Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în 2025 prin operații de cataractă
TV Nord, 8 martie 2026 17:20
Peste 14 mii de persoane și-au recăpătat vederea în anul 2025 după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), numărul intervențiilor este cu aproximativ 2.200 mai mare decât în anul 2024, ceea ce arată o
• • •
Acum 30 minute
17:20
Peste 14 mii de persoane și-au recăpătat vederea în anul 2025 după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), numărul intervențiilor este cu aproximativ 2.200 mai mare decât în anul 2024, ceea ce arată o
Acum 4 ore
13:50
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene și americane, au anunțat duminică membrii acestui organism clerical iranian, fără a dezvălui numele celui desemnat, relatează AFP, potrivit agerpres.ro. 'Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a
Acum 6 ore
11:50
„Iaca așa când ești singurică și trebuie să știi să faci de toate, o să fie lumină." De opt ani, Angela Schin își crește copilul și gestionează responsabilitățile zilnice ale familiei de una singură. Astăzi vorbește despre această experiență cu calm și spune că, nu este despre sacrificii, ci mai degrabă o alegere asumată. Povestea
Acum 8 ore
11:20
/VIDEO/ Polițiștii de patrulare din Bălți au felicitat femeile cu ocazia zilei de 8 Martie # TV Nord
De Ziua Internațională a Femeii, polițiștii Secției patrulare Bălți au oferit felicitări și surprize doamnelor și domnișoarelor din municipiu „Din partea secției de patrulare Bălți să vă felicităm cu ziua Internațională a femeilor și să vă dorim multă sănătate și un drum verde în viitor. – Mulțumesc frumos. Felicitări." Gestul a fost primit cu emoție
10:20
Peste 20.000 de persoane au fost sprijinite să se angajeze în anul 2025, prin intermediul serviciilor și programelor implementate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Numărul este cu 20% mai mare comparativ cu anul 2024, potrivit datelor prezentate de autorități. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în administrația publică – în
Ieri
16:40
Echipele de intervenții au scos sâmbătă mai multe cadavre din apele inundațiilor produse în capitala Nairobi, după ce viiturile fulgerătoare de peste noapte au ucis cel puțin 10 persoane, au luat zeci de mașini și au perturbat zborurile pe cel mai mare aeroport din Africa de Est, au anunțat autoritățile kenyene, transmite Reuters, citată de
15:10
În sala de escaladă din Bălți, fiecare urcare a Chirei Cureacii de 10 ani este nu doar un pas spre performanță sportivă, ci și dovada unei legături puternice cu tatăl ei. În timp ce fetița urcă pe traseu, jos, tatăl îi urmărește atent fiecare mișcare. Antrenamentele lor comune au devenit un exemplu despre cum un
14:10
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile străine – Limba franceză și Limba germană, desfășurată în perioada 4–6 martie, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu" din Chișinău. Competiția a reunit 225 de elevi din întreaga țară, pasionați de studiul limbilor străine. În mesajul de felicitare adresat la festivitatea de premiere, Lilia
11:20
Un adolescent a fost găsit fără viață într-o clădire nefinisată din municipiul Bălți. Descoperirea a fost făcută în seara zilei de 6 martie 2026. Corpul neînsuflețit al minorului a fost depistat într-o clădire nefinalizată situată pe strada Calea Ieșilor, în zona parcului „Selecția". Trupul adolescentului a fost găsit la etajul doi al construcției. Conform primelor
09:10
/FOTO/ 25 de pompieri și-au consolidat capacitățile de intervenție la incendiile de vegetație # TV Nord
Douăzeci și cinci de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și-au fortificat competențele operaționale în domeniul lichidării incendiilor de vegetație și forestiere, după ce au participat la un curs specializat de instruire. Activitățile de formare au avut loc în perioada 2–6 martie 2026, la Centrul Republican de Instruire al IGSU din
08:40
Meteorologii anunță vreme stabilă în Republica Moldova pe 7 martie 2026, cu presiune atmosferică înaltă și cer variabil la senin. Potrivit prognozei, nu sunt așteptate precipitații pe parcursul zilei. În timpul nopții și al dimineții, izolat se poate forma ceață slabă, care ar putea reduce temporar vizibilitatea în unele zone. Vântul va sufla din sectorul
6 martie 2026
17:50
/VIDEO/ Boți, troli și influenceri plătiți — cum au arătat alegerile parlamentare din 2025 pentru tinerii din Bălți # TV Nord
În rândurile studenților, discuțiile despre examene și proiecte se împletesc tot mai des cu cele despre fake news, influențe externe și viitorul Republicii Moldova. Pentru Dan Voloșciuc, Andreea Toderan și Laura Botnari, dezinformarea nu este un termen abstract, ci o experiență trăită – mai ales în perioadele electorale sau de criză. Dan Voloșciuc își amintește
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Call centru din Chișinău, implicat într-o schemă internațională de escrocherii pe platforme matrimoniale # TV Nord
Un centru de apel din Chișinău, implicat într-o schemă de escrocherii online care viza persoane din mai multe țări, a fost destructurat de oamenii legii. Victimele erau clienți de peste hotare, în special din Australia, India și Statele Unite ale Americii, care căutau relații romantice pe platforme matrimoniale. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), gruparea
15:50
/VIDEO/ Apă-Canal Bălți a solicitat majorarea tarifului la apă până la 36 de lei. Reacțiile locuitorilor # TV Nord
Întreprinderea Municipală „Regia Apă-Canal Bălți" a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de alimentare cu apă. Potrivit solicitării depuse, prețul ar putea ajunge la 36,16 lei pentru un metru cub de apă. Oamenii spun că scumpirile constante devin tot mai greu de suportat, mai ales pentru persoanele
15:40
Proiect votat de PAS, cu huiduieli în Parlament: Herman von Hebel și Bernard Lavigne vor fi membri în Comisia Vetting # TV Nord
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost desemnați membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Proiectul de lege, propus de Comisia Juridică, a fost votat de deputații PAS după ce, ieri, a fost aprobat un amendament care permite ca membrii comisiilor propuși de partenerii internaționali să fie desemnați
15:30
Peste 6.500 de locuitori ai zonei urbane „Dumbrava" din municipiul Edineț vor beneficia de un mediu urban modernizat, după implementarea unui proiect amplu de reabilitare a infrastructurii publice, extindere a spațiilor verzi și dezvoltare a facilităților recreaționale și sportive. Transformarea zonei va fi realizată în baza unui contract de antrepriză în valoare de 31,3 milioane
14:20
O femeie acuzată de escrocherie, reținută în flagrant cu peste 400 de mii de lei la Bălți, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor. Decizia a fost luată pe 5 martie 2026 de instanța de judecată, în urma demersului înaintat de procurorii din Bălți. Potrivit materialelor cauzei, cazul a
13:10
Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 din municipiul Chișinău că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii copii au ajuns acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție, transmite protv.md.
12:10
Un tânăr de 24 de ani a fost atacat de o haită de câini fără stăpân pe strada Salcîmilor din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs pe 5 martie 2026. Potrivit rudelor tânărului, acesta a fost înconjurat de mai mulți câini și a căzut la pământ în timp ce încerca să se apere. Familia a fost
10:30
Situația la stațiile PECO din Bălți este, în general, calmă. La unele ore ale zilei se poate atesta o ușoară aglomerație, însă nu sunt cozi mari, iar șoferii își pot alimenta automobilele fără așteptări îndelungate. Autoritățile dau asigurări că stocurile de produse petroliere din Republica Moldova sunt suficiente, iar piața este monitorizată constant. Agenția Națională
09:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni au dejucat tentativa a doi cetățeni străini de a traversa ilegal frontiera moldo-română. Potrivit autorităților, o patrulă comună formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de supraveghere, a observat două persoane care înotau în apele râului Prut. Ulterior, acestea
09:30
Trafic majorat de călători și mijloace de transport se înregistrează la această oră în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, aglomerația este cauzată inclusiv de implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) în PTF Sculeni–Sculeni. Acest sistem presupune proceduri suplimentare de control la frontieră, fapt care
09:20
Pe 5 martie vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, ziua va fi fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor ajunge până la +11 grade Celsius pe parcursul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -2 grade. În nordul țării, temperaturile maxime vor
09:10
O femeie de 47 de ani a fost stopată de un echipaj de carabinieri al Direcției regionale „Nord", după ce oamenii legii au observat un comportament suspect în timpul executării serviciului de menținere a ordinii publice. Potrivit informațiilor oferite de autorități, femeia a devenit agitată la apariția carabinierilor și părea că nu își poate alege
5 martie 2026
18:10
/VIDEO/ Cele mai răspândite narative și dezinformări din lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026 # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026 a fost marcat de o serie de dezinformări care au circulat activ în spațiul online. Printre acestea se numără o eventuală pregătire de război, manipulări în jurul declarației Maiei Sandu privind unirea cu România și prețul la energia electrică." MOLDOVA PREGĂTITĂ DE RĂZBOI
17:30
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Palanca au depistat un lot comercial de preparate injectabile utilizate în medicina estetică, tăinuite pentru transportare ilicită. Cazul a fost documentat în cadrul controlului comun realizat în conlucrare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina. Potrivit Poliției de Frontieră, la controlul de specialitate a fost
17:00
Tarifele pentru alimentare cu apă în municipiul Bălți ar putea crește. Ce preț solicită Apă – Canal Bălți # TV Nord
Întreprinderea Municipală „Apă – Canal Bălți" a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aprobarea noilor tarife pentru serviciul public alimentarea cu apă. Potrivit Fișei de Fundamentare pentru stabilirea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, Apă – Canal cere un preț de 36,16 lei/m³. În prezent, consumatorii din municipiul Bălți achită 26,96
15:10
Aproape 19 tone de rodii cu depășiri ale limitei admise de pesticide au fost depistate de ANSA la frontiera Republicii Moldova. Fructele au fost distruse înainte de a ajunge pe piață.
14:50
/VIDEO/ Castraveții moldovenești au apărut la Piața Centrală din Bălți. Prețul ajunge la 120 de lei kilogramul # TV Nord
La Piața Centrală din Bălți au apărut primii castraveți moldovenești din acest sezon. Comercianții spun că aceștia sunt produși în serele locale și sunt mai gustoși decât cei importați, însă prețul lor este destul de ridicat pentru mulți cumpărători. Vânzătorii afirmă că, deocamdată, doar o parte dintre legumele de pe tarabe sunt autohtone, restul fiind
13:40
O femeie de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiști și procurorii sector
12:50
Oamenii legii din Ucraina au descoperit o schemă prin care combustibil destinat Forțelor Armate ar fi fost furat și vândut ilegal. Potrivit anchetatorilor, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 30 de milioane de grivne, potrivit unui comunicat emis de Proguratura Generala din Ucraina. Combustibil alocat pe baza unor documente false Potrivit anchetei, schema a […] Acest articol Combustibil furat din armata Ucrainei: prejudicii de 30 mil. de grivne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță # TV Nord
Autoritățile de la Baku au informat că mai multe drone și rachete au fost trimise de către regimul de la Teheran către exclava azeră Nahicevan. Unul dintre aparatele de zbor a lovit aeroportul din orașul cu același nume, scrie digi24.ro Atacul ar fi fost efectuat cu o dronă Shahed de fabricație iraniană. Anterior, autoritățile de […] Acest articol Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la graniță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Republica Moldova și Ucraina au convenit asupra unui set de măsuri care vor permite reluarea exporturilor de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri de lucru între reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția […] Acest articol Moldova și Ucraina au convenit reluarea exporturilor de carne de pasăre a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Oficiul Nord, au depistat aproximativ 20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, dar și într-un depozit din Ialoveni. Potrivit oamenilor legii, tirul de model Volvo a […] Acest articol Captură de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Odată cu venirea primăverii apar și ghioceii (Galanthus nivalis), considerați vestitorii anotimpului cald. Delicate și apreciate din cele mai vechi timpuri, aceste flori marchează sfârșitul iernii, răsărind adesea chiar prin zăpadă. Pe lângă valoarea simbolică, ghioceii au și un rol important în natură. Ei oferă hrană timpurie insectelor polenizatoare și contribuie la menținerea biodiversității pădurilor. […] Acest articol Ghioceii, victime ale comerțului ilegal de primăvară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
În satul Rădoaia vor avea loc zboruri cu drone pentru monitorizarea stării iazurilor și podurilor din localitate. Activitatea este desfășurată în scop tehnic și în interes public. Autoritățile locale îi asigură pe locuitori că nu există niciun pericol pentru populație Acest articol Drone vor survola satul Rădoaia pentru monitorizarea iazurilor și podurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
/FOTO/ MIDIA, primul instrument național de evaluare a intensității digitale a IMM-urilor, prezentat la Chișinău # TV Nord
Primul instrument național pentru măsurarea intensității digitale a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova a fost prezentat oficial la Chișinău, de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI). Instrumentul a fost dezvoltat împreună cu experți locali și europeni, pe modelul utilizat în Uniunea Europeană. Un instrument solid pentru decizii bazate […] Acest articol /FOTO/ MIDIA, primul instrument național de evaluare a intensității digitale a IMM-urilor, prezentat la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
4 martie 2026
17:20
Tensiuni și acuzații reciproce în comuna Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei, unde consilierii locali au dezbătut inițierea procedurii pentru organizarea unui referendum privind demiterea primarei Natașa Bezerău. Inițiativa a fost propusă de fosta primară Ala Guzun, care a condus localitatea între anii 2015 și 2023. ALA GUZUN, consilieră locală: „Examinând situația privind exercitarea mandatului de […] Acest articol /VIDEO/ Conflict politic la Bilicenii Vechi. Opt consilieri vor demiterea primarei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ Opinii împărțite după reevaluarea imobilelor. Unii cetățeni se tem de taxe mai mari, alții susțin măsura # TV Nord
Reevaluarea bunurilor imobile, despre care se discută tot mai des în ultima perioadă, provoacă reacții diferite în rândul cetățenilor. În timp ce unii proprietari se tem că această măsură ar putea duce la majorarea impozitelor și la cheltuieli mai mari, alții consideră că reevaluarea este necesară pentru stabilirea corectă a valorii locuințelor. „Este ok cred, […] Acest articol /VIDEO/ Opinii împărțite după reevaluarea imobilelor. Unii cetățeni se tem de taxe mai mari, alții susțin măsura a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică a […] Acest articol Precizările ANRE privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Iranul a lansat o rachetă spre spațiul aerian al Turciei. Racheta a fost distrusă de sistemul anti-rachetă al NATO # TV Nord
Iranul a lansat, miercuri, o rachetă spre spațiul aerian al Turciei, care a fost interceptată și distrusă de sistemul antirachetă NATO. Nu e clar dacă lansarea rachetei a fost intenționată sau dintr-o eroare. Ankara a transmis că va discuta cu aliații săi și cu membrii NATO, scrie g4media.ro. NATO a condamnat faptul că Iranul a […] Acest articol Iranul a lansat o rachetă spre spațiul aerian al Turciei. Racheta a fost distrusă de sistemul anti-rachetă al NATO a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane, potrivit digi24.ro. „Ceremonia de adio faţă de imamul martir a fost amânată (…) fiind anticipată o afluenţă fără precedent”, a […] Acest articol Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 698/2025, care stabilește noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional. Potrivit instituției, metodologia introduce reguli clare privind modul de calcul, aprobare și verificare a tarifelor pentru serviciile […] Acest articol ANTA explică modul de calcul al noilor tarife pentru transportul rutier de călători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/VIDEO/ Tentativă de escrocherie la Bălți. O femeie reținută după ce a încercat să înșele un pensionar # TV Nord
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au documentat o tentativă de escrocherie comisă în privința unui bărbat de 76 de ani, care a fost convins de infractori să retragă o sumă mare de bani sub pretextul protejării economiilor sale. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor procesual-penale, s-a stabilit că […] Acest articol /VIDEO/ Tentativă de escrocherie la Bălți. O femeie reținută după ce a încercat să înșele un pensionar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/FOTO/ 27 de persoane, inclusiv 6 minori, salvate dintr-un incendiu la Botanica. Un bărbat a murit # TV Nord
27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 3 martie 2026, într-un cămin situat pe strada Salcâmilor 22/1. Apelul la […] Acest articol /FOTO/ 27 de persoane, inclusiv 6 minori, salvate dintr-un incendiu la Botanica. Un bărbat a murit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Și-au cumpărat câte o mașină ce pare să depășească veniturile declarate oficial, care abia acoperă cheltuielile zilnice. Este cazul a doi politicieni din Bălți, colegi de partid – deputata Elena Grițco și consilierul municipal Eduard Pleșca, ambii aleși pe listele formațiunii „Partidul Nostru”. Aceștia au intrat aproape simultan în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI) […] Acest articol /ANCHETĂ/ Ea – deputată, el – consilier. Ce nu au declarat Elena Grițco și Eduard Pleșca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
/FOTO/ Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale pe traseul M1 și la postul Leușeni # TV Nord
Mai multe loturi de bunuri nedeclarate au fost depistate de funcționarii vamali în cadrul controalelor efectuate în prima și a doua linie, pe traseul M1 și la postul vamal Leușeni. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale. În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat […] Acest articol /FOTO/ Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale pe traseul M1 și la postul Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, pe fondul evoluțiilor internaționale care ar putea afecta aprovizionarea cu resurse energetice. Decizia a fost luată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul creșterii prețurilor la petrol, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. […] Acest articol Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Mai multe loturi de mărfuri nedeclarate au fost depistate de funcționarii Serviciului Vamal în urma unor controale efectuate pe traseul M1, în proximitatea localității Suruceni, dar și la postul vamal Leușeni. În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au stopat pentru verificări un autocar de model Setra, condus de un cetățean moldovean în […] Acest articol /FOTO/ Mărfuri nedeclarate, depistate de vameși pe traseul M1 și la Leușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor actualizate la data de 4 martie, situația din regiune rămâne fără schimbări semnificative față de comunicările anterioare. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 […] Acest articol MAE: Nicio victimă din Moldova în Orientul Mijlociu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
