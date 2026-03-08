Femeile își mențin prezența record în Parlament și în noua legislatură
SafeNews, 8 martie 2026 07:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, se arată într-un comunicat. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 […] Articolul Femeile își mențin prezența record în Parlament și în noua legislatură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
08:10
Tăierile ilegale de la Ghidighici. Ministrul Mediului anunță că vinovații vor fi trași la răspundere # SafeNews
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că persoanele implicate în cazul tăierilor ilegale de arbori de la Ocolul Silvic Ghidighici nu vor reveni în funcții atât timp cât el se află în fruntea ministerului. Oficialul a subliniat că, în urma reformei pe care intenționează să o propună în perioada următoare, Întreprinderea Silvică Chișinău nu va […] Articolul Tăierile ilegale de la Ghidighici. Ministrul Mediului anunță că vinovații vor fi trași la răspundere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 15 minute
08:00
VIDEO | Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida # SafeNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI. În imaginile […] Articolul VIDEO | Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 30 minute
07:50
Veniturile bugetare pe cap de locuitor în regiunea transnistreană pentru anul curent sunt estimate la aproximativ 14,8 mii de lei, de aproape patru ori mai puțin decât pe malul drept al Nistrului, unde se așteaptă să ajungă la circa 57 de mii de lei. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, […] Articolul Bugetele din regiunea transnistreană rămân mult sub nivelul malului drept apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”. Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump a mai spus că, […] Articolul Trump dă asigurări: „Cuba își trăiește ultimele clipe. Mă voi ocupa de asta” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament, se arată într-un comunicat. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 […] Articolul Femeile își mențin prezența record în Parlament și în noua legislatură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World, transmite euronews.ro. Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură […] Articolul VIDEO | Nicușor Dan: Unirea cu Republica Moldova este posibilă, dacă oamenii o decid apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
07:10
Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran # SafeNews
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că guvernul american ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra unei cantități mai mari de petrol rusesc, la o zi după ce a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii puternice a prețurilor globale la petrol, notează The Guardian. Războiul purtat de SUA și Israel […] Articolul Washingtonul ia în calcul relaxarea temporară a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, pe fondul scumpirilor declanșate de războiul din Iran apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
11:00
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina cresc din cauza livrărilor de petrol. Budapesta a dat Kievului un termen de trei zile pentru a relua tranzitul prin conducta „Drujba” sau pentru a permite accesul unei echipe de inspectori care să verifice situația la fața locului. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei al […] Articolul Budapesta cere Kievului să repornească conducta „Drujba” în termen de trei zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Lionel Messi a ajuns pentru prima dată la Casa Albă. Starul argentinian a fost primit de președintele Statelor Unite, Donald Trump, alături de colegii săi de la Inter Miami, după ce echipa a câștigat titlul din Major League Soccer. Vizita a avut loc la Washington, unde administrația americană a organizat o ceremonie pentru a celebra […] Articolul Lionel Messi, primit la Casa Albă după titlul câștigat cu Inter Miami apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Un moldovean de 46 de ani, acuzat că a provocat un accident în Roma și a fugit de la locul impactului # SafeNews
Un moldovean de 46 de ani este învinuit că a provocat un accident grav în centrul Romei și a fugit de la locul impactului. Bărbatul a fost identificat de poliția italiană după câteva săptămâni de investigații, cu ajutorul datelor de navigație prin satelit ale camioanelor care făceau livrări în zonă. Accidentul s-a produs la sfârșitul […] Articolul Un moldovean de 46 de ani, acuzat că a provocat un accident în Roma și a fugit de la locul impactului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie # SafeNews
Pompierii din Republica Moldova primesc sprijin din Marea Britanie pentru intervențiile în situații de urgență. O organizație caritabilă britanică a donat salvatorilor moldoveni zeci de tone de spumă specială, utilizată în stingerea incendiilor industriale și a deversărilor de produse petroliere. Donația a fost oferită de organizația Fire Aid and International Development și a ajuns la […] Articolul Salvatorii din Moldova primesc 24 de tone de spumă pentru incendii industriale din Marea Britanie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Israel va relua treptat zborurile în spațiul aerian al țării începând cu duminică, 8 martie. Decizia a fost anunțată de autoritățile israeliene și reflectă o revenire graduală la activitatea aeriană, în funcție de situația de securitate. În prima etapă vor fi aplicate reguli stricte pentru operarea curselor. De pe aeroporturile israeliene vor putea decola cel […] Articolul Zborurile revin în Israel, dar cu reguli stricte pentru pasageri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că viața în timpul războiului i-a schimbat prioritățile și nu exclude posibilitatea de a nu mai candida pentru un nou mandat. Declarația a fost făcută în podcastul „World of Trouble” realizat de publicația The Independent. Liderul de la Kiev afirmă că își vede rar familia din motive de securitate. Soția […] Articolul Zelenski recunoaște că își vede rar familia în timpul războiulu: „Nu sunt sigur că voi candida din nou” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
VIDEO | Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile # SafeNews
Armata israeliană a făcut publice vineri imagini din timpul bombardamentului de pe 28 februarie asupra buncărului în care se ascundea ayatollahul Ali Khamenei, operațiune care a decapitat conducerea Iranului și a declanșat un conflict în care s-au implicat și Statele Unite. „Aproximativ 50 de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au distrus buncărul militar […] Articolul VIDEO | Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul # SafeNews
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare, relatează Euronews. Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra […] Articolul Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
08:10
Inspectorii intensifică verificările în transportul rutier. Zeci de șoferi au fost sancționați în ultima săptămână # SafeNews
Agenția Națională Transport Auto a desfășurat, între 26 februarie și 5 martie 2026, controale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, după numeroase sesizări primite de la cetățeni. În urma verificărilor, inspectorii au documentat 110 abateri și au întocmit procese-verbale contravenționale. Cea mai răspândită încălcare […] Articolul Inspectorii intensifică verificările în transportul rutier. Zeci de șoferi au fost sancționați în ultima săptămână apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania # SafeNews
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina, şi le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu NATO după război, a declarat vineri serviciul de informaţii lituanian în evaluarea sa anuală a ameninţărilor la adresa securităţii, relatează Reuters. Dacă sancţiunile vor fi eliminate, Rusia va fi […] Articolul Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune reducerea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din Republica Moldova. Proiectele au fost publicate pe 6 martie și sunt supuse consultărilor publice. Potrivit calculelor autorității de reglementare, consumatorii deserviți de Premier Energy ar putea achita 3,50 lei pentru un kilowatt-oră. Tariful este cu 33 de bani mai mic […] Articolul ANRE propune reducerea tarifelor la energia electrică pentru consumatori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Trei femei de naționalitate română au fost arestate în Italia, fiind acuzate de exploatare prin muncă și sprijinirea imigrației ilegale, victimele fiind muncitori moldoveni, inclusiv minori. Una dintre suspecte a fost dusă în penitenciar, iar celelalte două au fost plasate în arest la domiciliu, transmite Rotalianul.com. Anchetatorii le atribuie, în principal, două capete de acuzare: […] Articolul Italia: Trei românce sunt acuzate de exploatarea muncitorilor moldoveni, inclusiv minori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
FOTO | Maia Sandu, în sudul Moldovei. Siguranța copiilor online și modernizarea porturilor pe agenda vizitei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, unde a avut întâlniri la Cahul și Giurgiulești. Agenda a inclus discuții cu tineri, profesori și specialiști din domeniul sănătății, dar și vizite la infrastructura portuară din regiune. La Cahul, șefa statului a participat la o dezbatere dedicată sănătății mintale și […] Articolul FOTO | Maia Sandu, în sudul Moldovei. Siguranța copiilor online și modernizarea porturilor pe agenda vizitei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA # SafeNews
„Iran nu este aceeași țară care era acum o săptămână”, a declarat președintele american Donald Trump, vineri, într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, în care a spus că a fost „neutralizată” conducerea de la Teheran și că își dorește acolo o administrație care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar și în cazul în care […] Articolul Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Serviciul de urgență Serviciul 112 înregistrează o creștere a numărului de apeluri la începutul lunii martie. Potrivit instituției, solicitările au crescut cu aproximativ 10 la sută față de săptămâna precedentă. Datele arată că, în primele zile ale lunii martie, operatorii au recepționat în medie circa 5.800 de apeluri pe zi. O mare parte dintre acestea […] Articolul Serviciul 112 raportează o creștere cu 10 la sută a apelurilor la început de martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
6 martie 2026
14:00
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova au cerut evacuarea din statele din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor de securitate din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, solicitările au fost înregistrate în special din Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația prin Celula de Criză. Ministerul precizează că, până în prezent, nu au fost […] Articolul MAE: Peste 100 de cetățeni ai Moldovei au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Acuzațiile apărute în spațiul online despre un presupus „coridor verde” în trafic pentru șeful Poliției sau familia sa sunt neadevărate. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după ce pe unele canale de Telegram au apărut informații potrivit cărora traficul ar fi dirijat zilnic în favoarea sa. Potrivit acestor informații, […] Articolul Șeful Poliției, despre existența unui „coridor verde” pentru el sau familia sa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
VIDEO | Un nou centru de escrocherii online, destructurat. Rețeaua avea circa 1000 de operatori # SafeNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au destructurat un nou centru de apel implicat în escrocherii online prin platforme de matrimoniale. Potrivit oamenilor legii, rețeaua ar fi avut aproximativ 1000 de […] Articolul VIDEO | Un nou centru de escrocherii online, destructurat. Rețeaua avea circa 1000 de operatori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe # SafeNews
Departamentul de Justiție de la Washington a publicat trei interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele Donald Trump a agresat-o sexual atunci când era o adolescentă foarte tânără, după ce i-a fost prezentată de Jeffrey Epstein, relatează Politico și Reuters, citate de Hotnews. Acuzația centrală a femeii, potrivit rezumatelor FBI […] Articolul Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău # SafeNews
Au recrutat operatori care pretindeau că sunt în căutarea iubirii pe internet și au convins persoane din mai multe țări să plătească bani pentru conversații romantice. Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au destructurat la Chișinău un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii online. Potrivit anchetatorilor, 11 recrutori din […] Articolul VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în acest weekend. Potrivit instituției, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 24,54 lei. Un litru de motorină va costa cel mult 22,87 lei. Noile valori indică o scumpire a […] Articolul Benzina și motorina, mai scumpe. ANRE anunță noile prețuri pentru weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Au ascuns bani în pașapoarte și i-au întins polițiștilor de frontieră la control, sperând să treacă mai ușor granița. Cinci astfel de tentative de mituire au fost prevenite în această săptămână la punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, călătorii au pus bancnotele direct în documente și le-au oferit odată cu pașaportul. […] Articolul Au ascuns bani în pașapoarte „pentru cafea”. Cinci tentative de mituire la frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Doi cetățeni străini, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectați de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit poliției, cei doi ar face parte dintr-un grup criminal organizat implicat în comercializarea substanțelor narcotice. În momentul reținerii, oamenii legii au depistat […] Articolul VIDEO | Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău pentru distribuirea drogurilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Radu Marian: Criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel urmăresc blocarea reformei justiției # SafeNews
Deputatul PAS, Radu Marian, susține că criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel reprezintă o tentativă de blocare a reformei justiției și a procesului de vetting din Republica Moldova. Potrivit lui Marian, până în prezent nu au fost prezentate argumente serioase care să pună la îndoială integritatea candidatului. Deputatul afirmă că von Hebel a […] Articolul Radu Marian: Criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel urmăresc blocarea reformei justiției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
FOTO | Tentativă de transportare ilegală a unui lot de bijuterii, dejucată la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au depistat un lot de bijuterii nedeclarate în bagajele unei pasagere care urma să zboare spre Paris, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Controlul a avut loc în cadrul verificărilor de rutină asupra pasagerilor. O valiză a stârnit suspiciuni, iar echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și vameși a dispus […] Articolul FOTO | Tentativă de transportare ilegală a unui lot de bijuterii, dejucată la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova critică modificarea legislației privind numirea membrilor Comisiei de Vetting a procurorilor și acuză majoritatea parlamentară că încearcă să controleze procesul de reformă a justiției. Într-o declarație publică, Partidul Liberal Democrat din Moldova susține că decizia de a reduce pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiei de Vetting de la 61 […] Articolul PLDM critică reducerea pragului de vot pentru Comisia de Vetting a procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Complicele lui Nicanor Ciochină ar putea primi o pedeapsă mai mare după apelul procurorilor # SafeNews
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au contestat sentința aplicată complicelui lui Nicanor Ciochină în dosarul accidentului mortal produs în 2024 la Boldurești. Aceștia consideră că pedeapsa stabilită de instanță este prea blândă și cer o sancțiune mai dură. Potrivit PCCOCS, complicele l-a ajutat pe fostul primar, care a lovit […] Articolul Complicele lui Nicanor Ciochină ar putea primi o pedeapsă mai mare după apelul procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii. O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată. […] Articolul Chatboţii care dau sfaturi privind legea şi sănătatea ar putea fi interzişi în New York apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Kristi Noem va părăsi funcția de șefă a Departamentului Securității Interne al SUA, a anunțat președintele țării, Donald Trump. În locul ei, începând cu 31 martie, va fi numit senatorul republican din Oklahoma, Markwayne Mullin. Trump i-a mulțumit Kristi Noem pentru activitatea sa în funcția de șefă a Securității Interne. Potrivit acestuia, ea „a servit […] Articolul Trump a decis să o demită pe Kristi Noem din funcția de șefă a Securității Interne a SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, poliția a transmis numeroase solicitări către administrația Telegram pentru blocarea canalelor în care sunt promovate și vândute droguri, însă […] Articolul Poliția a trimis 235 de solicitări către Telegram pentru blocarea canalelor cu droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să avanseze cât mai rapid. În cadrul unei emisiuni, șefa statului a subliniat că integrarea europeană este esențială atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor […] Articolul Maia Sandu: Parcursul european garantează securitatea și prosperitatea țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Polițiștii din Rezina au desfășurat o acțiune de control în trafic, cu accent pe comportamentul pietonilor. Oamenii legii au verificat modul în care sunt respectate regulile de circulație pe drumurile din raion. Acțiunea a avut loc pe 4 martie. În urma controalelor, polițiștii au documentat 14 pietoni care au traversat neregulamentar carosabilul. Cinci dintre aceștia […] Articolul VIDEO | Poliția din Rezina a verificat pietonii din trafic. 14 persoane documentate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Poliția de Frontieră anunță aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, în această perioadă se înregistrează un flux major de călători și mijloace de transport. Timpul de așteptare poate crește din cauza procedurilor suplimentare de control aplicate la frontieră. În punctul de trecere […] Articolul Cozi la PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Vremea se menține relativ blândă vineri, 6 martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade Celsius. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, valorile termice din timpul zilei vor oscila între 7 și 10°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până […] Articolul Prognoza meteo pentru 6 martie, temperaturi de primăvară în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
VIDEO | Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că reforma justiției trebuie să continue chiar dacă în Parlament nu există 61 de voturi pentru anumite decizii. Declarația vine după adoptarea unui amendament care permite numirea lui Herman von Hebel în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu majoritate simplă de 51 de voturi. Șefa statului a […] Articolul VIDEO | Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk: Republica Moldova şi Ucraina, printre temele discutate # SafeNews
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea […] Articolul Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk: Republica Moldova şi Ucraina, printre temele discutate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Scumpirea motorinei riscă să declanșeze un efect în lanț în economie, iar primele consecințe s-ar putea vedea chiar în prețurile alimentelor. Avertismentul vine din Parlament, unde se discută deja despre posibile măsuri pentru a reduce presiunea asupra fermierilor, în plin sezon agricol. Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov, spune că majorarea prețului la combustibil […] Articolul AVERTISMENT | Creșterea prețului la motorină ar putea scumpi alimentele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război # SafeNews
O firmă din România, înființată de doi ingineri originari din Republica Moldova, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului. Cum în ultimii 4 ani războiul Rusia – Ucraina a arătat că dronele au ajuns poate cel mai […] Articolul O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Iranul nu a cerut sprijin militar Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze, a anunțat joi Kremlinul, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă. Deşi Teheranul nu are alianţă militară cu Moscova, este unul dintre cei mai apropiați parteneri. Rusia nu a primit nicio cerere de ajutor […] Articolul Reacția Kremlinului, întrebat dacă Putin va oferi ajutor militar Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
55 de deputați au susținut inițiativa legislativă care urmărește creșterea protecției persoanelor ce activează în sistemul de justiție. Proiectul a fost elaborat de deputați din fracțiunea PAS, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Autorii susțin că siguranța judecătorilor și procurorilor influențează direct independența actului de justiție. Lipsa unor mecanisme clare de protecție poate crea presiuni […] Articolul Parlamentul a înăsprit sancțiunile pentru amenințarea judecătorilor și procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni din Polonia încep să fie reduse treptat. O nouă lege a intrat în vigoare joi și limitează accesul la unele servicii sociale, după mai bine de patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Actul normativ, adoptat la sfârșitul lunii ianuarie, introduce reguli mai stricte privind sprijinul […] Articolul După patru ani de război, Polonia limitează ajutoarele pentru refugiații din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest și interdicție de a ieși din țară Articolul Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest și interdicție de a ieși din țară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.