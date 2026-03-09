Prima audiere în cazul lui Immamoglu, adversar politic al lui Erdogan

12:40

Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,33 de lei, cu 16 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […]