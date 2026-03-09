Un bărbat condamnat la ani grei de închisoare – ar fi șantajat o femeie, amenintând-o cu publicarea unor imagini intime

Potrivit probelor administrate, în anul 2020, victima s-ar fi cunoscut cu inculpatul prin intermediul rețelelor sociale. După ce femeia a aflat că bărbatul se află în detenție, aceasta s-ar fi întâlnit cu el la locul de detenție. Ulterior, după stabilirea unei relații de încredere între ei, inculpatul i-ar fi solicitat fotografii cu caracter intim, pe […]

