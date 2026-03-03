MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI

Infotag, 3 martie 2026 17:00

MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
17:00
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI Infotag
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
17:00
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI Infotag
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI
17:00
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA Infotag
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA
Acum 4 ore
13:30
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE Infotag
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE
13:30
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025 Infotag
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025
Acum 6 ore
13:00
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR Infotag
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR
Ieri
14:30
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR Infotag
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR
14:30
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025 Infotag
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025
13:30
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. Infotag
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
12:30
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU Infotag
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
12:30
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări Infotag
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări
12:00
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII” Infotag
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII”
12:00
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII Infotag
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA Infotag
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA
12:30
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR Infotag
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR
12:30
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026 Infotag
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026
12:30
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE Infotag
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE
11:30
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar Infotag
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar
11:30
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” Infotag
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc”
26 februarie 2026
16:00
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT Infotag
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT
16:00
​ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE Infotag
​ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE
16:00
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT Infotag
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT
16:00
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA Infotag
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA
16:00
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top Infotag
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top
12:00
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică Infotag
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică
12:00
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA Infotag
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA
12:00
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN Infotag
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN
25 februarie 2026
15:30
​BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU Infotag
​BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU
15:30
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA Infotag
„CUMPĂRĂ DIASPORA” VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA
14:30
​Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele Infotag
​Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele
14:00
​Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib Infotag
​Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib
13:00
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE Infotag
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE
24 februarie 2026
13:00
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT Infotag
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT
13:00
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU Infotag
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ
23 februarie 2026
18:00
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național Infotag
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național
12:30
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE Infotag
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE
21 februarie 2026
10:30
Unde poți comanda pat cu design individual în Moldova pentru dormitorul tău | Almir.md Infotag
Unde poți comanda pat cu design individual în Moldova pentru dormitorul tău | Almir.md
20 februarie 2026
12:30
​PREȘEDINTA MAIA SANDU A AVERTIZAT DESPRE O CREȘTERE A FRAUDELOR TELEFONICE ȘI ONLINE Infotag
​PREȘEDINTA MAIA SANDU A AVERTIZAT DESPRE O CREȘTERE A FRAUDELOR TELEFONICE ȘI ONLINE
19 februarie 2026
15:30
PROCURORII AU OBȚINUT PEDEPSE PENTRU CEI VINOVAȚI DE CAUZAREA UNOR DAUNE DEOSEBIT DE MARI PRIN ÎNȘELĂCIUNE ȘI ÎNCĂLCARE DE ÎNCREDERE Infotag
PROCURORII AU OBȚINUT PEDEPSE PENTRU CEI VINOVAȚI DE CAUZAREA UNOR DAUNE DEOSEBIT DE MARI PRIN ÎNȘELĂCIUNE ȘI ÎNCĂLCARE DE ÎNCREDERE
15:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ DEPUN UN VOT DE NEÎNCREDERE ÎN POLITICA MINISTERULUI APĂRĂRII Infotag
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ DEPUN UN VOT DE NEÎNCREDERE ÎN POLITICA MINISTERULUI APĂRĂRII
13:30
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură Infotag
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură
13:30
​Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard Infotag
​Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard
12:30
PERCHEZIȚII ÎN CURS ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE ASASINARE PLANIFICATĂ A UNOR POLITICIENI UCRAINENI Infotag
PERCHEZIȚII ÎN CURS ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE ASASINARE PLANIFICATĂ A UNOR POLITICIENI UCRAINENI
12:30
ELVEȚIA VA ALOCA 1,85 MILIOANE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERII MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA Infotag
ELVEȚIA VA ALOCA 1,85 MILIOANE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERII MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA
12:30
„PARTIDUL NOSTRU” A FĂCUT APEL LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, CEREND DECLARAREA NECONSTITUȚIONALĂ A NOII LEGI A CETĂȚENIEI Infotag
„PARTIDUL NOSTRU” A FĂCUT APEL LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, CEREND DECLARAREA NECONSTITUȚIONALĂ A NOII LEGI A CETĂȚENIEI
18 februarie 2026
15:30
​Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică Infotag
​Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică
12:30
​GUVERNUL VA SPORI MONITORIZAREA CETĂȚENILOR STRĂINI Infotag
​GUVERNUL VA SPORI MONITORIZAREA CETĂȚENILOR STRĂINI
12:30
Iran și SUA au convenit asupra direcțiilor principale pentru acordul nuclear Infotag
Iran și SUA au convenit asupra direcțiilor principale pentru acordul nuclear
17 februarie 2026
15:30
GUVERNUL VA ALOCA UN TOTAL DE 385,7 MILIOANE DE LEI PENTRU EXTINDEREA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN PERIOADA 2026-2027 Infotag
GUVERNUL VA ALOCA UN TOTAL DE 385,7 MILIOANE DE LEI PENTRU EXTINDEREA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN PERIOADA 2026-2027
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.