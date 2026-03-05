Irina Vlah: Relațiile dintre Moldova și Bulgaria se bazează pe legături umane puternice

Oficial.md, 5 martie 2026 09:40

Liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și..

Acum 5 minute
10:00
IGP – 13 ani de la înființare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează 13 ani de la înființare. Timp de peste un..
Acum 30 minute
09:40
Acum 2 ore
08:50
Arest preventiv pentru învinuitul de fapta de omor în sectorul Rîșcani al capitalei Oficial.md
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță despre aplicarea, la 04 martie 2026..
08:30
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare din săptămâna curentă Oficial.md
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit, astăzi, în ședință și a aprobat ordinea de zi..
08:30
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova Oficial.md
La această oră, în PVFI Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de..
08:30
LOC a transmis Guvernului propriul concept de reformă a APL Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților..
Acum 24 ore
18:10
Igor Dodon: Portul Giurgiulești trebuie să fie sub controlul statului Republica Moldova șii noi vom insista asupra acestui fapt Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, după ce, la 3 martie,..
17:40
MAN cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere recalcularea tarifelor la gaz și energia electrică. Ion Ceban, liderul..
15:40
Elevii intră în vacanța de primăvară Oficial.md
Începând cu 5 martie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în..
15:40
Volumul de energie electrică achiziționat de Energocom în februarie Oficial.md
În februarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 420,508 mii MWh de..
15:40
Elevii, invitați la spectacole gratuite în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței Oficial.md
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o..
14:40
Trafic rutier suspendat integral pe str. Meșterul Manole în perioada 5-7 martie Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05-07 martie 2026, orele 08:00-21:00, va fi suspendat integral..
14:40
Comisia specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare se întrunește în prima ședință din actuala legislatură Oficial.md
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii..
13:20
Ion Ceban solicită clarificări cu privire la instituirea stării de alertă în sectorul energetic Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a comentat instituirea stării de alertă în sectorul..
13:00
Igor Munteanu: Impunitatea naște monștri și, probabil ca asta se întâmplă în cazul arestului preventiv al primarului Eleonora Saran pentru 30 de zile Oficial.md
Igor Munteanu, fost lider al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că Eleonora..
13:00
IGSU vine cu recomandări pentru o vacanță de primăvară în siguranță a copiilor Oficial.md
În perioada 5–8 martie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de..
11:50
Liderul PSRM: Circulă zvonuri că autoritățile intenționează să reducă numărul raioanelor de la 32 la 10 Oficial.md
Reforma administrației publice locale promovată de PAS seamănă cu absorbția granturilor europene: un proiect impus..
11:40
Liderul MAN: Condamnăm atacul direct sau indirect asupra primarilor, primăriilor și în general Administrația Publică Locală Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) și primarul capitalei, spune că „400 de primari..
11:30
Administrarea Portului Internațional Liber Giurgiulești va fi îmbunătățită Oficial.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților..
11:30
Președinții Parlamentelor din Republica Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și integrarea europeană Oficial.md
Președinții Parlamentelor din „Triunghiul Odesa” – Republica Moldova, România și Ucraina – au semnat o..
11:30
Guvernul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028 Oficial.md
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și..
11:30
Decis! Stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile Oficial.md
Guvernul a decis declararea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60..
11:30
Rute avia noi spre Praga și Copenhaga Oficial.md
Compania aeriană Wizz Air a lansat noi rute operate din Chișinău către Praga și Copenhaga,..
10:50
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente Oficial.md
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI)...
10:40
Reconfirmări în funcție aprobate de Guvern Oficial.md
În legătură cu recentele modificări legislative, Iuliana Albu a fost reconfirmată, de Guvern, în funcția..
10:40
MAE: Nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în țările Orientului Mijlociu Oficial.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă..
10:40
Jaf și violență până la moarte într-o clădire părăsită din Chișinău. Inculpatul va sta 12 ani la închisoare Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf și vătămarea intenționată gravă..
10:40
27 de persoane, inclusiv 6 minori, au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu produs în sectorul Botanica Oficial.md
27 de persoane inclusiv 6 minori au fost salvate de pompieri, iar un bărbat a..
10:10
CNMC propune Cabinetului de Miniștri declararea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile Oficial.md
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a..
10:10
Irina Vlah: Poporul trebuie să știe adevărul: Creșterea de trei ori a impozitului pe proprietate este doar începutul Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „poporul trebuie să știe adevărul: autoritățile..
Ieri
09:50
CNAM declară venituri de peste 1,8 miliarde de lei în două luni Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în lunile ianuarie-februarie 2026, în fondurile de..
09:50
Apel nou al Programului guvernamental „Casa Verde”. Alte 1000 de gospodării vor putea obține finanțare pentru renovare energetică Oficial.md
Alte 1 000 de gospodării casnice (case individuale de locuit înregistrate sau case individuale în..
09:40
Superlativele anului 2025. Oleg Kubarev, Dzianis Kazlouski și echipa Zimbru, printre cei premiați Oficial.md
Înainte de începerea meciului Zimbru – Politehnica UTM din manșa întâi a sferturilor de finală..
09:40
Candidații în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă pot fi votați până pe 20 martie Oficial.md
Cancelaria de Stat lansează procedura de vot pentru desemnarea membrilor din partea societății civile în..
09:40
Ministrul de externe a avut o convorbire cu omologul său emirian despre situația din regiune Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor..
09:10
Otilia Dandara – noul rector al USM Oficial.md
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al Universității de Stat din Moldova informează comunitatea academică..
3 martie 2026
17:50
Invstițiile în școlile din mun. Chișinău Oficial.md
Despre supra-aglomerarea în școlile din Chișinău și faptul că, anual, sistemul educațional municipal are o..
17:10
Din 1 martie 2026 au intrat în vigoare o nouă Metodologie de calculare a tarifelor la transportul rutier de persoane Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 martie 2026, a intrat în..
16:50
Arcul de Triumf va fi reabilitat Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că va urmări cum se vor desfășura lucrările de reabilitare..
15:10
Se împlinesc 4 ani de la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE Oficial.md
Astăzi se împlinesc patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la..
15:10
O delegație a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a discutat cu deputați din Parlamentul Republicii Moldova Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în perioada 1–3 martie, vizita delegației Parlamentului Regatului Unit al..
15:10
Patru persoane -reținute în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40 mii euro Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a..
14:30
Precizările ANSA în legătură cu importurile de lapte din Ucraina Oficial.md
Ordinul din 23 februarie 2026, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reduce controalele..
13:50
2 companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Oficial.md
Două companii au depus oferte pentru desfășurarea lucrărilor de eficientizare energetică a IMSP Spitalul Clinic..
11:40
Ministerul Educației introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități Oficial.md
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție..
11:30
Pompierii IGSU au salvat o persoană dintr-un incendiu în sectorul Râșcani Oficial.md
În dimineața zilei de 3 martie 2026, la ora 10:20, Serviciul 112 a recepționat un..
11:30
Liderul MAN: Scenariul aplicat în Durlești ar urma să fie replicat și în orașul Codru Oficial.md
Liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, susține că scenariul aplicat în Durlești ar urma..
11:30
Cum pot fi procurate bilete la meciul Moldova – Lituania Oficial.md
Naționala Moldovei revine pe teren propriu pentru un nou început de an! Pe 26 martie,..
11:10
În toate școlile din țară va fi proiectat filmul „Noi suntem acasă” Oficial.md
În contextul organizării și desfășurării Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, în toate instituțiile de învățământ va..
11:00
Peste 22 km din conducta magistrală de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călărași au fost construiți Oficial.md
Construcția magistralei de apă potabilă Chișinău–Strășeni–Călărași înregistrează progrese semnificative. Peste 22,4 km de conductă magistrală..
