Delegație UE, pe șantierul liniei electrice Vulcănești-Chișinău: La ce etapă au ajuns lucrările

Certificatul de naștere va fi considerat dovadă a cetățeniei, iar persoanele care nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani le vor putea obține fără a mai trece prin procedura de recunoaștere. Un proiect în acest sens, care prevede amendarea Legii cetățeniei, a fost votat de Parlament în prima lectură pe 5 martie.