Activitatea în punctele de trecere moldo-ucrainene, suspendată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice

11:20

Polițiștii din Bălți au descoperit o schemă de escrocherie prin care un bărbat de 49 de ani a fost păgubit de aproximativ 360.000 de lei. Potrivit anchetei, doi tineri de 20 de ani, membri ai unui grup criminal organizat, au contactat victima și s-au prezentat drept reprezentanți ai unei platforme de investiții. Ei i-au promis […] Articolul VIDEO | Escrocherie de 360.000 de lei la Bălți. Doi tineri au convins un bărbat să investească în criptomonede apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.