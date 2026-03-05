Parlamentul a experimentat „rușinea spaniolă”

12:00

Prin acest program, se acordă sprijin financiar pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Acesta poate acoperi până la 50% din investiție, dar nu mai mult de 200 de mii de lei. Sprijinul este acordat în cadrul noii runde a programului de stat „Casa Verde”, care are un buget de aproximativ 200 de milioane de lei. Rezultatul va fi confortul în casă, economii reale de energie și facturi mai mici la energie.