O femeie a tras numeroase focuri de armă în locuința din Beverly Hills a starului pop Rihanna
N4, 9 martie 2026 14:30
O femeie a tras numeroase focuri de armă în locuința din Beverly Hills a starului pop Rihanna, duminică, iar un glonț a trecut printr-un perete al casei, au relatat presa locală. Los Angeles Times și NBC4, citând un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles, au transmis că autoritățile au intervenit la incidentul armat
• • •
Acum 15 minute
14:30
O femeie a tras numeroase focuri de armă în locuința din Beverly Hills a starului pop Rihanna, duminică, iar un glonț a trecut printr-un perete al casei, au relatat presa locală. Los Angeles Times și NBC4, citând un purtător de cuvânt al poliției din Los Angeles, au transmis că autoritățile au intervenit la incidentul armat
14:30
Un tribunal din Istanbul a început prima audiere în procesul intentat primarului orașului, Ekrem Imamoglu, aflat în detenție, precum și altor figuri ale opoziției, într-un dosar de corupție. Imamoglu, în vârstă de 55 de ani, este principalul suspect dintre peste 400 de inculpați legați de administrația municipală din Istanbul, acuzați de corupție și luare de
Acum 30 minute
14:20
Creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere pe fondul conflictului din Golful Persic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,82 de lei, cu 28 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
14:20
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei drept noul lider suprem al țării, în locul tatălui său, Ali Khamenei, a relatat luni presa de stat. Prezentatorii postului Islamic Republic of Iran Broadcasting au citit anunțul oficial al Assembly of Experts, făcut la scurt timp după miezul nopții, ora Teheran. Mojtaba Khamenei, un cleric
Acum 6 ore
10:20
Articolul Dialoguri | Silviu Plopa, student: Nu investim, nu avem rezultate apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Departamentul Trezoreriei al SUA a emis joi o derogare de 30 de zile care permite Indiei să cumpere petrol rusesc aflat în prezent blocat pe mare. „Pentru a permite petrolului să continue să ajungă pe piața globală, Departamentul Trezoreriei emite o derogare temporară de 30 de zile pentru a permite rafinăriilor indiene să achiziționeze petrol
12:50
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Ea explicat că în actuala legislatură nu există suficiente voturi pentru a susține reforma justiției dincolo de majoritatea parlamentară, iar fără modificarea procedurii numirea
12:50
Sandu: Continuarea războiului din Orientul Mijlociu va ridica prețurile nu doar la resurse energetice, dar și la alte produse # N4
Republica Moldova este dependentă de importurile de produse petroliere, iar dacă războiul din Orientul Mijlociu va dura o perioadă mai îndelungată de timp, atunci, acest lucru va avea o influență directă asupra prețurilor la resursele energetice. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la postul Jurnal TV. MAIA SANDU, președintele
12:50
Maia Sandu a declarat că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru al treilea mandat de președinte. Declarația a fost făcută de aceasta la o emisiune de la postul Jurnal TV. Ea a subliniat că, în viitor, ar putea contribui la dezvoltarea țării și din alte funcții. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Nu
12:40
Japonia se pregătește să marcheze miercurea viitoare cea 15 ani de la un cutremur și tsunami devastatoare, care au lăsat în urmă peste 20.000 de morți sau dispăruți și au declanșat topirea a trei reactoare la o centrală nucleară. Catastrofa din 2011 a provocat cel mai grav accident nuclear de la Cernobîl, la centrala Fukushima,
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește să încheie mai întâi războiul din Iran, dar apoi „va fi doar o chestiune de timp" până când atenția Washingtonului se va îndrepta către Cuba. Vorbind la Casa Albă în cadrul unui eveniment cu echipa de fotbal Inter Miami, Trump a sugerat că autoritățile cubaneze sunt interesate
12:40
O badantă moldoveancă, reținută în Italia. Ar fi maltratat un vârstnic cu dizabilități, aflat în grija ei # N4
O femeie de 65 de ani, originară din Republica Moldova, a fost arestată în Italia, după ce autoritățile au pus în aplicare un ordin de încarcerare emis în urma unei anchete privind maltratarea unui vârstnic cu dizabilități, aflat în grija ei. Potrivit presei italieni, îngrijitoarea moldoveancă era căutată de mai mult timp și a fost
12:30
Ne așteaptă un weekend cu scumpiri și mai mari la carburanți, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu # N4
Ne așteaptă un weekend cu scumpiri și mai mari la carburanți, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,54 de lei, cu 21 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea
12:30
Cernăuțeanu: Poliția cunoaște locul aflării mai multor condamnați care se ascund în regiunea transnistreană # N4
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la postul TV8. Totuși, potrivit lui, poliția nu poate interveni pentru
12:30
Consumatorii din Republica Moldova vor primi, la începutul lunii martie, primele facturi la gaz calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare pe 4 februarie. Potrivit companiei Energocom, facturile pentru luna februarie vor include însă două tarife diferite, în funcție de perioada de consum. Astfel, pentru majoritatea consumatorilor casnici racordați la rețelele de distribuție de
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 05.03.2025 cu participarea lui Vadim Ceban apare prima dată în N4.
09:00
În condițiile aprofundării crizei energetice, devine tot mai evident că Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale. Cel puțin asta susține deputatul și liderul PSRM, Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova. „Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. Concurența pentru resursele energetice
5 martie 2026
13:40
Spania va trimite fregata Christopher Columbus în Cipru, alăturându-se portavionului francez Charles de Gaulle și altor nave ale marinei elene, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Fregata spaniolă, care va ajunge în jurul datei de 10 martie în zona insulei Creta, este utilizată în principal pentru apărare antiaeriană. Italia, Spania, Franța și Țările de Jos
13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat că Rusia ar putea opri livrările de gaze către piața europeană și s-ar putea orienta către alte piețe considerate mai promițătoare. Potrivit unor oficiali ai Uniunii Europene și unui document consultat de Reuters, Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor
13:20
Ecuadorul l-a declarat „persona non grata" pe ambasadorul Cubei, Basilio Gutierrez, precum și pe personalul său diplomatic, a anunțat Ministerul de Externe. Diplomaților li s-au acordat 48 de ore pentru a părăsi țara. Autoritățile nu au explicat motivele deciziei luate de guvernul președintelui Daniel Noboa, dar au invocat articolul 9 al Convenției de la Viena
12:40
În doar două zile, un litru de motorină s-a scumpit cu peste un leu. Prețurile la combustibili pentru mâine # N4
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,33 de lei, cu 16 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
12:40
Premierul Alexandru Munteanu va fi demis în luna mai, de aceea nu merită acum susținută vreo moțiune de cenzură în acest sens. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a precizat că unii actori politici mimează lupta politică și a cere acum proteste și demisia Guvernului ar fi acțiuni populiste. RENATO
12:40
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu # N4
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,33 de lei, cu 16 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
12:20
Portrete și memoriale ale liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, instalate prin tot Teheranul # N4
Portrete și memoriale ale liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, au fost văzute la Teheran joi, după ce acesta a fost ucis într-un atac americano-israelian asupra capitalei iraniene în weekend. Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului sâmbătă, după luni de amenințări din partea Washingtonului, în timp ce președintele american Donald Trump
12:20
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Oficialul a explicat că Republica Moldova și-a asigurat din timp volumele necesare de
12:20
Grosu: Unele benzinării, precum și transportatori ar încerca să profite de pe urma crizei în domeniul energetic # N4
Unele benzinării, precum și transportatori din Republica Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar fi scumpit ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie. Cel puțin, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a fost sesizat în dimineața zilei de
10:30
Articolul Puterea a Patra, din 04.03.2025 cu participarea Corinei Cojocaru apare prima dată în N4.
4 martie 2026
15:00
Zeci de mașini s-au aliniat la o benzinărie din Seoul, în timp ce unii sud-coreeni au decis să își alimenteze rezervoarele pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol, declanșată de războiul din Iran. Pentru șoferii din Seul, preocuparea imediată a fost simplă: să facă plinul înainte ca prețurile să urce și mai mult. „Am impresia
15:00
Nori de fum dens s-au ridicat deasupra unei zone rezidențiale din Baabda, în timp ce explozii au zguduit suburbiile sudice ale Beirutului. Imaginile arată coloane groase de fum deasupra zonelor lovite, în timp ce se aud focuri de armă și pot fi văzute avioane decolând de pe aeroportul internațional Beirut–Rafic Hariri, aflat în apropiere. Israelul
14:50
Catlabuga: Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere # N4
Fermierii ar putea primi „lichidități" de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere, vitale pentru lucrările de primăvară, în contextul creșterii prețului la motorină și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, subiectul a fost discutat la nivel guvernamental încă din
14:50
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile # N4
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată de Executiv. Potrivit autorităților, măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic. Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu
14:50
Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică: „Nu are rost să faceți coadă la benzinării” # N4
Nu are rost să faceți coadă la benzinării. Declarația a fost făcută de directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică. El a precizat că alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30
14:50
Osmochescu: Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova # N4
Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „
12:20
Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani # N4
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,17 de lei, cu 20 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […] Articolul Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani apare prima dată în N4.
09:40
Articolul Puterea a Patra, din 03.03.2025 cu participarea lui Vasile Bumacov apare prima dată în N4.
3 martie 2026
13:10
Franța intenționează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, după ce o bază suverană britanică de pe insulă a fost atacată cu drone, a relatat marți agenția semi-oficială Cyprus News Agency. Un atac cu dronă a lovit luni o bază aeriană britanică din Cipru, provocând pagube limitate și fără victime, au declarat oficiali ciprioți […] Articolul Cipru, în alertă, după atacul cu dronă asupra bazei britanice apare prima dată în N4.
13:10
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ de această dată, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,97 de lei, cu 13 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ de această dată apare prima dată în N4.
13:00
Carabinierii din Mantova, Italia, au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat”, un sistem prin care un „caporale” recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de obicei […] Articolul Zeci de moldoveni, exploatați prin muncă în Italia. Culmea – tot de moldoveni apare prima dată în N4.
13:00
Imagini difuzate recent arată ruinele unei secții de poliție și ale zonei din jur din capitala iraniană, Teheran, lovite în recentele atacuri americano-israeliene. Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample lovituri asupra Iranului din ultimii ani, iar presa de stat iraniană a relatat că în urma acestora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul […] Articolul Clădiri distruse în Teheran, ca urmare a atacurilor israelo-americane apare prima dată în N4.
10:10
Articolul Puterea a Patra, din 02.03.2025 cu participarea lui Petru Lucinschi apare prima dată în N4.
2 martie 2026
10:00
Articolul Dialoguri | Vasile Lungu, antreprenor: Numără-ți banii, dacă vrei să ai succes apare prima dată în N4.
27 februarie 2026
12:30
Angajați ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu sunt vizați în ancheta privind delapidările de fonduri publice, inclusiv europene, alocate prin programul guvernamental Satul European. Declarația a fost făcută de ministrul de resort, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. În același timp, oficialul a menționat că nu a fost informat în prealabil […] Articolul Bolea: „Angajații ministerului nu sunt implicați în dosarele CNA” apare prima dată în N4.
12:30
Doar 210 kilometri de drumuri naționale, din totalul celor aproximativ 6.000 de kilometri, dintre care 3.000 sunt în stare foarte proastă, vor fi reabilitate în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că în acest sens a fost […] Articolul Bolea: Puțin peste 200 de kilometri de drumuri naționale vor fi reabilitate în acest an apare prima dată în N4.
12:30
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,75 de lei, cu opt bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
12:00
Președintele și directorul general al World Economic Forum, Børge Brende, a anunțat că demisionează, la câteva săptămâni după ce forumul a lansat o investigație independentă privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Brende, care a devenit președinte al Forumului în 2017, și-a anunțat decizia printr-un comunicat, după dezvăluirile Departamentului de Justiție al SUA potrivit […] Articolul Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, Børge Brende, și-a dat demisia apare prima dată în N4.
10:50
Un tribunal din Germania a acordat partidului Alternativa pentru Germania (AfD) o ordonanță prin care obligă serviciul intern de informații să nu îl mai clasifice, deocamdată, drept „extremist”, până la pronunțarea unei decizii finale în acest caz. Partidul, care contestase în instanță clasificarea făcută anul trecut de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), a salutat […] Articolul Germania: AfD nu este, deocamdată, partid extremist apare prima dată în N4.
10:50
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, ținte ale guvernului taliban din marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, într-o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două state. Ministrul pakistanez al Apărării a descris situația drept „război deschis”, potrivit Reuters. Surse de securitate din Pakistan au afirmat că […] Articolul „Război deschis” întrw Pakistan și Afganistan apare prima dată în N4.
10:50
Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei # N4
Parcările de captură la intrările în municipiul Chișinău urmează să fie realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că primele proiecte vizează patru locații. Este vorba despre câte o parcare în sectoarele Ciocana și Rîșcani, iar alte […] Articolul Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei apare prima dată în N4.
26 februarie 2026
13:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au depus o moțiune simplă împotriva activității sale și i-au cerut demisia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune. Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale: […] Articolul Plugaru, despre moțiunea PSRM: „Sunt pregătită să merg în Parlament” apare prima dată în N4.
12:30
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, este în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a atenționat că intervențiile ar putea îngreuna circulația rutieră și a îndemnat participanții la trafic să manifeste înțelegere. ION […] Articolul Ceban, despre reparația drumurilor din Capitală: „Vom ajunge peste tot, așa cum am planificat” apare prima dată în N4.
