PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU
Infotag, 6 martie 2026 13:00
Acum 30 minute
13:00
MINISTERUL AGRICULTURII ÎI ÎNDEAMNĂ PE PARTICIPANȚII DE PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE SĂ FIE RESPONSABILI ÎN RELAȚIILE LOR CU FERMIERII # Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII ÎI ÎNDEAMNĂ PE PARTICIPANȚII DE PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE SĂ FIE RESPONSABILI ÎN RELAȚIILE LOR CU FERMIERII
13:00
Acum 24 ore
16:00
LIDERUL TRANSNISTREAN MULȚUMEȘTE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI „PENTRU ÎNȚELEGEREA SITUAȚIEI” DIN SECTORUL ENERGETIC # Infotag
LIDERUL TRANSNISTREAN MULȚUMEȘTE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI „PENTRU ÎNȚELEGEREA SITUAȚIEI” DIN SECTORUL ENERGETIC
16:00
PARLAMENTUL MODIFICĂ PROCEDURA DE NUMIRE ÎN COMISIA DE VETTING
Ieri
12:30
PREȘEDINTELE ENERGOCOM DECLARĂ CĂ NU EXISTĂ RISCURI LA APROVIZIONAREA CU GAZE ȘI ELECTRICITATE A REPUBLICII MOLDOVA LA PREȚURILE ACTUALE # Infotag
PREȘEDINTELE ENERGOCOM DECLARĂ CĂ NU EXISTĂ RISCURI LA APROVIZIONAREA CU GAZE ȘI ELECTRICITATE A REPUBLICII MOLDOVA LA PREȚURILE ACTUALE
12:30
MAE: 82 DE CETĂȚENI MOLDOVENI EVACUAȚI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
12:30
MINISTRUL GERMAN DE EXTERNE: GERMANIA VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ MOLDOVA
4 martie 2026
16:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI ÎNDEAMNĂ LA CALM ÎN TIMPUL REGIMULUI DE „ALERTĂ MAXIMĂ”
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina # Infotag
Cancelarul german îi cere lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina
12:30
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro # Infotag
Bloomberg: Economia UE ar putea rezista unei luni de conflict în Iran, însă o escaladare prelungită ar afecta redresarea zonei euro
12:30
CAUZĂ PENALĂ DE ÎNALTĂ TRĂDARE ÎMPOTRIVA LUI ION CREANGĂ VA FI REEXAMINATĂ DIN CAUZA DEMISIEI JUDECĂTORULUI PE ACETS CAZ # Infotag
CAUZĂ PENALĂ DE ÎNALTĂ TRĂDARE ÎMPOTRIVA LUI ION CREANGĂ VA FI REEXAMINATĂ DIN CAUZA DEMISIEI JUDECĂTORULUI PE ACETS CAZ
12:30
PROFESOR OTILIA DANDARA ALEASĂ RECTOR AL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA
12:30
CAMPANIE NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ LANSATĂ ÎN MOLDOVA
3 martie 2026
17:00
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI # Infotag
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
17:00
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI # Infotag
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI
17:00
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA # Infotag
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA
13:30
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE # Infotag
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE
13:30
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025
13:00
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR
2 martie 2026
14:30
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR
14:30
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025
13:30
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # Infotag
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
12:30
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU # Infotag
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
12:30
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări
12:00
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII” # Infotag
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII”
12:00
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII
27 februarie 2026
12:30
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA
12:30
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR # Infotag
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR
12:30
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026 # Infotag
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026
12:30
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE # Infotag
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE
11:30
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # Infotag
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar
11:30
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # Infotag
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc”
26 februarie 2026
16:00
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT
16:00
ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE
16:00
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT # Infotag
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT
16:00
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA # Infotag
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA
16:00
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top
12:00
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # Infotag
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică
12:00
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA # Infotag
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA
12:00
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN
25 februarie 2026
15:30
BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU
15:30
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA # Infotag
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA
14:30
Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele # Infotag
Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele
14:00
Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib
13:00
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE
24 februarie 2026
13:00
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT # Infotag
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT
13:00
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ
23 februarie 2026
18:00
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # Infotag
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național
12:30
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE # Infotag
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE
