SUA și Israelul spun că au distrus majoritatea lansatoarelor de rachete ale Iranului, dar ofensiva se intensifică

21:30

Iranul continuă să atace Emiratele Arabe Unite. În Abu Dhabi, lângă Aeroportul Internațional, au fost auzite mai multe explozii. Sunetele auzite au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care interceptau rachete balistice. Între timp, europeni care au rămas blocați în Emirate încep să se întoarcă acasă. Unii sunt gata să plătească și de câteva ori mai mult pentru un bilet de avion.