Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie; zborurile de plecare vor fi reluate treptat

Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
19:50
Acum 4 ore
17:40
Un număr de 148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 6–9 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, competiție organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite MOLDPRES.În cadrul competiției, elevii vor rezolv...
16:50
BTA: Peste 1.200 de cetățeni bulgari au fost evacuați din Emiratele Arabe Unite cu sprijinul Ministerului de Externe # Moldpres
Peste 1.200 de cetățeni bulgari aflați în Emiratele Arabe Unite au primit asistență în cadrul operațiunii de evacuare a cetățenilor Bulgariei din Orientul Mijlociu și Iran, potrivit datelor prezentate sâmbătă dimineață de grupul operativ al Minister...
Acum 6 ore
16:20
Mărțișor celebration has been included in Lithuania’s Intangible Cultural Heritage List. The decision was taken by the Commission of the Lithuanian National Cultural Center. President of the Romanian Language and Culture Association Dacia Lucia Andrievschi Bartkienė sai...
15:40
Statele Unite vor desfășura un al treilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se alătura războiului în curs împotriva Iranului, a relatat Fox News, preluat de news.ro și MOLDPRES.Portavionul USS George H.W. Bush va traversa Atlanticul și se va &ici...
Acum 8 ore
12:50
FOTO // Mărțișorul, inclus în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Lituaniei. Lucia Bartkiene: „O poveste de 37 de ani și o recunoaștere istorică” # Moldpres
Sărbătoarea tradițională a Mărțișorului a fost inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Lituaniei. Decizia a fost luată de Comisia Centrului Cultural Național al Lituaniei. Președinta Asociației de limbă și cultură română „Dacia&rdquo...
Acum 12 ore
12:00
Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra orașelor ucrainene: „Sunt crime de război” # Moldpres
Atacurile lansate de Rusia asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile reprezintă crime de război, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează MOLDPRES.Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a condamnat fără re...
11:50
A cultural event dedicated to Mărțișor holiday took place in Baku, where Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mihai Popșoi met with members of the Moldovan diaspora in the Republic of Azerbaijan.During the dialogue with representatives of the Moldovan c...
11:30
SUA iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale # Moldpres
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unui volum mai mare de petrol rusesc, transmite Mediafax, preluat de MOLDPRES.Anunțul vine la o...
11:20
11:10
Celula de Criză a MAE: Ambasadele mențin contact direct cu cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu și acordă sprijin consular # Moldpres
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este monitorizată în regim permanent de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până în prezent nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele di...
10:50
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, sâmbătă, 7 martie: Concerte și spectacole în toată țara în cadrul Festivalului „Mărțișor” # Moldpres
Programul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor continuă astăzi cu o serie de concerte și spectacole organizate atât în Chișinău, cât și în mai multe localități din Republica Moldova. Publicul va avea ocazia să participe la evenimente...
10:50
Mai multe nave comerciale din Golful Persic își modifică datele de identificare pentru a părea că aparțin Chinei sau au echipaje chineze, în încercarea de a reduce riscul unor atacuri din partea Iranului, relatează publicația Financial Times, citată de M...
10:40
Un eveniment cultural dedicat sărbătorii Mărțișorului a avut loc la Baku, unde viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, s-a întâlnit cu membri ai diasporei moldovenești din Republica Azerbaidjan, transmite MOLDPRES. Î...
10:10
FOTO // Drumarii intervin și în zilele de odihnă la plombarea gropilor de pe drumurile naționale # Moldpres
Echipele S.A. ,,Drumuri” execută și astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor /AND/, intervențiile au ...
09:30
UN Women Moldova lansează o inițiativă pentru consolidarea accesului femeilor la justiție # Moldpres
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova, transmite ...
08:10
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei # Moldpres
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organiz...
08:10
Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești în cursul nopții și al dimineții, provocând victime, distrugeri de clădiri și incendii, relatează MOLDPRES.Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la Harkov, o ...
08:00
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transpo...
08:00
Creștere a apelurilor la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale # Moldpres
Numărul apelurilor la serviciul unic de urgență 112 a crescut cu aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de apeluri zilnic, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de Serviciul 112, majoritatea solicitărilor au fost direc...
Acum 24 ore
22:20
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană” # Moldpres
O pace echitabilă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate solide, ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută, în această seară, de vicepremierul ...
20:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme caldă, cu cer variabil. Sâmbătă și duminică nu se vor înregistra precipitații, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, presiunea atmosferică va fi înaltă. Noaptea și...
Ieri
19:40
Procedura de amalgamare va deveni mai simplă și mai flexibilă pentru primării. Modificările legislative, propuse de Guvern, au fost discutate la consultările cu primarii și membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova.Secretarul General al Guvernului, Alexei ...
19:40
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești.Președinta Maia Sandu a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. ...
19:30
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Un contract de grant în acest sens a fost semnat astăzi de Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuyuki Takeuchi, și directoarea instituției de învățămâ...
18:40
FOTO // Președinta Maia Sandu, vizită în sudul țării: modernizarea celor două porturi din Giurgiulești, construcția Spitalului regional Cahul și discuții cu tinerii # Moldpres
Președinta Maia Sandu a reluat, în sudul țării, discuțiile cu tinerii, părinții și profesorii despre sănătatea mintală și siguranța online a copiilor. De asemenea, șefa statului a vizitat Spitalul Raional din Cahul și cele două porturi din Giurgiulești, comu...
18:10
Laboratoare moderne în școlile-model. Elevii utilizează la lecții tehnologii de ultimă generație # Moldpres
Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și cabinetele de matematică din mai multe școli model au fost renovate și dotate cu tehnologii moderne, care sunt utilizate de elevi la lecții. Profesorii de științe reale din aceste instituții au participat la un atelier de form...
17:40
Cooperarea economică și energetică, discutată de ministrul Mihai Popșoi cu reprezentanții Ministerului Economiei și ai companiei SOCAR, la Baku # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu prim-viceministrul economiei, Elnur Aliyev, și vicepreședintele Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), Elshad Nasirov. Întâlnirea a avut loc în cadrul vi...
17:40
VIDEO // Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune” # Moldpres
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul g...
17:10
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de procese-verbale într-o singură săptămână # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au intensificat acțiunile de control în transportul rutier de persoane și mărfuri, iar în doar o săptămână au fost constatate zeci de încălcări ale legislației. Potrivit instituţiei, în...
16:40
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu președinta Parlamentului din Azerbaidjan, Sahiba Gafarova. Intensificarea dialogului dintre cele două legislaturi, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova. Cei doi oficiali au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie, intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea co...
16:30
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European # Moldpres
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat, la Parlamentul European, la o sesiune de instruire privind comunicarea și negocierea politică eficientă. Evenimentul a avut loc în perioada 2–4 martie, la Bruxelles, în cadrul Programului d...
16:00
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni # Moldpres
Guvernul a consultat viziunea reformei administrației publice în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni.În această săp...
16:00
Peste 11 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Cantemir, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Un...
15:40
Comisia Europeană a anunțat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetățenii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă și deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără v...
15:40
BTA: Istoricul Mikhaylo Stanchev a primit titlul de profesor onorific la Universitatea de Stat de Științe Umaniste din Ismail # Moldpres
Istoricul ucrainean Mikhaylo Stanchev, profesor la Universitatea Națională „V. N. Karazin” din Harkiv, a fost distins cu titlul onorific de profesor al Universității de Stat de Științe Umaniste din Ismail. Distincția i-a fost acordată în cadrul unei mese...
15:30
Guvernatoarea BNM, la București: „Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor” # Moldpres
Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor. Inteligența artificială trebuie să rămână un instrument care sprijină progresul economic și dezvoltarea țării. Provocarea ...
15:20
Aleșii poporului au aprobat noi sancțiuni contravenționale pentru utilizarea și comercializarea dispozitivelor care permit accesul ilegal la servicii protejate prin drepturi de autor. Modificările la Codul contravențional au fost votate astăzi în lectura a doua de 53...
14:50
Parlamentul a desemnat astăzi, cu 53 de voturi, doi experți internaționali în componența Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Decizia a fost criticată de opoziția parlamentară, care a anunțat că a atacat documentul la Curtea Constituțională, comunică MO...
14:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii. Valoarea totală a plății este de 345,1 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizați...
14:50
Administrațiile locale din Moldova, în căutarea soluțiilor verzi la București: delegație record de primari la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC # Moldpres
Republica Moldova a marcat o prezență considerabilă la cel mai important eveniment regional dedicat sustenabilității și inovației urbane. O delegație, formată din 51 de primari și viceprimari, alături de oficiali din domeniul mediului și energiei, a participat î...
14:40
Cererea pentru anumite produse crește de 8 martie. Recomandările Fiscului pentru agenți economici și cetățeni # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a recomandat agenților economici să respecte legislația fiscală, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal, în contextul Zilei Internaționale a Femeii, când cererea pentru anumite produse crește, transmi...
14:40
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor a confirmat un caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un porc domestic, depistat în satul Parcani, raionul Călărași. Autoritățile sanitare au întreprins imediat măsuri pentru prevenirea răspândir...
14:00
Moldova își consolidează rolul în logistica regională: reuniune strategică la Bruxelles în format patrulateral # Moldpres
Republica Moldova continuă să își extindă parteneriatele strategice pentru modernizarea și securizarea infrastructurii de transport în Europa de Sud-Est. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a participat la ...
13:50
Sectorul energetic din R. Moldova, modernizat cu sprijinul BERD: peste 518 milioane de euro pentru infrastructură și securitate energetică # Moldpres
În Republica Moldova sunt implementate proiecte energetice finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care depășesc 518 milioane de euro. Evoluția acestora și noile investiții planificate pentru modernizarea infrastructurii energetice a...
13:40
FOTO // Republica Moldova și Azerbaidjan au semnat un Plan de consultări interministeriale # Moldpres
Republica Moldova și Azerbaidjan vor coopera în baza unui Plan de consultări interministeriale pentru perioada 2026–2027, care va contribui la intensificarea dialogului diplomatic bilateral. Documentul a fost semnat astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi și ministr...
13:30
Parlamentul schimbă regulile pentru Portul Giurgiulești: acesta va obține și statut strategic # Moldpres
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea beneficia de un nou cadru legal care să stimuleze investițiile și să consolideze rolul strategic al infrastructurii portuare. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede d...
13:10
VIDEO // Centru de apel specializat în escrocherii pe internet, destructurat de polițiști. Suspecții estorcau bani de la cetățeni din Australia, India și SUA # Moldpres
Organele de forță au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet. Este vorba de 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1 000 de operatori care activează pe mai multe platforme de matrimoniale, comunică MOLDPR...
12:20
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, în cadrul căreia a fost trecu...
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
