Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei
Moldpres, 7 martie 2026 08:10
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organiz...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
08:10
Târguri și iarmaroace cu produse autohtone sunt organizate în mai multe sectoare ale capitalei # Moldpres
Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organiz...
08:10
Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de atacuri rusești în cursul nopții și al dimineții, provocând victime, distrugeri de clădiri și incendii, relatează MOLDPRES.Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, la Harkov, o ...
08:00
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transpo...
08:00
Creștere a apelurilor la 112 la începutul lunii martie, pe fondul intensificării activităților sociale # Moldpres
Numărul apelurilor la serviciul unic de urgență 112 a crescut cu aproximativ 10% la începutul lunii martie, ajungând la circa 5.800 de apeluri zilnic, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de Serviciul 112, majoritatea solicitărilor au fost direc...
Acum 12 ore
22:20
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „O pace echitabilă și durabilă în Ucraina ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană” # Moldpres
O pace echitabilă și durabilă în Ucraina, cu garanții de securitate solide, ar putea crea anumite condiții pentru retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută, în această seară, de vicepremierul ...
20:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme caldă, cu cer variabil. Sâmbătă și duminică nu se vor înregistra precipitații, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, presiunea atmosferică va fi înaltă. Noaptea și...
Acum 24 ore
19:40
Procedura de amalgamare va deveni mai simplă și mai flexibilă pentru primării. Modificările legislative, propuse de Guvern, au fost discutate la consultările cu primarii și membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova.Secretarul General al Guvernului, Alexei ...
19:40
Sănătatea, în centrul vizitei efectuate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în sudul țării # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești.Președinta Maia Sandu a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. ...
19:30
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Un contract de grant în acest sens a fost semnat astăzi de Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Kazuyuki Takeuchi, și directoarea instituției de învățămâ...
18:40
FOTO // Președinta Maia Sandu, vizită în sudul țării: modernizarea celor două porturi din Giurgiulești, construcția Spitalului regional Cahul și discuții cu tinerii # Moldpres
Președinta Maia Sandu a reluat, în sudul țării, discuțiile cu tinerii, părinții și profesorii despre sănătatea mintală și siguranța online a copiilor. De asemenea, șefa statului a vizitat Spitalul Raional din Cahul și cele două porturi din Giurgiulești, comu...
18:10
Laboratoare moderne în școlile-model. Elevii utilizează la lecții tehnologii de ultimă generație # Moldpres
Laboratoarele de fizică, chimie, biologie și cabinetele de matematică din mai multe școli model au fost renovate și dotate cu tehnologii moderne, care sunt utilizate de elevi la lecții. Profesorii de științe reale din aceste instituții au participat la un atelier de form...
17:40
Cooperarea economică și energetică, discutată de ministrul Mihai Popșoi cu reprezentanții Ministerului Economiei și ai companiei SOCAR, la Baku # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere cu prim-viceministrul economiei, Elnur Aliyev, și vicepreședintele Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR), Elshad Nasirov. Întâlnirea a avut loc în cadrul vi...
17:40
VIDEO // Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune” # Moldpres
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat pe parcursul acestei săptămâni în mai multe localități din țară, astfel încât, până în prezent, discuțiile au fost organizate în 29 de raioane. Secretarul g...
17:10
ANTA intensifică controalele în transportul rutier: peste 100 de procese-verbale într-o singură săptămână # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au intensificat acțiunile de control în transportul rutier de persoane și mărfuri, iar în doar o săptămână au fost constatate zeci de încălcări ale legislației. Potrivit instituţiei, în...
16:40
FOTO // Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu președinta Parlamentului din Azerbaidjan, Sahiba Gafarova. Intensificarea dialogului dintre cele două legislaturi, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președinta Parlamentului Republicii Azerbaidjan (Milli Majlis), Sahiba Gafarova. Cei doi oficiali au salutat activitatea grupurilor parlamentare de prietenie, intensificarea dialogului bilateral și dezvoltarea co...
16:30
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat la o sesiune dedicată comunicării politice eficiente și tehnicilor de negociere, desfășurată la Parlamentul European # Moldpres
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova au participat, la Parlamentul European, la o sesiune de instruire privind comunicarea și negocierea politică eficientă. Evenimentul a avut loc în perioada 2–4 martie, la Bruxelles, în cadrul Programului d...
16:00
Reforma administrației publice locale: Au avut loc consultări în 29 de raioane ale Republicii Moldova, cu peste 3700 de aleși locali și cetățeni # Moldpres
Guvernul a consultat viziunea reformei administrației publice în 29 de raioane ale țării și în municipiul Bălți, în perioada 9 februarie – 6 martie 2026. La discuții au participat peste 3700 de aleși locali și cetățeni.În această săp...
16:00
Peste 11 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Cantemir, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 11 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Cantemir, Anenii Noi, Florești, Un...
15:40
Comisia Europeană a anunțat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetățenii georgieni care dețin pașapoarte diplomatice și de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă și deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără v...
15:40
BTA: Istoricul Mikhaylo Stanchev a primit titlul de profesor onorific la Universitatea de Stat de Științe Umaniste din Ismail # Moldpres
Istoricul ucrainean Mikhaylo Stanchev, profesor la Universitatea Națională „V. N. Karazin” din Harkiv, a fost distins cu titlul onorific de profesor al Universității de Stat de Științe Umaniste din Ismail. Distincția i-a fost acordată în cadrul unei mese...
15:30
Guvernatoarea BNM, la București: „Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor” # Moldpres
Viitorul aparține societăților care reușesc să utilizeze responsabil tehnologiile avansate, cu viziune și în beneficiul oamenilor. Inteligența artificială trebuie să rămână un instrument care sprijină progresul economic și dezvoltarea țării. Provocarea ...
15:20
Aleșii poporului au aprobat noi sancțiuni contravenționale pentru utilizarea și comercializarea dispozitivelor care permit accesul ilegal la servicii protejate prin drepturi de autor. Modificările la Codul contravențional au fost votate astăzi în lectura a doua de 53...
14:50
Parlamentul a desemnat astăzi, cu 53 de voturi, doi experți internaționali în componența Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Decizia a fost criticată de opoziția parlamentară, care a anunțat că a atacat documentul la Curtea Constituțională, comunică MO...
14:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și cele pentru familiile cu copii. Valoarea totală a plății este de 345,1 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizați...
14:50
Administrațiile locale din Moldova, în căutarea soluțiilor verzi la București: delegație record de primari la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC # Moldpres
Republica Moldova a marcat o prezență considerabilă la cel mai important eveniment regional dedicat sustenabilității și inovației urbane. O delegație, formată din 51 de primari și viceprimari, alături de oficiali din domeniul mediului și energiei, a participat î...
14:40
Cererea pentru anumite produse crește de 8 martie. Recomandările Fiscului pentru agenți economici și cetățeni # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a recomandat agenților economici să respecte legislația fiscală, iar cetățenilor – să solicite eliberarea bonului fiscal, în contextul Zilei Internaționale a Femeii, când cererea pentru anumite produse crește, transmi...
14:40
Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor a confirmat un caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la un porc domestic, depistat în satul Parcani, raionul Călărași. Autoritățile sanitare au întreprins imediat măsuri pentru prevenirea răspândir...
14:00
Moldova își consolidează rolul în logistica regională: reuniune strategică la Bruxelles în format patrulateral # Moldpres
Republica Moldova continuă să își extindă parteneriatele strategice pentru modernizarea și securizarea infrastructurii de transport în Europa de Sud-Est. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a participat la ...
13:50
Sectorul energetic din R. Moldova, modernizat cu sprijinul BERD: peste 518 milioane de euro pentru infrastructură și securitate energetică # Moldpres
În Republica Moldova sunt implementate proiecte energetice finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care depășesc 518 milioane de euro. Evoluția acestora și noile investiții planificate pentru modernizarea infrastructurii energetice a...
13:40
FOTO // Republica Moldova și Azerbaidjan au semnat un Plan de consultări interministeriale # Moldpres
Republica Moldova și Azerbaidjan vor coopera în baza unui Plan de consultări interministeriale pentru perioada 2026–2027, care va contribui la intensificarea dialogului diplomatic bilateral. Documentul a fost semnat astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi și ministr...
13:30
Parlamentul schimbă regulile pentru Portul Giurgiulești: acesta va obține și statut strategic # Moldpres
Portul Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea beneficia de un nou cadru legal care să stimuleze investițiile și să consolideze rolul strategic al infrastructurii portuare. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege ce prevede d...
13:10
VIDEO // Centru de apel specializat în escrocherii pe internet, destructurat de polițiști. Suspecții estorcau bani de la cetățeni din Australia, India și SUA # Moldpres
Organele de forță au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet. Este vorba de 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1 000 de operatori care activează pe mai multe platforme de matrimoniale, comunică MOLDPR...
12:20
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova, în cadrul căreia a fost trecu...
12:10
Accidentul mortal de la Boldurești. Procurorii solicită pedeapsă maximă pentru complicele ex-primarului Nicanor Ciochină # Moldpres
Procurorii au solicitat la Curtea de Apel pedeapsă maximă pentru complicele ex-primarului de la Boldurești, Nicanor Ciochină, care a încercat să-l ajute să scape de pedeapsă în urma accidentării mortale a unui minor de 14 ani, informează MOLDPRES.Potrivit...
12:10
Un nou cluster de inovare pentru soluții ecologice va fi dezvoltat în Republica Moldova cu sprijinul Slovaciei # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării economiei verzi prin lansarea unui parteneriat dedicat inovării în domeniul mediului, inițiativă care urmărește consolidarea cooperării dintre sectorul public, mediul academic și sectorul privat. Proie...
12:00
Elevii pot participa la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, lansat de MEC # Moldpres
Elevii claselor a IX-a – a XII-a din instituțiile de învățământ general și mediu de specialitate din Republica Moldova pot participa la concursul republican „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”, organizat de Ministerul Educa...
11:20
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Cooperarea economică și energetică, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu președintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, în cadrul primei sale vizite oficiale la Baku. Discuțiile au vizat evoluția relațiilor moldo-azere și perspectivele de aprofundare a cooperării bilater...
11:20
FOTO // Lucrări de plombare și reparații locale pe mai multe drumuri naționale intens circulate # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță continuarea lucrărilor de plombare și reparații locale ale carosabilului pe mai multe sectoare de drumuri naționale intens circulate din Republica Moldova. Intervențiile fac parte din programul curent de întreține...
11:00
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul pacienților este în creșter...
11:00
Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat Raportul anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, document care arată că majoritatea alimentelor analizate respectă limitele l...
10:50
Celula de Criză a MAE: Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure # Moldpres
Zborurile din aeroporturile Dubai, Abu Dhabi și Sharjah sunt operate în regim limitat, prin coridoare aeriene sigure. Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor afectați de perturbările transportului aerian, informează M...
10:50
DOC // Modificările la Codul Educației, publicate în Monitorul Oficial: consolidarea rețelei școlare și sprijin pentru tinerii profesori # Moldpres
Modificările operate la Codul Educației au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Acestea vizează, în special, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști, asigurarea unor programe de studiere ...
10:40
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la SEPA: comisioane mai mici și economii de milioane de euro # Moldpres
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice ex...
10:40
Trafic în creștere la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: peste 360 mii de pasageri în februarie 2026 # Moldpres
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmând interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova. Datele statistice publicat...
10:30
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, vineri, 6 martie: Recitaluri, concerte și spectacole în mai multe localități din țară # Moldpres
Festivalul Internațional de Muzică Festivalul de Muzică Mărțișor 2026 continuă pe 6 martie cu o serie de concerte și spectacole organizate atât în capitală, cât și în mai multe localități din țară, reunind artiști îndrăgiți și ansam...
10:20
Legume moldovenești pe tot parcursul anului: cooperarea cu Țările de Jos vizează independența alimentară a Republicii Moldova # Moldpres
Memorandumul semnat la începutul acestui an între Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente climatic a intrat oficial în etapa de execuție. La Chişinău a fost constituit grupul de lucru responsabil de coordonare...
10:20
Tentative de corupere la posturile Sculeni și Leușeni. Cazurile au fost denunțate de polițiștii de frontieră # Moldpres
Polițiștii de frontieră de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni au denunțat cinci acte de corupere. Tentativele au avut loc pe parcursul acestei săptămâni, comunică MOLDPRES.Primul caz a fost înregistrat în postul Sculeni, pe sensul de intrare ...
10:10
Primul monument dedicat eroilor moldoveni, căzuți în toate războaiele, inaugurat în Ungaria # Moldpres
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți în toate războaiele, a fost inaugurat în orașul Miskolc din Ungaria. Monumentul este prima operă comemorativă de război ridicată peste hotarele țării în memoria...
10:10
Șefa statului Maia Sandu: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu avem 61 de voturi” # Moldpres
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza că în Parlament nu sunt identificate 61 de voturi pentru a numi un nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opinia a fost exprimată de șefa statului, Maia Sandu, care a argumentat necesitatea de a reduce num...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.