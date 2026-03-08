Tragedia de la Hâncești: autoritățile cer clarificarea circumstanțelor și posibile responsabilități
Moldpres, 8 martie 2026 14:00
Moartea educatoarei din Hâncești, care a decedat la începutul lunii martie, a generat reacții din partea autorităților și organizațiilor care luptă împotriva violenței asupra femeilor, cazul fiind examinat de instituțiile responsabile, transmite MOLDPRE...
Acum 30 minute
14:00
Acum 4 ore
12:10
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, duminică, 8 martie: Recitaluri și concerte dedicate femeilor în toată țara # Moldpres
Programul cultural „Mărțișor” continuă cu o serie de spectacole dedicate primăverii și femeilor, organizate pe 8 martie atât în Chișinău, cât și în mai multe localități din țară, relatează MOLDPRESÎn capitală, pe scena ...
11:10
Iranul susține este capabil să lupte încă cel puțin șase luni împotriva Statelor Unite și Israelului, care duminică dimineață a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăpostește lideri ai Gardienilor Revoluției, relatează AFP, preluat de AGERPRE...
11:00
Celula de Criză a MAE: Au fost reluate parțial operațiunile aeriene în câteva țări din Orientul Mijlociu. Un avion din Dubai va ateriza la Chișinău în jurul orei 15.00 # Moldpres
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu și menține contactul cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune, transmite MOLDPRESPotrivit MAE, informațiile sunt colect...
Acum 6 ore
09:30
SUA ar putea trimite forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului # Moldpres
SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit într-o etapă ulterioară a războiului, susțin patru surse care au cunoștință despre discuții pentru publicația Axios, transm...
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare adresat femeilor din țară cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul acestora în dezvoltarea societății, transmite MOLDPRES. „Moldova este mai puternic...
Acum 8 ore
08:30
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină și Caraibe, o nouă coaliție militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanți, transmite dpa, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.La reuniunea numită 'S...
08:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în care a evidențiat rolul femeilor în familie, economie și viața publică, transmite MOLDPRES.În mesajul publicat c...
08:10
FOTO // Expoziție dedicată contribuției femeilor în istorie, organizată la Biblioteca Națională # Moldpres
O expoziție tematică intitulată „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA” este organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde publicul poate descoperi aproximativ 120 de documente din colecțiile instituției care ilustrează contribuția femeilor...
Acum 12 ore
05:30
Ziua Internațională a Femeii este celebrată anual la 8 martie în numeroase state ale lumii, inclusiv în Republica Moldova, pentru a evidenția realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, dar și pentru a atrage atenția asupra inegalităț...
Acum 24 ore
23:40
FOTO // Tradițiile de acasă, celebrate în diaspora: Festivalul „Mărțișor 2026” a reunit comunitatea moldovenilor și românilor din California # Moldpres
Comunitatea moldovenilor și românilor din statul american California a sărbătorit începutul primăverii prin Festivalul Internațional „Mărțișor 2026”, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii și spiritului comunitar. Ajuns la cea de-a 14-a ediț...
21:00
FOTO // Elevi din mai multe raioane au participat la prima excursie tematică din cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Moldpres
Un grup de 160 de elevi din mai multe raioane ale Republicii Moldova a participat sâmbătă, la Chișinău, la prima excursie tematică organizată în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiativă desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării &ic...
19:50
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie; zborurile de plecare vor fi reluate treptat # Moldpres
Restricțiile de securitate din Israel au fost prelungite până luni, 9 martie 2026, ora 20:00, iar Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din țară începând cu 8 martie, informează MOLDPRES.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova î...
17:40
Un număr de 148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 6–9 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, competiție organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite MOLDPRES.În cadrul competiției, elevii vor rezolv...
16:50
BTA: Peste 1.200 de cetățeni bulgari au fost evacuați din Emiratele Arabe Unite cu sprijinul Ministerului de Externe # Moldpres
Peste 1.200 de cetățeni bulgari aflați în Emiratele Arabe Unite au primit asistență în cadrul operațiunii de evacuare a cetățenilor Bulgariei din Orientul Mijlociu și Iran, potrivit datelor prezentate sâmbătă dimineață de grupul operativ al Minister...
16:20
Mărțișor celebration has been included in Lithuania’s Intangible Cultural Heritage List. The decision was taken by the Commission of the Lithuanian National Cultural Center. President of the Romanian Language and Culture Association Dacia Lucia Andrievschi Bartkienė sai...
15:40
Statele Unite vor desfășura un al treilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se alătura războiului în curs împotriva Iranului, a relatat Fox News, preluat de news.ro și MOLDPRES.Portavionul USS George H.W. Bush va traversa Atlanticul și se va &ici...
Ieri
12:50
FOTO // Mărțișorul, inclus în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Lituaniei. Lucia Bartkiene: „O poveste de 37 de ani și o recunoaștere istorică” # Moldpres
Sărbătoarea tradițională a Mărțișorului a fost inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Lituaniei. Decizia a fost luată de Comisia Centrului Cultural Național al Lituaniei. Președinta Asociației de limbă și cultură română „Dacia&rdquo...
12:00
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașelor ucrainene: „Sunt crime de război” # Moldpres
Atacurile lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile reprezintă crime de război, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează MOLDPRES.Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a condamnat fără re...
11:50
A cultural event dedicated to Mărțișor holiday took place in Baku, where Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mihai Popșoi met with members of the Moldovan diaspora in the Republic of Azerbaijan.During the dialogue with representatives of the Moldovan c...
11:30
SUA iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale # Moldpres
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unui volum mai mare de petrol rusesc, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES.Anunțul vine la o...
11:20
11:10
Celula de Criză a MAE: Ambasadele mențin contact direct cu cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu și acordă sprijin consular # Moldpres
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este monitorizată în regim permanent de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până în prezent nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele di...
10:50
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, sâmbătă, 7 martie: Concerte și spectacole în toată țara în cadrul Festivalului „Mărțișor” # Moldpres
Programul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor continuă astăzi cu o serie de concerte și spectacole organizate atât în Chișinău, cât și în mai multe localități din Republica Moldova. Publicul va avea ocazia să participe la evenimente...
10:50
Mai multe nave comerciale din Golful Persic își modifică datele de identificare pentru a părea că aparțin Chinei sau au echipaje chineze, în încercarea de a reduce riscul unor atacuri din partea Iranului, relatează publicația Financial Times, citată de M...
10:40
Un eveniment cultural dedicat sărbătorii Mărțișorului a avut loc la Baku, unde viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu membri ai diasporei moldovenești din Republica Azerbaidjan, transmite MOLDPRES. Î...
10:10
FOTO // Drumarii intervin și în zilele de odihnă la plombarea gropilor de pe drumurile naționale # Moldpres
Echipele S.A. ,,Drumuri” execută și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor /AND/, intervențiile au ...
09:30
UN Women Moldova lansează o inițiativă pentru consolidarea accesului femeilor la justiție # Moldpres
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova, transmite ...
08:10
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei # Moldpres
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organiz...
08:10
Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești în cursul nopții și al dimineții, provocând victime, distrugeri de clădiri și incendii, relatează MOLDPRES.Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la Harkov, o ...
08:00
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transpo...
08:00
Creștere a apelurilor la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale # Moldpres
Numărul apelurilor la serviciul unic de urgență 112 a crescut cu aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de apeluri zilnic, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de Serviciul 112, majoritatea solicitărilor au fost direc...
6 martie 2026
22:20
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană” # Moldpres
O pace echitabilă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate solide, ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută, în această seară, de vicepremierul ...
20:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme caldă, cu cer variabil. Sâmbătă și duminică nu se vor înregistra precipitații, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, presiunea atmosferică va fi înaltă. Noaptea și...
19:40
Procedura de amalgamare va deveni mai simplă și mai flexibilă pentru primării. Modificările legislative, propuse de Guvern, au fost discutate la consultările cu primarii și membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova.Secretarul General al Guvernului, Alexei ...
19:40
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești.Președinta Maia Sandu a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. ...
19:30
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Un contract de grant în acest sens a fost semnat astăzi de Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuyuki Takeuchi, și directoarea instituției de învățămâ...
18:40
FOTO // Președinta Maia Sandu, vizită în sudul țării: modernizarea celor două porturi din Giurgiulești, construcția Spitalului regional Cahul și discuții cu tinerii # Moldpres
Președinta Maia Sandu a reluat, în sudul țării, discuțiile cu tinerii, părinții și profesorii despre sănătatea mintală și siguranța online a copiilor. De asemenea, șefa statului a vizitat Spitalul Raional din Cahul și cele două porturi din Giurgiulești, comu...
18:10
Laboratoare moderne în școlile-model. Elevii utilizează la lecții tehnologii de ultimă generație # Moldpres
Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și cabinetele de matematică din mai multe școli model au fost renovate și dotate cu tehnologii moderne, care sunt utilizate de elevi la lecții. Profesorii de științe reale din aceste instituții au participat la un atelier de form...
17:40
Cooperarea economică și energetică, discutată de ministrul Mihai Popșoi cu reprezentanții Ministerului Economiei și ai companiei SOCAR, la Baku # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu prim-viceministrul economiei, Elnur Aliyev, și vicepreședintele Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), Elshad Nasirov. Întâlnirea a avut loc în cadrul vi...
17:40
VIDEO // Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune” # Moldpres
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul g...
17:10
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de procese-verbale într-o singură săptămână # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au intensificat acțiunile de control în transportul rutier de persoane și mărfuri, iar în doar o săptămână au fost constatate zeci de încălcări ale legislației. Potrivit instituţiei, în...
16:40
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu președinta Parlamentului din Azerbaidjan, Sahiba Gafarova. Intensificarea dialogului dintre cele două legislaturi, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova. Cei doi oficiali au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie, intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea co...
16:30
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European # Moldpres
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat, la Parlamentul European, la o sesiune de instruire privind comunicarea și negocierea politică eficientă. Evenimentul a avut loc în perioada 2–4 martie, la Bruxelles, în cadrul Programului d...
16:00
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni # Moldpres
Guvernul a consultat viziunea reformei administrației publice în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni.În această săp...
16:00
Peste 11 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Cantemir, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Un...
15:40
Comisia Europeană a anunțat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetățenii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă și deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără v...
15:40
BTA: Istoricul Mikhaylo Stanchev a primit titlul de profesor onorific la Universitatea de Stat de Științe Umaniste din Ismail # Moldpres
Istoricul ucrainean Mikhaylo Stanchev, profesor la Universitatea Națională „V. N. Karazin” din Harkiv, a fost distins cu titlul onorific de profesor al Universității de Stat de Științe Umaniste din Ismail. Distincția i-a fost acordată în cadrul unei mese...
15:30
Guvernatoarea BNM, la București: „Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor” # Moldpres
Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor. Inteligența artificială trebuie să rămână un instrument care sprijină progresul economic și dezvoltarea țării. Provocarea ...
