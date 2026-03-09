Actualizare MAE privind cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu

13:10

Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 din municipiul Chișinău că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii copii au ajuns acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție, transmite protv.md.