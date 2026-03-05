O îngrijitoare din R. Moldova, arestată de carabinierii italieni la 6 ani de la o condamnare. Femeia, învinuită de violență

12:40

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit în urma unui grav incendiu izbuncit într-un apartament al unui cămin din sectorul Botanica al Capitalei. Corpul victimei a fost găsit pe balconul locuinței de le etajul al doilea. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat din […] Articolul Un bărbat, găsit mort pe balconul apartamentului său cuprins de flăcări. Incendiul, izbucnit într-un cămin din Capitală apare prima dată în ZIUA.md.