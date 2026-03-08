După aproape 40 de ani, Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul ar putea avea propriul sediu până la sfârșitul anului

22:00

Tragedia de la școala primară Minab din Iran stârnește indignare internațională, pe măsură ce apar noi detalii cu privire la cine ar putea fi responsabil de această crimă. Potrivit Reuters, o anchetă sugerează că Statele Unite ale Americii (SUA) ar fi lovit cu arme de înaltă precizie clădirea instituției de învățământ, atac soldat cu moartea a peste 160 de persoane. Și publicația New York Times a scris despre implicarea Pentagonului în această lovitură. Washingtonul nu a comentat aceste relatări.