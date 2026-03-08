Zona Dumbrava din Edineț va fi modernizată: proiect de peste 31 de milioane de lei

14:30

S-a generalizat de la o vreme forma de viitor al verbelor cu un auxiliar unic la toate persoanele, chiar și la a treia plural: “o”!… Lumea zice azi: “Eu o să fac” — dar la fel: “Ei o să facă”. Cel mai probabil așa va rămâne, însă pentru generația care încă a mai practicat limba de dinainte de 1989, e regretabilă dispariția formei de persoana a treia plural: au să facă, au să aibă. “Au”, pentru că în primul rând asta e forma verbului la prezent: ei au, evoluție regulată și atestată a auxiliarului latinesc: habent, habere = a avea.