Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib
Infotag, 25 februarie 2026 14:00
• • •
Acum 15 minute
14:00
Acum 2 ore
13:00
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE
Ieri
13:00
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT # Infotag
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT
13:00
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ
23 februarie 2026
18:00
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # Infotag
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE # Infotag
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE
21 februarie 2026
10:30
Unde poți comanda pat cu design individual în Moldova pentru dormitorul tău | Almir.md
20 februarie 2026
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A AVERTIZAT DESPRE O CREȘTERE A FRAUDELOR TELEFONICE ȘI ONLINE
19 februarie 2026
15:30
PROCURORII AU OBȚINUT PEDEPSE PENTRU CEI VINOVAȚI DE CAUZAREA UNOR DAUNE DEOSEBIT DE MARI PRIN ÎNȘELĂCIUNE ȘI ÎNCĂLCARE DE ÎNCREDERE # Infotag
PROCURORII AU OBȚINUT PEDEPSE PENTRU CEI VINOVAȚI DE CAUZAREA UNOR DAUNE DEOSEBIT DE MARI PRIN ÎNȘELĂCIUNE ȘI ÎNCĂLCARE DE ÎNCREDERE
15:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ DEPUN UN VOT DE NEÎNCREDERE ÎN POLITICA MINISTERULUI APĂRĂRII
13:30
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură # Infotag
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură
13:30
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard # Infotag
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard
12:30
PERCHEZIȚII ÎN CURS ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE ASASINARE PLANIFICATĂ A UNOR POLITICIENI UCRAINENI # Infotag
PERCHEZIȚII ÎN CURS ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE ASASINARE PLANIFICATĂ A UNOR POLITICIENI UCRAINENI
12:30
ELVEȚIA VA ALOCA 1,85 MILIOANE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERII MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA # Infotag
ELVEȚIA VA ALOCA 1,85 MILIOANE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERII MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA
12:30
„PARTIDUL NOSTRU” A FĂCUT APEL LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, CEREND DECLARAREA NECONSTITUȚIONALĂ A NOII LEGI A CETĂȚENIEI # Infotag
„PARTIDUL NOSTRU” A FĂCUT APEL LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, CEREND DECLARAREA NECONSTITUȚIONALĂ A NOII LEGI A CETĂȚENIEI
18 februarie 2026
15:30
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică # Infotag
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică
12:30
GUVERNUL VA SPORI MONITORIZAREA CETĂȚENILOR STRĂINI
12:30
Iran și SUA au convenit asupra direcțiilor principale pentru acordul nuclear
17 februarie 2026
15:30
GUVERNUL VA ALOCA UN TOTAL DE 385,7 MILIOANE DE LEI PENTRU EXTINDEREA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN PERIOADA 2026-2027 # Infotag
GUVERNUL VA ALOCA UN TOTAL DE 385,7 MILIOANE DE LEI PENTRU EXTINDEREA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN PERIOADA 2026-2027
15:30
AMBASADORUL REPUBLICII MOLDOA ÎN SUA ȘI-A EXPRIMAT SPERANȚA CĂ TAXELE VAMALE PENTRU PRODUSELE MOLDOVENEȘTI VOR FI REDUSE DE LA 25% LA 15% # Infotag
AMBASADORUL REPUBLICII MOLDOA ÎN SUA ȘI-A EXPRIMAT SPERANȚA CĂ TAXELE VAMALE PENTRU PRODUSELE MOLDOVENEȘTI VOR FI REDUSE DE LA 25% LA 15%
12:30
MOLDOVA A CRESCUT IMPORTURILE CU 20,5% ȘI EXPORTURILE CU 6,4% ÎN 2025. DEFICIT: 7,139 MILIARDE DE DOLARI # Infotag
MOLDOVA A CRESCUT IMPORTURILE CU 20,5% ȘI EXPORTURILE CU 6,4% ÎN 2025. DEFICIT: 7,139 MILIARDE DE DOLARI
11:30
Biblioteca viitorului şi-a deschis uşile la Briceni.
11:00
Axați pe tehnologie, centrați pe oameni. Maib a lansat programul IT Internship
15 februarie 2026
00:30
ÎN ONOAREA ZILEI NAȚIONALE A LECTURII, GUVERNUL A DONAT PESTE 8.000 DE CĂRȚI
00:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU, A CERUT VALORIZAREA PȘCII GRIJĂ PENTRU CEI CARE POARTĂ POVARA RĂZBOIULUI # Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR GROSU, A CERUT VALORIZAREA PȘCII GRIJĂ PENTRU CEI CARE POARTĂ POVARA RĂZBOIULUI
13 februarie 2026
16:00
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI CHESTIUNEA FORMĂRII UNEI COMISII ELECTORALE CENTRALE # Infotag
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI A RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI CHESTIUNEA FORMĂRII UNEI COMISII ELECTORALE CENTRALE
16:00
FERMIERII DIN MOLDOVA POT SOLICITA GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR
12:30
RIVALII ÎN LIGA NAȚIUNILOR A REPUBLICII MOLDOVA: KAZAHSTAN, SLOVACIA ȘI INSULELE FEROE
12:30
MINISTERUL EDUCAȚIEI A LANSAT O CAMPANIE NAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE „O SCRISOARE ÎN LOC DE ÎMBRĂȚIȘARE” ÎN SPRIJINUL COPIILOR UCRAINENI # Infotag
MINISTERUL EDUCAȚIEI A LANSAT O CAMPANIE NAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE „O SCRISOARE ÎN LOC DE ÎMBRĂȚIȘARE” ÎN SPRIJINUL COPIILOR UCRAINENI
12:30
DOUĂ PROIECTE DIN ZONA DE SECURITATE RĂMÂN NEIMPLIMENTATE ÎN ANUL 2025, ȘI 3,39 MILIOANE DE LEI NEUTILIZAȚI # Infotag
DOUĂ PROIECTE DIN ZONA DE SECURITATE RĂMÂN NEIMPLIMENTATE ÎN ANUL 2025, ȘI 3,39 MILIOANE DE LEI NEUTILIZAȚI
12:30
MINISTERUL FINANȚELOR A ÎNCEPUT ELABORAREA UNEI POLITICI FISCALE ȘI VAMALE PENTRU ANUL 2027 # Infotag
MINISTERUL FINANȚELOR A ÎNCEPUT ELABORAREA UNEI POLITICI FISCALE ȘI VAMALE PENTRU ANUL 2027
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA CONFERINȚA DE SECURITATE DE LA MÜNCHEN
12 februarie 2026
14:30
DOUĂ PERSOANE CONDAMNATE PENTRU FURT DE LA O BANCĂ DIN CHIȘINĂU
14:30
PROCURORII AU TRIMIS ÎN INSTANȚĂ UN DOSAR PENAL ÎMPOTRIVA A CINCI ORGANIZATORI AI MIGRAȚIEI A PESTE 100 DE UCRAINENI ÎN UE # Infotag
PROCURORII AU TRIMIS ÎN INSTANȚĂ UN DOSAR PENAL ÎMPOTRIVA A CINCI ORGANIZATORI AI MIGRAȚIEI A PESTE 100 DE UCRAINENI ÎN UE
14:30
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU CREDE CĂ GUVERNUL VA FI DEMIS DUPĂ 22 MAI
14:00
Cina romantică acasă de Ziua Îndrăgostiților: mici detalii care fac o mare diferență
11 februarie 2026
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU A VORBIT ÎN APĂRAREA LIMBII GĂGĂUZE ȘI VORBEȘTE DESPRE VIITOARELE ALEGERI PENTRU ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A VORBIT ÎN APĂRAREA LIMBII GĂGĂUZE ȘI VORBEȘTE DESPRE VIITOARELE ALEGERI PENTRU ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI
13:00
POLIȚIA A REȚINUT ȘASE PERSOANE ÎN TIMPUL UNOR CIOCNIRI ÎN APROPIEREA BISERICII DIN SATUL DERENEU # Infotag
POLIȚIA A REȚINUT ȘASE PERSOANE ÎN TIMPUL UNOR CIOCNIRI ÎN APROPIEREA BISERICII DIN SATUL DERENEU
10 februarie 2026
16:00
PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE # Infotag
PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE
16:00
MOLDOVA COBORĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL CORUPȚIEI, CLASÂNDU-SE PE LOCUL 80 DIN 180 DE ȚĂRI # Infotag
MOLDOVA COBORĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL CORUPȚIEI, CLASÂNDU-SE PE LOCUL 80 DIN 180 DE ȚĂRI
13:30
BANCA TRANSNISTRIEI ÎNDEAMNĂ LOCUITORII DIN REGIUNE SĂ SCHIMBE MONEDE ÎN BANCNOTE
13:30
PURTĂTOAREA DRAPELULUI MOLDOVEI LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MILANO ACUZATĂ DE SUSȚINEREA AGRESIUNII RUSEȘTI ÎMPOTRIVA UCRAINEI # Infotag
PURTĂTOAREA DRAPELULUI MOLDOVEI LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MILANO ACUZATĂ DE SUSȚINEREA AGRESIUNII RUSEȘTI ÎMPOTRIVA UCRAINEI
13:30
PREȚURILE ÎN MOLDOVA AU CRESCUT CU 0,9% ÎN IANUARIE, ÎN TIMP CE INFLAȚIA ANUALĂ A SCĂZUT LA 4,85% # Infotag
PREȚURILE ÎN MOLDOVA AU CRESCUT CU 0,9% ÎN IANUARIE, ÎN TIMP CE INFLAȚIA ANUALĂ A SCĂZUT LA 4,85%
9 februarie 2026
18:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA CONFERINȚA DE SECURITATE DE LA MÜNCHEN
15:30
UNUL DIN COORDONATORII UNEI ORGANIZAȚII CRIMINALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ÎNCHISORILE DIN REPUBLICA MOLDOVA A FOST REȚINUT DE POLIȚIE # Infotag
UNUL DIN COORDONATORII UNEI ORGANIZAȚII CRIMINALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ÎNCHISORILE DIN REPUBLICA MOLDOVA A FOST REȚINUT DE POLIȚIE
13:00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR DIN ȘTEFAN VODĂ VA FI RENOVATĂ CU SPRIJIN JAPONEZ
13:00
REZERVELE VALUTARE A MOLDOVEI AU SCĂZUT CU 23,57 MILIOANE DE EURO ÎN IANUARIE
13:00
SUSȚINĂTORII MAN AU PROTESTAT ÎN FAȚA CLĂDIRII GUVERNULUI, CRITICÂND GUVERNUL PENTRU „ZERO REZULTATE” # Infotag
SUSȚINĂTORII MAN AU PROTESTAT ÎN FAȚA CLĂDIRII GUVERNULUI, CRITICÂND GUVERNUL PENTRU „ZERO REZULTATE”
13:00
SUA propun negocieri trilaterale de pace la Miami. Ucraina confirmă participarea
