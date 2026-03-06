​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU

Infotag, 6 martie 2026 13:00

​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
13:00
MINISTERUL AGRICULTURII ÎI ÎNDEAMNĂ PE PARTICIPANȚII DE PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE SĂ FIE RESPONSABILI ÎN RELAȚIILE LOR CU FERMIERII Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII ÎI ÎNDEAMNĂ PE PARTICIPANȚII DE PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE SĂ FIE RESPONSABILI ÎN RELAȚIILE LOR CU FERMIERII
13:00
​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU Infotag
​PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU
Acum 24 ore
16:00
LIDERUL TRANSNISTREAN MULȚUMEȘTE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI „PENTRU ÎNȚELEGEREA SITUAȚIEI” DIN SECTORUL ENERGETIC Infotag
LIDERUL TRANSNISTREAN MULȚUMEȘTE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI „PENTRU ÎNȚELEGEREA SITUAȚIEI” DIN SECTORUL ENERGETIC
16:00
PARLAMENTUL MODIFICĂ PROCEDURA DE NUMIRE ÎN COMISIA DE VETTING Infotag
PARLAMENTUL MODIFICĂ PROCEDURA DE NUMIRE ÎN COMISIA DE VETTING
Ieri
12:30
PREȘEDINTELE ENERGOCOM DECLARĂ CĂ NU EXISTĂ RISCURI LA APROVIZIONAREA CU GAZE ȘI ELECTRICITATE A REPUBLICII MOLDOVA LA PREȚURILE ACTUALE Infotag
PREȘEDINTELE ENERGOCOM DECLARĂ CĂ NU EXISTĂ RISCURI LA APROVIZIONAREA CU GAZE ȘI ELECTRICITATE A REPUBLICII MOLDOVA LA PREȚURILE ACTUALE
12:30
MAE: 82 DE CETĂȚENI MOLDOVENI EVACUAȚI DIN ORIENTUL MIJLOCIU Infotag
MAE: 82 DE CETĂȚENI MOLDOVENI EVACUAȚI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
12:30
MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE: GERMANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA Infotag
MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE: GERMANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA
4 martie 2026
16:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI ÎNDEAMNĂ LA CALM ÎN TIMPUL REGIMULUI DE „ALERTĂ MAXIMĂ” Infotag
AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI ÎNDEAMNĂ LA CALM ÎN TIMPUL REGIMULUI DE „ALERTĂ MAXIMĂ”
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina Infotag
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina
12:30
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro Infotag
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro
12:30
CAUZĂ PENALĂ DE ÎNALTĂ TRĂDARE ÎMPOTRIVA LUI ION CREANGĂ VA FI REEXAMINATĂ DIN CAUZA DEMISIEI JUDECĂTORULUI PE ACETS CAZ Infotag
CAUZĂ PENALĂ DE ÎNALTĂ TRĂDARE ÎMPOTRIVA LUI ION CREANGĂ VA FI REEXAMINATĂ DIN CAUZA DEMISIEI JUDECĂTORULUI PE ACETS CAZ
12:30
​PROFESOR OTILIA DANDARA ALEASĂ RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA Infotag
​PROFESOR OTILIA DANDARA ALEASĂ RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA
12:30
​CAMPANIE NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ LANSATĂ ÎN MOLDOVA Infotag
​CAMPANIE NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ LANSATĂ ÎN MOLDOVA
3 martie 2026
17:00
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI Infotag
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
17:00
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI Infotag
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI
17:00
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA Infotag
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA
13:30
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE Infotag
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE
13:30
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025 Infotag
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025
13:00
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR Infotag
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR
2 martie 2026
14:30
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR Infotag
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR
14:30
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025 Infotag
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025
13:30
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. Infotag
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
12:30
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU Infotag
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
12:30
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări Infotag
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări
12:00
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII” Infotag
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII”
12:00
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII Infotag
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII
27 februarie 2026
12:30
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA Infotag
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA
12:30
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR Infotag
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR
12:30
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026 Infotag
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026
12:30
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE Infotag
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE
11:30
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar Infotag
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar
11:30
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” Infotag
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc”
26 februarie 2026
16:00
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT Infotag
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT
16:00
​ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE Infotag
​ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE
16:00
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT Infotag
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT
16:00
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA Infotag
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA
16:00
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top Infotag
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top
12:00
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică Infotag
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică
12:00
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA Infotag
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA
12:00
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN Infotag
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN
25 februarie 2026
15:30
​BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU Infotag
​BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU
15:30
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA Infotag
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA
14:30
​Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele Infotag
​Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele
14:00
​Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib Infotag
​Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib
13:00
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE Infotag
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE
24 februarie 2026
13:00
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT Infotag
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT
13:00
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU Infotag
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ
23 februarie 2026
18:00
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național Infotag
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național
12:30
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE Infotag
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.