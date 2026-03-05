Expert american: Trump poate pune capăt agresiunii Federației Ruse prin câteva apeluri telefonice
Libertatea Cuvântului, 5 martie 2026 08:10
Războiul din Iran deschide o oportunitate pentru administrația SUA de a asigura Ucrainei o cantitate mai mare de arme cu ajutorul țărilor din
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 30 minute
08:10
Expert american: Trump poate pune capăt agresiunii Federației Ruse prin câteva apeluri telefonice # Libertatea Cuvântului
Războiul din Iran deschide o oportunitate pentru administrația SUA de a asigura Ucrainei o cantitate mai mare de arme cu ajutorul țărilor din
Acum o oră
07:40
Filozoful și marinarul Un filozof călătorea pe o corabie. Simțea nevoia să stea de vorbă cu cineva, așa că a făcut cunoștință cu
Acum 12 ore
22:30
Marele compozitor ucrainean, Volodymyr Ivasiuk, comemorat la Liceul din Cupca # Libertatea Cuvântului
În aceste zile de primăvară, încărcate de atâtea evenimente, mai avem una deosebită. Anul acesta, la 4 martie, se împlinesc 77 de ani
20:30
Aceste arme nu mai ajung în Ucraina? Sikorski despre impactul critic al războiului din Iran # Libertatea Cuvântului
În timp ce diplomații se concentrează pe Iran, nu cumva decizia pe care mizează Ucraina a rămas „în aer”? Războiul din Iran distrage
Acum 24 ore
19:10
O contabilă din Cernăuți, care a furat 1,2 milioane de grivne de la o firmă, va sta 7 ani la închisoare în loc de 3 # Libertatea Cuvântului
Procurorii Procuraturii Districtuale Cernăuți au contestat pedeapsa aplicată contabilei unei întreprinderi specializate în comerțul cu ridicata și amănuntul al produselor alimentare, pentru însușirea
19:00
Pe drumurile din regiunea Cernăuți continuă reparațiile pentru eliminarea gropilor periculoase # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți se remediază avariile apărute după perioada de iarnă pe drumurile de importanță națională. Lucrările se desfășoară simultan pe mai multe
18:50
Grănicerii continuă să găsească ascunzișuri „originale”: ce s-a descoperit de data aceasta # Libertatea Cuvântului
Grănicerii au descoperit țigări ascunse în podeaua dublă a unui microbuz. Un cetățean ucrainean, născut în anul 1996, se deplasa prin punctul de
11:10
Martirii satului Mogoșești Această frumoasă localitate românească, rebotezată cu străinul nume Bairaky de către regimul stalinist în 1946, este atestată la 2 septembrie
11:00
În cadrul întâlnirii cu jurnaliștii, primarul a vorbit, printre altele, despre deschiderea „Hub-ului 82”, aprobarea rețelei de licee academice și repararea colectorului de
10:00
Moment astrologic. 4 martie 2026 – ziua în care se reașează prioritățile, iar deciziile nu mai pot fi amânate # Libertatea Cuvântului
Astrele aduc azi o energie puternică, orientată spre clarificări și repoziționări. Nu este o zi superficială, ci una în care adevărurile ies la
10:00
În ultimii ani, cercetătorii au descoperit că aceste fructe aparent simple sunt, de fapt, niște adevărate comori nutriționale. Cu o concentrație uimitoare de
09:40
Merz după întâlnirea cu Trump: Fără Europa nu va exista un acord de pace privind Ucraina # Libertatea Cuvântului
Merz a cerut participarea Europei la negocierile privind Ucraina și intensificarea presiunii asupra Moscovei pentru a obține o pace durabilă. Cancelarul Germaniei, Friedrich
Ieri
06:00
Grădinarul și scriitorul Odată, un grădinar i s-a adresat unui scriitor: — Ți-am citit povestirea. Mi-a plăcut. Și știi la ce m-am gândit?…
3 martie 2026
20:10
Natural şi sănătos. De ce e bine să consumăm mango. Curiozităţi nutriţionale despre acest fruct # Libertatea Cuvântului
Unul dintre cele mai importante motive pentru care merită să consumăm mango este conținutul ridicat de vitamina C. Aceasta contribuie la întărirea sistemului
19:50
General moldovean: Aderarea Ucrainei la UE ar putea forța Rusia să își retragă trupele din Transnistria # Libertatea Cuvântului
Cel mai favorabil scenariu pentru soluționarea problemei regiunii nerecunoscute Transnistria este aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, fapt care va influența retragerea trupelor ruse
19:50
„Toată lumea are o șansă”. Rebrov a reacționat la posibila convocare a unor debutanți pentru meciurile decisive ale Ucrainei în preliminariile CM-2026 # Libertatea Cuvântului
Ucraina abordează startul play-off-ului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 marcată de patru absențe importante. Echipa pregătită de Serghii Rebrov va înfrunta
19:40
O nouă prăbușire a colectorului: detalii despre avarie și restabilirea asigurării cu apă în unul din cartierele Cernăuțiului # Libertatea Cuvântului
Situația de pe strada Romenska rămâne dificilă. S-a produs o nouă prăbușire la vechiul colector de canalizare. Conducta, care are o vechime de
19:40
Ansamblul Academic Bucovinean de Cântece și Dansuri „Andrii Kușnirenko” din cadrul Filarmonicii Regionale Cernăuți a concertat în orașul înfrățit cu Cernăuțiul, Metz (Franța).
19:40
Iarna aceasta a avut un impact pozitiv asupra culturilor de toamnă. Stratul de zăpadă a protejat plantele de îngheț și a ajutat la
19:40
Șezătoarea, această frumoasă tradiție românească, s-a dovedit a fi unul dintre acele momente care ne reamintesc că rădăcinile strămoșești sunt vii și că
19:30
O femeie din Hotin a devenit mamă pentru a zecea oară: s-a născut un băiețel mult așteptat # Libertatea Cuvântului
Maria Mitrik din Hotin a devenit mamă pentru a zecea oară. Ea a născut toți copiii la Spitalul Multiprofilat din Hotin, după cum
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
La Cernăuți a fost reținută o bandă care falsifica și vindea permise de conducere # Libertatea Cuvântului
În Bucovina a fost anihilat un canal de distribuție a documentelor falsificate. Infractorii puseseră la punct un proces de vânzare a actelor false,
07:50
Arcașii bucovineni s-au întors de la Campionatul Ucrainei cu patru medalii de aur și trei locuri pe podium # Libertatea Cuvântului
Sportivii categoriilor U-18 și U-15 au cucerit premii la probele individuale și pe echipe în Cerkasi. Informația a fost transmisă de Administrația Militară
07:20
La ședință au participat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, iar în format online, președintele Consiliului asociațiilor publice ale minorităților naționale (comunităților)
07:10
Atacul asupra Iranului va schimba situația pentru Ucraina: un expert explică detaliile # Libertatea Cuvântului
Expertul Volodymyr Gorbaci analizează modul în care confruntarea dintre SUA și Iran va influența frontul din Ucraina. Evenimentele din Orientul Mijlociu înseamnă, de
06:50
Bogatul și săracul A fost odată ca niciodată un meșteșugar sărac. După ce își termina treaba în atelier, se întâmpla uneori să-l viziteze
2 martie 2026
21:20
Ucraina a fost forțată să schimbe uniforma înainte de startul Paralimpiadei 2026 din cauza „accentului politic” # Libertatea Cuvântului
Comitetul Paralimpic Internațional (CPI) a interzis echipei naționale a Ucrainei să concureze în uniformă patriotică. Anunțul a fost făcut de președintele Comitetului Național
21:10
Organizatorul principal al afacerii ilegale a găsit clienți prin intermediul unui serviciu de mesagerie, promițându-le trecerea în România prin ocolirea punctelor de control,
20:50
Andrii Sybiga: Wadelphul a confirmat că Ucraina rămâne în centrul atenției, în pofida evenimentelor din Orientul Mijlociu # Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul, a confirmat că Ucraina rămâne în centrul atenției, în ciuda evenimentelor tensionate din Orientul Mijlociu. Despre
20:20
Deja parcă se mai încălzește afară, primăvara, după o iarnă grea, bate la ușă. Iar prima zi a primei luni de primăvară ne
20:10
În comuna Livinți se reînvie o tradiție uitată a Basarabiei — dăruirea mărțișoarelor la început de primăvară # Libertatea Cuvântului
Pe 1 martie, la Casa de Cultură din Zelena, a avut loc un atelier de confecționare a mărțișoarelor din fire albe și roșii,
20:10
Surorile Vynnyk din Cernăuți – premiate la un turneu internațional de lupte în Albania # Libertatea Cuvântului
În capitala Albaniei, Tirana, a avut loc turneul de rating „Muhamet Malo”, unde cernăuțencele Solomia și Maria Vynnyk au câștigat locuri pe podium,
20:10
În biblioteca noastră, care poartă numele lui Gheorghe Asachi, marele iluminist este amintit nu doar de ziua sa de naștere (1 martie). La
20:10
Procesul de reglementare pașnică între Ucraina și Rusia s-a divizat în două direcții paralele: tehnică și politică. Dacă în chestiunile privind demilitarizarea
10:30
Moment astrologic. Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026. Nativii sunt în căutarea iubirii # Libertatea Cuvântului
Horoscopul dragostei pentru luna martie 2026 aduce o energie specială în viața ta amoroasă, invitându-te să privești mai atent relațiile și sentimentele care
09:50
Sunt posibile ninsori în primăvară? Prognoza sinopticienilor pentru martie și aprilie # Libertatea Cuvântului
Martie este o lună de tranziție între iarnă și primăvară, motiv pentru care în această perioadă sunt posibile „leagăne” meteorologice (variații bruște). Momentan,
09:30
Secretul tinereții sufletului O bunică bună și înțeleaptă a fost întrebată: –Bunico! Ai trăit o viață atât de grea, dar cu sufletul ai
09:30
Fost oficial CIA: Interesele lui Putin nu coincid întru totul cu cele ale anturajului său de la Kremlin # Libertatea Cuvântului
Dacă războiul va continua în ritmul actual, Rusia riscă să se confrunte cu consecințe economice de amploare. Cursul politic al lui Putin a
1 martie 2026
22:40
O șansă pentru Trump: Cum o înțelegere între Washington și Beijing ar putea forța Kremlinul la pace în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Statele Unite ale Americii au acum posibilitatea de a încheia deodată două războaie — în Ucraina și în Iran — iar cheia acestei
20:20
O parte dintr-un cartier din Cernăuți e fără apă pentru a patra zi consecutiv # Libertatea Cuvântului
Echipele de intervenție ale Întreprinderii „Cernivțivodokanal” continuă lucrările de lichidare a unei avarii la colectorul de canalizare. S-au înlocuit 15 metri liniari de
20:00
Din cauza temperaturilor de –20°C, o parte din livezi a înghețat: Cum vor afecta gerurile cumplite livezile din regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Gerurile puternice care au lovit regiunea Cernăuți în această iarnă pot influența serios pomicultura. În ciuda stratului de zăpadă care a protejat parțial
19:40
La Cernăuți a avut loc cea de-a 29-a ediție a tradiționalului Festival „Mărțișor” # Libertatea Cuvântului
În prima zi a primăverii, pe scena Palatului Academic din Cernăuți s-a desfășurat Festivalul „Mărțișor”, ajuns la cea-a de-a 29-a ediție și organizat
10:20
Luna martie 2026 a început, aducând energii puternice, schimbări neașteptate și oportunități majore pentru toate zodiile. Tranzitele astrale favorizează introspecția, relansarea profesională, clarificările
10:10
Străbună glie de la daci rămasă Volumul VII al Cărții Durerii este consacrat localității Molnița din mândrul și istoricul Ținut al Herței. Conform
10:00
Fără alai, fără prea multă forfotă și fără prea multe file însemnate în calendar, dar avem o sărbătoare pe care întotdeauna o așteptăm,
09:40
Nu există un entuziasm deosebit: în ultimul an, prețul de achiziție al terenurilor agricole în regiunea Cernăuți a scăzut # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, prețul mediu pentru un hectar de teren agricol a scăzut la 61.000 de grivne. În același timp, prețul pentru arendarea
09:20
Klimkin a explicat riscurile pentru Ucraina din cauza operațiunii SUA și a Israelului # Libertatea Cuvântului
Pavlo Klimkin este convins că acțiunile militare împotriva Iranului vor afecta livrările de arme ale SUA către Ucraina. Luptele din Orientul Mijlociu vor
08:50
Celebrat la 1 martie, Mărţişorul reprezintă renașterea naturii, iubirea și norocul. Tradiția cuprinde șnurul alb-roșu (iarnă-vară, puritate-viață) și legende precum sacrificiul pentru eliberarea
08:40
Piatra și sculptorul Într-un parc renumit și aglomerat se afla o piatră. O piatră simplă, nimic ieșit din comun. Într-o zi, această piatră
28 februarie 2026
18:00
Sfaturi pentru părinţi. Copilul e dependent de telefon. Care sunt modalitățile de a preveni aceasta? # Libertatea Cuvântului
Dependența de telefonul mobil la copii îngrijorează mulți părinți. Este important să știm care sunt simptomele dependenței de telefon, să observăm aceste semne
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.