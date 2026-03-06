ULTIMA ORĂ/ Numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor, votată de PAS pe fundalul strigătelor „Rușine!”

13:20

Două persoane care înotau în apele râului Prut au fost observate de o patrulă comună, formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România. Ulterior, acestea au escaladat malul drept al râului cu ajutorul unor crengi. La scurt timp, persoanele au fost reținute de polițiștii de frontieră români, anunță Poliția de Frontieră. În urma...