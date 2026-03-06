VIDEO/ Războiul de pe Nistru: adevăruri vs propaganda rusă. Artur Leșcu, la Detectorul de Falsuri

10:00

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, joi, 5 martie, ca pentru sesiunea de admitere din 2026 la Institutul Național al Justiției (INJ) să fie scoase la concurs 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror. Decizia a fost aprobată de 8 membri CSP în ședința Consiliului de pe 5 martie, după ce directoarea INJ,...