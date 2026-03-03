ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
3 martie 2026
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
• • •
ECONOMIST: PREȚURILE PRODUSELOR PETROLIERE DIN MOLDOVA DEPIND ÎN CURÂND DE 70% DE FACTORI EXTERNI
MAE: SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RĂMÂNE ÎNCORDATĂ, DAR NU EXISTĂ VICTIME ÎN RÂNDUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI
UE VA OFERI 1,8 MILIOANE DE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR DE GESTIUNE A DEȘEURILOR DIN CĂLĂRAȘI, UNGHENI ȘI LEOVA
FMI RECONFIRMĂ CREDIBILITATEA BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ȘI EFICACITATEA POLITICII SALE MONETARE
INVESTIȚIILE ÎN ACTIVE PE TERMEN LUNG AU CRESCUT CU 17,6% ÎN 2025
PENSIONARĂ CONDAMNATĂ LA 13 ANI PENTRU OMOR
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚI A PROXENEȚILOR
PRODUCȚIA AGRICOLĂ DIN MOLDOVA A CRESCUT CU 13,8% ÎN 2025
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL MOLDOVEI: NICIUN CETĂȚEAN MOLDOVEAN PRINTRE CEI UCIȘI SAU RĂNIȚI ÎN ATACULURI CU RACHETE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU
Orientul Mijlociu intră în a treia zi de conflict: atacuri și victime în mai multe țări
CU OCAZIA A-IV-A A ANIVERSĂRII A ÎNCEPUTULUI AGRESIUNII RUSE ÎN UCRAINA, LA COMRAT A AVUT LOC UN „MARȘ AL PĂCII"
TOT LAPTELE IMPORTAT DIN UCRAINA VA FI SUPUS UNOR VERIFICĂRI OBLIGATORII
UN MEMBRU AL PRIMULUI PARLAMENT AL REPUBLICII MOLDOVA, CARE A LOCUIT PERMANENT ÎN REGIUNE, A FOST UCIS ÎN TRANSNISTRIA
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI VA SUSȚINE ANTREPRENORIATUL PRIN CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI FINANCIAR
SATELE DIN MOLDOVA VOR PUTEA APLICA PENTRU GRANTURI DE PÂNĂ LA 30.000 DE EURO ÎN CADRUL PROGRAMULUI NOILE NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB) 2026
MIHAI POPȘOI A REAFIRMAT DETERMINAREA REPUBLICII MOLDOVA DE A ÎNDEPLINI ANGAJAMENTELE OSCE
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc"
POLIȚIA A REȚINUT DOI LOCUITORI DIN STRĂȘENI SUB SUSPENSIUNEA DE JAF ARMAT
ÎN GĂGAUZIA PERSISTĂ INCERTITUDINEA CU PRIVIRE LA ALEGERILE ADUNĂRII POPULARE
BERD ÎNĂUTUREȘTE PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PENTRU MOLDOVA PENTRU ACEST AN, DAR O ÎMBUNĂTĂȚEȘTE PE CEA DE ANUL TRECUT
PARLAMENTUL ADOPTĂ O DECLARAȚIE CU OCAZIA CELEI DE-A PATRA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSIEI ÎN UCRAINA
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența oamenilor și a echipelor de top
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică
JUDECĂTORII ȘI PERSONALUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A MOLDOVEI AU ÎNVĂȚAT DIN EXPERIENȚA COLEGILOR LOR DIN LETONIA
MOLDOVA APRECIAZĂ SPRIJINUL FRANȚEI ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN
BERD ȘI BEI VOR AJUTA LA MODERNIZAREA A 52 DE GRĂDINIȚE DIN CHIȘINĂU
„CUMPĂRĂ DIASPORA" VA AJUTA LA PROMOVAREA PRODUSELOR MOLDOVENEȘTI ÎN SUEDIA, DANEMARCA, GERMANIA, NORVEGIA, ELVEȚIA, FRANȚA, INDIA ȘI CANADA
Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele
Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib
FORUMUL DE AFACERI MOLDO-ELVEȚIAN VA AVEA LOC LA ZURICH PE 12 MARTIE
ECONOMIA MOLDOVEI A INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DE RECUPERARE – DECLINUL ȘI STAGNAREA RĂMÂN ÎN TRECUT
MITING ANTI-RĂZBOI AL ACTIVIȘTILOR PUBLICI ÎN FAȚA AMBASADEI RUSE LA CHIȘINĂU
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA SUSȚINE UCRAINA CU O SOLIDARITATE CONSTANTĂ
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național
MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA CREEZĂ O PLATFORMĂ COMUNĂ DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII CIBERETICE
Unde poți comanda pat cu design individual în Moldova pentru dormitorul tău | Almir.md
PREȘEDINTA MAIA SANDU A AVERTIZAT DESPRE O CREȘTERE A FRAUDELOR TELEFONICE ȘI ONLINE
PROCURORII AU OBȚINUT PEDEPSE PENTRU CEI VINOVAȚI DE CAUZAREA UNOR DAUNE DEOSEBIT DE MARI PRIN ÎNȘELĂCIUNE ȘI ÎNCĂLCARE DE ÎNCREDERE
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ DEPUN UN VOT DE NEÎNCREDERE ÎN POLITICA MINISTERULUI APĂRĂRII
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de fraudă legate de compensațiile pentru căldură
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard
PERCHEZIȚII ÎN CURS ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE ASASINARE PLANIFICATĂ A UNOR POLITICIENI UCRAINENI
ELVEȚIA VA ALOCA 1,85 MILIOANE DE EURO PENTRU SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERII MICI ȘI MIJLOCII DIN MOLDOVA
„PARTIDUL NOSTRU" A FĂCUT APEL LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, CEREND DECLARAREA NECONSTITUȚIONALĂ A NOII LEGI A CETĂȚENIEI
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică
GUVERNUL VA SPORI MONITORIZAREA CETĂȚENILOR STRĂINI
Iran și SUA au convenit asupra direcțiilor principale pentru acordul nuclear
GUVERNUL VA ALOCA UN TOTAL DE 385,7 MILIOANE DE LEI PENTRU EXTINDEREA CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE ÎN PERIOADA 2026-2027
