și economia” first appeared on HotNews.md.
11:10
VIDEO | Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Este cinic să divizezi oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului în funcție de preferințele lor politice # HotNews
Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să se bucure de aceleași drepturi și să nu fie divizați de către politicieni în funcție de preferințele lor politice. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare a politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Alexandr Berlinschii a […] The post VIDEO | Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Este cinic să divizezi oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului în funcție de preferințele lor politice first appeared on HotNews.md.
10:50
Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru expediere în instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă condamnări de până la 15 ani de închisoare # HotNews
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] The post Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru expediere în instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă condamnări de până la 15 ani de închisoare first appeared on HotNews.md.
10:40
Zelenski anunță că Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile pentru începerea negocierilor de aderare la UE # HotNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, luni, că Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor de aderare la UE. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că până în 2027 va fi pregătită din punct de vedere tehnic să devină membră a UE. Desigur, acest lucru nu depinde de Ucraina. Ucraina își va […] The post Zelenski anunță că Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile pentru începerea negocierilor de aderare la UE first appeared on HotNews.md.
09:10
Ţara în care culesul ghioceilor este amendat cu până la 50.000 de euro. “Vestitorii primăverii”, protejaţi de lege # HotNews
În Germania, culesul ghioceilor sălbatici este interzis și se pedepsește cu amenzi de până la 50.000 de euro. Aceste plante sunt protejate fiindcă sunt în declin în habitatul lor natural, iar ruperea lor dăunează ecosistemului. Florile pot cauza otrăviri și sunt toxic pentru copii și animalele de companie. De asemenea, legarea sau mutarea ghioceilor din […] The post Ţara în care culesul ghioceilor este amendat cu până la 50.000 de euro. “Vestitorii primăverii”, protejaţi de lege first appeared on HotNews.md.
09:10
VIDEO | Ion Ceban: Stația de sortare a deșeurilor din Chișinău, realizată conform graficului. Investiții de 26 milioane de euro # HotNews
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, iar termenele și cerințele tehnice sunt respectate, a declarat primarul general al capitalei, Ion Ceban. Proiectul face parte din programul municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, o investiție estimată la aproximativ 26 de milioane de euro. Lucrările avansează conform planului […] The post VIDEO | Ion Ceban: Stația de sortare a deșeurilor din Chișinău, realizată conform graficului. Investiții de 26 milioane de euro first appeared on HotNews.md.
08:40
Severele Amazon din Emiratele Arabe au fost atacate de Iran, iar incendiul a provocat mai multe daune # HotNews
Serverele Amazon din Emiratele Arabe Unite au fost lovite, duminică, în timpul atacurilor Iranului asupra ţării. Amazon a anunţat că ar putea dura cel puțin o zi pentru a repune în funcțiune centrul de date. Incendiul a fost cauzat de „obiecte” care au lovit unitatea de date, notează Business Insider, fără a preciza însă despre […] The post Severele Amazon din Emiratele Arabe au fost atacate de Iran, iar incendiul a provocat mai multe daune first appeared on HotNews.md.
08:00
VIDEO | Procurorii din România și Republica Moldova destructurează o rețea de „investment scam” coordonată din Chișinău # HotNews
O amplă anchetă transfrontalieră între România și Republica Moldova intră într-o nouă etapă, după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) cu Procuratura Hîncești – Oficiul Ialoveni. Obiectivul: destructurarea unei organizații de tip „call center”, cu sediul faptic în Chișinău, specializată în înșelăciuni prin […] The post VIDEO | Procurorii din România și Republica Moldova destructurează o rețea de „investment scam” coordonată din Chișinău first appeared on HotNews.md.
07:30
ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări # HotNews
Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să „plece imediat” din 14 ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează Reuters. Mora Namdar, secretara adjunctă a Departamentului de Stat pentru afaceri consulare, a scris că cetățenii americani ar trebui să […] The post ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări first appeared on HotNews.md.
06:50
Horoscop 3 martie – Lună Plină, cu vești de tot felul. Avem multe de spus și de făcut, o să încercăm să mulțumim pe toată lumea, dar o să fie loc și de mai bine. PEȘTI Se rezolvă probleme mai vechi și o să puteți face progrese, să dezvoltați proiecte pe care le aveți de […] The post Horoscop 3 martie – pentru o zodie se anunță o recompensă în bani first appeared on HotNews.md.
2 martie 2026
17:50
Irina Vlah avertizează: Soarta a 800 de biserici poate provoca tensiuni majore în societate # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie”. Irina Vlah […] The post Irina Vlah avertizează: Soarta a 800 de biserici poate provoca tensiuni majore în societate first appeared on HotNews.md.
16:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță prezentarea, în această săptămână, a mai multor proiecte strategice dedicate dezvoltării sistemului educațional din Capitală, cu accent pe extinderea rețelei școlare și consolidarea programului cu orar prelungit. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația locală va prezenta, pe parcursul acestei săptămâni, mai multe […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță proiecte strategice unice la nivel național și chiar european first appeared on HotNews.md.
16:20
VIDEO | Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în orașele Moldovei de către membrii Partidului Nostru # HotNews
Primarii, consilierii Partidului Nostru, alături de veterani și membrii familiilor lor, împreună cu numeroși cetățeni, au participat la solemnitățile dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței. La Bălți, primarul municipiului Alexandr Petkov și consilierii Partidului Nostru au adus un omagiu celor care și-au pierdut viața pentru apărarea țării. Depunerea de flori a avut loc la Monumentul domnitorului […] The post VIDEO | Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în orașele Moldovei de către membrii Partidului Nostru first appeared on HotNews.md.
16:10
VIDEO | Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # HotNews
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult sprijin […] The post VIDEO | Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | „Familia înaintea politicienilor”: mesajul Victoriei Furtună la comemorarea tragediei din 1992 # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru din 1992, subliniind că tragedia rămâne o rană deschisă pentru numeroase familii și că reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol trebuie să producă rezultate concrete pentru cetățeni. La 34 de ani de […] The post VIDEO | „Familia înaintea politicienilor”: mesajul Victoriei Furtună la comemorarea tragediei din 1992 first appeared on HotNews.md.
13:50
Victoria Furtună acuză lipsa unei poziții a Chișinăului privind conflictul din Orientul Mijlociu: „Moldova tace” # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică lipsa unei poziții publice a autorităților de la Chișinău în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu. Aceasta susține că, în perioade de criză internațională, cetățenii trebuie să cunoască principiile care ghidează politica externă a statului. „Nu alegem tabere, dar trebuie să avem o poziție” Fostul procuror anticorupție a […] The post Victoria Furtună acuză lipsa unei poziții a Chișinăului privind conflictul din Orientul Mijlociu: „Moldova tace” first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.