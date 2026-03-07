Arena Chișinău a găzduit ediția de iarnă a campionatului Republicii Moldova la natație
Radio Moldova, 7 martie 2026
Forță, rezistență și viteză în apă. 279 de sportivi și-au demonstrat abilitățile la ediția de iarnă a campionatului Republicii Moldova la natație. Pe parcursul a 3 zile, competițiile s-au desfășurat în bazinul olimpic din incinta Arenei Chișinău la 3 categorii de vârstă: juniori, tineret „sub 18 ani" și seniori. Cele mai aprige au fost cursele cu implicarea seniorilor.
Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat în primul meci din play-off-ul Superligii moldovenești de fotbal # Radio Moldova
Faza a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal a debutat cu un meci jucat la Orhei, unde Milsami din localitate a găzduit pe Zimbru Chișinău. Partida a fost una aprig disputată, dar s-a încheiat la egalitate și fără goluri - scor alb, 0:0.
Mesaj dincolo de flori: campania „Buchet cu greutate” atrage atenția asupra poverilor purtate de femei # Radio Moldova
Ziua de 8 Martie nu înseamnă doar flori și felicitări, ci și un prilej de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă femeile zi de zi. În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, UNFPA Moldova a lansat campania de conștientizare „Buchet cu greutate”, menită să îndemne societatea să privească dincolo de gesturile simbolice. În cadrul evenimentului, trecătorilor li s-au oferit gratuit buchete de flori care, la o privire mai atentă, aveau atașate „greutăți”, adică mesaje ce reflectă presiunile și responsabilitățile pe care multe femei le poartă zilnic.
Comunitatea internațională condamnă bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene # Radio Moldova
Atacul masiv lansat de Rusia asupra mai multor regiuni ale Ucrainei a provocat reacții dure pe plan internațional. Mai mulți oficiali au condamnat loviturile asupra infrastructurii civile și energetice și au reiterat sprijinul pentru Ucraina. Mesaje de solidaritate au venit din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a comentat dificultatea negocierilor pentru încheierea războiului.
Asalt la florării înainte de 8 Martie: bărbații cumpără buchete pentru cele mai importante femei # Radio Moldova
În ajunul zilei de 8 Martie, florăriile din capitală au fost luate cu asalt. Bărbații au venit să cumpere buchete pentru cele mai importante femei din viața lor - soții, mame sau surori. Comercianții spun că, în această perioadă, vânzările cresc semnificativ, iar prețurile au rămas, în mare parte, la același nivel.
Arsenal Londra și FC Liverpool s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal # Radio Moldova
Arsenal Londra continuă bătălia pe 4 fronturi! „Tunarii" s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal, după ce au învins cu 2:1 în deplasare pe Mansfield Town, echipă ce evoluează în cea de-a treia divizie valorică. Londonezii au preluat conducerea în minutul 41. Noni Madueke a înscris din marginea careului de 16 metri.
Monument al eroilor din Basarabia căzuți în Ungaria, inaugurat la Budapesta. R. Moldova și Ungaria au semnat un memorandum în domeniul apărării # Radio Moldova
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți pe teritoriul Ungariei în toate războaiele, a fost inaugurat la Budapesta, în cadrul vizitei oficiale efectuate de ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi. Cu același prilej, oficialul moldovean a semnat un Memorandum de Înțelegere cu omologul său ungar, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, document care vizează aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.
Napoli Calcio a obținut o victorie importantă, scor 2-1 pe teren propriu în partida cu FC Torino, vineri seara, în prologul etapei a 28-a din Serie A, și s-a apropiat la un singur punct de AC Milan, secunda clasată, care duminică, 8 martie, va primi vizita liderului Internazionale Milano, în clasicul „Derby della Madonnina”.
METEO // Cum va fi luna martie în R. Moldova: temperaturi în creștere și începutul lucrărilor agricole # Radio Moldova
Luna martie marchează în Republica Moldova o creștere treptată a temperaturilor față de februarie și începutul proceselor importante pentru agricultură, precum dezghețul solului și reluarea vegetației culturilor de toamnă. În mod obișnuit, temperaturile medii lunare variază între 2°C în nord și 4°C în sud, însă de-a lungul anilor au fost înregistrate și valori extreme, de la -25.8°C până la 27.9°C.
Bayern Munchen a repurtat a 21-a victorie în actuala ediție a Bundesligii germane de fotbal # Radio Moldova
Bayern Munchen a oferit un nou spectacol ofensiv și a câștigat cu 4:1 în fața Borussiei Mönchengladbach, în prologul etapei a 25-a a primei divizii germane de fotbal. În absența golgheterului Harry Kane, eroul meciului a fost columbianul Luis Díaz, autor al unui gol și al unei pase decisive.
Paris Saint-Germain a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, scor 1:3, în fața formației AS Monaco, în prologul etapei a 25-a din Ligue 1. Eșecul survine într-un moment delicat pentru multipla campioană a Franței, care urmează să întâlnească formația londoneză Chelsea în optimile de finală ale Ligii Campionilor UEFA.
Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite respinge un atac masiv cu rachete și drone # Radio Moldova
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat că, sâmbătă, sistemele de apărare aeriană ale țării au interceptat 15 rachete balistice și 119 drone lansate din Iran. Într-un comunicat al Ministerului Apărării al EAU se precizează că două drone au căzut pe teritoriul țării.
Furtuni violente și tornade în Michigan: locuințe distruse și sute de mii de oameni fără curent # Radio Moldova
Furia naturii face victime în Statele Unite. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 12 - rănite, după ce o tornadă a lovit statul Michigan. O furtună violentă și câteva tornade au măturat la propriu statul, au distrus numeroase locuințe și au lăsat sute de mii de rezidenți fără energie electrică. A fost activat Centrul de Operațiuni pentru Situații de Urgență al statului pentru monitorizarea situației.
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în turul 3 al turneului de tenis de la Indian Wells. Într-o partidă din runda a doua, Cristian a învins-o pe australianca Maya Joint, scor 0:6, 6:2, 7:5. Bucureșteanca a fost la un pas de eliminare în setul decisiv. Joint conducea cu 5:4 și a ratat 3 mingi de meci.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur” și a amenințat că va extinde loviturile la „zone și grupuri de persoane care nu au fost considerate vreodată ținte”, fără a oferi detalii, potrivit agențiilor France Presse și Reuters, citate de Agerpres.
Meci dramatic în prima divizie spaniolă de fotbal. În prologul etapei a 27-a, Real Madrid a învins cu 2:1 în deplasare pe Celta Vigo, „Los Blancos" marcînd golul victoriei în minutul 90+4. Realul a deschis scorul în minutul 11, prin francezul Aurélien Tchouaméni, dar Borja Iglesias a egalat în minutul 25. Finalul de meci a fost dramatic.
Peste 6.6 milioane de lei investiți în dezvoltarea satului Negrești din raionul Strășeni # Radio Moldova
Satul Negrești din raionul Strășeni beneficiază de investiții de peste 6,65 milioane de lei din bugetul de stat pentru modernizarea infrastructurii locale, bani alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în cadrul mai multor programe naționale. Proiectele vizează extinderea rețelelor de apă potabilă, instalarea iluminatului stradal, reabilitarea unui tronson de drum local și elaborarea planului urbanistic general al localității.
Revista Presei | FMI avertizează: creșterea accelerată a prețurilor la imobile creează riscuri pentru Moldova. # Radio Moldova
Votul cu scandal al membrilor în Comisia de evaluare externă a procurorilor; avertismentul FMI cu privire la creșterea accelerată a prețurilor la imobile și de ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
S-a generalizat de la o vreme forma de viitor al verbelor cu un auxiliar unic la toate persoanele, chiar și la a treia plural: “o”!… Lumea zice azi: “Eu o să fac” — dar la fel: “Ei o să facă”. Cel mai probabil așa va rămâne, însă pentru generația care încă a mai practicat limba de dinainte de 1989, e regretabilă dispariția formei de persoana a treia plural: au să facă, au să aibă. “Au”, pentru că în primul rând asta e forma verbului la prezent: ei au, evoluție regulată și atestată a auxiliarului latinesc: habent, habere = a avea.
Finlanda pregătește anularea interdicției privind tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său # Radio Moldova
Finlanda intenționează să anuleze interdicția în vigoare din anii 1980 privind introducerea și tranzitul armelor nucleare, precum și depozitarea acestora pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de ministrul apărării, Antti Häkkänen, în cadrul unei conferințe de presă, relatează publicația The Moscow Times, cu referire la Politico. Potrivit lui Häkkänen, normele actuale și-au pierdut relevanța în condițiile actuale și nu mai corespund statutului Finlandei de stat membru al NATO.
Angajatorii caută cusătorese, șoferi și muncitori auxiliari. Mii de joburi disponibile în țară # Radio Moldova
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante sunt disponibile în prezent pe piața muncii din Republica Moldova, majoritatea în mediul urban. Cele mai căutate meserii sunt cele de cusătoreasă, muncitor auxiliar, legător de cabluri și conductori, dar și conducător auto sau operator în diverse domenii.
Iranul promite că nu va mai ataca țările vecine, dacă nu sunt lansate atacuri de pe teritoriul lor # Radio Moldova
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze sâmbătă țărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA și Israel, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Ambasadele R. Moldova caută rute de tranzit pentru moldovenii care vor să părăsească Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat în această săptămână sprijin pentru evacuare din state ale Orientului Mijlociu, iar o parte dintre aceștia se află încă în așteptarea unor soluții de plecare din regiune, în special din Abu Dhabi, Qatar și Liban. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că ambasadele moldovenești mențin legătura cu operatorii aerieni și autoritățile locale pentru a identifica opțiuni de tranzit și repatriere, în condițiile în care zborurile din regiune sunt operate în regim limitat.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului.
Restricții și proceduri complicate pentru obținerea permisului de ședere în SUA. Avocat: „Consecințe grave după expirarea vizei” # Radio Moldova
Pentru mulți moldoveni și români aflați peste Ocean, în Statele Unite ale Americii (SUA), visul american este umbrit de incertitudine, proceduri birocratice complicate și riscuri legale tot mai mari. Autoritățile americane înăspresc controalele și aplică legea imigrării cu o fermitate sporită, iar perspectivele de legalizare sau de reunificare a familiilor rămân fragile.
Bombardamente rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: victime la Harkov și Dnipropetrovsk # Radio Moldova
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma unei lovituri cu rachetă asupra orașului Harkov, cel puțin șapte oameni au murit, inclusiv doi copii. O altă victimă a fost înregistrată în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, relatează DW.
O stradă din Bălți a devenit impracticabilă după iarnă. Locuitori: „Peste tot sunt gropi, noroi” # Radio Moldova
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă. Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea zăpezii, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mântuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lipsă de fonduri, strada nu va fi reparată, cel puțin în acest an.
Apelul Fiscului înainte de 8 martie: comercianții să elibereze bonuri, cumpărătorii să le ceară # Radio Moldova
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, când crește cererea pentru flori, cadouri și alte produse, autoritățile fiscale îndeamnă comercianții să respecte legislația și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție. Totodată, cumpărătorii sunt încurajați să solicite bonul de casă la fiecare achiziție, pentru a-și proteja drepturile în calitate de consumatori.
Autoritățile propun o reintegrare graduală a regiunii transnistrene, cu accent pe economie și domeniul social # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău mizează pe o reintegrare etapizată a regiunii transnistrene, care să înceapă cu integrarea economică, fiscală și socială, iar componenta politică să fie abordată abia într-o etapă ulterioară. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.
Preot: „Postul Mare înseamnă să atragem atenție sufletului, a posti înseamnă a te abține” # Radio Moldova
Postul Mare, numit și Postul Învierii, întărește voința și caracterul moral, este momentul în care credinciosul atrage atenție sufletului, nu trupului. A posti înseamnă, de fapt, a te abține de la gânduri și fapte, a subliniat Viorel Cojocaru, parohul Bisericii „Inimi Tăcute”, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Prețul petrolului Brent atinge 90 de dolari pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz # Radio Moldova
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg.
Tragedia de la școala primară Minab din Iran: O anchetă sugerează că SUA ar fi lovit clădirea instituției # Radio Moldova
Tragedia de la școala primară Minab din Iran stârnește indignare internațională, pe măsură ce apar noi detalii cu privire la cine ar putea fi responsabil de această crimă. Potrivit Reuters, o anchetă sugerează că Statele Unite ale Americii (SUA) ar fi lovit cu arme de înaltă precizie clădirea instituției de învățământ, atac soldat cu moartea a peste 160 de persoane. Și publicația New York Times a scris despre implicarea Pentagonului în această lovitură. Washingtonul nu a comentat aceste relatări.
Indexul Egalității de Gen 2026: Peste 62% dintre cetățeni cred că destinul femeii este familia și gospodăria # Radio Moldova
Camelia BabeicaFemeile din Republica Moldova au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, dar se regăsesc mai puțin în funcții de conducere și au salarii mai mici. Ajunse la vârsta de pensionare, doamnele continuă să fie discriminate. Potrivit datelor statistice, pensia medie a femeilor este cu o mie de lei mai mică decât cea a bărbaților. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a publicat date privind Indexul Egalității de Gen. Potrivit experților, în timp ce reformele legislative recente au încurajat participarea femeilor pe piața muncii, în multe domenii s-au înregistrat regrese ce sunt amplificate de consolidarea percepțiilor tradiționaliste în societate.
Scumpirea motorinei pune în dificultate agricultorii care au început lucrările de primăvară # Radio Moldova
Scumpirile motorinei îi pun în mare dificultate pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vândă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate. Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul accizei la motorina folosită în timpul lucrărilor de semănat.
Retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană depinde de pacea din Ucraina, susține vicepremierul pentru Reintegrare # Radio Moldova
O pace durabilă în Ucraina ar putea crea condiții pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și pentru grăbirea procesului de reglementare a conflictului. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.
Prima ședință a Comisiei parlamentare privind politica de reintegrare a țării: „În timpul apropiat ne vom mai întruni” # Radio Moldova
Criza energetică din regiunea transnistreană a fost unul dintre subiectele abordate la prima ședință a Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare. La întrevedere a participat și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a vorbit despre procesul de implementare a politicilor de reintegrare și a prezentat rezultatele atinse în acest domeniu pe parcursul anului precedent. Discuțiile au avut loc cu ușile închise.
Focar de pestă porcină în raionul Călărași: plan de măsuri pentru limitarea răspândirii # Radio Moldova
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat la un porc domestic în satul Parcani, raionul Călărași. Anunțul a fost făcut vineri, 6 martie, de Consiliul Raional Călărași cu referire la datele prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Prima ședință a Comisiei parlamentare privind politica de reintegrare a țării. Criza energetică din regiunea transnistreană, în discuție # Radio Moldova
Consultări pentru reforma administrației publice locale | Conceptul va fi făcut public la sfârșitul lunii martie # Radio Moldova
Guvernul va organiza săptămâna viitoare consultări pe marginea reformei administrației publice locale la Orhei, Telenești și Taraclia. De asemenea, conceptul urmează să fie discutat în UTA Găgăuzia, dar și în municipiul Chișinău.
Vladimir Bolea, la Bruxelles: R. Moldova poate deveni un „veritabil hub logistic” est-european pentru reconstrucția Ucrainei # Radio Moldova
În Republica Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijunul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor.
UE critică „amenințările inacceptabile” ale lui Zelenski împotriva premierului maghiar # Radio Moldova
Comisia Europeană a deplorat vineri, 6 martie, amenințările „inacceptabile” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski adresate premierului maghiar Viktor Orban, care blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE).
Pe teritoriul R. Moldova vor fi construiți primii kilometri de autostradă: Contractul va fi semnat în aprilie # Radio Moldova
În Republica Moldova vor fi construiti primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijunul României, care, în luna aprilie 2026, va semna contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor.
Volodimir Zelenski, îngrijorat de o eventuală reducere a livrărilor de arme, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea privind o eventuală reducere a livrărilor de rachete antiaeriene și sisteme de apărare către Ucraina în cazul în care conflictului din Orientul Mijlociu ar putea dura. Președintele ucrainean a acordat un interviu pentru un post de televiziune italian, în care a vorbit despre negocierile de pace, precum și despre organizarea alegerilor prezidențiale. Între timp, atacurile Federației Ruse continuă. Patru regiuni din Ucraina au rămas fără lumină în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Companiile energetice fac tot posibilul pentru a restabili curentul electric în Harkov, Donețk, Cernihov și Herson.
Bacul de la Molovata și-a reluat activitatea: până la topirea completă a gheții pot apărea întârzieri # Radio Moldova
Activitatea bacului de la Molovata a fost reluată, iar traversarea Nistrului se desfășoară din nou conform programului obișnuit, anunță Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Autoritățile avertizează însă că, din cauza gheții rămase pe râu, pot apărea în continuare devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a acesteia.
ANRE propune ieftinirea energiei electrice, deși furnizorii au cerut majorări de tarif # Radio Moldova
Energia electrică s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici deserviți de Premier Energy și FEE Nord. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus vineri, 6 martie, spre consultări publice proiectele de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru energia electrică.
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă urmează să fie renovat cu sprijin financiar oferit de Japonia, în cadrul programului de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”. Un contract de finanțare în valoare de 112.337 de dolari americani a fost semnat vineri, 6 martie, între ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoarea instituției de învățământ, Inga Cuclenco.
Graba legislativă pentru numirea membrilor Comisiei Vetting ridică semne de întrebare în contextul negocierilor cu UE, susțin experții # Radio Moldova
Modificarea procedurii de vot pentru desemnarea membrilor Comisiei Vetting stârnește critici din partea societății civile și a experților în drept, care avertizează asupra riscului de neconstituționalitate și a unor reacții negative din partea Bruxelles-ului, în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE). De cealaltă parte, exponenții guvernării susțin că inițiativa reprezintă un mecanism legal de deblocare a procesului de evaluare a procurorilor, necesar pentru a menține ritmul reformelor asumate.
Noi tensiuni între Ucraina și Ungaria, după ce șapte angajați ai băncii ucrainene de stat au fost reținuți # Radio Moldova
Noi tensiuni între Ucraina și Ungaria. Kievul a acuzat Budapesta de luare de ostatici și de terorism la nivel de stat, după ce șapte angajați ai băncii ucrainene de stat au fost reținuți. Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrei Sibiha, a declarat că autoritățile ungare au reținut lucrătorii bancari care se întorceau cu două mașini de la Viena la Kiev, toți cetățeni ucraineni.
Strategia „Educația 2030”: Măsuri anticorupție, soft antiplagiat și competențe digitale pentru toți absolvenții # Radio Moldova
Părinții contribuie anual cu peste 33 de milioane de lei la sistemul de educație din Republica Moldova, iar aproape două treimi din sumă reprezintă plăți informale. În pofida măsurilor anticorupție adoptate în ultimii ani, favoritismul, mita și fraudele academice continuă să fie semnalate în instituțiile de învățământ. Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030”, lansat pentru consultări publice, prevede intensificarea măsurilor anticorupție, precum și implementarea unui soft antiplagiat funcțional în învățământul superior.
Controale în transportul rutier: Amenzi de zeci de mii de lei pentru abaterile comise de șoferi # Radio Moldova
Transportau pasageri fără a avea actele necesare, nu eliberau bilete sau nu respectau orarul pornirilor. Zeci de șoferi s-au ales cu amenzi de până la 3.000 de lei, în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).
