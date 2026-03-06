Plăți informale de milioane în educație: Ce schimbări promite Strategia „Educația 2030”
Moldova1, 6 martie 2026 17:40
Părinții contribuie anual cu peste 33 de milioane de lei la sistemul de educație din Republica Moldova, iar aproape două treimi din sumă reprezintă plăți informale. În pofida măsurilor anticorupție adoptate în ultimii ani, favoritismul, mita și fraudele academice continuă să fie semnalate în instituțiile de învățământ. Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030”, lansat pentru consultări publice, prevede intensificarea măsurilor anticorupție, precum și implementarea unui soft antiplagiat funcțional în învățământul superior.
• • •
Acum 5 minute
18:00
Noi tensiuni între Ucraina și Ungaria. Kievul a acuzat Budapesta de luare de ostatici și de terorism la nivel de stat, după ce șapte angajați ai băncii ucrainene de stat au fost reținuți. Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrei Sibiha, a declarat că autoritățile ungare au reținut lucrătorii bancari care se întorceau cu două mașini de la Viena la Kiev, toți cetățeni ucraineni.
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:20
Servicii ilegale de transport sau fără bilete pentru pasageri: Amenzi de zeci de mii de lei pentru șoferi # Moldova1
Transportau pasageri fără a avea actele necesare, nu eliberau bilete sau nu respectau orarul pornirilor. Zeci de șoferi s-au ales cu amenzi de până la 3.000 de lei, în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).
Acum 2 ore
17:00
Program: Peste 2.200 de profesori, instruiți cum să distingă bullyingul și să intervină pentru a asigura securitatea copiilor # Moldova1
Conflictele obișnuite dintre elevi sunt adesea confundate cu fenomenul de bullying, atrag atenția specialiștii. Pentru prevenirea unor astfel de situații, este esențială delimitarea clară a acestor noțiuni. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a lansat un program național amplu de formare anti-bullying, destinat pentru peste două mii de cadre didactice, care își propune să schimbe modul în care este identificată și gestionată agresiunea dintre copii.
16:50
Se dădeau drept fete și percepeau sute de dolari pentru „relații romantice” de la clienți din Australia, India sau SUA # Moldova1
Înșelau clienți de peste hotare, în mare parte din Australia, India și Statele Unite ale Americii, care căutau „relații romantice” prin intermediul platformelor matrimoniale, îi storceau de bani după ce pretindeau că sunt femei, după care întrerupeau contactele cu victimele.
16:30
Peste 82 de milioane de lei pentru grupele cu program prelungit din Chișinău: „Vor fi mai multe activități extrașcolare” # Moldova1
Autoritățile municipale din domeniul educației pregătesc schimbări în activitatea grupelor cu program prelungit. Propunerile vizează prelungirea duratei programului cu două ore, până la ora 16:30, prin includerea mai multor activități extracurriculare. Totodată, funcționarea grupelor va avea loc în baza unui catalog electronic, iar părinții vor semna o cerere unică prin care vor confirma că știu că acest serviciu este gratuit.
Acum 4 ore
16:00
Prețul la benzină și motorină crește a șasea zi consecutiv și ajunge la aproape 25, respectiv 23 de lei.
15:40
Activitatea Consiliului Concurenței, blocată după demisia lui Gherțescu: „Trebuie să avem o decizie” # Moldova1
Consiliul Concurenței se află într-un vid decizional fără precedent, fiind în imposibilitatea de a monitoriza piața sau de a sancționa abuzurile economice. Impasul a apărut după ce Parlamentul a acceptat demisia președintelui Plenului instituției, Alexei Gherțescu, care și-a încetat mandatul începând cu 1 martie.
15:20
Alți trei sute de apărători ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, vineri, 6 martie. De fapt, astăzi a avut loc a doua etapă a schimbului, conform acordurilor de la Geneva.
15:20
The Vulcănești-Chișinău Overhead Power Line (OPL) was completed in November 2025. Its operation was tested in January of this year, while work continues at the Chișinău and Vulcănești power stations.
15:00
Noi membri în Comisia de evaluare a procurorilor: Herman von Hebel și Bernard Lavigne, numiți, cu scandal, după schimbarea procedurii # Moldova1
Herman von Hebel, care a coordonat până în noiembrie 2025 evaluarea judecătorilor din Republica Moldova în calitate de președinte al Comisiei Pre-Vetting, va face parte și din Comisia de evaluare a procurorilor. Numirea sa, alături de cea a expertului internațional Bernard Lavigne, a devenit posibilă după ce Parlamentul a modificat procedura de desemnare și a prevăzut că, dacă un candidat propus de partenerii europeni nu întrunește votul a trei cincimi dintre deputați, acesta poate fi înaintat din nou plenului, iar decizia se ia ulterior cu majoritate simplă.
14:50
Investiții de aproape 830 de mii de lei în Casa de cultură din localitatea numită și „vatra olarilor” # Moldova1
Administrația comunei Iurceni din raionul Nisporeni investește prioritar în cultură. Localitatea este cunoscută drept „vatra olarilor” și în fiecare toamnă găzduiește un festival ce adună meșteri din toată țara și de peste hotare. Pentru a crește potențialul turistic, Primăria Iurceni a amenajat un amfiteatru modern, iar acum este reabilitat sediul Casei de cultură, proiecte ce nu pot fi realizate fără sprijinul autorităților centrale.
14:30
Republica Moldova își dorește dezvoltarea parteneriatului cu Republica Azerbaidjan, în special în domeniul consolidării securității energetice. Interesul a fost exprimat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, la întrevederea cu omologul său azer, Jeyhun Bayramov, desfășurată la Baku.
14:20
Olympique Lyon a fost învinsă de Racing Club de Lens în seria penalty-urilor. În timpul regulamentar, oaspeții au condus cu 2-0, însă gazdele au revenit și au egalat.
14:20
ANALIZĂ | Populația din stânga Nistrului, mai săracă de trei ori decât cetățenii de pe malul drept # Moldova1
Veniturile și cheltuielile bugetare din stânga Nistrului sunt semnificativ mai mici decât pe malul drept, iar deficitul ajunge la aproape jumătate din bugetul regiunii. În ciuda resurselor limitate, regimul separatist pune drumurile pe lista priorităților, pe când populația din regiune este de trei ori mai săracă decât cetățenii din restul țării, afirmă experții.
14:10
Acum 6 ore
14:00
14:00
La aproape o săptămână de la începutul războiului, Tel Avivul continuă atacurile masive asupra Teheranului, în timp ce Iranul ripostează cu drone și rachete spre Israel, precum și spre mai multe țări din regiune, unde se află baze militare americane. Și Statele Unite ale Americii (SUA) intensifică ofensiva, în timp ce șapte țări din regiune au raportat explozii peste noapte, potrivit CNN.
13:40
Delegație UE, pe șantierul liniei electrice Vulcănești-Chișinău: La ce etapă au ajuns lucrările # Moldova1
Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) Vulcănești-Chișinău a fost finalizată încă în noiembrie 2025, obiectivul a fost testat pe parcursul lunii ianuarie curent, însă continuă lucrările la stațiile electrice Chișinău și Vulcănești.
13:20
Parlamentul declară terenurile Portului Giurgiulești de utilitate publică: Construcțiile vor trece în proprietatea statului după 2075 # Moldova1
Terenurile Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG) sunt declarate de utilitate publică, iar după expirarea termenului dreptului de superficie toate construcțiile realizate de investitor și de rezidenți vor fi transferate în proprietatea Republicii Moldova. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege aprobat de Parlament în primă lectură.
13:20
Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, ar urma să stea doar jumătate de an după gratii: Procurorii au contestat sentința # Moldova1
Procurorii au contestat decizia prin care Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, raionul Nisporeni, a fost condamnat la doar doi ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării pedepsei, astfel încât acesta ar urma să stea după gratii doar șase luni. Acuzatorii consideră sentința prea blândă și cer pedeapsă maximă pentru Andronache: trei ani de închisoare cu executare.
13:10
Se îngroașă gluma pentru Tottenham Hotspur. Echipa londoneză a pierdut meciul cu Crystal Palace, scor 1-3, aceasta fiind a 5-a înfrângere consecutivă în Premier League, iar riscul de a retrograda este tot mai mare.
12:50
Peste 14.000 de moldoveni, operați gratuit de cataractă în 2025: Buget mai mare pentru 2026 # Moldova1
Un număr-record de pacienți din Republica Moldova și-au recuperat vederea în anul trecut, datorită programului național de tratament al cataractei. Sistemul de asigurări medicale a acoperit costurile pentru peste 14 mii de intervenții, reducând semnificativ listele de așteptare.
12:40
Comisarul european pentru Apărare cere creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene # Moldova1
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a început vineri, 6 martie, în Polonia așa-numitul „turneu al rachetelor”, cu un apel urgent la creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane.
12:30
Acum 8 ore
12:00
Femeile din R. Moldova: trăiesc mai mult cu aproape nouă ani și au studii mai înalte, însă câștigă mai puțin decât bărbații # Moldova1
Femeile reprezintă peste jumătate din populația Republicii Moldova - 52.8% - și au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, însă continuă să fie mai puțin prezente în funcții de conducere și câștigă salarii mai mici.
11:50
11:30
Aproape 370.000 de pasageri au zburat de la Chișinău, în februarie: Sharm el-Sheikh, Dubai și București, cele mai solicitate destinații # Moldova1
Aproape 370 de mii de pasageri au călătorit, în luna februarie curent, pe rutele aeriene operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Cifra este mai mare cu 28.2% sau cu 79.834 de pasageri, comparativ cu luna februarie 2025, arată datele aerogării.
11:20
„Câinii roșii” au învins pe Metalul Buzău, o grupare din al doilea eșalon, cu 1-0 în „sferturi" și urmează să o înfrunte pe CS Universitatea Craiova în penultimul act. Alexandru Pop a marcat golul calificării.
11:10
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune. Potrivit informațiilor Celulei de Criză de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printre victimele din Orientul Mijlociu nu se regăsesc cetățeni moldoveni.
10:40
10:10
Cetățenii moldoveni au economisit peste 6 milioane de euro prin transferurile efectuate în cadrul Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). La un an de la aderare, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova, schimbând radical modul în care circulă banii către și dinspre Europa.
10:10
Președinția nu a avut pe masă toate detaliile atunci când a decis grațierea, în 2022, a lui Nicolae Șepeli, tânărul condamnat pentru trafic de droguri în Rusia și prezentat ca victimă a traficului de ființe umane de către procurori și organizații neguvernamentale.
Acum 12 ore
10:00
Sergiu Predius a preluat șefia Federației de Volei din Republica Moldova acum o lună și spune că este nevoie de foarte multă de muncă pentru a ridica nivelul acestui gen de sport în țara noastră. Noul președinte al forului national are ambiții mari, dar știe că dragostea pentru volei o să-l ajute să schimbe lucrurile spre bine.
09:30
Poliția cunoaște locul aflării unor condamnați fugiți în stânga Nistrului, însă nu poate interveni. Precizările șefului IGP # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
09:30
„România este acoperită”: Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind „umbrela nucleară” # Moldova1
România se află sub umbrela nucleară a NATO, iar, pe termen mediu, pe teritoriul național nu vor exista „elemente de natură nucleară”. Acesta este răspunsul președintelui Nicușor Dan la propunerea președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.
09:30
Un locuitor din raionul Anenii Noi nu mai plătește pentru energie după ce și-a instalat 20 de panouri fotovoltaice # Moldova1
Locuințele din Republica Moldova pot deveni adevărate surse de energie regenerabilă. Cu sprijinul statului, gospodarii au posibilitatea să instaleze panouri fotovoltaice. Acestea permit economii semnificative pe timp de iarnă, iar vara, energia produsă de soare poate fi vândută în rețea.
09:10
SUA și Israelul spun că au distrus majoritatea lansatoarelor de rachete ale Iranului, dar ofensiva se intensifică # Moldova1
SUA și Israelul afirmă că atacurile aeriene lansate împotriva Iranului au redus semnificativ capacitatea militară a Teheranului, însă avertizează că ofensiva va continua și se va intensifica în zilele următoare, în timp ce Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra Israelului și asupra unor ținte americane din regiune, notează The Times of Israel.
09:00
Un tânăr din R. Moldova a lansat o afacere bazată pe inteligența artificială în contabilitate # Moldova1
Un tânăr antreprenor din țara noastră a decis să îmbine tehnologia cu domeniul financiar și a lansat o afacere bazată pe inteligența artificială în contabilitate. După ce a observat cât de mult timp și resurse consumă procesele contabile tradiționale, el a găsit o soluție digitală menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii.
08:30
Un cetățean al Kazahstanului, căutat de Interpol pentru escrocherie și fraude bancare, reținut la Chișinău # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și anunțat în căutare internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
08:30
08:00
Aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să se realizeze cât mai rapid, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Aceasta a subliniat că integrarea europeană este importantă atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.
07:30
Derogare de 30 de zile din partea SUA: Rafinăriile indiene reiau achizițiile de petrol rusesc # Moldova1
Rafinăriile din India cumpără milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare rapidă, în încercarea de a compensa deficitul de aprovizionare provocat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
07:20
Corespondență Dan Alexe | UE și Macron își exprimă sprijinul pentru Spania „îngrozitoare” în fața lui Trump, dar rezultă o cacofonie # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) a declarat că este „gata să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale formulate de Donald Trump la adresa Spaniei. Madridul a provocat furia președintelui SUA după ce a refuzat să permită Washingtonului să folosească două baze militare americane din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.
Acum 24 ore
00:00
5 martie 2026
22:40
22:20
22:10
22:10
Donald Trump vrea să se implice în alegerea următorului lider al Iranului: „Pierd timpul fără implicarea SUA” # Moldova1
Președintele american Donald Trump afirmă că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, scrie Reuters. În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american a menționat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea Statelor Unite.
21:50
Ucraina nu a renunțat la ideea de a licenția importurile de vinuri din R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău, optimiste # Moldova1
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
