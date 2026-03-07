Ce costuri a revizuit ANRE pentru ca tarifele la energia electrică să scadă
Mold-Street, 7 martie 2026 12:10
Prețurile reglementate la energia electrică ar putea crește, arată solicitările de ajustare a preţurilor reglementate depuse – la Agenţia Naţion...
Acum o oră
12:10
Acum 4 ore
09:50
În consecinţă pe 27 februarie 2026, activele oficiale de rezervă au constituit circa 5,02 miliarde de euro, în timp ce pe 30 ianuarie 2026...
Acum 24 ore
19:00
Preţul petrolului trece de 90 de dolari pe baril. După el se scumpesc în ritm accelerat şi alte mărfuri # Mold-Street
Astfel doar într-o zi cotaţia ţiţeiului a crescut cu circa 8%, iar de la începutul săptămânii, respectiv de la începul războiu...
12:50
În cadrul şedinţei, secretara de stat, Elena Grumeza a evidențiat importanța instituirii unui astfel de mecanism pentru consolidarea protecției...
Ieri
11:30
O instanță obscură a obligat administrația Trump să ramburseze taxele vamale majorate percepute # Mold-Street
Acesta este o nouă lovitură pentru politica comercială a lui Donald Trump, constată presa americană.„Peste 2.000 de companii, inclusiv Costc...
07:10
Astfel experţii FMI constată că, deși s-au înregistrat progrese în anumite aspecte, în special după Acordul de asociere al Republici...
5 martie 2026
21:00
Potrivit unui comunicat Bravva Angels, runda convertibilă de 1,5 milioane de euro a fost strânsă în ultimul an de la mai mulţi invest...
14:00
Guvernul Munteanu primeşte un nou ajutor. 20 de experţi străini în instituții-cheie ale administrației centrale # Mold-Street
Acordul privind extinderea proiectului a fost semnat, pe 5 martie, de către Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, Ambasadoarea UE în Re...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Cel mai vizibil acesta se vede în creşterea mai accelerată a preţurilor la motorină şi benzină. Doar în primele 4-5 zile din martie motori...
10:20
Potrivit publicaţiei, importurile de vin pe piaţa SUA au scăzut în 2025 cu 565 de milioane de dolari (-8,3%), față de anul precedent, cea mai ma...
08:10
Cu întârziere de câteva luni a fost finalizată recepţia unui drum ce a costat peste 160 milioane lei # Mold-Street
AND nu menţionează cauzele întârzierii, dar afirmă că locuitorii din satul Sălcuța se pot bucura acum "de un drum mai bun, modern și...
4 martie 2026
21:50
Autoritățile elvețiene au revocat licența MBaer Merchant Bank AG pe baza dovezilor că a ajutat clienții să evite sancțiunile, susținând că a rep...
15:30
ANRE susţine că decizia a fost adoptată în temeiul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic 321/2...
13:10
Cele mai multe proiecte investiţionale provin din Cipru şi Cehia, cu câte trei la număr, urmate de Germania, Ţările de Jos, România, Ungar...
11:00
Moldova are stocuri de produse petroliere doar pentru câteva zile. Guvernul instituie stare de alertă la nivel național în sectorul energetic # Mold-Street
Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul de produse...
09:30
Astfel în luna ianuarie a anului 2026, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 5,39 miliarde de lei, în creştere cu doar 3%...
3 martie 2026
16:20
Parcul Agrotek are o nouă şefă, care anunţă "sere high-tech" şi alte planuri grandioase # Mold-Street
Este vorba de Svetlana Dimitrioglo, care în ultimii ani a lucrat în diverse proiecte finanţate de Statele Unite prin USAID. În...
14:40
"Intervenția este determinată de necesitatea asigurării unui cadru normativ transparent, coerent și previzibil, în vederea dezvoltării &ici...
13:00
De la Țările Baltice la Moldova: cum construiește Aventus Group o platformă fintech internațională # Mold-Street
Una dintre aceste companii este Aventus Group, fondată în anul 2009. Astăzi, grupul activează în 20 de țări de pe patru continente. Î...
11:50
Preţul gazelor a crescut cu peste 50%. Aceasta în timp ce Energocom a epuizat stocurile comerciale # Mold-Street
Recalculat în metri cubi, preţul gazelor a ajuns iniţial nivelul de 610 de euro (710 dolari) pentru o mie de metri cubi, ca apoi să coboară la a...
10:10
Cum au fost distribuiți circa 340 milioane lei din Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Mold-Street
Potrivit MAIA programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării. Implementarea...
08:30
Guvernul se împrumută tot mai scump. În prima lună a anului datoria de stat a crescut cu peste 3 miliarde lei # Mold-Street
Creşterea este de aproape patru ori mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când datoria de stat internă şi externă a cres...
2 martie 2026
15:00
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # Mold-Street
Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează c...
14:50
Potrivit publicației britanice libera circulație a capitalului este controversată, chiar și printre economiști. Aceștia se tem că, nelimitată, poate a...
09:40
Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri, susţine...
09:30
O instituţie de stat cu datorii de peste 27 milioane lei faţă de un minister, se află în faliment de 11 ani # Mold-Street
Conform încheierii Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare s-a adresa încă pe 26 noiembrie 2014, &ici...
07:00
Veniturile celui mai mare jucător de pe piaţa telecomunicaţiilor au crescut cu 6% în 2025 # Mold-Street
Raportul relevă că trimestrul al patrulea a fost cel mai puternic din an cu venituri de 48 milioane de euro, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi p...
1 martie 2026
17:30
Petrolul poate urca la 90-100 dolari pentru un baril. Impactul războiului din Iran asupra prețului resurselor energetice # Mold-Street
Când Iranul și Israelul au făcut schimb cu lovituri de rachete în iunie anul trecut, prețurile globale ale petrolului au crescut cu 7%. Co...
11:00
Acţionarii celei mai mici bănci, convocaţi la adunarea generală extraordinară după o decizie a BNM # Mold-Street
Potrivit conducerii EuroCreditBank, pe ordinea de zi este "examinarea Deciziei Băncii Naționale a Moldovei nr. 17 din 28.01.2026 și a deficiențel...
09:30
Totodată hotelul și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficial...
06:10
Administrația Națională a Drumurilor a publicat explicații oficiale privind numeroasele gropi, fisuri și tasări locale. Mister rezolvat: autoritățile...
28 februarie 2026
16:10
Potrivit FMI procesul de aderare la Uniunea Europeană și Planul de creștere al UE îi oferă Republicii Moldova o oportunitate valoroasă de a solu...
11:40
Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o "invazie" de astfel de produse agricole pe pi...
09:40
Astfel prețul plafon al benzinei 95 a ajuns la 23,75 lei pentru un litru, crescând de la începutul anului cu circa 8,4%, iar prețul plafon...
27 februarie 2026
16:10
Moldova a strâns în 2025 cea mai mare roadă de rapiţă. Recolta bogată a favorizat o creştere cu 13,8% a producției globale agricole # Mold-Street
Potrivit BNS evoluția a fost determinată de majorarea semnificativă a producției vegetale - cu circa 21,3%, în timp ce sectorul animalier a cons...
15:20
Moldova nu profită de ascensiunea cererii legată de lanțul de aprovizionare cu inteligență artificială # Mold-Street
Potrivit raportului exporturile legate de lanțul de aprovizionare cu IA au fost în creștere în toate domeniile. De exemplu împorturi...
14:20
Potrivit Profit.ro, care citează surse din Ministerul Transporturilor de la București, Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere cos...
08:50
Licenţa este pentru 25 de ani, iar Energocom Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 11 februarie 2026 şi condusă de un angajat al Energocom, e...
26 februarie 2026
13:10
De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activ...
11:30
Consumul de energie a atins cote record în ianuarie. De ce acesta este un fenomen îngrijorător # Mold-Street
Potrivit companiei care deţine rețelele electrice de distribuție din municipiul Chişinău, sudul şi centrul ţării, saltul consumului s-a înt&acir...
10:50
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # Mold-Street
Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoa...
09:50
Unul dintre cei mai mari finanţatori nu vede o schimbare radicală în evoluţia economiei Moldovei # Mold-Street
Este o creştere economică însă mai mică cu 0,9 puncte procentuale decât media regiunii unde activează BERD şi cu 0,2 puncte procentuale ma...
07:50
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024 # Mold-Street
Volumul total al investițiilor în startupurile din Republica Moldova este de aproximativ două ori mai mari față de 2024 situându-se pe loc...
25 februarie 2026
21:50
La prima vedere, suma plătită de statele UE pentru a sprijini Ucraina poate părea impresionantă. În patru ani de război, cele 27 de state membre...
14:30
Potrivit Executivului este vorba de întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5.993 km. Printre priori...
10:10
Potrivit Secretariatului Consiliului Economic acestea sunt unele din rezultatele preliminare ale Studiului și foii de parcurs pentru accelerarea...
09:10
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% # Mold-Street
Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformita...
06:00
Este vorba de circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale folosiţi de operator pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de ia...
24 februarie 2026
15:00
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), acestea propun un cadru normativ actualizat, cu termene clare de intrare în vigoare în perioad...
09:30
Potrivit SFS şi PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025."Adăugat probelor acu...
