Funcționarele primăriei din Chiuza acuzate că au delapidat ajutoarele de încălzire n-au scăpat de controlul judiciar
Bistrita Express, 7 martie 2026 16:50
Cele trei funcționare de la Primăria din Chiuza acuzate de procurori că au delapidat o parte din banii din ajutoarele de încălzire destinate localnicilor, începând din 2024 pe care si le-ar fi însușit, n-au reușit să scape de măsura controlului judiciar. Fiecare dintre cele trei: contabila, casiera si asistenta socială aucontestat în instanță în 21 […]
Acum 30 minute
16:50
Ieri
14:20
Bătaie mare pentru construcția unei săli de sport mici, din Bistrița-Năsăud. Primăria de comună a ținut cu dinții de contractul câștigătorului # Bistrita Express
Constructorii din județ își dispută aprig chiar și licitațiile pentru contractele mici sau medii. Construcția unei săli de sport de dimensiuni mici în comuna învecinată Bistriței, Șieu Măgheruș, cu o finanțare din fonduri europene prin ADR NV de peste 7 milioane de lei, a fost disputată de 4 asocieri de firme. Licitația a fost câștigată […]
11:40
Pregătiți-vă hainele vechi de care vreți să vă dispensați, dar si păturile, perdelele si covoarele uzate. ADi Deșeuri și Supercom organizează campanie pentru colectarea gratuită a deșeurilor textile în perioada 09-14 martie 2026, în toate localitățile din Bistrița-Năsăud. Sunt considerate deșeuri textile care pot fi predate articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, sacouri,paltoane, tricouri, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
15:50
Mai picură finanțări prin ”Anghel Saligny”: primarii din două comune din BN au semnat astăzi contracte # Bistrita Express
Primarii din două comune din Bistrița-Năsăud : Uriu și Spermezeu au semnat astăzi, la sediul Ministerului Dezvoltării câte un contract prin programul guvernamental Anghel Saligny. Cu totul la nivelul ministerului au fost semnate astăzi 20 de contracte printr-un program care a redus semnificativ avântul finanțărilor. Comuna Uriu beneficiază de un contract de 5 milioane de […]
02:50
Cadouri dulci de 8 Martie, la prețuri care îți permit să dăruiești din plin. Numai la MERE Bistrița (P) # Bistrita Express
00:20
Un autoturism dispărut în Norvegia de 10 000 de euro din noiembrie anul trecut a fost găsit marți 3 noiembrie la mai bine de 2700 kilometri distanță, într-un sat din Bistrița-Năsăud, în Florești, comuna Nimigea. Autoturismul căutat în Norvegia a fost găsit de polițiști în posesia unei șoferiță de 39 de ani. Femeia a rămas […]
4 martie 2026
23:10
Ce s-a întâmplat în instanțe cu amenzile uriașe ale Gărzii de Mediu date tuturor primăriilor din județ? Unii scapă de amenzi, alții nu. # Bistrita Express
Comuna Tiha Bârgăului a pierdut deja procesul intentat Garzii de Mediu la Judecatoria Bistrița pentru amenda record aplicată anul trecut în octombrie pentru neconformitati ale depozitelor de gunoi. În schimb, o altă comună, Galații Bistriței, pe exact aceeași speță a câștigat, culmea, tot la Judecatoria Bistrița. Nici hotărârea pronunțată de judecatoria Bistrița la finalul lunii […]
20:20
Primarul Bistriței, după o descindere la blocurile sociale: ”cine distruge apartamentul, pleacă” # Bistrita Express
Primarul Bistriței Gabriel Lazany a făcut o vizită inopinată miercuri după amiază în Viișoara la blocurile sociale, după ce a primit multe sesizari legate de mizeria și scandalurile făcute de unii dintre chiriașii municipalității. După ce a vizitat circa 100 de apartamente Lazany a anunțat: ”cei găsiți cu apartamente distruse sau cu igienă precară, primesc […]
16:20
Una da, alta ba- cam așa trec prin instanțe contestațiile primăriilor la amenzile record ale Gărzii de Mediu. Anul trecut toate UAT-urile au fost amendate # Bistrita Express
Comuna Tiha Bârgăului a pierdut deja procesul intentat Garzii de Mediu la Judecatoria Bistrița pentru amenda record aplicată anul trecut în octombrie pentru neconformitati ale depozitelor de gunoi. În schimb, o altă comună, Galații Bistriței, pe exact aceeași speță a câștigat, culmea, tot la Judecatoria Bistrița. Nici hotărârea pronunțată de judecatoria Bistrița la finalul lunii […]
10:40
Un autoturism condus de un șofer a fost lovit de un tren în jurul orelor 5,30 dimineața la o trecere de nivel cu calea ferată în Lechința iar trei ore mai târziu, în alt colț de județ la Maieru, o tânără de 18 ani a ajuns cu mașina într-un șanț. În mașina lovită de tren […]
3 martie 2026
18:40
Ce se întâmplă cu centura ocolitoare a Bistriței? SF-ul ar putea fi gata până la finalul anului # Bistrita Express
Bistrița ar putea avea din nou un studiu de fezabilitate (SF) pentru varianta de șosea ocolitoare a municipiului la 16-17 ani distanță de un alt SF comandat de Compania națională de drumuri pentru o variantă contestată puternic la vremea aceea, pentru o variantă Bistrița Sud, un traseu abandonat ulterior. De data aceasta studiul de fezabilitate […]
12:50
Fals angajat de la salubritate, prins când încasa bani pentru moloz abandonat la platformă. Amendă și pentru proprietar # Bistrita Express
Un fost angajat de la salubritate care-a încercat să facă rost de bani pe seama celor care aveau nevoie să scape de deșeurile rezultate din renovarea unui apartament, a fost amendat de polițiștii locali după ce-a fost surprins în plină acțiune. La fel a pățit însă și proprietarul apartamentului cu pricina, din strada Gării, care […]
11:20
Cele trei funcționare de la Primăria Chiuza acuzate de delapidare vor să scape de controlul judiciar # Bistrita Express
Cele trei funcționare de la Primăria Chiuza acuzate că s-au servit din banii de ajutoare de încălzire pe lemn în detrimentul beneficiarilor reali vor sa scape de măsura controlului judiciar stabilită de procurori pentru 60 de zile. Pe două dintre acestea controlul judiciar le împiedică să lucreze pe posturile lor din Primărie, poziții în care […]
2 martie 2026
18:40
O șoferiță de 23 de ani a primit un dosar penal de la polițiști în loc de mărțișor # Bistrita Express
O șoferiță de 23 de ani din Prundu Bârgăului a fost oprită în trafic duminică, 1 martie, de polițiști, însă în loc de mărțișor s-a ales cu vizită la spital pentru recoltare de probe biologice și-un dosar penal după ce etilotestul a indicat că băuse bine. depistat în trafic o conducătoare auto aflată sub influența […]
16:10
Un incident între tată și fiu în parcarea unui supermarket din Bistrița s-a încheiat cu arest de 30 de zile pentru băiat # Bistrita Express
Un incident izbucnit între un tată și fiul său de 25 de ani, vineri, în parcarea unui supermarket din Bistrița a devenit un adevărat scandal care l-a dus pe tânăr în final, în spatele gratiilor pentru 30 de zile. Tânărul și-ar fi agresat tatăl de 55 de ani, înfuriat că nu-i dă banii de care […]
00:30
Tribunalul decide în câteva zile soarta primarului care și-a pierdut mandatul, dar a reușit să-și obțină niște derogări # Bistrita Express
La Primăria din Chiuza, devenită un fel de administrație în derivă, în care recent trei funcționare au fost ridicate de la muncă de mascați, suspectate că au fraudat fondurile pentru ajutoare de încalzire, mandatul primarului e incert încă de anul trecut. Primarul Grigore Bradea si-a pierdut mandatul cu numărul opt pentru incompatibilitate, după ce a […]
1 martie 2026
20:30
Cum au rămas beclenarii de la CML fără contractul pentru Coridorul verde al Bistriței, câștigat inițial la licitație? # Bistrita Express
Firma de construcții din Beclean, CML SA a pierdut în mod definitiv, prin decizie a Curții de Apel Cluj contractul de peste 57 milioane de lei pentru amenajarea Coridorului Verde al Bistriței, câștigat inițial la licitația organizată la finalul lunii septembrie 2025 de Primăria Municipiului. Proiectul, care prevede reamenajarea Centrului istoric al Bistriței printr-o finanțare […]
27 februarie 2026
23:50
Debite de 6 și 7 cifre la taxe și impozite în Bistrița. Când riscă restanțierii să fie trimiși la recuperatori? # Bistrita Express
Topul datornicilor la plata taxelor și impozitelor locale este condus de mai multe firme care au strâns debite istorice de ordinul milioanelor. Primarul Gabriel Lazany, care a făcut publice într-o conferință de presă, exemple de datorii record, fără să nominalizeze firmele spune că multe dintre companiile cu datorii sunt fie lichidate, fie încă în procedură […]
18:10
Doi militari profesioniști din Bistrița arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc # Bistrita Express
Trei bărbați între care doi soldați profesioniști au fost reținuți de polițiștii de la Criminalitate Organizată Bistrița, după descinderi și percheziții făcute la domiciliile lor coordonate de procurorii DIICOT în 26 februarie 2026 Cei trei militari, bărbați între 22 și 36 de ani sunt acuzați de trafic de droguri de risc și de mare risc, […]
15:40
Bistrițenii de la DIMEX au pierdut contractul centurii Metropolitane a Clujului. Primarul Boc a anunțat rezilierea unilaterală : ”suspiciuni de fraudă internațională ” VIDEO # Bistrita Express
Primarul Clujului, Emil Boc a anunțat astăzi rezilierea unilaterală a contractului pentru centura Metropolitană a orașului, contract încheiat în mai 2025 cu Asocierea condusă de bistrițenii de la Dimex 2000 Company, care au primit deja preavizul de reziliere. Măsură este justificată de administrația clujeană de ”suspiciuni grave de fraudă internațională în procedura de achiziție publică”. […]
00:20
Cifra de afaceri a Grupului Teraplast a depășit în 2025 borna de 1 miliard de lei. # Bistrita Express
Grupul TeraPlast anunță depășirea bornei psihologice de 1 miliarde de lei a cifrei de afaceri în anul care s-a încheiat, cu o creștere a profitului brut (EBITDA) cu 75%. Saltul cifrei de afaceri de 21% de la un an la altul de la 897,9 milioane de lei în 2024 la peste 1 miliard de lei […]
26 februarie 2026
19:50
Autoritățile statului au făcut controale la Chiuza înaintea descinderii polițiștilor și n-au găsit nimic în neregulă. # Bistrita Express
Autoritatea care verifică dosarele pentru ajutoarele de încălzire și prin care se derulează alocarea banilor, Agenția Județeană de Prestații și Inspecții Sociale (AJPIS) a făcut două controale la Primăria Chiuza, înaintea descinderii polițiștilor și n-a găsit nereguli. Una dintre verificari a fost tematică, dispusă de la centru în 2025, atunci când inspectorii au verificat cam […]
25 februarie 2026
22:50
Șapte străzi din zona Pasarelei au din aceasta seară iluminat stradal modern. O firmă din sud a făcut lucrarea # Bistrita Express
Primarul Bistriței a anunțat miercuri seara că s-au pus în funcțiune în sfarsit sistemele de iluminat stradal cu led-uri pe șapte străzi din Bistrița din zona noii Pasarele-Dedeman. Proiectul realizat cu bani de la Administrația Fondului de Mediu a costat peste 3,15 milioane de lei si a fost realizat de o firmă din Targoviște EURO […]
19:30
Mai bine de un sfert dintre cererile de pașapoarte procesate la Bistrița aparțin de fapt unor solicitanți din alte județe. În Bistrița-Năsăud Serviciul de Pașapoarte a eliberat în 2025 circa 26% din pașapoarte (4471) solicitate de locuitori din alte județe, cu predilecție din Cluj, Suceava și Maramureș, a precizat miercuri subprefectul Stelian Dolha, coordonatorul acestor […]
14:50
O lege care interzice agresorilor sexuali să lucreze în școli, spitale sau centre sportive adoptată de Parlament. Fost deputat BN printre inițiatori # Bistrita Express
Deputații au adoptat astăzi un proiect de lege moștenit din vechea legislatură care le interzice agresorilor sexuali să mai lucreze în școli, spitale sau centre sportive, fie ca sunt de stat sau private. Practic interdicția va fi aplicată oricîrei persoane care a fost înscrisă în Registrul național al agresorilor sexuali. Fostul deputat PNL de Bistrița-Năsăud […]
13:50
Amendă de 30 de mii pentru arderea de cauciucuri în apropierea unei magistrale de gaz # Bistrita Express
Un pensionar din Năsăud care s-a apucat sa ardă marți seara cauciucuri în proximitatea magistralei de gaz pe strada Arțarilor din Bistrița (strada paralelă cu calea ferată) s-a ales cu o amendă uriașă de 30 000 de lei primită de la jandarmi. Incendiul de ardere a deșeurilor a fost imediat reperat de jandarmii care au […]
01:20
Arestați la două săptămâni după ce l-au bătut zdravăn într-un bar pe un tânăr de 26 de ani. Unul dintre reținuți e minor # Bistrita Express
La două săptămâni distanță de un circ de pomină pe care l-au făcut într-un bar din Lechința, unde l-au bătut pe un tânăr de 26 de ani, trei scandalagii, între care un minor de 17 ani au fost trimiși după gratii pentru 30 de zile de judecatorii de drepturi și libertăți de la Beclean. Bătăușii, […]
00:00
În calendarul colectării selective ultima miercuri din februarie este dedicată cartierelor Bistritei # Bistrita Express
Localitățile componente ale Bistriței, adică UNIREA, VIIȘOARA, SĂRATA, GHINDA, SIGMIR, SLĂTINIȚA au de anul trecut program distinct de colectare a pubelei galbene: plastic și metal față de restul municipiului. Pentru toate aceste cartiere componente ale Municipiului Bistrița! Începând cu anul trecut, pentruTOATE LOCALITĂȚILE COMPONENTE ale Municipiului Bistrița, pubela galbenăse ridică în a 4-a săptămână din […]
24 februarie 2026
21:10
Un pensionar din Mureșenii Bârgăului de 76 de ani nu poate fi convins în ruptul capului să nu mai conducă mașini, deși nu mai are dreptul legal să o facă. Cu toate că are deja câteva dosare penale pe rol din cauza asta, omul își tot forțează norocul. Polițiștii de la rutieră l-au prins luni […]
18:40
Elevul de 13 ani care a căzut în pauza mare de la etajul școlii din Telciu a fost externat tot astăzi din Spitalul de Urgență Bistrița, acolo unde a fost transportat de echipajul SMURD. Băiatul s-a ales cu un traumatism lombar și un altul la gleznă, însă starea acestuia, confirmată de investigații clinice și paraclinice […]
23 februarie 2026
22:30
Judecătorul bistrițean care ar fi trebuit să devină astăzi pensionar așteaptă încă decretul prezidențial # Bistrita Express
Luni, 23 februarie 2026 ar fi trebuit să fie prima zi de pensie pentru judecătorul de 48 de ani de la secția penală a Tribunalului Bistrița-Năsăud, Claudiu Marius Gurlui, potrivit hotărârii CSM din luna ianuarie care i-a aprobat cererea. Magistratul însă este în continuare în funcție, pentru că președintele României, Nicușor Dan nu i-a semnat […]
00:50
Compania care a cumpărat Fabrica Dan Steel din Beclean a investit aici în 2025 dublul sumei de achiziție # Bistrita Express
Compania din Bacău care a achiziționat la licitație în 2024 fabrica de sârmă Dan Steel din Beclean (fostul Promet) a investit în 2025 în modernizarea și retehnologizarea platformei metalurgice din Beclean 13,5 milioane de euro. Aceasta înseamnă aproape dublul sumei cu care Intertranscom Impex Bacău, compania multimilionarului Ioan Teslaru a cumpărat Dan Steel, respectiv 7,5 […]
21 februarie 2026
01:00
Trei angajate ale Primăriei Chiuza, suspecte de fraudă și-au petrecut noaptea în arestul poliției din Bistrița # Bistrita Express
Descinderile de vineri de la Primăria Chiuza a polițiștilor de la Criminalitate Economică însoțiți de mascați de vineri la Primăria Chiuz, într-un dosar de fraudă cu ajutoare de încălzire s-au încheiat deocamdată cu reținerea pentru 24 de ore a trei funcționare din primărie. Cele trei femei, cu vârste între 54 și 58 de ani de […]
20 februarie 2026
19:10
Au sărit să-l bată pe curierul care le-a adus comanda, pentru că n-aveau bani să achite. Agresorii au ajuns după gratii # Bistrita Express
Șoferul unei firme de coletărie din Bistrița era cât ce să ia bătaie joi seara de la doi indivizi din Sărata, băieți tineri, cărora le-a livrat un colet comandat. Cei doi au făcut comanda: un pachet care continea între alte băuturi, țigări și alimente, fără bani, sperând să-l determine în vreun fel pe șofer să […]
12:40
Percheziții cu mascați la Primăria Chiuza: polițiștii suspectează fraudă cu ajutoare de încălzire (VIDEO) # Bistrita Express
Percheziții cu mascați în această dimineață la sediul Primăriei din Chiuza și la mai multe locuințe din comună a polițiștilor de la Criminalitatea Economică sub coordonarea unui procuror a Tribunalului BN. Suspiciunile polițiștilor vizează fapte extem de grave: delapidare, fals material, fals în înscrisuri oficiale. însușire de bani din ajutoarele de încălzire în numele unor […]
09:50
00:50
Poliția Locală anunță suspendarea trecerilor pietonale provizorii din Decebal și trimite trecătorii prin Pasajul Decebal # Bistrita Express
Trecerile provizorii din zona Decebal (cele cu marcaj galben) au fost suspendate anunță Poliția Locală Bistrița la o zi după ce Pasajul Decebal a devenit complet funcțional, cu tot cu scări rulante. Polițiștii locali, care au prezenți joi în toate zonele de trecere supraterană folosite de pietoni în zona Decebal nu le-au mai permis trecătorilor […]
19 februarie 2026
23:00
Un scurtcircuit la o doză electrică a declanșat un incendiu care aproape a distrus joi o casă cu etaj în localitatea bistrițeană Fântânele, comuna Matei. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă, cam pe 150 de metri pătrați din acoperișul casei, a precizat ISU BN într-un comunicat de presă. Pompierii au reușit […]
18:10
Primarul Traian Simionca poate merge, acasă, în arest, cu brățară electronică. Bizareria din hotărârea Tribunalului # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile, Traian Simionca scapă de arestul preventiv, începând de astăzi, 19 februarie, dată de la care va merge în arest la domiciliu sub monitorizare cu dispozitive electronice. Este hotărârea dată astăzi de completul Tribunalului Bistrița-Năsăud. Interesant este că judecătorii Tribunalului le-a admis contestația procurorilor la decizia Judecătoriei Bistrița de acum două zile […]
16:20
O pensionară din comuna bistrițeană Chiochiș s-a lăsat păcălită de doi suceveni care i-au bătut la ușă în trei februarie să-i ofere un chilipir: o pătură nou-nouță la schimb cu cupoanele CFR, primite gratuit. Femeii i s-a părut avantajos schimbul și în timp ce-și căuta cupoanele gratuite i-a scăpat din vedere că și-a lăsat portmoneul […]
15:00
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom SA anunță o nouă campanie gratuită pentru deșeurile voluminoase din gospodării. Este vorba de campanie care vizează exclusiv zonele urbane din județ și care urmează să se desfășoare în perioada 23 – 28 FEBRUARIE 2026 Organizatorii reamintesc într-o informare de presă ce anume intră în categoria deșeurilor voluminoase: fotolii, canapele, […]
13:00
Start în construcția unei lucrări cu finanțare prioritară: noua aripă a Penitenciarului Bistrița. De ce e urgentă construcția? # Bistrita Express
Constructorul bistrițean MIS Grup a anunțat pe facebook că a deschis șantierul de construcții a noii aripi a Penitenciarului Bistrița, prevăzută cu 500 de locuri și facilități moderne, investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții (CNI) Compania bistrițeană a precizat că primit deja ordin de începere a lucrărilor și că organizează șantierul pe un teren […]
18 februarie 2026
20:50
16:40
În nicio oră CCR a reușit azi să facă ce n-a putut în 5 luni cu noua lege a pensiilor magistraților: i-a dat verde # Bistrita Express
Minune: ce n-au reușit să facă în 5 luni cu legea pensiilor magistraților, cu toată amenințarea pierderii unei tranșe consistente din PNRR, judecătorii constituționaliști au izbutit astăzi în nici o oră. CCR a votat cu o neașteptată majoritate de 6 la 3 pentru constituționalitatea noii legi a pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat […]
02:40
Se caută experți judiciari rutieri: anunț de selecție pe portalul Tribunalului BN # Bistrita Express
Tribunalul Bistrița-Năsăud are nevoie de experți judiciari pentru mașini și circulația autoturismelor, în condițiile în care județ sunt disponibili doar doi astfel de experți, la care se apelează în cauzele cu accidente rutiere. Speranța pentru a acoperi deficitul este un nou concurs organizat la Ministerul Justiției pentru acreditarea de noi experți, concurs pentru care au […]
17 februarie 2026
22:50
Firmele mari de construcții din BN licitează și pentru al treilea tronson din drumul express Suceava-Siret, cel care trece granița în Ucraina # Bistrita Express
Mai multe companii de construcții din Bistrița-Năsăud licitează și pentru tronsonul 3 al Drumului Express Suceava-Siret, mai precis Băcăuți-Siret, o cale de rulare strategică care va fi finanțată prim mecanismul SAFE ( Acțiunea pentru securitatea Europei). Cel de-al treilea tronson al drumului express are inclusiv 15 kilometri de drum care se întind pe teritoriul Ucrainei. […]
21:50
Presiuni pentru schimbarea legilor de protecție a animalelor după cazul adăpostului groazei de la Suraia. Azi la Senat primele acțiuni # Bistrita Express
Revolta generată de cazul Adapostului groazei de la Suraia, acolo unde au fost uciși în condiții traumatizante mii de câini, iar aproape 300 au fost găsiți în condiții de viață greu de descris repune în discuția publică legile de protecție a animalelor și cele de gestionare a câinilor comunitari. Voluntari de la asociații de apărare […]
17:30
Pubela galbenă, la colectare miercuri exclusiv în municipiu. Cartierele au alt program # Bistrita Express
ADI Deșeuri reamintește că miercuri, 18 februarie operatorul de salubritate județean Supercom va ridica pubela galbenă pentru deșeurile reciclabile de plastic și metal, exclusiv din Bistrița, pentru localitățile componente municipiului fiind stabilit un alt program de ridicare încă de anul trecut. Rămân valabile regulile cunoscute la deșeurile reciclabile: tot ce depășește capacitatea pubelei poate fi […]
16 februarie 2026
17:40
Cazul primarului din Livezile: procurorii cer o nouă prelungire a mandatului de arest # Bistrita Express
Primarul suspendat din Livezile Traian Simionca va ajunge luni, 16 februarie din nou în instanța de drepturi și libertăți: procurorul de caz cere o nouă prelungire a mandatului de arestare preventivă în cazul său. Ultimul prelungire de mandat pe numele lui Simionca expiră în 22 februarie, însă procurorii vor să se asigure că obțin o […]
