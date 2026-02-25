De ce Energocom a rămas fără stocuri comerciale de gaze
Mold-Street, 25 februarie 2026 06:00
Este vorba de circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale folosiţi de operator pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de ia...
Acum 30 minute
06:00
Este vorba de circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale folosiţi de operator pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de ia...
Acum 24 ore
15:00
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), acestea propun un cadru normativ actualizat, cu termene clare de intrare în vigoare în perioad...
09:30
Potrivit SFS şi PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025."Adăugat probelor acu...
08:40
Aceasta reprezintă aproape trei PIB-uri nominale estimate ale Ucrainei pentru 2025, a remarcat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko.&bdq...
08:00
Astfel dacă prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 9 decembrie 2025 a fost aprobat un Plan de investiții pentru anul 2026 &icir...
Ieri
22:10
Noua unitate, urmează să fie inaugurată în trimestrul al doilea din 2026, promite Sphera Franchise Group.Potrivit companiei intrarea pe piaț...
20:30
Programul prevede acordarea de granturi ce variază între 100.000 și 2 milioane de lei, acoperind până la 60% din valoarea proiectelor și v...
16:20
Mister rezolvat. Autorităţile explică numărul mare de gropi pe drumuri şi străzi prin fenomene meteo # Mold-Street
Potrivit instituției, degradările carosabilului, adică gropile şi fisurile sunt rezultatul unor fenomene naturale."Fenomenul este accentuat d...
11:30
Excepții constituie companiile turcești Fiba Group și Summa, ambele având o prezență de lungă durată în sectorul imobiliar din Republica M...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
În practică, o idee care a fost concepută în epoca cărbunelui și a mașinilor nu a reușit să țină pasul, pe măsură ce economia s-a mutat că...
11:00
Piaţa tenebră a locuinţelor din Chişinău este înfloritoare. Peste 50% din contractele de dare în chirie nu sunt declarate # Mold-Street
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în...
06:10
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 5,2% față de anul precedent. Miracol economic: producția industrială a crescut &ic...
21 februarie 2026
20:20
Top importatori de medicamente în Moldova. Trei companii asigură 80% din importul total # Mold-Street
Ca și în anul 2024 lider al pieţei este compania Dita Estfarm, care este şi cel mai mare distribuitor de produse farmaceutice din Republica Mold...
11:20
Dar cifra slabă a PIB-ului Statelor Unite ale Americii pentru ultimul trimestru din 2025 "este una înșelătoare", susţine The Economist...
10:50
Miracol economic? Producția industrială a crescut în 2025 dublu faţă de cele mai optimiste prognoze # Mold-Street
Conform datelor statistice, în anul 2025, comparativ cu anul 2024 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 5,4%.&n...
20 februarie 2026
21:30
Eșec răsunător pentru Trump. Curtea Supremă declară ilegale o mare parte din tarifele impuse de președintele SUA # Mold-Street
Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit puterile conferite...
17:10
Grupul Transoil s-a mutat la București, dar Moldova rămâne fundamentul afacerii, susține agenția Fitch # Mold-Street
"În evaluarea sa, Fitch evidențiază poziția solidă a Trans-Oil în exporturile de produse agricole și în procesar...
13:00
Potrivit studiului proiectele Greenfield sunt un indicator central al competitivității unei economii, deoarece contribuie direct la extinderea capacit...
09:00
Astfel că sectorul construcțiilor a fost un motor important al creșterii economice al Republicii Moldova în anul trecut.Datele BNS relevă că...
08:00
Benzina și motorina se scumpesc. Riscul unui conflict dintre SUA și Iran crește prețul petrolului # Mold-Street
Astfel contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat la nivelul de 72 de dolari pentru un baril, cel mai înalt nivel din august 2025. Datele...
19 februarie 2026
20:40
O șefă de la Banca Națională numită în Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Mold-Street
Candidatura acesteia a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion Burlea a expirat pe 7 februarie 2026.Citiți și:...
14:20
Investitorii pot depune dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene de 170 MW # Mold-Street
Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premier...
13:30
Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale."Inițiativa are drept scop s...
13:10
În Republica Moldova deja de patru ani şi cinci luni, preţurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip...
11:40
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Mold-Street
Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către obiectivul de a deveni o bancă digitală construită în jurul unei superaplicații...
09:40
Deghizat în companie energetică românească, un actor de amenințare afiliat serviciilor rusești, efectua recunoaștere asupra organizațiilor din Moldova # Mold-Street
Atacurile, care implică utilizarea malware-ului CANFAIL, au fost atribuite unui grup care a fost activ în vizarea organizațiilor aerospațiale, c...
18 februarie 2026
15:20
Şefa Băncii Centrale Europene ar putea pleca din funcţie pentru a candida la preşedinţia Franţei # Mold-Street
Christine Lagarde, care conduce Instituția Monetară Europeană din noiembrie 2019, ar fi vrut să „plece înainte de alegerile prezidențiale...
14:00
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică # Mold-Street
Prin această abordare, banca direcționează finanțare pe termen lung de înaltă calitate și cu valoare adăugată ridicată, consolidând rezili...
13:50
Este vorba de centrul comercial Bazzar Megamarket amplasat în centrul oraşului Făleşti, nu departe de piaţa agricolă şi care este deţinut de com...
11:00
Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestio...
10:40
O altă mare întreprindere de stat va fi reorganizată. Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni # Mold-Street
Un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare al Moldelectrica fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.Una dintre...
08:40
"Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră...
17 februarie 2026
22:50
Datoria publică a României a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în tratatele europene # Mold-Street
Este pentru prima dată când datoria publică trece peste această bornă de 60% din PIB, de altfel acesta fiind un prag indicat prin tratatele de A...
22:20
Potrivit Yanei Kavushevska, astfel de prețuri face imposibil exportul de zahăr din Ucraina, chiar dacă și acolo au scăzut prețurile, dar nu și co...
20:40
ODA va da mai puţine granturi, dar în schimb cresc de 9 ori finanţările prin alte instrumente # Mold-Street
"Deși valoarea finanțării pentru granturi înregistrează o ajustare — 313,8 milioane lei în 2026 comparativ cu 346,4 milioane le...
09:10
Aeroportul Chișinău este gata să plătească un milion de euro pentru un nou master-plan # Mold-Street
Acest Master-Plan ar urma să ia locul celui vechi elaborat acum 15 ani de de compania germană „Hochtief AirPort GmbH” și care potrivi...
16 februarie 2026
23:10
ANRE invocă prevederilor art.114 alin.(4) a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, potrivit cărora consumatorii non-casnici mari și mijloci...
14:50
Bugetul Fondului Rutier pentru anul 2026, cu circa 800 milioane lei mai mic față de 2025 # Mold-Street
Potrivit Raportului de executare a bugetului, prezentat de Administrația Națională Drumurilor, anul trecut în Fondului Rutier pentru executarea...
12:10
Serviciul este disponibil exclusiv în aplicația VB24 Business și funcționează 24/7/365.Prin MIA Business, Victoriabank elimină barierele tra...
10:50
Astfel furnizorul central Energocom solicită aprobarea prețului reglementat pentru anul 2026 în mărime de 2,61 lei/kWh, în scădere cu...
15 februarie 2026
13:40
Reprezentanții Asociației califică măsurile luate de autorităţi pasive şi de confirmare a noilor focare de boală, în loc de măsuri efective de e...
09:20
„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvol...
07:30
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul cărnii proaspete și procesate de pasăre. UE acceptă importul...
14 februarie 2026
14:50
Astfel în iunie 2025 au fost efectuate debursările aferente pre-finanțării în sumă de 270 milioane de euro, destinate pregătirii și demară...
11:40
Aceasta este o gafă exterm de costisitoare: Bithumb, una dintre cele două principale burse de criptomonede din Coreea de Sud, a distribuit din greșeal...
09:30
Zona economică liberă, unde se plăteau salarii de trei ori mai mici decât pe economie, va fi lichidată # Mold-Street
Dizolvarea (lichidarea) Zonei Antreprenoriatului Liber Tvardița era iminentă în condiţiile în care a expirat termenul de 30 de ani, acorda...
13 februarie 2026
17:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la postul Moldova1 că investițiile necesare pentru construcția unor depozite proprii pentru stocarea g...
15:00
Potrivit documentului, rata anuală a inflației, începând cu trimestrul I 2026 va reveni în intervalul de variație de la ținta inflaț...
12:00
Economia României a intrat în recesiune tehnică. Creştere economică de doar 0,6% în 2025 # Mold-Street
Astfel economia României a intrat în recesiune tehnică. Or, recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului...
10:40
Potrivit CNA şi PCCOCS, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost sup...
