4 martie 2026
Nu are rost să faceți coadă la benzinării. Declarația a fost făcută de directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică. El a precizat că alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru următoarele 30 […] Articolul Diaconu, în contextul instituirii stării de alertă în energetică: „Nu are rost să faceți coadă la benzinării” apare prima dată în N4.
Zeci de mașini s-au aliniat la o benzinărie din Seoul, în timp ce unii sud-coreeni au decis să își alimenteze rezervoarele pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol, declanșată de războiul din Iran. Pentru șoferii din Seul, preocuparea imediată a fost simplă: să facă plinul înainte ca prețurile să urce și mai mult. „Am impresia […] Articolul Sud-coreenii, îngrijorați de prețurile crescânde la carburanți apare prima dată în N4.
Nori de fum dens s-au ridicat deasupra unei zone rezidențiale din Baabda, în timp ce explozii au zguduit suburbiile sudice ale Beirutului. Imaginile arată coloane groase de fum deasupra zonelor lovite, în timp ce se aud focuri de armă și pot fi văzute avioane decolând de pe aeroportul internațional Beirut–Rafic Hariri, aflat în apropiere. Israelul […] Articolul Israelul își continuă ofensiva în Liban apare prima dată în N4.
Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere, vitale pentru lucrările de primăvară, în contextul creșterii prețului la motorină și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit ei, subiectul a fost discutat la nivel guvernamental încă din […] Articolul Catlabuga: Fermierii ar putea primi „lichidități” de la Guvern pentru a se aproviziona cu produse petroliere apare prima dată în N4.
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Decizia a fost aprobată de Executiv. Potrivit autorităților, măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic. Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu […] Articolul Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile apare prima dată în N4.
Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din Republica Moldova, inițiativa vizând doar impunerea licențierii importurilor. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeni Osmochescu. EUGENIU OSMOCHESCU, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Nu vorbim despre un embargou. Embargou nu poate fi instituit decât prin […] Articolul Osmochescu: Autoritățile de la Kiev nu vor impune un „embargou” la vinurile și strugurii de masă din R. Moldova apare prima dată în N4.
Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani # N4
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ, pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24,17 de lei, cu 20 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […] Articolul Șoferi, atenție! Scumpiri semnificative la carburanți. Mâine, un litru de motorină va fi mai scump cu 54 de bani apare prima dată în N4.
Articolul Puterea a Patra, din 03.03.2025 cu participarea lui Vasile Bumacov apare prima dată în N4.
Franța intenționează să trimită sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, după ce o bază suverană britanică de pe insulă a fost atacată cu drone, a relatat marți agenția semi-oficială Cyprus News Agency. Un atac cu dronă a lovit luni o bază aeriană britanică din Cipru, provocând pagube limitate și fără victime, au declarat oficiali ciprioți […] Articolul Cipru, în alertă, după atacul cu dronă asupra bazei britanice apare prima dată în N4.
Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ de această dată, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,97 de lei, cu 13 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Scumpirile la carburanți continuă, chiar semnificativ de această dată apare prima dată în N4.
Carabinierii din Mantova, Italia, au pus sub sechestru bunuri evaluate la peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni moldoveni, aflați deja în detenție, acuzați de favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin „caporalat”, un sistem prin care un „caporale” recrutează și controlează muncitori pentru angajatori, în afara regulilor legale, de obicei […] Articolul Zeci de moldoveni, exploatați prin muncă în Italia. Culmea – tot de moldoveni apare prima dată în N4.
Imagini difuzate recent arată ruinele unei secții de poliție și ale zonei din jur din capitala iraniană, Teheran, lovite în recentele atacuri americano-israeliene. Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample lovituri asupra Iranului din ultimii ani, iar presa de stat iraniană a relatat că în urma acestora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul […] Articolul Clădiri distruse în Teheran, ca urmare a atacurilor israelo-americane apare prima dată în N4.
Articolul Puterea a Patra, din 02.03.2025 cu participarea lui Petru Lucinschi apare prima dată în N4.
Articolul Dialoguri | Vasile Lungu, antreprenor: Numără-ți banii, dacă vrei să ai succes apare prima dată în N4.
Angajați ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu sunt vizați în ancheta privind delapidările de fonduri publice, inclusiv europene, alocate prin programul guvernamental Satul European. Declarația a fost făcută de ministrul de resort, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. În același timp, oficialul a menționat că nu a fost informat în prealabil […] Articolul Bolea: „Angajații ministerului nu sunt implicați în dosarele CNA” apare prima dată în N4.
Doar 210 kilometri de drumuri naționale, din totalul celor aproximativ 6.000 de kilometri, dintre care 3.000 sunt în stare foarte proastă, vor fi reabilitate în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că în acest sens a fost […] Articolul Bolea: Puțin peste 200 de kilometri de drumuri naționale vor fi reabilitate în acest an apare prima dată în N4.
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,75 de lei, cu opt bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
Președintele și directorul general al World Economic Forum, Børge Brende, a anunțat că demisionează, la câteva săptămâni după ce forumul a lansat o investigație independentă privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Brende, care a devenit președinte al Forumului în 2017, și-a anunțat decizia printr-un comunicat, după dezvăluirile Departamentului de Justiție al SUA potrivit […] Articolul Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, Børge Brende, și-a dat demisia apare prima dată în N4.
Un tribunal din Germania a acordat partidului Alternativa pentru Germania (AfD) o ordonanță prin care obligă serviciul intern de informații să nu îl mai clasifice, deocamdată, drept „extremist”, până la pronunțarea unei decizii finale în acest caz. Partidul, care contestase în instanță clasificarea făcută anul trecut de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), a salutat […] Articolul Germania: AfD nu este, deocamdată, partid extremist apare prima dată în N4.
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, ținte ale guvernului taliban din marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, într-o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două state. Ministrul pakistanez al Apărării a descris situația drept „război deschis”, potrivit Reuters. Surse de securitate din Pakistan au afirmat că […] Articolul „Război deschis” întrw Pakistan și Afganistan apare prima dată în N4.
Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei
Parcările de captură la intrările în municipiul Chișinău urmează să fie realizate pe etape, începând cu anul curent. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că primele proiecte vizează patru locații. Este vorba despre câte o parcare în sectoarele Ciocana și Rîșcani, iar alte […] Articolul Primele patru parcări de captură vor fi amenajare, începând cu anul curent, la periferia Capitalei apare prima dată în N4.
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au depus o moțiune simplă împotriva activității sale și i-au cerut demisia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune. Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale: […] Articolul Plugaru, despre moțiunea PSRM: „Sunt pregătită să merg în Parlament” apare prima dată în N4.
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, este în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a atenționat că intervențiile ar putea îngreuna circulația rutieră și a îndemnat participanții la trafic să manifeste înțelegere. ION […] Articolul Ceban, despre reparația drumurilor din Capitală: „Vom ajunge peste tot, așa cum am planificat” apare prima dată în N4.
Islanda va organiza „în lunile următoare" un referendum național cu privire la reluarea negocierilor de aderare la UE
Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite în Polonia. Reykjavik a abandonat negocierile de aderare în 2013, după patru ani de discuții. Totuși, creșterea costului vieții și războiul din Ucraina au reaprins interesul națiunii insulare pentru aderarea […] Articolul Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în N4.
Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, a anunțat că se va retrage din activitatea didactică la Harvard University la finalul anului universitar, pe fondul controverselor legate de legăturile sale cu defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. Summers, fost președinte al universității, a fost criticat după ce Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA […] Articolul Scandalul Epstein: Fost președinte al Harvard, Larry Summers, se retrage din activitate apare prima dată în N4.
Șase formațiuni politice ar ajunge în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, arată datele Barometrului socio-politic IMAS – februarie 2026. Potrivit sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 40,8% din voturile celor care și-au exprimat opțiunea. Pe locurile următoare s-ar situa Partidul Socialiștilor cu 19,6%, Partidul Democrația Acasă – 9,8%, Blocul Alternativa […] Articolul Șase formațiuni ar ajunge în Parlament, în caz de alegeri parlamentare anticipate apare prima dată în N4.
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,67 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
Articolul Puterea a Patra, din 25.02.2025 cu participarea Nataliei Plugaru și a Tatianei Crețu apare prima dată în N4.
Moldovenii care muncesc legal în Québec vor beneficia de pensii și prestații sociale în baza unui Acord în domeniul securității sociale. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. În același timp, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat că provincia Quebec gestionează un sistem propriu și autonom de pensii, distinct […] Articolul Moldovenii care muncesc legal în Québec vor beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în N4.
Republica Moldova renunță la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. În acest sens, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care stabilește oficial fusul orar al țării și fixează definitiv când se schimbă ora. Potrivit autorităților, pentru cetățeni nu […] Articolul R. Moldova trece la ora de vară în ultima duminică din martie apare prima dată în N4.
Iran și Statele Unite se îndreaptă rapid spre un posibil conflict militar, pe măsură ce speranțele pentru o soluție diplomatică privind programul nuclear al Teheranului se diminuează, potrivit unor oficiali și diplomați din regiunea Golfului și din Europa. Vecinii din Golf ai Iranului și rivalul său, Israel, consideră că un conflict este mai probabil decât […] Articolul Iran și Statele Unite se îndreaptă rapid spre un posibil conflict militar apare prima dată în N4.
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,63 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
Au început lucrările de reparație a drumurilor, afectate de ninsorile din ultimele luni, pe toate străzile din Capitală
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, încep de astăzi, 25 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a atenționat participanții la trafic că intervențiile ar putea îngreuna circulația rutieră. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: […] Articolul Au început lucrările de reparație a drumurilor, afectate de ninsorile din ultimele luni, pe toate străzile din Capitală apare prima dată în N4.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. Declarația a fost făcută de directorul aerogării, Segiu Spoială, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere apare prima dată în N4.
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la o emisiune de la postul public de televiziune. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului […] Articolul Hajder: „Aproximativ 32 de milioane de puieți vor fi plantați în această primăvară” apare prima dată în N4.
Articolul Puterea a Patra, din 24.02.2025 cu participarea lui Dorin Chirtoacă apare prima dată în N4.
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, a relatat marți cotidianul de stat Rossiyskaya Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate. Durov nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, însă, în ultimele zile, Telegram a respins o serie de acuzații ale Rusiei, conform cărora aplicația […] Articolul Rusia îl investighează pe Durov, acuzându-l de facilitarea activităților teroriste apare prima dată în N4.
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a ajuns acasă marți după ce a fost eliberat pe cauțiune. Mandelson a fost arestat de poliția din Londra luni sub suspiciunea de abuz în serviciu public, după dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost […] Articolul Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune apare prima dată în N4.
Ucraina și-a apărat independența de la invazia Rusiei și nu va trăda sacrificiile făcute de poporul său în timp ce caută pacea, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un discurs care marchează împlinirea a patru ani de la începutul războiului. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva […] Articolul Zelenski: „Ne dorim pace. O pace puternică, demnă și durabilă” apare prima dată în N4.
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,59 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, afirmă că orice formă de corupție în infrastructură pune în pericol siguranța publică. Declarația a fost făcută după perchezițiile desfășurate de CNA într-un dosar cu privire la delapidarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură. Potrivit lui, corupția în acest sector nu este „șmecherie”, ci un furt direct […] Articolul Bolea, după descinderile CNA: „Detest corupția” apare prima dată în N4.
Partidul Mișcarea Alternativa Națională cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială inițiată de guvernare. În acest sens, formațiunea a făcut un apel la partidele parlamentare de opoziție să susțină inițiativa. Potrivit liderului MAN, Ion Ceban, prin intermediul reformei administrativ-teritoriale, guvernarea ar intenționa să lichideze aproximativ 600 de primării. ION CEBAN, liderul MAN: […] Articolul MAN cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială apare prima dată în N4.
Articolul Puterea a Patra, din 23.02.2025 cu participarea Olesei Stamate și a Corneliei Cozonac apare prima dată în N4.
Rusia a lansat 50 de rachete și 297 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei, a anunțat forța aeriană ucraineană într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram, duminică. Unitățile de apărare antiaeriană au doborât sau neutralizat 33 de rachete și 274 de drone, se mai arată în mesaj. Cel puțin o persoană a fost ucisă […] Articolul Rusia a lansat 50 de rachete și 297 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei apare prima dată în N4.
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, va începe în această săptămână. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a îndemnat cetățenii să manifeste înțelegere în perioada lucrărilor, menționând că intervențiile vor avea loc în toate sectoarele […] Articolul Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Capitală: „Vom începe cu străzile principale” apare prima dată în N4.
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat, duminică, că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul din Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din West Palm Beach, în Florida. Agenții Serviciului Secret, împreună cu un adjunct al șerifului din […] Articolul Un bărbat, împușcat mortal lângă reședința lui Trump din Florida apare prima dată în N4.
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,55 de lei, cu opt bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
Rohovei: Republica Moldova ar putea deveni „un hub" important în procesul de reconstrucție a Ucrainei
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, la o emisiune de la postul public de televiziuve. Oficialul a precizat că Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. […] Articolul Rohovei: Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei apare prima dată în N4.
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la guvernare, l-a reales pe liderul Kim Jong Un în funcția de secretar general, în cea de-a patra zi a lucrărilor congresului partidului, a relatat luni postul public de televiziune KRT. Într-un raport elogios, acesta i-a atribuit lui Kim meritul de a fi ridicat prestigiul țării, de a […] Articolul Kim Jong Un, „reales” în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor apare prima dată în N4.
Președinția a venit cu precizări cu privire la grațierea lui Nicolai Șepeli din 2022, în contextul revocării recente a decretului. Tânărul este principalul suspect într-un dosar ce vizează un grup criminal investigat pentru pregătirea unor asasinate asupra unor persoane publice din Ucraina. Potrivit Președinției, procedura de grațiere a fost inițiată în martie 2021, la solicitarea […] Articolul Președinția a venit cu precizări cu privire la grațierea lui Nicolai Șepeli apare prima dată în N4.
