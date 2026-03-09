Un bărbat condamnat la ani grei de închisoare – ar fi șantajat o femeie, amenintând-o cu publicarea unor imagini intime
Potrivit probelor administrate, în anul 2020, victima s-ar fi cunoscut cu inculpatul prin intermediul rețelelor sociale. După ce femeia a aflat că bărbatul se află în detenție, aceasta s-ar fi întâlnit cu el la locul de detenție. Ulterior, după stabilirea unei relații de încredere între ei, inculpatul i-ar fi solicitat fotografii cu caracter intim, pe […] Articolul Un bărbat condamnat la ani grei de închisoare – ar fi șantajat o femeie, amenintând-o cu publicarea unor imagini intime apare prima dată în sinteza.org.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 780,0 milioane de lei în perioada 2 – 8 martie 2026 # Sinteza
În perioada 2 – 8 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 780,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 6,7 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 102,8%. Totodată, în perioada 2 – […] Articolul Serviciul Vamal raportează încasări de peste 780,0 milioane de lei în perioada 2 – 8 martie 2026 apare prima dată în sinteza.org.
PAS apără amendamentul pentru Herman von Hebel. Radu Marian acuză opoziția că încearcă să blocheze reforma justiției # Sinteza
Deputatul PAS Radu Marian a comentat controversa legată de amendamentul legislativ care permite numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu votul majorității simple, în anumite condiții – modificare despre care opoziția spune că ar fi fost făcută „cu dedicație” pentru juristul olandez Herman von Hebel, transmite libertv.md. Într-o postare publică, Marian […] Articolul PAS apără amendamentul pentru Herman von Hebel. Radu Marian acuză opoziția că încearcă să blocheze reforma justiției apare prima dată în sinteza.org.
FMI constată creșterea riscurilor în sistemul financiar al Republicii Moldova pe fondul creditării rapide și al scumpirii locuințelor # Sinteza
Riscurile pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova sunt în creștere, pe fondul accelerării creditării și al majorării puternice a prețurilor la locuințe, chiar dacă sistemul bancar rămâne, în ansamblu, rezistent, se arată într-un raport al FMI. Evaluarea arată că ritmul de creștere a creditării sectorului privat a ajuns la aproximativ 30% anual la mijlocul anului […] Articolul FMI constată creșterea riscurilor în sistemul financiar al Republicii Moldova pe fondul creditării rapide și al scumpirii locuințelor apare prima dată în sinteza.org.
Miniștrii Mihai Popșoi și Jeyhun Bayramov au discutat la Baku extinderea cooperării moldo-azere # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună. Cei doi miniștri au discutat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a dialogului bilateral în mai multe domenii de interes comun. Cu această ocazie, a […] Articolul Miniștrii Mihai Popșoi și Jeyhun Bayramov au discutat la Baku extinderea cooperării moldo-azere apare prima dată în sinteza.org.
Ne duc faima în Italia. Doi moldoveni sunt acuzați de trafic de persoane și exploatare prin muncă a altor 50 de moldoveni # Sinteza
Carabinierii din Mantova (Italia) au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat”, un sistem prin care un „caporale” (intermediar) recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de […] Articolul Ne duc faima în Italia. Doi moldoveni sunt acuzați de trafic de persoane și exploatare prin muncă a altor 50 de moldoveni apare prima dată în sinteza.org.
Schimbări la obținerea permisului de ședere. Ce trebuie să știe cetățenii străini care vor să muncească în Republica Moldova # Sinteza
Cetățenii străini care solicită obținerea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă în Republica Moldova vor fi supuși, începând cu 2 martie, unei proceduri temporare noi, menite să reducă timpul de așteptare și să eficientizeze procesul de documentare. Măsura vizează persoanele aflate deja în procedură și presupune modificări în modul de depunere a […] Articolul Schimbări la obținerea permisului de ședere. Ce trebuie să știe cetățenii străini care vor să muncească în Republica Moldova apare prima dată în sinteza.org.
Greenpeace, obligată să plătească 345 milioane dolari către Energy Transfer după protestele împotriva conductei DAPL # Sinteza
Un judecător din statul american Dakota de Nord a stabilit oficial ca organizația de mediu Greenpeace să plătească 345 de milioane de dolari companiei Energy Transfer, dezvoltatorul conductei Dakota Access Pipeline (DAPL), în urma unui proces care a vizat protestele desfășurate în anii 2016 și 2017, potrivit North Dakota Monitor. Decizia vine după mai multe luni de dispute juridice privind […] Articolul Greenpeace, obligată să plătească 345 milioane dolari către Energy Transfer după protestele împotriva conductei DAPL apare prima dată în sinteza.org.
Netflix rămâne un reper pentru pasionații de seriale, producții care te prind chiar din primul episod. Odată cu începutul lunii martie, abonații platformei au parte de mai multe lansări, de la drame intense, povești horror menite să dea fiori, dar și reveniri mult așteptate ale unor seriale îndrăgite de public, informează Tudum. Mai jos sunt câteva producții […] Articolul Cele mai așteptate seriale din martie pe care nu trebuie să le ratezi apare prima dată în sinteza.org.
Gigantul petrolier Saudi Aramco ar fi oprit operațiunile la rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită după un atac cu drone în zonă. Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu, a companiei Saudi Aramco, a fost atacată cu drone în cursul dimineții de luni, 2 martie 2026. Incidentul ar fi determinat conducerea rafinăriei să […] Articolul VIDEO// Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu a fost atacată cu drone apare prima dată în sinteza.org.
Centrul Național Anticorupție prezintă sinteza acțiunilor desfășurate săptămâna trecută pe domeniile combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Zeci de percheziții au avut loc în mai multe primării din țară într-un dosar de delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane, finanțate prin Programul Național „Satul European”. Este investigată fraudarea recepției […] Articolul Sinteza CNA// Peste 50 de percheziții și peste 30 milioane de lei prejudicii apare prima dată în sinteza.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, o vizită de lucru în raionul Criuleni. Șeful legislativului a discutat cu reprezentanții autorităților publice locale, a vizitat proiecte de infrastructură implementate și s-a întâlnit cu antreprenori care contribuie la dezvoltarea localităților. Tradițional, vizita de lucru a început cu o ședință cu primarii din regiune, […] Articolul Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Criuleni apare prima dată în sinteza.org.
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord efectuează, în perioada 1–3 martie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de Fabian Hamilton, președinte al Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare. Din componența delegației mai fac parte membri ai Camerei Comunelor și ai Camerei Lorzilor. La Parlament, oficialii britanici vor […] Articolul O delegație de parlamentari britanici efectuează o vizită în Republica Moldova apare prima dată în sinteza.org.
Pe 17 mai 2026 va avea loc referendumul local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir # Sinteza
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir. Amintim că, prin hotărârea CEC nr. 4264 din 22 decembrie 2025, a fost constituit grupul de inițiativă, în număr de 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local de revocare […] Articolul Pe 17 mai 2026 va avea loc referendumul local de revocare a primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir apare prima dată în sinteza.org.
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul a fost votat în două lecturi # Sinteza
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice […] Articolul Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Proiectul a fost votat în două lecturi apare prima dată în sinteza.org.
Serviciul Vamal a depistat 335 de perechi de încălțăminte fără acte de proveniență. Mărfurile au fost confiscate # Sinteza
Un lot comercial de marfă, fără acte de proveniență, a fost depistat într-un mijloc de transport, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model Renault Megane, condusă de un conațional în vârstă de 37 de ani, se deplasa în localitatea Halahora de Sus, r-nul Briceni, când a fost […] Articolul Serviciul Vamal a depistat 335 de perechi de încălțăminte fără acte de proveniență. Mărfurile au fost confiscate apare prima dată în sinteza.org.
Schemă de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 7 milioane lei, deconspirată de SFS și PCCOCS # Sinteza
Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în Chișinău de peste 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului. Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate fără însă ca să le indice în actele contabile. În schimb, […] Articolul Schemă de evaziune fiscală cu prejudicii de peste 7 milioane lei, deconspirată de SFS și PCCOCS apare prima dată în sinteza.org.
Blocul alimentar al spitalului raional Șoldănești a fost renovat cu investiții de peste 4,1 milioane lei, finanțate de CNAM # Sinteza
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost […] Articolul Blocul alimentar al spitalului raional Șoldănești a fost renovat cu investiții de peste 4,1 milioane lei, finanțate de CNAM apare prima dată în sinteza.org.
Peste 40 de tineri au participat la un atelier național dedicat memoriei Holocaustului și combaterii discursului de ură # Sinteza
Peste 40 de tineri din întreaga țară au participat la un atelier educațional de învățare, reflecție și dialog, dedicat memoriei Holocaustului, combaterii discursului de ură și prevenirii discriminării. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea gândirii critice și empatiei, precum și încurajarea implicării civice active în promovarea memoriei istorice, a responsabilității și a solidarității în societatea […] Articolul Peste 40 de tineri au participat la un atelier național dedicat memoriei Holocaustului și combaterii discursului de ură apare prima dată în sinteza.org.
Captură record pornită din Moldova: 12 kg droguri la Briceni au dus la peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia, sub coordonarea Europol # Sinteza
Urmare a unei capturi de 12 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în Moldova prin Briceni în mai 2025, acum în Ucraina și Polonia au fost desfășurate peste 500 percheziții, cu reținerea a peste 100 de persoane. Astfel, urmare a reținerii în Moldova într-un dosar gestionat de ofițerii Direcției […] Articolul Captură record pornită din Moldova: 12 kg droguri la Briceni au dus la peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia, sub coordonarea Europol apare prima dată în sinteza.org.
Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în Republica Moldova # Sinteza
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas. Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Parlamentului, Igor Grosu. De asemenea, sunt programate discuții cu […] Articolul Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în Republica Moldova apare prima dată în sinteza.org.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 695,8 milioane de lei în perioada 16 – 22 februarie 2026 # Sinteza
În perioada 16 – 22 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 695,8 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4,9 miliarde de lei. Totodată, în perioada 16 – 22 februarie 2026, de către persoane fizice au fost […] Articolul Serviciul Vamal raportează încasări de peste 695,8 milioane de lei în perioada 16 – 22 februarie 2026 apare prima dată în sinteza.org.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, duminică, la FIRST Tech Challenge Moldova – competiție de robotică pentru tineri care proiectează, construiesc și programează roboți. La eveniment au participat peste 250 de elevi, care fac parte din 31 de echipe din întreaga țară. În cadrul campionatului, echipele de robotică au prezentat proiectele lor, procesul de inovare și […] Articolul Prim-ministrul Republicii Moldova a participat la competiția de robotică pentru tineri apare prima dată în sinteza.org.
CNA și procurorii au desfășurat zeci de percheziții în mai multe primării din țară într-un dosar de delapidare de proporții în proiecte de infrastructură # Sinteza
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul […] Articolul CNA și procurorii au desfășurat zeci de percheziții în mai multe primării din țară într-un dosar de delapidare de proporții în proiecte de infrastructură apare prima dată în sinteza.org.
Copiii din localitățile rurale vor beneficia și în acest an de servicii stomatologice gratuite # Sinteza
Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, echipa mobilă de medici specialiști va presta servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice copiilor din […] Articolul Copiii din localitățile rurale vor beneficia și în acest an de servicii stomatologice gratuite apare prima dată în sinteza.org.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 931,7 milioane de lei în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 # Sinteza
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 931,7 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 120,5%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 5,8 miliarde de […] Articolul Serviciul Vamal raportează încasări de peste 931,7 milioane de lei în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 apare prima dată în sinteza.org.
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate […]
Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a condamnat un polițist și complicele acestuia la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă # Sinteza
La 18 februarie, Curtea de Apel Centru, a admis apelul declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 16 mai 2024, prin care un polițist și complicele său au fost achitați pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă, casând integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit căreia polițistului i-a fost […]
O femeie de 44 ani din Chișinău a fost condamnată la 6 ani de pușcărie pentru violență în familie # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală gravă, comis de o femeie în vârstă de 44 de ani. Prin sentința instanței, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, […]
„Call center” al drogurilor descoperit la Chișinău. 10 operatori recrutați prin Telegram, plătiți cu 200 € pe săptămână # Sinteza
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 […]
Cetățean ucrainean a fost reținut la punctul de trecere a frontierei ”Criva” pentru contrabandă cu substanțe narcotice # Sinteza
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei. […]
Patru persoane, învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale – condamnate penal # Sinteza
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane de diferite vârste (trei bărbați și o femeie) pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de cauzare […]
Reguli și termen-limită pentru autorizarea sondajelor de opinie și exit-pollurilor la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Sinteza
În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1138/2023, în perioada electorală pentru orice tip de alegeri sau referendumuri, au dreptul de a realiza sondaje de opinie și exit-polluri persoanele juridice de cercetare/sondare și/sau asociațiile obștești […]
Universitățile din Moldova își deschid porțile pentru absolvenții de licee, în cadrul campaniei „Învață în Moldova” # Sinteza
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățământ superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților. Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează. Tururile organizate ale absolvenților de licee în […]
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră investește în comunicare. Au avut loc instruiri pentru polițiștii de la Aeroportul Internațional Chișinău # Sinteza
La frontiera Republica Moldova, fiecare salut, fiecare explicație și fiecare gest contează. Pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, comunicarea profesionistă reprezintă o prioritate constantă și o investiție directă în încrederea cetățenilor. Astăzi, 28 de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o nouă sesiune de instruire […]
Grup infracțional destructurat la Căușeni. Opt persoane, suspectate de șantaj și extorcare de peste 47.000 de euro # Sinteza
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai […]
Un bărbat de 37 ani a fost condamnat la 2 ani de pușcărie pentru răpirea unui automobil de la o spălătorie din Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023, […]
Impozitul unic pentru freelanceri a adus venituri de 1,79 milioane lei în luna ianuarie 2026 # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1 795 696,20 lei, iar suma impozitului unic calculat – 269 354,43 lei. […]
Au fost desemnați câștigătorii concursului de proiecte pentru prevenirea tuberculozei în 2026 # Sinteza
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a desemnat câștigătorii concursului de proiecte privind activități de informare și conștientizare în răspunsul la tuberculoză și profilaxia și prevenirea tuberculozei (TB), desfășurat în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2026. Astfel, șase proiecte […]
