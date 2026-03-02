MIA Plăți Instant, devine disponibilă şi pentru transferuri între companii (B2B)
Mold-Street, 2 martie 2026 09:40
Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri, susţine...
• • •
Alte ştiri de Mold-Street
Acum 30 minute
09:40
Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri, susţine...
09:30
O instituţie de stat cu datorii de peste 27 milioane lei faţă de un minister, se află în faliment de 11 ani # Mold-Street
Conform încheierii Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare s-a adresa încă pe 26 noiembrie 2014, &ici...
Acum 4 ore
07:00
Veniturile celui mai mare jucător de pe piaţa telecomunicaţiilor au crescut cu 6% în 2025 # Mold-Street
Raportul relevă că trimestrul al patrulea a fost cel mai puternic din an cu venituri de 48 milioane de euro, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi p...
Acum 24 ore
17:30
Petrolul poate urca la 90-100 dolari pentru un baril. Impactul războiului din Iran asupra prețului resurselor energetice # Mold-Street
Când Iranul și Israelul au făcut schimb cu lovituri de rachete în iunie anul trecut, prețurile globale ale petrolului au crescut cu 7%. Co...
11:00
Acţionarii celei mai mici bănci, convocaţi la adunarea generală extraordinară după o decizie a BNM # Mold-Street
Potrivit conducerii EuroCreditBank, pe ordinea de zi este "examinarea Deciziei Băncii Naționale a Moldovei nr. 17 din 28.01.2026 și a deficiențel...
Ieri
09:30
Totodată hotelul și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficial...
06:10
Administrația Națională a Drumurilor a publicat explicații oficiale privind numeroasele gropi, fisuri și tasări locale. Mister rezolvat: autoritățile...
28 februarie 2026
16:10
Potrivit FMI procesul de aderare la Uniunea Europeană și Planul de creștere al UE îi oferă Republicii Moldova o oportunitate valoroasă de a solu...
11:40
Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o "invazie" de astfel de produse agricole pe pi...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Astfel prețul plafon al benzinei 95 a ajuns la 23,75 lei pentru un litru, crescând de la începutul anului cu circa 8,4%, iar prețul plafon...
27 februarie 2026
16:10
Moldova a strâns în 2025 cea mai mare roadă de rapiţă. Recolta bogată a favorizat o creştere cu 13,8% a producției globale agricole # Mold-Street
Potrivit BNS evoluția a fost determinată de majorarea semnificativă a producției vegetale - cu circa 21,3%, în timp ce sectorul animalier a cons...
15:20
Moldova nu profită de ascensiunea cererii legată de lanțul de aprovizionare cu inteligență artificială # Mold-Street
Potrivit raportului exporturile legate de lanțul de aprovizionare cu IA au fost în creștere în toate domeniile. De exemplu împorturi...
14:20
Potrivit Profit.ro, care citează surse din Ministerul Transporturilor de la București, Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere cos...
08:50
Licenţa este pentru 25 de ani, iar Energocom Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 11 februarie 2026 şi condusă de un angajat al Energocom, e...
26 februarie 2026
13:10
De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activ...
11:30
Consumul de energie a atins cote record în ianuarie. De ce acesta este un fenomen îngrijorător # Mold-Street
Potrivit companiei care deţine rețelele electrice de distribuție din municipiul Chişinău, sudul şi centrul ţării, saltul consumului s-a înt&acir...
10:50
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # Mold-Street
Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoa...
09:50
Unul dintre cei mai mari finanţatori nu vede o schimbare radicală în evoluţia economiei Moldovei # Mold-Street
Este o creştere economică însă mai mică cu 0,9 puncte procentuale decât media regiunii unde activează BERD şi cu 0,2 puncte procentuale ma...
07:50
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024 # Mold-Street
Volumul total al investițiilor în startupurile din Republica Moldova este de aproximativ două ori mai mari față de 2024 situându-se pe loc...
25 februarie 2026
21:50
La prima vedere, suma plătită de statele UE pentru a sprijini Ucraina poate părea impresionantă. În patru ani de război, cele 27 de state membre...
14:30
Potrivit Executivului este vorba de întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5.993 km. Printre priori...
10:10
Potrivit Secretariatului Consiliului Economic acestea sunt unele din rezultatele preliminare ale Studiului și foii de parcurs pentru accelerarea...
09:10
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% # Mold-Street
Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformita...
06:00
Este vorba de circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale folosiţi de operator pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de ia...
24 februarie 2026
15:00
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), acestea propun un cadru normativ actualizat, cu termene clare de intrare în vigoare în perioad...
09:30
Potrivit SFS şi PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025."Adăugat probelor acu...
08:40
Aceasta reprezintă aproape trei PIB-uri nominale estimate ale Ucrainei pentru 2025, a remarcat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko.&bdq...
08:00
Astfel dacă prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 9 decembrie 2025 a fost aprobat un Plan de investiții pentru anul 2026 &icir...
23 februarie 2026
22:10
Noua unitate, urmează să fie inaugurată în trimestrul al doilea din 2026, promite Sphera Franchise Group.Potrivit companiei intrarea pe piaț...
20:30
Programul prevede acordarea de granturi ce variază între 100.000 și 2 milioane de lei, acoperind până la 60% din valoarea proiectelor și v...
16:20
Mister rezolvat. Autorităţile explică numărul mare de gropi pe drumuri şi străzi prin fenomene meteo # Mold-Street
Potrivit instituției, degradările carosabilului, adică gropile şi fisurile sunt rezultatul unor fenomene naturale."Fenomenul este accentuat d...
11:30
Excepții constituie companiile turcești Fiba Group și Summa, ambele având o prezență de lungă durată în sectorul imobiliar din Republica M...
22 februarie 2026
18:00
În practică, o idee care a fost concepută în epoca cărbunelui și a mașinilor nu a reușit să țină pasul, pe măsură ce economia s-a mutat că...
11:00
Piaţa tenebră a locuinţelor din Chişinău este înfloritoare. Peste 50% din contractele de dare în chirie nu sunt declarate # Mold-Street
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în...
06:10
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 5,2% față de anul precedent. Miracol economic: producția industrială a crescut &ic...
21 februarie 2026
20:20
Top importatori de medicamente în Moldova. Trei companii asigură 80% din importul total # Mold-Street
Ca și în anul 2024 lider al pieţei este compania Dita Estfarm, care este şi cel mai mare distribuitor de produse farmaceutice din Republica Mold...
11:20
Dar cifra slabă a PIB-ului Statelor Unite ale Americii pentru ultimul trimestru din 2025 "este una înșelătoare", susţine The Economist...
10:50
Miracol economic? Producția industrială a crescut în 2025 dublu faţă de cele mai optimiste prognoze # Mold-Street
Conform datelor statistice, în anul 2025, comparativ cu anul 2024 producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 5,4%.&n...
20 februarie 2026
21:30
Eșec răsunător pentru Trump. Curtea Supremă declară ilegale o mare parte din tarifele impuse de președintele SUA # Mold-Street
Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit puterile conferite...
17:10
Grupul Transoil s-a mutat la București, dar Moldova rămâne fundamentul afacerii, susține agenția Fitch # Mold-Street
"În evaluarea sa, Fitch evidențiază poziția solidă a Trans-Oil în exporturile de produse agricole și în procesar...
13:00
Potrivit studiului proiectele Greenfield sunt un indicator central al competitivității unei economii, deoarece contribuie direct la extinderea capacit...
09:00
Astfel că sectorul construcțiilor a fost un motor important al creșterii economice al Republicii Moldova în anul trecut.Datele BNS relevă că...
08:00
Benzina și motorina se scumpesc. Riscul unui conflict dintre SUA și Iran crește prețul petrolului # Mold-Street
Astfel contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat la nivelul de 72 de dolari pentru un baril, cel mai înalt nivel din august 2025. Datele...
19 februarie 2026
20:40
O șefă de la Banca Națională numită în Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Mold-Street
Candidatura acesteia a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion Burlea a expirat pe 7 februarie 2026.Citiți și:...
14:20
Investitorii pot depune dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene de 170 MW # Mold-Street
Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei și reprezintă o premier...
13:30
Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale."Inițiativa are drept scop s...
13:10
În Republica Moldova deja de patru ani şi cinci luni, preţurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip...
11:40
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Mold-Street
Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către obiectivul de a deveni o bancă digitală construită în jurul unei superaplicații...
09:40
Deghizat în companie energetică românească, un actor de amenințare afiliat serviciilor rusești, efectua recunoaștere asupra organizațiilor din Moldova # Mold-Street
Atacurile, care implică utilizarea malware-ului CANFAIL, au fost atribuite unui grup care a fost activ în vizarea organizațiilor aerospațiale, c...
18 februarie 2026
15:20
Şefa Băncii Centrale Europene ar putea pleca din funcţie pentru a candida la preşedinţia Franţei # Mold-Street
Christine Lagarde, care conduce Instituția Monetară Europeană din noiembrie 2019, ar fi vrut să „plece înainte de alegerile prezidențiale...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.