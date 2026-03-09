Activitatea în punctele de trecere moldo-ucrainene, suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice
SafeNews, 9 martie 2026 16:00
Activitatea în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost suspendată temporar. Decizia a fost luată după ce autoritățile din Ucraina au raportat defecțiuni tehnice la sistemele informaționale utilizate la controlul de frontieră. Potrivit Poliției de Frontieră, problemele tehnice au fost înregistrate în toate punctele de trecere de pe teritoriul Ucrainei. Din acest motiv, procesarea […]
Acum 10 minute
16:10
FOTO | Drumarii au intervenit pe mai multe drumuri naționale. Gropi plombate și sensuri giratorii curățate # SafeNews
Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri" au desfășurat astăzi lucrări de întreținere pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale din Republica Moldova. Intervențiile au avut scopul de a menține drumurile accesibile și sigure pentru participanții la trafic. Drumarii au efectuat lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la rece. Aceste intervenții au vizat sectoarele […]
Acum 30 minute
16:00
Acum 2 ore
15:10
Un tânăr de 21 de ani din Republica Moldova, anunțat în căutare internațională pentru fapte de violență, a fost reținut de autoritățile române la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Incidentul a avut loc în seara zilei de 8 martie, în jurul orei 20:00. Potrivit Poliției de Frontieră din România, tânărul călătorea ca pasager într-un […]
15:00
Qatarul arestează peste 300 de persoane pentru postarea de „zvonuri” şi „informaţii înşelătoare” # SafeNews
Autorităţile din Qatar au arestat peste 300 de persoane pentru publicarea de imagini şi „informaţii înşelătoare" în timpul atacurilor Iranului asupra micului stat din Golf, a anunţat luni Ministerul de Interne de la Doha, relatează AFP. Potrivit unui comunicat, celor 313 persoane arestate li se reproşează că „au filmat şi difuzat secvenţe video şi au […]
15:00
Un ucrainean a încercat să intre ilegal în România cu un avion de mici dimensiuni. Cum a fost prins # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat în România folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici. Incidentul a avut loc duminică, 8 martie, în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava, scrie Digi24.ro Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, […]
14:50
O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Ankara într-un comunicat. „O rachetă balistică lansată din Iran şi care a pătruns în spaţiul aerian turc a fost neutralizată de elementele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul […]
14:30
Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână. Mii de pacienți au avut nevoie de intervenții urgente # SafeNews
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit la mii de cazuri în prima săptămână a lunii martie. În perioada 2–8 martie, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14.827 de solicitări, dintre care 1.968 au vizat copii. După acordarea asistenței medicale prespitalicești, 6.148 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară. Dintre […]
14:20
Organizația Teritorială PAS Hâncești a decis excluderea lui Dmitri Vartic din rândurile Partidului Acțiune și Solidaritate. Decizia a fost luată pe 9 martie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv. Potrivit formațiunii, Vartic a fost exclus și din componența Biroului Permanent al organizației teritoriale. Totodată, partidul a anunțat revocarea sprijinului politic acordat anterior […]
Acum 4 ore
14:10
Juristul olandez Herman von Hebel, numit recent de Parlament membru al Comisiei de evaluare a procurorilor, afirmă că este pregătit să-și înceapă activitatea și respinge criticile lansate de opoziție în legătură cu numirea sa. După votul din Parlament, Hebel a declarat în cadrul unui interviu pentru Europalibera.org că este la curent cu discuțiile contradictorii din legislativ și […]
14:10
După capitala Moscova, și Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș al Rusiei, se confruntă cu întreruperi ale internetului mobil. Blocajele au început luni, 9 martie, după ora 06:00, relatează The Moscow Times, citând datele Downdetector. Site-ul care monitorizează în timp real problemele cu diverse platforme și aplicații online a înregistrat aproape 2.500 de reclamații […]
14:00
VIDEO | Cetățean din Azerbaidjan, depistat cu ședere ilegală la Chișinău. Expulzat din R. Moldova pentru 5 ani # SafeNews
Un cetățean străin originar din Azerbaidjan, aflat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a fost depistat și îndepărtat din țară de către ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost localizat în municipiul Chișinău de către ofițerii Direcției Regionale Centru. Verificările au arătat că acesta […]
13:40
Medicamente anabolizante, depistate în colete la Aeroportul Chișinău. Trei cazuri documentate de autorități # SafeNews
Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei cazuri de transport ilegal al unor medicamente cu regim special, expediate prin colete poștale internaționale. Potrivit autorităților, în timpul verificărilor de rutină au fost controlate trei trimiteri poștale expediate din Ucraina către destinatari din Azerbaidjan. În urma controlului fizic, în interiorul […]
13:00
DOC | Funcționar al Inspectoratului General pentru Migrație, vizat de ANI pentru avere nejustificată de peste 310 mii de lei # SafeNews
Un funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată de peste 310.000 de lei. Potrivit inspectorilor de integritate, verificările au vizat funcționarul, membrii familiei sale și fiul major. În urma controlului, ANI a stabilit o diferență substanțială între averea […]
13:00
Deputatul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a fost sancționat de Poliție după ce a fost prins conducând un microbuz fără revizie tehnică periodică și asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Incidentul a avut loc duminică, 8 martie, în localitatea Vărzărești, raionul Nisporeni. Potrivit jurnaliștilor de la Deschide.md, în jurul orei 11:40, pe traseul R-25, un echipaj […]
12:50
Asociația Promo-LEX a prezentat un set de recomandări la proiectul de lege privind statutul, conduita și etica deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Propunerile urmăresc îmbunătățirea cadrului legal care reglementează activitatea parlamentarilor și alinierea acestuia la standardele internaționale privind integritatea, transparența și respectarea drepturilor omului. Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament la 7 decembrie […]
12:30
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău critică decizia primarului Ion Ceban de a semna dispoziția de numire a doi viceprimari înainte ca subiectul să fie examinat în Consiliu. Reprezentanții fracțiunii avertizează că actul ar putea fi ilegal, iar deciziile semnate ulterior de acești viceprimari riscă să fie anulate. Vicepreședintele fracțiunii PAS din CMC, Dumitru Ivanov, […]
Acum 6 ore
12:10
Ex-vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare # SafeNews
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat un fost vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor" la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată la data de 6 martie. Instanța a stabilit executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. […]
12:10
ANRE anunță noi scumpiri la carburanți. Prețurile cresc după explozia cotațiilor petrolului # SafeNews
Prețurile la carburanți cresc din nou în Republica Moldova, pe fondul escaladării conflictului din Golful Persic și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță majorarea prețurilor maximale pentru 10 martie 2026. Cotațiile petrolului cresc rapid după izbucnirea conflictului armat din Iran. Potrivit datelor publicate de Reuters, petrolul Brent a […]
12:00
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru șantaj, după ce a amenințat o femeie că va publica imagini intime dacă nu îi trimite bani. Sentința a fost pronunțată recent de instanță, în urma unei anchete desfășurate de procurorii Procuraturii municipiului Bălți și polițiștii Inspectoratului de Poliție Bălți. […]
11:50
Ministerul Energiei aliniază proiectele de eficiență energetică pentru 2026. Oficialii discută programe pentru locuințe și autorități locale # SafeNews
Secretarii de stat ai Ministerului Energiei, Carolina Novac și Vitalie Mîța, au participat astăzi la un atelier de lucru dedicat planificării activităților proiectului E4M, implementat de GIZ în sectorul energetic din Republica Moldova. Evenimentul a avut drept scop coordonarea activităților proiectelor E4M și FELICITY cu cele ale Ministerului Energiei și ale Centrului Național pentru Energie […]
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va semna astăzi, 9 martie, dispoziția prin care vor fi numiți doi viceprimari noi. Este vorba despre Olesea Pșenițchi, care va gestiona domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social. Edilul a declarat la începutul ședinței operative a Primăriei că această decizie este necesară […]
11:20
VIDEO | Escrocherie de 360.000 de lei la Bălți. Doi tineri au convins un bărbat să investească în criptomonede # SafeNews
Polițiștii din Bălți au descoperit o schemă de escrocherie prin care un bărbat de 49 de ani a fost păgubit de aproximativ 360.000 de lei. Potrivit anchetei, doi tineri de 20 de ani, membri ai unui grup criminal organizat, au contactat victima și s-au prezentat drept reprezentanți ai unei platforme de investiții. Ei i-au promis […]
11:20
Peste 3.600 de încălcări rutiere depistate de polițiști în weekend. Zeci de șoferi, prinși băuți la volan # SafeNews
Polițiștii de patrulare au documentat peste 3.600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere în timpul controalelor desfășurate în weekend pe drumurile din Republica Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 66 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cea mai frecventă […]
11:10
A cincea persoană reținută în dosarul mitei de 40.000 de euro. Suspectul, prins pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău au reținut o a cincea persoană bănuită de complicitate într-un dosar de trafic de influență. Suspectul a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bărbatul urmează să fie audiat de anchetatori și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Cazul are legătură cu reținerea, săptămâna trecută, […]
10:50
Un tânăr de 18 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Durlești. Salvatorii au intervenit rapid și au instalat o pernă pneumatică. Incidentul s-a produs pe 8 martie 2026, la ora 12:58, într-un bloc de locuit de pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit […]
10:30
VIDEO | Emilian Crețu, mesaj pentru guvernare: „Paraziții de la putere, chiar credeți că sunteți dumnezei?” # SafeNews
Actorul și influencerul Emilian Crețu critică dur guvernarea într-un mesaj public. El afirmă că oamenii reacționează diferit atunci când „ai noștri" sunt la putere. Crețu spune că politicienii pot schimba legile, însă cetățenii pot schimba puterea. „Paraziții de la guvernare, voi mai aveți să vă bateți joc de țara asta, de poporul ăsta care v-a […]
Acum 8 ore
10:10
MAE actualizează situația moldovenilor din Orientul Mijlociu. 33 de persoane au revenit la Chișinău # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că monitorizează permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice din regiune. Autoritățile mențin contactul cu cetățenii moldoveni aflați în aceste state și oferă sprijin consular în funcție de solicitările primite. Potrivit informațiilor actualizate la 9 martie 2026, situația de securitate în majoritatea statelor din […]
10:00
Biletele de avion din Chișinău ar putea costa mai mult. Combustibilul pentru aeronave se scumpește # SafeNews
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, notează Bani.md. Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care […] Articolul Biletele de avion din Chișinău ar putea costa mai mult. Combustibilul pentru aeronave se scumpește apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 martie 2026. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 9 martie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Bărbat din Dondușeni condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția cu toporul # SafeNews
Un bărbat din raionul Dondușeni a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția în urma unui conflict izbucnit în plină stradă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, informează Oficiul Dondușeni al Procuraturii Drochia. Crima a avut loc în seara de 22 septembrie 2025, în satul Tîrnova. Potrivit […] Articolul Bărbat din Dondușeni condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a ucis soția cu toporul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
Maia Sandu pleacă la Vilnius. Va vorbi în Parlamentul Lituaniei și va discuta despre sprijinul pentru Moldova # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Vilnius în zilele de 10 și 11 martie 2026. Vizita are loc la invitația președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda. Programul coincide cu aniversarea a 36 de ani de la proclamarea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, declarată la 11 martie 1990. Republica Moldova a fost […] Articolul Maia Sandu pleacă la Vilnius. Va vorbi în Parlamentul Lituaniei și va discuta despre sprijinul pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Robert Fico spune că Slovacia este gata „să preia ștafeta” de la Ungaria și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina # SafeNews
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orban va pierde alegerile din aprilie, notează Ukrainska Pravda. Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba în […] Articolul Robert Fico spune că Slovacia este gata „să preia ștafeta” de la Ungaria și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Popșoi a discutat cu ministrul de externe al Israelului despre tensiunile din Orientul Mijlociu # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la telefon cu șeful diplomației israeliene, Gideon Sa’ar, despre situația de securitate din Orientul Mijlociu și despre impactul tensiunilor militare asupra stabilității regionale. În timpul convorbirii, cei doi oficiali au analizat evoluțiile din regiune și riscurile generate de escaladarea conflictelor din zona Golfului […] Articolul Popșoi a discutat cu ministrul de externe al Israelului despre tensiunile din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:00
Razii ale inspectorilor de mediu în Dondușeni. Zeci de arbori tăiați ilegal în mai multe localități # SafeNews
Inspectorii de mediu au depistat mai multe cazuri de tăieri ilegale în raionul Dondușeni, în urma unor razii desfășurate pentru combaterea braconajului și verificarea modului în care este gestionat fondul forestier. Controalele au vizat mai multe localități din raion. În urma verificărilor, inspectorii nu au identificat cazuri de braconaj. Totuși, au descoperit încălcări legate de […] Articolul Razii ale inspectorilor de mediu în Dondușeni. Zeci de arbori tăiați ilegal în mai multe localități apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Peste 58.000 de traversări la frontiera R. Moldova într-o zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova au înregistrat un flux intens de călători. Aproape 58.600 de persoane au traversat frontiera de stat, potrivit datelor Poliției de Frontieră. În aceeași perioadă au fost înregistrate și peste 13.100 de traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai mare flux de călători […] Articolul Peste 58.000 de traversări la frontiera R. Moldova într-o zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Puterea trece pentru prima dată de la tată la fiu # SafeNews
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News. Un comunicat al Adunării Experţilor — grupul de clerici şiiţi responsabili, conform legii iraniene, cu alegerea liderului suprem al ţării — a anunţat că Mojtaba Khamenei a […] Articolul Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Puterea trece pentru prima dată de la tată la fiu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș: prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie. Contractele futures Brent au crescut cu până la 27,8%, ajungând la 119 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american […] Articolul Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
08:10
În R. Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijinul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea. Oficialul a declarat că în aprilie 2026 România va semna contractul cu compania constructoare pentru primii 5.1 km de autostradă pe teritoriul […] Articolul Bolea: Republica Moldova are șansa să devină hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Expertul în energetică, Victor Parlicov, afirmă că majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Despre aceasta el a declarat în cadrul unei emisiuni, scrie realitatea.md. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru […] Articolul Parlicov: Majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Tragedie în SUA. Un profesor a murit după o farsă a unor elevi. Cinci minori, au fost arestați # SafeNews
Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, SUA, a fost ucis în urma unei farse care a luat o întorsătură neașteptată în fața casei sale. Farsa a fost pusă la cale de cinci elevi, care au fost arestați între timp. Profesorul de liceu din Gainesville, Georgia, a fost lovit mortal în fața casei sale într-un […] Articolul Tragedie în SUA. Un profesor a murit după o farsă a unor elevi. Cinci minori, au fost arestați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Italia analizează reducerea accizelor la combustibil din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # SafeNews
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters. Accizele […] Articolul Italia analizează reducerea accizelor la combustibil din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Forțele Aeriene Israeliene (IDF) au adoptat un ritm fără precedent în operațiunile împotriva Iranului, desfășurând până la trei raiduri pe zi asupra țintelor militare iraniene, potrivit unei analize publicate de The Jerusalem Post. Strategia a atras atenția experților militari din întreaga lume datorită vitezei, preciziei și cooperării strânse cu Statele Unite. Pentru a susține misiunile […] Articolul Strategia prin care piloții israelieni ating un ritm record de atacuri asupra Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
O explozie puternică a fost auzită în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Potrivit poliției norvegiene, explozia s-a produs în jurul orei 01:00 (00:00 GMT). Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută, iar ancheta este în curs, scrie mediafax.ro. […] Articolul Explozie în fața Ambasadei SUA din Oslo: Zona, securizată de Poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Ministrul italian al Apărării a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale. Crosetto a anunţat sâmbătă că a convocat o videoconferinţă de urgenţă cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Luciano Portolano, şi cu reprezentanţi ai industriei italiene de apărare. Aproximativ […] Articolul Încă o țară din UE intră în cursa înarmării: Italia își grăbește producția militară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Vremea se încălzește în Republica Moldova. Maxime de până la +16°C și cer senin pe 9 martie # SafeNews
Săptămâna începe cu vreme stabilă și temperaturi în creștere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Luni, 9 martie, meteorologii anunță cer preponderent senin și valori termice care vor ajunge până la +16 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va oscila […] Articolul Vremea se încălzește în Republica Moldova. Maxime de până la +16°C și cer senin pe 9 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa # SafeNews
Viitorul lider iranian „va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu va obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”, a amenințat președintele american într-un interviu acordat postului american ABC. Comentariile sale au venit în contextul în care organismul clerical iranian responsabil cu alegerea succesorului liderului suprem Ali Khamenei, ucis în atacul aerian, ar fi […] Articolul Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Poliția din Berlin a deschis o anchetă penală împotriva unui elev de 18 ani. Motivul a fost un afiș cu o declarație jignitoare la adresa cancelarului Germaniei, pe care tânărul îl purta la o demonstrație împotriva noilor reguli privind serviciul militar. Potrivit declarațiilor unui reprezentant al poliției, cazul este investigat sub suspiciunea de „calomnie și […] Articolul Un elev, anchetat în Germania pentru insultarea lui Merz apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade # SafeNews
Când Donald Trump evalua posibilitatea unui conflict cu Iranul, multe dintre pledoariile cele mai pro-război veneau mai degrabă din afara Casei Albe decât din cercul de apropiați ai președintelui american. În cele din urmă, actorii mai vocali au reușit să acopere apelurile mai discrete la prudență, au dezvăluit pentru CNN mai mulți consilieri și alte persoane familiarizate […] Articolul Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGpt, în semn de protest față de faptul că OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate. OpenAI, care are peste 900 de milioane de utilizatori ai ChatGPT, a semnat acordul săptămâna trecută, permițând […] Articolul De ce renunță milioane de oameni la ChatGPT apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com. Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vârstă de 28 de ani, a fost […] Articolul Unul dintre cei mai căutați gangsteri din India, reținut la granița Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
