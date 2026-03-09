Riscurile de securitate din Orientul Mijlociu și situația cetățenilor moldoveni din Israel au fost discutate de Mihai Popșoi cu șeful diplomației israeliene
Riscurile de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special tensiunile militare din regiune, precum și situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel au fost discutate într-o convorbire telefonică între viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.
• • •
Maia Sandu, discurs în Parlamentul de la Vilnius, la 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de URSS # Moldova1
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va ține, pe 11 martie curent, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
Dondușeni: Bărbatul care și-a lovit soția cu toporul în cap, condamnat la ani grei de pușcărie # Moldova1
S-au luat la ceartă în timp ce mergeau pe stradă, moment în care bărbatul și-a lovit soția de mai multe ori cu un topor în cap și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Femeia s-a stins din viață la scurt timp, iar făptașul a fost condamnat la 16 ani de închisoare.
Riscurile de securitate din Orientul Mijlociu și situația cetățenilor moldoveni din Israel au fost discutate de Mihai Popșoi cu șeful diplomației israeliene # Moldova1
PETIȚIE | Alegerile din Găgăuzia, reglementate în Codul electoral al R. Moldova, iar alegerile din regiune – desfășurate de CEC-ul de la Chișinău # Moldova1
Găgăuzia se confruntă, în prezent, cu o criză politică și juridică majoră, în condițiile în care legislația locală contravine Codului electoral al R. Moldova, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Activistul civic Mihail Sirkeli a lansat o petiție publică adresată conducerii R. Moldova, căreia îi solicită să intervină pentru a elimina blocajul electoral din regiune.
În această etapă a desfășurării războiului din Iran, țările europene nu par să dorească să ia parte la conflict. Din perspectiva Statelor Unite, însă, implicarea Europei în războiul din Iran pare inevitabilă. Instituțiile de presă americane evidențiază poziția delicată a liderilor europeni care încearcă, în zadar, să se distanțeze de conflictul din Orientul Mijlociu, fără însă a-l ofensa pe imprevizibilul Donald Trump. În același timp, prin atacarea Ciprului, Iranul a putut să dea impresia că ar căuta să implice Europa.
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămâne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat. În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor, cu microclimat controlat, nutreț propriu și producție certificată. În prezent, ferma are trei mii de iepuri.
Marea Britanie are rezerve de gaze doar pentru două zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Moldova1
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sunt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.
Prețul petrolului a explodat cu peste 25%, pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran # Moldova1
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu, notează Reuters.
Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem ucis al Iranului, desemnat noul conducător al Republicii Islamice # Moldova1
Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost desemnat noul conducător al Republicii Islamice, au anunțat luni, 9 martie, autoritățile de la Teheran.
Marș Feminist la Chișinău: participanții cer mai multă protecție pentru femei și combaterea violenței # Moldova1
„Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”, este sloganul celei de-a 12-a ediție a Marșului Feminist din acest an, organizat tradițional de Ziua Internațională a Femeii. Zeci de oameni au ieșit duminică în centrul capitalei pentru a cere statului să pună mai mult accent pe prevenirea violenței împotriva femeilor.
Ucraina are nevoie urgentă de radare moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Problema a fost ridicată direct de soldații ucraineni, iar Kievul speră că Țările de Jos - unul dintre principalii producători de radare - poate ajuta la abordarea acestei nevoi critice. Discuțiile între liderul ucrainean și prim-ministrul Țărilor de Jos au avut loc în timp ce armata rusă atacă masiv cu drone instalațiile de producție de gaze ale Naftogaz din regiunea Poltava. Chiar dacă nu sunt victime, funcționarea instalațiilor a trebuit să fie oprită, iar pagubele sunt semnificative.
Cazul femeii moarte în circumstanțe suspecte: presiuni pentru demisia vicepreședintelui raionului Hâncești # Moldova1
Se cere demisia unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, după ce soția sa a murit în condiții suspecte. Femeia, care potrivit informațiilor din spațiul public a fost victimă a violenței domestice, ar fi comis un act de suicid. Ea a lăsat și un mesaj de adio, dar oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să comită acest gest. Asociațiile care apără drepturile femeilor s-au autosesizat și au cerut autorităților o anchetă amplă care să vizeze și modul în care au intervenit instituțiile responsabile.
Sezonul vânzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hâncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decât anul trecut. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru a avea carne de casă.
„Toate speranțele sunt îndreptate spre Teheran”. Veniturile din petrol și gaze ale bugetului Rusiei s-au prăbușit de două ori, a doua lună consecutiv # Moldova1
Prețurile scăzute la petrol și rubla puternică continuă să reducă veniturile din resurse ale bugetului Rusiei. În februarie, companiile petroliere și de gaze au transferat la bugetul federal 423.3 miliarde de ruble — cu 44% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului rus al Finanțelor, citate de publicația The Moscow Times.
Petrocub Hâncești a profitat din plin de pasul greșit al echipei Zimbru Chișinău în prima etapă a fazei a doua a campionatului național. Trupa lui Lilian Popescu, care este pe primul loc în clasament, a învins-o pe Dacia-Buiucani Chișinău cu 3:0 și are acum un avans de 3 puncte față de Zimbru.
Polițiștii au oferit flori femeilor. Ofițerii de patrulare le-au tras pe dreapta pe toate șoferițele, indiferent dacă au încălcat sau nu regulamentul circulației rtiere. În același timp, câțiva colegi de-ai lor au ales un gest mai elegant și au defilat călare. Și angajații întreprinderii Termoelectrica au dorit să le facă o surpriză plăcută femeilor din capitală.
Locuitorii orașului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apă. Furnizorul a cerut creșterea tarifului cu aproape zece lei. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va accepta solicitarea, atunci consumatorii vor plăti 36 de lei și 16 bani pentru un metru cub de apă. Acesta ar fi și unul dintre cele mai mari tarife din țară. Unii locuitori ai orașului Bălți se arată îngrijorați de posibilitatea unor noi scumpiri.
SUA ar putea trimite forțe speciale în Iran pentru a prelua controlul asupra uraniului îmbogățit # Moldova1
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a stabili controlul fizic asupra stocurilor de uraniu îmbogățit. Informația a fost publicată de Axios, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și Israel. Potrivit acestora, desfășurarea forțelor pentru „asigurarea securității” materialelor nucleare este analizată ca una dintre etapele unei eventuale operațiuni militare într-o fază ulterioară, transmite The Moscow Times.
După aproape 40 de ani, Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul ar putea avea propriul sediu până la sfârșitul anului # Moldova1
Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea avea, până la sfârșitul acestui an, un sediu propriu, după aproape patru decenii de activitate fără o clădire dedicată. Lucrările de construcție la noul edificiu urmează să fie reluate în baza unui contract semnat recent, proiectul având o valoare de aproximativ 13,8 milioane de lei și fiind finanțat în mare parte din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.
Liderul opoziției din Ungaria susține că agenți ai GRU au sosit în țară pentru a interveni în alegeri după un scenariu aplicat în R. Moldova # Moldova1
Liderul partidului de opoziție maghiar „Tisa”, Péter Magyar, a declarat că premierul Viktor Orbán ar fi invitat în țară angajați ai Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU) pentru a interveni în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Magyar afirmă că, în urmă cu câteva săptămâni, la Budapesta au sosit, sub acoperire diplomatică, persoane asociate cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse, relateazp publicația The Moscow Times.
După ce a cucerit primul său titlu WTA în orașul mexican Merida, tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă a ajuns la Indian Wells, unde, însă, a avut ghinion. Ea a fost învinsă clar în turul 2 de belgianca Elise Mertens, scor 2:6, 1:6. Partida a durat doar 54 de minute.
Accesul la asistența farmaceutică rămâne o problemă pentru sute de localități rurale din Republica Moldova, unde farmacii nu există de ani de zile. Pentru a reduce acest deficit, Guvernul a lansat în 2024 proiectul „Farmacie în satul tău”, care oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în sate. Totuși, antreprenorii implicați în program spun că una dintre cele mai mari dificultăți este identificarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității, motiv pentru care unii au apelat la soluții alternative, precum containerele modulare.
George Russell este primul câștigător de etapă în campionatul mondial de automobilism Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat în Marele Premiu al Australiei.
NYT: SUA au cheltuit circa 6 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul # Moldova1
Publicația The New York Times scrie, citând informații oferite Congresului de oficiali ai Pentagonului, că Statele Unite au cheltuit aproximativ șase miliarde de dolari în prima săptămână a conflictului cu Iranul, transmite TV Rain.
Incident grav în capitala Norvegiei. O explozie s-a produs la sediul Ambasadei Statelor Unite din oraș. Angajații americani ai misiunii diplomatice nu au comentat incidentul, dar martorii consideră că ar fi vorba de proteste în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Washingtonul a anunțat anterior măsuri stricte de securitate la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, în contextul manifestațiilor pro-Iran organizate în multe orașe.
Studenții basarabeni din România nu mai pot cumula bursele: măsurile de austeritate le reduc sprijinul financiar # Moldova1
Studenții basarabeni din România nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat de statul român. În anul universitar trecut, ei puteau cumula bursa de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni și primeau sprijin financiar și pe perioada verii. Însă, noile măsuri de austeritate, adoptate în acest an, au eliminat beneficiile, iar mulți tineri spun că planurile lor financiare au fost date peste cap.
Afacere cu valoare adăugată: o antreprenoare din Cojușna produce oțet de mere pentru piața externă # Moldova1
În Republica Moldova, anual se produc mii de tone de mere, însă o parte semnificativă rămâne nevândută sau se vinde la prețuri care nu acoperă costurile de producție. Profitând de această oportunitate, o antreprenoare din Cojușna a lansat, cu sprijinul unui grant oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), o linie de producție de oțet de mere, care ajunge acum și la export.
Corespondență din SUA // Tradițiile nu au granițe: Festivalul „Mărțișor” a unit diaspora din California # Moldova1
Comunitatea de moldoveni și români din California a sărbătorit Festivalul Internațional „Mărțișor 2026”, un eveniment dedicat tradiției, culturii și spiritului comunitar. Ajuns la cea de-a 14-a ediție, festivalul a devenit un reper important pentru diaspora din regiune, reunind familii, artiști și iubitori ai tradițiilor românești într-o atmosferă care a readus farmecul sărbătorilor de acasă, relatează din SUA corespondenta Radio Moldova Natalia Ghilașcu.
Iranul lansează noi atacuri în Orientul Mijlociu. Israelul lovește depozite petroliere din Teheran # Moldova1
Iranul a lansat din nou atacuri asupra unor țări din Orientul Mijlociu. Israelul a lovit depozite de petrol din Teheran. Sistemele de apărare antiaeriană din Kuweit și Emiratele Arabe Unite au interceptat pe 8 martie rachete și drone lansate de Iran, relatează Meduza Live, cu referire la AFP, care citează declarațiile autorităților din aceste state.
MAE monitorizează situația moldovenilor din Orientul Mijlociu: zborurile din Israel reîncep treptat # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că urmărește în continuare evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și menține legătura cu cetățenii moldoveni aflați în statele din regiune, prin intermediul misiunilor diplomatice. Autoritățile îi îndeamnă pe conaționalii aflați acolo să urmărească informațiile oficiale publicate de ambasade și să respecte recomandările autorităților locale.
Mesaje de 8 Martie de la conducerea țării: Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au felicitat femeile din R. Moldova # Moldova1
Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul esențial al femeilor în dezvoltarea societății și necesitatea asigurării respectului, egalității de șanse și aprecierii pentru contribuția lor în toate domeniile vieții.
Curțile blocurilor din Chișinău, pline de gropi după iarnă: locatarii cer intervenții urgente # Moldova1
După iarnă, căile de acces în curțile de blocuri din Capitală sunt la fel de greu de străbătut ca mai multe drumuri din oraș. Gropile și denivelările fac dificile deplasările zilnice ale locatarilor, atât pe jos, cât și cu mașinile. Situația provoacă nemulțumiri printre locatari, care cer autorităților locale intervenții rapide și asigurarea unor condiții sigure de circulație în curțile blocurilor.
Peste 6.500 de locuitori ai zonei urbane Dumbrava din municipiul Edineț vor beneficia de infrastructură modernizată, spații verzi extinse și facilități recreaționale îmbunătățite, în urma unui proiect de revitalizare în valoare de 31.3 milioane de lei. Contractul de antrepriză pentru implementarea lucrărilor a fost semnat la Bălți, proiectul fiind finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).
Forță, rezistență și viteză în apă. 279 de sportivi și-au demonstrat abilitățile la ediția de iarnă a campionatului Republicii Moldova la natație. Pe parcursul a 3 zile, competițiile s-au desfășurat în bazinul olimpic din incinta Arenei Chișinău la 3 categorii de vârstă: juniori, tineret „sub 18 ani" și seniori. Cele mai aprige au fost cursele cu implicarea seniorilor.
Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat în primul meci din play-off-ul Superligii moldovenești de fotbal # Moldova1
Faza a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal a debutat cu un meci jucat la Orhei, unde Milsami din localitate a găzduit pe Zimbru Chișinău. Partida a fost una aprig disputată, dar s-a încheiat la egalitate și fără goluri - scor alb, 0:0.
„Buchet cu greutate” – campanie UNFPA care arată provocările zilnice ale femeilor, înainte de 8 Martie # Moldova1
Ziua de 8 Martie nu înseamnă doar flori și felicitări, ci și un prilej de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă femeile zi de zi. În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, UNFPA Moldova a lansat campania de conștientizare „Buchet cu greutate”, menită să îndemne societatea să privească dincolo de gesturile simbolice. În cadrul evenimentului, trecătorilor li s-au oferit gratuit buchete de flori care, la o privire mai atentă, aveau atașate „greutăți”, adică mesaje ce reflectă presiunile și responsabilitățile pe care multe femei le poartă zilnic.
Lideri internaționali condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina # Moldova1
Atacul masiv lansat de Rusia asupra mai multor regiuni ale Ucrainei a provocat reacții dure pe plan internațional. Mai mulți oficiali au condamnat loviturile asupra infrastructurii civile și energetice și au reiterat sprijinul pentru Ucraina. Mesaje de solidaritate au venit din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a comentat dificultatea negocierilor pentru încheierea războiului.
Florăriile din capitală, luate cu asalt înainte de 8 Martie: lalelele și trandafirii, cele mai căutate # Moldova1
În ajunul zilei de 8 Martie, florăriile din capitală au fost luate cu asalt. Bărbații au venit să cumpere buchete pentru cele mai importante femei din viața lor - soții, mame sau surori. Comercianții spun că, în această perioadă, vânzările cresc semnificativ, iar prețurile au rămas, în mare parte, la același nivel.
Arsenal Londra și FC Liverpool s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal # Moldova1
Arsenal Londra continuă bătălia pe 4 fronturi! „Tunarii" s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal, după ce au învins cu 2:1 în deplasare pe Mansfield Town, echipă ce evoluează în cea de-a treia divizie valorică. Londonezii au preluat conducerea în minutul 41. Noni Madueke a înscris din marginea careului de 16 metri.
Monument dedicat eroilor originari din Basarabia, inaugurat la Budapesta. R. Moldova și Ungaria au semnat un memorandum în domeniul apărării # Moldova1
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți pe teritoriul Ungariei în toate războaiele, a fost inaugurat la Budapesta, în cadrul vizitei oficiale efectuate de ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi. Cu același prilej, oficialul moldovean a semnat un Memorandum de Înțelegere cu omologul său ungar, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, document care vizează aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.
Napoli Calcio a obținut o victorie importantă, scor 2-1 pe teren propriu în partida cu FC Torino, vineri seara, în prologul etapei a 28-a din Serie A, și s-a apropiat la un singur punct de AC Milan, secunda clasată, care duminică, 8 martie, va primi vizita liderului Internazionale Milano, în clasicul „Derby della Madonnina”.
METEO // Martie aduce încălzirea vremii și reluarea vegetației culturilor agricole în Republica Moldova # Moldova1
Luna martie marchează în Republica Moldova o creștere treptată a temperaturilor față de februarie și începutul proceselor importante pentru agricultură, precum dezghețul solului și reluarea vegetației culturilor de toamnă. În mod obișnuit, temperaturile medii lunare variază între 2°C în nord și 4°C în sud, însă de-a lungul anilor au fost înregistrate și valori extreme, de la -25.8°C până la 27.9°C.
Bayern Munchen a repurtat a 21-a victorie în actuala ediție a Bundesligii germane de fotbal # Moldova1
Bayern Munchen a oferit un nou spectacol ofensiv și a câștigat cu 4:1 în fața Borussiei Mönchengladbach, în prologul etapei a 25-a a primei divizii germane de fotbal. În absența golgheterului Harry Kane, eroul meciului a fost columbianul Luis Díaz, autor al unui gol și al unei pase decisive.
Paris Saint-Germain a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, scor 1:3, în fața formației AS Monaco, în prologul etapei a 25-a din Ligue 1. Eșecul survine într-un moment delicat pentru multipla campioană a Franței, care urmează să întâlnească formația londoneză Chelsea în optimile de finală ale Ligii Campionilor UEFA.
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat că, sâmbătă, sistemele de apărare aeriană ale țării au interceptat 15 rachete balistice și 119 drone lansate din Iran. Într-un comunicat al Ministerului Apărării al EAU se precizează că două drone au căzut pe teritoriul țării.
Furia naturii face victime în Statele Unite. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 12 - rănite, după ce o tornadă a lovit statul Michigan. O furtună violentă și câteva tornade au măturat la propriu statul, au distrus numeroase locuințe și au lăsat sute de mii de rezidenți fără energie electrică. A fost activat Centrul de Operațiuni pentru Situații de Urgență al statului pentru monitorizarea situației.
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în turul 3 al turneului de tenis de la Indian Wells. Într-o partidă din runda a doua, Cristian a învins-o pe australianca Maya Joint, scor 0:6, 6:2, 7:5. Bucureșteanca a fost la un pas de eliminare în setul decisiv. Joint conducea cu 5:4 și a ratat 3 mingi de meci.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur” și a amenințat că va extinde loviturile la „zone și grupuri de persoane care nu au fost considerate vreodată ținte”, fără a oferi detalii, potrivit agențiilor France Presse și Reuters, citate de Agerpres.
