Iranul amenință cu atacuri asupra instalațiilor petroliere: prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari barilul

09:10

În Germania, culesul ghioceilor sălbatici este interzis și se pedepsește cu amenzi de până la 50.000 de euro. Aceste plante sunt protejate fiindcă sunt în declin în habitatul lor natural, iar ruperea lor dăunează ecosistemului. Florile pot cauza otrăviri și sunt toxic pentru copii și animalele de companie. De asemenea, legarea sau mutarea ghioceilor din […] The post Ţara în care culesul ghioceilor este amendat cu până la 50.000 de euro. “Vestitorii primăverii”, protejaţi de lege first appeared on HotNews.md.