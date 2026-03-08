Surprize de 8 Martie pe străzile capitalei: flori de la polițiști și Termoelectrica

09:30

O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă. Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea zăpezii, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mântuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lipsă de fonduri, strada nu va fi reparată, cel puțin în acest an.