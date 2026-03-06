Aproape 370.000 de pasageri au zburat de la Chișinău, în februarie: Sharm el-Sheikh, Dubai și București, cele mai solicitate destinații

15:30

Pensionarii și alte categorii de cetățeni care beneficiază de alocații din bugetul public sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu divulge date cu caracter personal dacă primesc apeluri telefonice suspecte. Avertismentul a fost lansat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), după ce instituția a fost informată despre mai multe cazuri în care persoane necunoscute au contactat beneficiari de pensii, pretinzând în mod fals că sunt angajați ai instituției.