/VIDEO/ Lot de aproape 19 tone de rodii cu pesticide, depistat la frontieră
TV Nord, 5 martie 2026 15:10
Aproape 19 tone de rodii cu depășiri ale limitei admise de pesticide au fost depistate de ANSA la frontiera Republicii Moldova. Fructele au fost distruse înainte de a ajunge pe piață. Acest articol /VIDEO/ Lot de aproape 19 tone de rodii cu pesticide, depistat la frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:50
/VIDEO/ Castraveții moldovenești au apărut la Piața Centrală din Bălți. Prețul ajunge la 120 de lei kilogramul # TV Nord
La Piața Centrală din Bălți au apărut primii castraveți moldovenești din acest sezon. Comercianții spun că aceștia sunt produși în serele locale și sunt mai gustoși decât cei importați, însă prețul lor este destul de ridicat pentru mulți cumpărători. Vânzătorii afirmă că, deocamdată, doar o parte dintre legumele de pe tarabe sunt autohtone, restul fiind […] Acest articol /VIDEO/ Castraveții moldovenești au apărut la Piața Centrală din Bălți. Prețul ajunge la 120 de lei kilogramul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
13:40
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiști și procurorii sectorului Buiucani, fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău. La operațiune au participat și mascații din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Potrivit anchetatorilor, femeia era cunoscută de proprietarii […] Acest articol /VIDEO/ Femeie din Sîngerei reținută după un furt de peste un milion de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
12:50
Oamenii legii din Ucraina au descoperit o schemă prin care combustibil destinat Forțelor Armate ar fi fost furat și vândut ilegal. Potrivit anchetatorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 30 de milioane de grivne, potrivit unui comunicat emis de Proguratura Generala din Ucraina. Combustibil alocat pe baza unor documente false Potrivit anchetei, schema a […] Acest articol Combustibil furat din armata Ucrainei: prejudicii de 30 mil. de grivne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță # TV Nord
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume, scrie digi24.ro Atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed de fabricație iraniană. Anterior, autoritățile de […] Acest articol Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
11:20
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra unui set de măsuri care vor permite reluarea exporturilor de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri de lucru între reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția […] Acest articol Moldova și Ucraina au convenit reluarea exporturilor de carne de pasăre a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Oficiul Nord, au depistat aproximativ 20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, dar și într-un depozit din Ialoveni. Potrivit oamenilor legii, tirul de model Volvo a […] Acest articol Captură de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Odată cu venirea primăverii apar și ghioceii (Galanthus nivalis), considerați vestitorii anotimpului cald. Delicate și apreciate din cele mai vechi timpuri, aceste flori marchează sfârșitul iernii, răsărind adesea chiar prin zăpadă. Pe lângă valoarea simbolică, ghioceii au și un rol important în natură. Ei oferă hrană timpurie insectelor polenizatoare și contribuie la menținerea biodiversității pădurilor. […] Acest articol Ghioceii, victime ale comerțului ilegal de primăvară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
În satul Rădoaia vor avea loc zboruri cu drone pentru monitorizarea stării iazurilor și podurilor din localitate. Activitatea este desfășurată în scop tehnic și în interes public. Autoritățile locale îi asigură pe locuitori că nu există niciun pericol pentru populație Acest articol Drone vor survola satul Rădoaia pentru monitorizarea iazurilor și podurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
/FOTO/ MIDIA, primul instrument național de evaluare a intensității digitale a IMM-urilor, prezentat la Chișinău # TV Nord
Primul instrument național pentru măsurarea intensității digitale a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova a fost prezentat oficial la Chișinău, de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI). Instrumentul a fost dezvoltat împreună cu experți locali și europeni, pe modelul utilizat în Uniunea Europeană. Un instrument solid pentru decizii bazate […] Acest articol /FOTO/ MIDIA, primul instrument național de evaluare a intensității digitale a IMM-urilor, prezentat la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:20
Tensiuni și acuzații reciproce în comuna Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei, unde consilierii locali au dezbătut inițierea procedurii pentru organizarea unui referendum privind demiterea primarei Natașa Bezerău. Inițiativa a fost propusă de fosta primară Ala Guzun, care a condus localitatea între anii 2015 și 2023. ALA GUZUN, consilieră locală: „Examinând situația privind exercitarea mandatului de […] Acest articol /VIDEO/ Conflict politic la Bilicenii Vechi. Opt consilieri vor demiterea primarei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ Opinii împărțite după reevaluarea imobilelor. Unii cetățeni se tem de taxe mai mari, alții susțin măsura # TV Nord
Reevaluarea bunurilor imobile, despre care se discută tot mai des în ultima perioadă, provoacă reacții diferite în rândul cetățenilor. În timp ce unii proprietari se tem că această măsură ar putea duce la majorarea impozitelor și la cheltuieli mai mari, alții consideră că reevaluarea este necesară pentru stabilirea corectă a valorii locuințelor. „Este ok cred, […] Acest articol /VIDEO/ Opinii împărțite după reevaluarea imobilelor. Unii cetățeni se tem de taxe mai mari, alții susțin măsura a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică a […] Acest articol Precizările ANRE privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Iranul a lansat o rachetă spre spațiul aerian al Turciei. Racheta a fost distrusă de sistemul anti-rachetă al NATO # TV Nord
Iranul a lansat, miercuri, o rachetă spre spațiul aerian al Turciei, care a fost interceptată și distrusă de sistemul antirachetă NATO. Nu e clar dacă lansarea rachetei a fost intenționată sau dintr-o eroare. Ankara a transmis că va discuta cu aliații săi și cu membrii NATO, scrie g4media.ro. NATO a condamnat faptul că Iranul a […] Acest articol Iranul a lansat o rachetă spre spațiul aerian al Turciei. Racheta a fost distrusă de sistemul anti-rachetă al NATO a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
14:40
Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane, potrivit digi24.ro. „Ceremonia de adio faţă de imamul martir a fost amânată (…) fiind anticipată o afluenţă fără precedent”, a […] Acest articol Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Potrivit instituției, metodologia introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor pentru serviciile […] Acest articol ANTA explică modul de calcul al noilor tarife pentru transportul rutier de călători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/VIDEO/ Tentativă de escrocherie la Bălți. O femeie reținută după ce a încercat să înșele un pensionar # TV Nord
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au documentat o tentativă de escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani, care a fost convins de infractori să retragă o sumă mare de bani sub pretextul protejării economiilor sale. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor procesual-penale, s-a stabilit că […] Acest articol /VIDEO/ Tentativă de escrocherie la Bălți. O femeie reținută după ce a încercat să înșele un pensionar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/FOTO/ 27 de persoane, inclusiv 6 minori, salvate dintr-un incendiu la Botanica. Un bărbat a murit # TV Nord
27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 3 martie 2026, într-un cămin situat pe strada Salcâmilor 22/1. Apelul la […] Acest articol /FOTO/ 27 de persoane, inclusiv 6 minori, salvate dintr-un incendiu la Botanica. Un bărbat a murit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Și-au cumpărat câte o mașină ce pare să depășească veniturile declarate oficial, care abia acoperă cheltuielile zilnice. Este cazul a doi politicieni din Bălți, colegi de partid – deputata Elena Grițco și consilierul municipal Eduard Pleșca, ambii aleși pe listele formațiunii „Partidul Nostru”. Aceștia au intrat aproape simultan în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI) […] Acest articol /ANCHETĂ/ Ea – deputată, el – consilier. Ce nu au declarat Elena Grițco și Eduard Pleșca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
/FOTO/ Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale pe traseul M1 și la postul Leușeni # TV Nord
Mai multe loturi de bunuri nedeclarate au fost depistate de funcționarii vamali în cadrul controalelor efectuate în prima și a doua linie, pe traseul M1 și la postul vamal Leușeni. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale. În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat […] Acest articol /FOTO/ Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale pe traseul M1 și la postul Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, pe fondul evoluțiilor internaționale care ar putea afecta aprovizionarea cu resurse energetice. Decizia a fost luată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul creșterii prețurilor la petrol, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. […] Acest articol Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Mai multe loturi de mărfuri nedeclarate au fost depistate de funcționarii Serviciului Vamal în urma unor controale efectuate pe traseul M1, în proximitatea localității Suruceni, dar și la postul vamal Leușeni. În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat pentru verificări un autocar de model Setra, condus de un cetățean moldovean în […] Acest articol /FOTO/ Mărfuri nedeclarate, depistate de vameși pe traseul M1 și la Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor actualizate la data de 4 martie, situația din regiune rămâne fără schimbări semnificative față de comunicările anterioare. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 […] Acest articol MAE: Nicio victimă din Moldova în Orientul Mijlociu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Pe 4 martie vom avea parte de vreme stabilă, cu cer predominant senin și fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Meteorologii anunță că vântul va sufla slab, iar în orele nopții și ale dimineții se va semnala ceață în unele regiuni. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +12 grade Celsius, în timp […] Acest articol /METEO/ Cer senin și temperaturi de până la +12°C: cum va fi vremea pe 4 martie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
3 martie 2026
17:20
ăzboiul din Orientul Mijlociu: Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită în miezul nopţii # TV Nord
În timp ce ambasada americană din Riad, Arabia Saudită, a fost ţinta unor atacuri cu drone iraniene, avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit ţara din Orientul Mijlociu în miezul nopţii, fără să se ştie dacă atacantul echipei Al-Nassr se afla la bord, scrie digi24.ro Pe site-ul Flightradar24, internauţii au văzut avionul Bombardier Global […] Acest articol ăzboiul din Orientul Mijlociu: Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudită în miezul nopţii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
În perioada 5–28 februarie, inspectorii de patrulare au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a utilizării telefoanelor mobile în timpul conducerii vehiculelor. Potrivit datelor oferite de reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), în urma verificărilor efectuate, 2422 de conducători auto au fost depistați folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Șoferii […] Acest articol Peste 2400 de șoferi, sancționați pentru folosirea telefonului la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Nicolae Filip, a fost rector la USARB în perioada 1986–2007 și una dintre personalitățile marcante ale mediului academic din Republica Moldova. LIDIA PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim prorector pentru activitatea didactică: „Universitatea „Alecu Russo” din Bălți are personalități care și-au zidit numele, pentru ca astăzi, instituția de învățământ superior să devină una dintre cele mai […] Acest articol /VIDEO/ 100 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Filip, marcați la USARB a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Patru persoane au fost reținute în flagrant în sectorul Rîșcani al capitalei, fiind suspectate de trafic de influență. Reținerea a avut loc la scurt timp după transmiterea unei mite în valoare de 40.000 de euro, sumă documentată sub controlul ofițerilor anticorupție. Potrivit informațiilor din anchetă, suspecții ar fi pretins banii susținând că pot influența persoane […] Acest articol Patru persoane, prinse în flagrant cu 40.000 de euro mită în Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent razii în teritoriu pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În urma controalelor efectuate, au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Potrivit Inspectoratului de Mediu, pe traseul Lipcani–Șirăuți au fost depistați patru pini cărora le-au fost tăiate crengile de către proprietarii unei gospodării, […] Acest articol Razii ale inspectorilor de mediu din Briceni: sancțiuni pentru tăieri ilegale de arbori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat modificarea regimului de control pentru laptele importat din Ucraina. Ordinul emis la 23 februarie 2026 prevede reducerea controalelor la loturile de lapte ambalat, fiind eliminată monitorizarea consolidată pentru această categorie de produse. Decizia vine după testarea unui număr considerabil de probe de lapte, atât în vrac, cât […] Acest articol ANSA: Se reduc controalele la laptele ambalat din Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
/VIDEO/ Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, la Bălți. Vocea vârstnicilor, adusă în prim-planul deciziilor publice # TV Nord
Zeci de seniori din mai multe regiuni ale țării, alături de reprezentanți ai autorităților locale și centrale, au participat la Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți de Asociația Obștească CASMED. Evenimentul este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Inspiră Moldova”. NATALIA POSTOLACHI, directoarea executivă AO „CASMED”: „Forumul Civic Național al Seniorilor […] Acest articol /VIDEO/ Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, la Bălți. Vocea vârstnicilor, adusă în prim-planul deciziilor publice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Grecia rămâne una dintre cele mai fascinante destinații turistice din lume, oferind un mix irezistibil de istorie antică, peisaje naturale de vis și o gastronomie mediteraneană autentică. Cu peste cinci mii de insule și trei mări distincte care îi scaldă țărmurile, alegerea locației perfecte poate fi o provocare pentru orice călător. Fie că ești în căutarea unor plaje cu ape de cristal, a unor sate pitorești cu case albe sau a unei atmosfere vibrante de petrecere, acest ghid te va ajuta să navighezi prin cele mai bune opțiuni. Acest articol Top 5 destinații și plaje spectaculoase pentru o vacanță în Grecia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # TV Nord
Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a […] Acest articol „Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Un cetățean al Republicii Populare Chineze, în vârstă de 28 de ani, a fost depistat în ședere ilegală pe teritoriul raionului Dondușeni. Cazul a fost înregistrat la data de 10 februarie 2026, în urma unor măsuri de investigație desfășurate de ofițerii Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM). În cadrul verificărilor, autoritățile au […] Acest articol /VIDEO/ Un chinez depistat ilegal la Dondușeni, plasat în custodie și expulzat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Trei persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu țigarete, după o operațiune desfășurată la frontiera moldo-română, în zona postului vamal Lipcani – Rădăuți Prut. Potrivit informațiilor din anchetă, un microbuz care traversa frontiera a fost monitorizat de oamenii legii. În compartimentul marfar al vehiculului au fost depistate 55 de cutii ce conțineau 550.000 […] Acest articol /VIDEO/ Polițist de frontieră și vameș, reținuți într-un dosar de contrabandă cu țigări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
O femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omorul unei femei de 70 de ani, crimă comisă în seara zilei de 1 noiembrie 2025, într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit probelor examinate în instanță, victima se afla în ospeție la domiciliul temporar al inculpatei, unde participa la o […] Acest articol Crimă după o masă de pomenire: 13 ani de închisoare pentru o femeie de 67 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Doi ani și șase luni de închisoare pentru un șofer din Edineț prins beat la volan și fără permis # TV Nord
Un tânăr de 23 de ani din raionul Edineț a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Sentința a fost obținută de Procuratura raionului Edineț în instanța de judecată. Potrivit materialelor dosarului, cazul s-a produs în noiembrie […] Acest articol Doi ani și șase luni de închisoare pentru un șofer din Edineț prins beat la volan și fără permis a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
/FOTO/ Accident la Ocnița. Femeie de 58 de ani, internată în reanimare după ce a fost lovită de un automobil # TV Nord
Un accident rutier s-a produs astăzi pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Poliția a fost sesizată despre incident, iar la fața locului au intervenit oamenii legii pentru documentarea cazului. Potrivit cercetărilor preliminare, o femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui automobil de model VW Passat, se deplasa pe un sector de […] Acest articol /FOTO/ Accident la Ocnița. Femeie de 58 de ani, internată în reanimare după ce a fost lovită de un automobil a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Celula de Criză a MAE, în regim permanent: Avertizări pentru moldovenii din Orientul Mijlociu # TV Nord
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) activează în regim permanent, în contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu. Potrivit actualizării din 3 martie 2026, în mai multe state din regiune continuă atacurile cu rachete și drone, iar spațiul aerian este închis, parțial reluat sau afectat. Conform informațiilor confirmate de misiunile diplomatice ale […] Acest articol Celula de Criză a MAE, în regim permanent: Avertizări pentru moldovenii din Orientul Mijlociu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în dimineața zilei de 3 martie 2026 la sediul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, după ce a fost semnalat fum dens într-un birou al instituției. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Potrivit informațiilor preliminare, fumul a fost observat într-un birou de […] Acest articol /FOTO/ Incendiu într-un birou al Ministerului Sănătății a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au contracarat o tentativă de transportare ilicită a valutei străine la intrarea în Republica Moldova. Cazul a fost înregistrat în urma controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor cursei Nice – Chișinău. În urma verificărilor, asupra unei cetățene străine, în vârstă de 56 de ani, au fost depistate mijloace financiare […] Acest articol /FOTO/ Tentativă de transport ilicit de 17.700 de euro, dejucată la Aeroportul Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
În fiecare an, la data de 3 martie, este marcată Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului. Evenimentul are scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenirea pierderii auzului și importanța îngrijirii sănătății urechii. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că problemele de auz pot afecta persoane de toate vârstele, iar depistarea […] Acest articol 3 martie – Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Pe 3 martie vom avea parte de cer variabil în toată țara. Pe parcursul zilei sunt prognozate ploi, iar noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +12 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -3 grade. La Nord, […] Acest articol Cer variabil și ploi pe 3 martie. Temperaturile urcă până la +12 grade a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
2 martie 2026
17:40
Guvernul Republicii Moldova avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă care utilizează ilegal identitatea platformelor MPay și EVO. Potrivit autorităților, mai multe persoane au primit mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnate să acceseze linkuri suspecte, precum conveniencemd.sbs/md. Reprezentanții Guvernului precizează că acest link nu aparține autorităților publice și […] Acest articol ATENȚIE FALS: Tentativă de fraudă în numele MPay și EVO. Guvernul avertizează cetățenii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/P/ Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova # TV Nord
Microinvest a semnat un acord direct de împrumut cu Corporația pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA (DFC), destinat consolidării și modernizării finanțării afacerilor în Republica Moldova. Acesta reprezintă cel mai mare împrumut contractat până în prezent de Microinvest, lider în creditarea nebancară în Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea portofoliului de credite al Microinvest, cu […] Acest articol /P/ Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale din țară. Șoferii, îndemnați la prudență # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) continuă, în această săptămână, lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura rutieră și de a spori siguranța tuturor participanților la trafic. Potrivit instituției, echipele de intervenție desfășoară lucrări pe mai multe sectoare de drum, conform planificării săptămânale. Printre traseele vizate se numără: – R13, […] Acest articol Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale din țară. Șoferii, îndemnați la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică (AGE) au anunțat, pe 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă și eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv […] Acest articol Certificatul de concediu medical, eliberat exclusiv digital din 1 martie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe informează despre evoluțiile de securitate din Republica Libaneză, Republica Islamică Iran și Republica Azerbaidjan, în contextul escaladării tensiunilor din regiune. Potrivit comunicatelor oficiale, atacurile aeriene israeliene au avut loc în contextul lansărilor de rachete din sudul Libanului către nordul Israelului. Loviturile au vizat mai multe zone din sudul țării, dar și zone […] Acest articol Alerte de călătorie pentru Liban, Iran și Azerbaidjan: recomandările MAE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Ministerul Sănătății iranian a anunțat luni un nou bilanț, de 180 de morți, al atacului asupra unei școli din Minab, în timpul campaniei de bombardamente lansate sâmbătă de Israel și Statele Unite, transmite EFE, potrivit agerpres.ro. Sâmbătă, ambasadorul iranian la ONU, Amir-Saeid Iravani, a declarat, în fața Consiliului de Securitate al ONU convocat de urgență, că […] Acest articol Iran: 180 de morți în atacul de sâmbătă asupra unei școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat razii în teritoriu pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În urma controalelor, au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Un caz de tăiere ilicită a fost depistat pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în perimetrul localității Bîrnova. Potrivit inspectorilor, au fost tăiați ilegal doi arbori […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale de nuc depistate de inspectorii de mediu din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
