Putin: Rusia ar putea opri livrările de gaze către piața europeană
N4, 5 martie 2026 13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat că Rusia ar putea opri livrările de gaze către piața europeană și s-ar putea orienta către alte piețe considerate mai promițătoare. Potrivit unor oficiali ai Uniunii Europene și unui document consultat de Reuters, Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor
• • •
Alte ştiri de N4
Acum 15 minute
13:40
Spania va trimite fregata Christopher Columbus în Cipru, alăturându-se portavionului francez Charles de Gaulle și altor nave ale marinei elene, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Fregata spaniolă, care va ajunge în jurul datei de 10 martie în zona insulei Creta, este utilizată în principal pentru apărare antiaeriană. Italia, Spania, Franța și Țările de Jos
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:20
Ecuadorul l-a declarat „persona non grata" pe ambasadorul Cubei, Basilio Gutierrez, precum și pe personalul său diplomatic, a anunțat Ministerul de Externe. Diplomaților li s-au acordat 48 de ore pentru a părăsi țara. Autoritățile nu au explicat motivele deciziei luate de guvernul președintelui Daniel Noboa, dar au invocat articolul 9 al Convenției de la Viena
Acum 2 ore
12:40
În doar două zile, un litru de motorină s-a scumpit cu peste un leu. Prețurile la combustibili pentru mâine # N4
În doar două zile, un litru de motorină s-a scumpit cu peste un leu. Prețurile la combustibili pentru mâine

Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,33 de lei, cu 16 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
12:40
Premierul Alexandru Munteanu va fi demis în luna mai, de aceea nu merită acum susținută vreo moțiune de cenzură în acest sens. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a precizat că unii actori politici mimează lupta politică și a cere acum proteste și demisia Guvernului ar fi acțiuni populiste. RENATO
12:40
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu # N4
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu

Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,33 de lei, cu 16 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
12:20
Portrete și memoriale ale liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, instalate prin tot Teheranul # N4
Portrete și memoriale ale liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, instalate prin tot Teheranul

Portrete și memoriale ale liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, au fost văzute la Teheran joi, după ce acesta a fost ucis într-un atac americano-israelian asupra capitalei iraniene în weekend. Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului sâmbătă, după luni de amenințări din partea Washingtonului, în timp ce președintele american Donald Trump
12:20
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Oficialul a explicat că Republica Moldova și-a asigurat din timp volumele necesare de
12:20
Grosu: Unele benzinării, precum și transportatori ar încerca să profite de pe urma crizei în domeniul energetic # N4
Grosu: Unele benzinării, precum și transportatori ar încerca să profite de pe urma crizei în domeniul energetic

Unele benzinării, precum și transportatori din Republica Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar fi scumpit ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie. Cel puțin, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a fost sesizat în dimineața zilei de
Acum 4 ore
10:30
Puterea a Patra, din 04.03.2025 cu participarea Corinei Cojocaru
Acum 24 ore
15:00
Zeci de mașini s-au aliniat la o benzinărie din Seoul, în timp ce unii sud-coreeni au decis să își alimenteze rezervoarele pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol, declanșată de războiul din Iran. Pentru șoferii din Seul, preocuparea imediată a fost simplă: să facă plinul înainte ca prețurile să urce și mai mult. „Am impresia
15:00
Nori de fum dens s-au ridicat deasupra unei zone rezidențiale din Baabda, în timp ce explozii au zguduit suburbiile sudice ale Beirutului. Imaginile arată coloane groase de fum deasupra zonelor lovite, în timp ce se aud focuri de armă și pot fi văzute avioane decolând de pe aeroportul internațional Beirut–Rafic Hariri, aflat în apropiere. Israelul
14:50
Catlabuga: Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere # N4
Catlabuga: Fermierii ar putea primi „lichidități" de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere

Fermierii ar putea primi „lichidități" de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere, vitale pentru lucrările de primăvară, în contextul creșterii prețului la motorină și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, subiectul a fost discutat la nivel guvernamental încă din
14:50
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile # N4
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată de Executiv. Potrivit autorităților, măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic. Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu
14:50
Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică: „Nu are rost să faceți coadă la benzinării” # N4
Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică: „Nu are rost să faceți coadă la benzinării"

Nu are rost să faceți coadă la benzinării. Declarația a fost făcută de directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică. El a precizat că alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30
14:50
Osmochescu: Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova # N4
Osmochescu: Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou" la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova

Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou" la vinurile și strugurii de masă din Republica Moldova, inițiativa vizând doar impunerea licențierii importurilor. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeni Osmochescu. EUGENIU OSMOCHESCU, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Nu vorbim despre un embargou. Embargou nu poate fi instituit decât prin
Ieri
12:20
Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani # N4
Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani

Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,17 de lei, cu 20 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
09:40
Puterea a Patra, din 03.03.2025 cu participarea lui Vasile Bumacov
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Franța intenționează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, după ce o bază suverană britanică de pe insulă a fost atacată cu drone, a relatat marți agenția semi-oficială Cyprus News Agency. Un atac cu dronă a lovit luni o bază aeriană britanică din Cipru, provocând pagube limitate și fără victime, au declarat oficiali ciprioți
13:10
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ de această dată, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,97 de lei, cu 13 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim
13:00
Carabinierii din Mantova, Italia, au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat", un sistem prin care un „caporale" recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de obicei
13:00
Imagini difuzate recent arată ruinele unei secții de poliție și ale zonei din jur din capitala iraniană, Teheran, lovite în recentele atacuri americano-israeliene. Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample lovituri asupra Iranului din ultimii ani, iar presa de stat iraniană a relatat că în urma acestora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul
10:10
Puterea a Patra, din 02.03.2025 cu participarea lui Petru Lucinschi
2 martie 2026
10:00
Dialoguri | Vasile Lungu, antreprenor: Numără-ți banii, dacă vrei să ai succes
27 februarie 2026
12:30
Angajați ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu sunt vizați în ancheta privind delapidările de fonduri publice, inclusiv europene, alocate prin programul guvernamental Satul European. Declarația a fost făcută de ministrul de resort, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. În același timp, oficialul a menționat că nu a fost informat în prealabil
12:30
Doar 210 kilometri de drumuri naționale, din totalul celor aproximativ 6.000 de kilometri, dintre care 3.000 sunt în stare foarte proastă, vor fi reabilitate în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că în acest sens a fost
12:30
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,75 de lei, cu opt bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de
12:00
Președintele și directorul general al World Economic Forum, Børge Brende, a anunțat că demisionează, la câteva săptămâni după ce forumul a lansat o investigație independentă privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Brende, care a devenit președinte al Forumului în 2017, și-a anunțat decizia printr-un comunicat, după dezvăluirile Departamentului de Justiție al SUA potrivit
10:50
Un tribunal din Germania a acordat partidului Alternativa pentru Germania (AfD) o ordonanță prin care obligă serviciul intern de informații să nu îl mai clasifice, deocamdată, drept „extremist", până la pronunțarea unei decizii finale în acest caz. Partidul, care contestase în instanță clasificarea făcută anul trecut de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), a salutat
10:50
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, ținte ale guvernului taliban din marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, într-o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două state. Ministrul pakistanez al Apărării a descris situația drept „război deschis", potrivit Reuters. Surse de securitate din Pakistan au afirmat că
10:50
Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei # N4
Parcările de captură la intrările în municipiul Chișinău urmează să fie realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că primele proiecte vizează patru locații. Este vorba despre câte o parcare în sectoarele Ciocana și Rîșcani, iar alte […] Articolul Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei apare prima dată în N4.
26 februarie 2026
13:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au depus o moțiune simplă împotriva activității sale și i-au cerut demisia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune. Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale: […] Articolul Plugaru, despre moțiunea PSRM: „Sunt pregătită să merg în Parlament” apare prima dată în N4.
12:30
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, este în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a atenționat că intervențiile ar putea îngreuna circulația rutieră și a îndemnat participanții la trafic să manifeste înțelegere. ION […] Articolul Ceban, despre reparația drumurilor din Capitală: „Vom ajunge peste tot, așa cum am planificat” apare prima dată în N4.
12:30
Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE # N4
Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite în Polonia. Reykjavik a abandonat negocierile de aderare în 2013, după patru ani de discuții. Totuși, creșterea costului vieții și războiul din Ucraina au reaprins interesul națiunii insulare pentru aderarea […] Articolul Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în N4.
12:30
Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, a anunțat că se va retrage din activitatea didactică la Harvard University la finalul anului universitar, pe fondul controverselor legate de legăturile sale cu defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. Summers, fost președinte al universității, a fost criticat după ce Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA […] Articolul Scandalul Epstein: Fost președinte al Harvard, Larry Summers, se retrage din activitate apare prima dată în N4.
12:30
Șase formațiuni politice ar ajunge în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, arată datele Barometrului socio-politic IMAS – februarie 2026. Potrivit sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 40,8% din voturile celor care și-au exprimat opțiunea. Pe locurile următoare s-ar situa Partidul Socialiștilor cu 19,6%, Partidul Democrația Acasă – 9,8%, Blocul Alternativa […] Articolul Șase formațiuni ar ajunge în Parlament, în caz de alegeri parlamentare anticipate apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,67 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
10:40
Articolul Puterea a Patra, din 25.02.2025 cu participarea Nataliei Plugaru și a Tatianei Crețu apare prima dată în N4.
25 februarie 2026
13:10
Moldovenii care muncesc legal în Québec vor beneficia de pensii și prestații sociale în baza unui Acord în domeniul securității sociale. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. În același timp, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat că provincia Quebec gestionează un sistem propriu și autonom de pensii, distinct […] Articolul Moldovenii care muncesc legal în Québec vor beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în N4.
13:00
Republica Moldova renunță la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. În acest sens, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care stabilește oficial fusul orar al țării și fixează definitiv când se schimbă ora. Potrivit autorităților, pentru cetățeni nu […] Articolul R. Moldova trece la ora de vară în ultima duminică din martie apare prima dată în N4.
12:20
Iran și Statele Unite se îndreaptă rapid spre un posibil conflict militar, pe măsură ce speranțele pentru o soluție diplomatică privind programul nuclear al Teheranului se diminuează, potrivit unor oficiali și diplomați din regiunea Golfului și din Europa. Vecinii din Golf ai Iranului și rivalul său, Israel, consideră că un conflict este mai probabil decât […] Articolul Iran și Statele Unite se îndreaptă rapid spre un posibil conflict militar apare prima dată în N4.
12:10
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,63 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
11:40
Au început lucrările de reparație a drumurilor, afectate de ninsorile din ultimele luni, pe toate străzile din Capitală # N4
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, încep de astăzi, 25 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a atenționat participanții la trafic că intervențiile ar putea îngreuna circulația rutieră. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: […] Articolul Au început lucrările de reparație a drumurilor, afectate de ninsorile din ultimele luni, pe toate străzile din Capitală apare prima dată în N4.
11:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere # N4
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. Declarația a fost făcută de directorul aerogării, Segiu Spoială, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere apare prima dată în N4.
11:40
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la o emisiune de la postul public de televiziune. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului […] Articolul Hajder: „Aproximativ 32 de milioane de puieți vor fi plantați în această primăvară” apare prima dată în N4.
10:40
Articolul Puterea a Patra, din 24.02.2025 cu participarea lui Dorin Chirtoacă apare prima dată în N4.
24 februarie 2026
12:50
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, a relatat marți cotidianul de stat Rossiyskaya Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate. Durov nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, însă, în ultimele zile, Telegram a respins o serie de acuzații ale Rusiei, conform cărora aplicația […] Articolul Rusia îl investighează pe Durov, acuzându-l de facilitarea activităților teroriste apare prima dată în N4.
12:50
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune # N4
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a ajuns acasă marți după ce a fost eliberat pe cauțiune. Mandelson a fost arestat de poliția din Londra luni sub suspiciunea de abuz în serviciu public, după dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost […] Articolul Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune apare prima dată în N4.
12:00
Ucraina și-a apărat independența de la invazia Rusiei și nu va trăda sacrificiile făcute de poporul său în timp ce caută pacea, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un discurs care marchează împlinirea a patru ani de la începutul războiului. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva […] Articolul Zelenski: „Ne dorim pace. O pace puternică, demnă și durabilă” apare prima dată în N4.
11:50
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,59 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
