VIDEO // Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune”
Moldpres, 6 martie 2026 17:40
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul g...
Acum 30 minute
17:40
Cooperarea economică și energetică, discutată de ministrul Mihai Popșoi cu reprezentanții Ministerului Economiei și ai companiei SOCAR, la Baku # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu prim-viceministrul economiei, Elnur Aliyev, și vicepreședintele Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), Elshad Nasirov. Întâlnirea a avut loc în cadrul vi...
17:40
VIDEO // Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune” # Moldpres
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul g...
Acum o oră
17:10
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de procese-verbale într-o singură săptămână # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au intensificat acțiunile de control în transportul rutier de persoane și mărfuri, iar în doar o săptămână au fost constatate zeci de încălcări ale legislației. Potrivit instituţiei, în...
Acum 2 ore
16:40
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu președinta Parlamentului din Azerbaidjan, Sahiba Gafarova. Intensificarea dialogului dintre cele două legislaturi, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova. Cei doi oficiali au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie, intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea co...
16:30
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European # Moldpres
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat, la Parlamentul European, la o sesiune de instruire privind comunicarea și negocierea politică eficientă. Evenimentul a avut loc în perioada 2–4 martie, la Bruxelles, în cadrul Programului d...
Acum 4 ore
16:00
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni # Moldpres
Guvernul a consultat viziunea reformei administrației publice în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni.În această săp...
16:00
Peste 11 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Cantemir, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Un...
15:40
Comisia Europeană a anunțat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetățenii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă și deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără v...
15:40
BTA: Istoricul Mikhaylo Stanchev a primit titlul de profesor onorific la Universitatea de Stat de Științe Umaniste din Ismail # Moldpres
Istoricul ucrainean Mikhaylo Stanchev, profesor la Universitatea Națională „V. N. Karazin” din Harkiv, a fost distins cu titlul onorific de profesor al Universității de Stat de Științe Umaniste din Ismail. Distincția i-a fost acordată în cadrul unei mese...
15:30
Guvernatoarea BNM, la București: „Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor” # Moldpres
Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor. Inteligența artificială trebuie să rămână un instrument care sprijină progresul economic și dezvoltarea țării. Provocarea ...
15:20
Aleșii poporului au aprobat noi sancțiuni contravenționale pentru utilizarea și comercializarea dispozitivelor care permit accesul ilegal la servicii protejate prin drepturi de autor. Modificările la Codul contravențional au fost votate astăzi în lectura a doua de 53...
14:50
Parlamentul a desemnat astăzi, cu 53 de voturi, doi experți internaționali în componența Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Decizia a fost criticată de opoziția parlamentară, care a anunțat că a atacat documentul la Curtea Constituțională, comunică MO...
14:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii. Valoarea totală a plății este de 345,1 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizați...
14:50
Administrațiile locale din Moldova, în căutarea soluțiilor verzi la București: delegație record de primari la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC # Moldpres
Republica Moldova a marcat o prezență considerabilă la cel mai important eveniment regional dedicat sustenabilității și inovației urbane. O delegație, formată din 51 de primari și viceprimari, alături de oficiali din domeniul mediului și energiei, a participat î...
14:40
Cererea pentru anumite produse crește de 8 martie. Recomandările Fiscului pentru agenți economici și cetățeni # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a recomandat agenților economici să respecte legislația fiscală, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal, în contextul Zilei Internaționale a Femeii, când cererea pentru anumite produse crește, transmi...
14:40
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor a confirmat un caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un porc domestic, depistat în satul Parcani, raionul Călărași. Autoritățile sanitare au întreprins imediat măsuri pentru prevenirea răspândir...
Acum 6 ore
14:00
Moldova își consolidează rolul în logistica regională: reuniune strategică la Bruxelles în format patrulateral # Moldpres
Republica Moldova continuă să își extindă parteneriatele strategice pentru modernizarea și securizarea infrastructurii de transport în Europa de Sud-Est. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a participat la ...
13:50
Sectorul energetic din R. Moldova, modernizat cu sprijinul BERD: peste 518 milioane de euro pentru infrastructură și securitate energetică # Moldpres
În Republica Moldova sunt implementate proiecte energetice finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care depășesc 518 milioane de euro. Evoluția acestora și noile investiții planificate pentru modernizarea infrastructurii energetice a...
13:40
FOTO // Republica Moldova și Azerbaidjan au semnat un Plan de consultări interministeriale # Moldpres
Republica Moldova și Azerbaidjan vor coopera în baza unui Plan de consultări interministeriale pentru perioada 2026–2027, care va contribui la intensificarea dialogului diplomatic bilateral. Documentul a fost semnat astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi și ministr...
13:30
Parlamentul schimbă regulile pentru Portul Giurgiulești: acesta va obține și statut strategic # Moldpres
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea beneficia de un nou cadru legal care să stimuleze investițiile și să consolideze rolul strategic al infrastructurii portuare. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede d...
13:10
VIDEO // Centru de apel specializat în escrocherii pe internet, destructurat de polițiști. Suspecții estorcau bani de la cetățeni din Australia, India și SUA # Moldpres
Organele de forță au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet. Este vorba de 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1 000 de operatori care activează pe mai multe platforme de matrimoniale, comunică MOLDPR...
12:20
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, în cadrul căreia a fost trecu...
12:10
Accidentul mortal de la Boldurești. Procurorii solicită pedeapsă maximă pentru complicele ex-primarului Nicanor Ciochină # Moldpres
Procurorii au solicitat la Curtea de Apel pedeapsă maximă pentru complicele ex-primarului de la Boldurești, Nicanor Ciochină, care a încercat să-l ajute să scape de pedeapsă în urma accidentării mortale a unui minor de 14 ani, informează MOLDPRES.Potrivit...
12:10
Un nou cluster de inovare pentru soluții ecologice va fi dezvoltat în Republica Moldova cu sprijinul Slovaciei # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării economiei verzi prin lansarea unui parteneriat dedicat inovării în domeniul mediului, inițiativă care urmărește consolidarea cooperării dintre sectorul public, mediul academic și sectorul privat. Proie...
Acum 8 ore
12:00
Elevii pot participa la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, lansat de MEC # Moldpres
Elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general și mediu de specialitate din Republica Moldova pot participa la concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, organizat de Ministerul Educa...
11:20
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Cooperarea economică și energetică, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, în cadrul primei sale vizite oficiale la Baku. Discuțiile au vizat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a cooperării bilater...
11:20
FOTO // Lucrări de plombare și reparații locale pe mai multe drumuri naționale intens circulate # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță continuarea lucrărilor de plombare și reparații locale ale carosabilului pe mai multe sectoare de drumuri naționale intens circulate din Republica Moldova. Intervențiile fac parte din programul curent de întreține...
11:00
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul pacienților este în creșter...
11:00
Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat Raportul anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, document care arată că majoritatea alimentelor analizate respectă limitele l...
10:50
Celula de Criză a MAE: Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure # Moldpres
Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure. Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor afectați de perturbările transportului aerian, informează M...
10:50
DOC // Modificările la Codul Educației, publicate în Monitorul Oficial: consolidarea rețelei școlare și sprijin pentru tinerii profesori # Moldpres
Modificările operate la Codul Educației au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Acestea vizează, în special, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști, asigurarea unor programe de studiere ...
10:40
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la SEPA: comisioane mai mici și economii de milioane de euro # Moldpres
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice ex...
10:40
Trafic în creștere la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: peste 360 mii de pasageri în februarie 2026 # Moldpres
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmând interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova. Datele statistice publicat...
10:30
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, vineri, 6 martie: Recitaluri, concerte și spectacole în mai multe localități din țară # Moldpres
Festivalul Internațional de Muzică Festivalul de Muzică Mărțișor 2026 continuă pe 6 martie cu o serie de concerte și spectacole organizate atât în capitală, cât și în mai multe localități din țară, reunind artiști îndrăgiți și ansam...
10:20
Legume moldovenești pe tot parcursul anului: cooperarea cu Țările de Jos vizează independența alimentară a Republicii Moldova # Moldpres
Memorandumul semnat la începutul acestui an între Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente climatic a intrat oficial în etapa de execuție. La Chişinău a fost constituit grupul de lucru responsabil de coordonare...
10:20
Tentative de corupere la posturile Sculeni și Leușeni. Cazurile au fost denunțate de polițiștii de frontieră # Moldpres
Polițiștii de frontieră de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni au denunțat cinci acte de corupere. Tentativele au avut loc pe parcursul acestei săptămâni, comunică MOLDPRES.Primul caz a fost înregistrat în postul Sculeni, pe sensul de intrare ...
10:10
Primul monument dedicat eroilor moldoveni, căzuți în toate războaiele, inaugurat în Ungaria # Moldpres
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți în toate războaiele, a fost inaugurat în orașul Miskolc din Ungaria. Monumentul este prima operă comemorativă de război ridicată peste hotarele țării în memoria...
10:10
Șefa statului Maia Sandu: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu avem 61 de voturi” # Moldpres
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza că în Parlament nu sunt identificate 61 de voturi pentru a numi un nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opinia a fost exprimată de șefa statului, Maia Sandu, care a argumentat necesitatea de a reduce num...
Acum 12 ore
09:50
Ministerul Agriculturii avertizează petroliștii asupra speculei cu motorină în pragul lucrărilor de primăvară: „Cerem responsabilitate și corectitudine în raport cu fermierii” # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) vine cu un avertisment către operatorii de pe piața produselor petroliere, solicitând responsabilitate și corectitudine în raport cu fermierii aflați în plină campanie agricolă de primăvară. Î...
09:50
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, transmite Bloomberg, preluată de AGERPRES și MOLDPRES.Creșterea prețuri...
09:40
Radiografia poluării în Moldova: specialiștii de mediu învață să măsoare amprenta de carbon a economiei # Moldpres
Una dintre cele mai mari provocări în drumul Republicii Moldova către o economie neutră din punct de vedere climatic rămâne lipsa unei infrastructuri administrative pregătite pentru monitorizarea riguroasă a poluării. În acest context, Ministerul Mediului...
09:40
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a șaptea zi, după ce Israelul a anunțat o 'nouă fază' în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea șiită Hezbollah din Liban, potrivit France Press...
09:40
Serviciul Vamal anunță trafic sporit de călători și mijloace de transport în postul de trecere Sculeni. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului ...
08:50
Forțele armate ale Statelor Unite au scufundat peste 30 de nave iraniene și au lovit aproape 200 de ținte pe teritoriul Iranului în ultimele trei zile, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Bradley Cooper, în cadrul unui briefing...
08:40
Legea ce prevede fortificarea securității judecătorilor și procurorilor a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul de promulgare semnat de președintele Maia Sandu și Legea nr. 26 din 5 martie 2026 pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor și procurorilor) au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică ...
08:40
Un moment dedicat prieteniei și cooperării dintre state a avut loc la Chișinău, unde Ambasada Republicii Bulgaria a organizat o recepție oficială cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei. Evenimentul a marcat 148 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominația Imperiului ...
08:40
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu patru bani și are un preț de 20 de lei și 12 bani, transmite MOLDPRES. Dolarul american își menține valoarea de 17 lei și 33 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Leul rom&ac...
Acum 24 ore
22:00
Vicepremierul Vladimir Bolea, vizită la Bruxelles: modernizarea căilor ferate și cooperarea cu UE în domeniul transporturilor, discuatate cu oficialii europeni # Moldpres
Modernizarea sectorului feroviar din Republic of Moldova și alinierea acestuia la standardele europene se află în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul se află &...
21:50
Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 08:30, b. 915 – ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe; 08:30, b. 302G – ședința Comisiei juridice, pentru numiri și imunități; 09:00 – ședința Comisiei parlamentar...
