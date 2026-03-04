Un nou scandal bancar în Elveția. O bancă a pus în pericol sistemul financiar
Mold-Street, 4 martie 2026 21:50
Autoritățile elvețiene au revocat licența MBaer Merchant Bank AG pe baza dovezilor că a ajutat clienții să evite sancțiunile, susținând că a rep...
• • •
Alte ştiri de Mold-Street
Acum 15 minute
21:50
Autoritățile elvețiene au revocat licența MBaer Merchant Bank AG pe baza dovezilor că a ajutat clienții să evite sancțiunile, susținând că a rep...
Acum 8 ore
15:30
ANRE susţine că decizia a fost adoptată în temeiul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic 321/2...
Acum 12 ore
13:10
Cele mai multe proiecte investiţionale provin din Cipru şi Cehia, cu câte trei la număr, urmate de Germania, Ţările de Jos, România, Ungar...
11:00
Moldova are stocuri de produse petroliere doar pentru câteva zile. Guvernul instituie stare de alertă la nivel național în sectorul energetic # Mold-Street
Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul de produse...
09:30
Astfel în luna ianuarie a anului 2026, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 5,39 miliarde de lei, în creştere cu doar 3%...
Ieri
16:20
Parcul Agrotek are o nouă şefă, care anunţă "sere high-tech" şi alte planuri grandioase # Mold-Street
Este vorba de Svetlana Dimitrioglo, care în ultimii ani a lucrat în diverse proiecte finanţate de Statele Unite prin USAID. În...
14:40
"Intervenția este determinată de necesitatea asigurării unui cadru normativ transparent, coerent și previzibil, în vederea dezvoltării &ici...
13:00
De la Țările Baltice la Moldova: cum construiește Aventus Group o platformă fintech internațională # Mold-Street
Una dintre aceste companii este Aventus Group, fondată în anul 2009. Astăzi, grupul activează în 20 de țări de pe patru continente. Î...
11:50
Preţul gazelor a crescut cu peste 50%. Aceasta în timp ce Energocom a epuizat stocurile comerciale # Mold-Street
Recalculat în metri cubi, preţul gazelor a ajuns iniţial nivelul de 610 de euro (710 dolari) pentru o mie de metri cubi, ca apoi să coboară la a...
10:10
Cum au fost distribuiți circa 340 milioane lei din Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Mold-Street
Potrivit MAIA programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord a țării. Implementarea...
08:30
Guvernul se împrumută tot mai scump. În prima lună a anului datoria de stat a crescut cu peste 3 miliarde lei # Mold-Street
Creşterea este de aproape patru ori mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când datoria de stat internă şi externă a cres...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # Mold-Street
Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează c...
14:50
Potrivit publicației britanice libera circulație a capitalului este controversată, chiar și printre economiști. Aceștia se tem că, nelimitată, poate a...
09:40
Noua opțiune reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii naționale de plăți și în sprijinirea mediului de afaceri, susţine...
09:30
O instituţie de stat cu datorii de peste 27 milioane lei faţă de un minister, se află în faliment de 11 ani # Mold-Street
Conform încheierii Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare s-a adresa încă pe 26 noiembrie 2014, &ici...
07:00
Veniturile celui mai mare jucător de pe piaţa telecomunicaţiilor au crescut cu 6% în 2025 # Mold-Street
Raportul relevă că trimestrul al patrulea a fost cel mai puternic din an cu venituri de 48 milioane de euro, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi p...
1 martie 2026
17:30
Petrolul poate urca la 90-100 dolari pentru un baril. Impactul războiului din Iran asupra prețului resurselor energetice # Mold-Street
Când Iranul și Israelul au făcut schimb cu lovituri de rachete în iunie anul trecut, prețurile globale ale petrolului au crescut cu 7%. Co...
11:00
Acţionarii celei mai mici bănci, convocaţi la adunarea generală extraordinară după o decizie a BNM # Mold-Street
Potrivit conducerii EuroCreditBank, pe ordinea de zi este "examinarea Deciziei Băncii Naționale a Moldovei nr. 17 din 28.01.2026 și a deficiențel...
09:30
Totodată hotelul și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficial...
06:10
Administrația Națională a Drumurilor a publicat explicații oficiale privind numeroasele gropi, fisuri și tasări locale. Mister rezolvat: autoritățile...
28 februarie 2026
16:10
Potrivit FMI procesul de aderare la Uniunea Europeană și Planul de creștere al UE îi oferă Republicii Moldova o oportunitate valoroasă de a solu...
11:40
Cifrele denotă că eliminarea restricțiilor la importul de cereale și oleaginoase nu a dus la o "invazie" de astfel de produse agricole pe pi...
09:40
Astfel prețul plafon al benzinei 95 a ajuns la 23,75 lei pentru un litru, crescând de la începutul anului cu circa 8,4%, iar prețul plafon...
27 februarie 2026
16:10
Moldova a strâns în 2025 cea mai mare roadă de rapiţă. Recolta bogată a favorizat o creştere cu 13,8% a producției globale agricole # Mold-Street
Potrivit BNS evoluția a fost determinată de majorarea semnificativă a producției vegetale - cu circa 21,3%, în timp ce sectorul animalier a cons...
15:20
Moldova nu profită de ascensiunea cererii legată de lanțul de aprovizionare cu inteligență artificială # Mold-Street
Potrivit raportului exporturile legate de lanțul de aprovizionare cu IA au fost în creștere în toate domeniile. De exemplu împorturi...
14:20
Potrivit Profit.ro, care citează surse din Ministerul Transporturilor de la București, Administrația Porturilor Maritime Constanța vrea să acopere cos...
08:50
Licenţa este pentru 25 de ani, iar Energocom Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 11 februarie 2026 şi condusă de un angajat al Energocom, e...
26 februarie 2026
13:10
De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activ...
11:30
Consumul de energie a atins cote record în ianuarie. De ce acesta este un fenomen îngrijorător # Mold-Street
Potrivit companiei care deţine rețelele electrice de distribuție din municipiul Chişinău, sudul şi centrul ţării, saltul consumului s-a înt&acir...
10:50
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # Mold-Street
Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoa...
09:50
Unul dintre cei mai mari finanţatori nu vede o schimbare radicală în evoluţia economiei Moldovei # Mold-Street
Este o creştere economică însă mai mică cu 0,9 puncte procentuale decât media regiunii unde activează BERD şi cu 0,2 puncte procentuale ma...
07:50
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024 # Mold-Street
Volumul total al investițiilor în startupurile din Republica Moldova este de aproximativ două ori mai mari față de 2024 situându-se pe loc...
25 februarie 2026
21:50
La prima vedere, suma plătită de statele UE pentru a sprijini Ucraina poate părea impresionantă. În patru ani de război, cele 27 de state membre...
14:30
Potrivit Executivului este vorba de întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5.993 km. Printre priori...
10:10
Potrivit Secretariatului Consiliului Economic acestea sunt unele din rezultatele preliminare ale Studiului și foii de parcurs pentru accelerarea...
09:10
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% # Mold-Street
Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformita...
06:00
Este vorba de circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale folosiţi de operator pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de ia...
24 februarie 2026
15:00
Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), acestea propun un cadru normativ actualizat, cu termene clare de intrare în vigoare în perioad...
09:30
Potrivit SFS şi PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025."Adăugat probelor acu...
08:40
Aceasta reprezintă aproape trei PIB-uri nominale estimate ale Ucrainei pentru 2025, a remarcat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko.&bdq...
08:00
Astfel dacă prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE din 9 decembrie 2025 a fost aprobat un Plan de investiții pentru anul 2026 &icir...
23 februarie 2026
22:10
Noua unitate, urmează să fie inaugurată în trimestrul al doilea din 2026, promite Sphera Franchise Group.Potrivit companiei intrarea pe piaț...
20:30
Programul prevede acordarea de granturi ce variază între 100.000 și 2 milioane de lei, acoperind până la 60% din valoarea proiectelor și v...
16:20
Mister rezolvat. Autorităţile explică numărul mare de gropi pe drumuri şi străzi prin fenomene meteo # Mold-Street
Potrivit instituției, degradările carosabilului, adică gropile şi fisurile sunt rezultatul unor fenomene naturale."Fenomenul este accentuat d...
11:30
Excepții constituie companiile turcești Fiba Group și Summa, ambele având o prezență de lungă durată în sectorul imobiliar din Republica M...
22 februarie 2026
18:00
În practică, o idee care a fost concepută în epoca cărbunelui și a mașinilor nu a reușit să țină pasul, pe măsură ce economia s-a mutat că...
11:00
Piaţa tenebră a locuinţelor din Chişinău este înfloritoare. Peste 50% din contractele de dare în chirie nu sunt declarate # Mold-Street
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în...
06:10
Producția industrială a Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 5,2% față de anul precedent. Miracol economic: producția industrială a crescut &ic...
21 februarie 2026
20:20
Top importatori de medicamente în Moldova. Trei companii asigură 80% din importul total # Mold-Street
Ca și în anul 2024 lider al pieţei este compania Dita Estfarm, care este şi cel mai mare distribuitor de produse farmaceutice din Republica Mold...
11:20
Dar cifra slabă a PIB-ului Statelor Unite ale Americii pentru ultimul trimestru din 2025 "este una înșelătoare", susţine The Economist...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.