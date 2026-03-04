Cum a decurs Săptămâna Educației Incluzive la Liceul „Ion Creangă” din Soroca? / VIDEO
Observatorul de Nord, 4 martie 2026 18:20
La Liceul Teoretic „Ion Creangă" s-a încheiat Săptămâna Educației Incluzive, o perioadă dedicată promovării respectului, empatiei și acceptării diversității în mediul școlar. Pe parcursul acestei săptămâni au fost organizate diverse activități educative și interactive, menite să dezvolte spiritul de colaborare, toleranța și solidaritatea în rândul elevilor. Activitățile au fost coordonate de Morneală Natalia, președinte CMI, […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 4 ore
15:20
Primăvara adusă cu gesturi frumoase la Liceul „Ion Creangă" din Soroca / VIDEO
La începutul săptămânii în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă" din Soroca, atmosfera a fost cuprinsă de farmecul primăverii, adus nu doar de anotimp, ci și de gesturile frumoase ale elevilor. Consiliul Elevilor a desfășurat o activitate dedicată începutului primăverii, oferind cadrelor didactice și personalului auxiliar câte un mic dar simbolic, ca semn de apreciere și […]
15:10
Circa o sută de cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în Orientul Mijlociu, au solicitat evacuarea
Circa o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea din regiune. Informațiile au fost confirmate de secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija. Autoritățile mai afirmă că situația în regiune rămâne fără schimbări semnificative față de actualizările precedente. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, […]
Acum 6 ore
14:00
Guvernul ne liniștește: Nu există motive pentru achiziții în exces de carburanți, nu are rost să facem coadă la benzinării
Vă reamintim că astăzi, 4 martie, a fost anunțată stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic. Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este și nu va […]
13:20
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute (și) în Emiratele Arabe Unite
Despre aceasta a comunicat Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ce Memorandumul de Înțelegere în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern. Astfel, Memorandumul va permite cetățenilor Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite să utilizeze și să preschimbe permisul de conducere într-un mod simplificat, fără susținerea examenelor teoretice și practice.
13:10
Astăzi, 4 martie 2026, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" Soroca a organizat o oră de informare și reflecție cu tema „Echilibru și Echitate", desfășurat în cadrul proiectului Dare to Care, împreună cu un grup de domnișoare de la Școala Profesională Soroca. Activitatea a fost gândită ca un cadru sigur, un spațiu al dialogului sincer, al respectului și […]
13:00
În satul Egoreni, într-o casă în care miroase a levănțică și cimbru uscat, tradiția nu este un cuvânt din manual. Este un gest repetat de zeci de ani, o ață prinsă între degete și o poveste spusă mai departe din mamă în fiică. De peste 40 de ani, Elena Vovc din Egoreni croșetează mărțișoare. În […]
13:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf și vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau sănătății, soldată cu decesul unui bărbat în vârstă de 66 ani, comise de un tânăr în vârstă de 27 de ani. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani […]
Acum 8 ore
12:10
Republica Moldova a început procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat astăzi avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului aferent și a Statutului CSI, comunică moldpres.md Doina Gherman, vicepreședintele Parlamentului, a menționat că, în conformitate cu art. 5 […]
11:00
Ziua Mondială a Obezității: un sfert de moldoveni au probleme cu greutatea corporală
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a făcut publice datele unui studiu care demonstrează că, 63,9% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% suferă de obezitate. Alarmant este faptul că situația este gravă și în rândul copiilor or, unul din cinci elevi de clasa I (20,7%) este supraponderal, inclusiv 8,8% — cu obezitate, iar […]
10:50
Premierul Alexandru Munteanu, în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu: „E o criză globală care ne afectează și pe noi"
În Republica Moldova a fost declarată stare de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite moldpres.md Starea de alertă a fost instituită în scopul prevenirii perturbării funcționării sectorului energetic, al protejării funcțiilor vitale ale […]
Acum 12 ore
10:30
Soroceanul Nikita Pavlenco poate deveni membru al Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă
Cancelaria de Stat a lansat procedura de vot pentru desemnarea membrilor din partea societății civile în Comitetul de coordonare pentru guvernare deschisă, cu mandat în perioada 2026-2028. Candidații pot fi votați online, pe platforma e-Democrație, până la 20 martie curent. În urma apelului public, au fost depuse 15 candidaturi, iar printre ele este […]
09:20
Primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, organizate la ROMEXPO
În perioada 3–5 martie 2026, primarul orașului Drochia participă la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, organizate la ROMEXPO, cu suportul Convenția Primarilor pentru Climă și Energie în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova si Asociația Municipiilor din România, informează provincial.md Potrivit autorităților, evenimentul reunește cele mai moderne soluții în domeniul energiei verzi, gestionării deșeurilor, […]
09:20
Eroii nu se uită: miting de comemorare dedicat veteranilor războiului din 1992
La cumpăna dintre trecut și prezent, memoria istoriei ne cheamă, an de an, la reculegere și reflecție. Au trecut deja 34 de ani de la declanșarea conflictului armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republica Moldova, un moment definitoriu pentru destinul statului nostru, când fii ai neamului au pus mai presus de propria viață […]
09:20
Într-o atmosferă plină de entuziasm, creativitate și emoții sincere, în perioada 20-28 februarie curent, la Drochia s-a desfășurat în premieră online, concursul de promo reel „Dragobete Love Ads 2026" – un proiect inedit dedicat iubirii, tradițiilor de Dragobete și talentului tinerilor creatori de conținut. Inițiativa, organizată de AO „Femeia de Azi", în colaborare cu […]
08:40
Femeile din Republica Moldova au muncit cu 41 de zile mai mult pentru același venit
Republica Moldova marchează astăzi, 3 martie 2026, Ziua Egalității Salariale (Equal Pay Day), un moment simbolic care evidențiază o realitate economică îngrijorătoare: pentru a obține un venit egal cu cel câștigat de un bărbat în anul 2025, o femeie a fost nevoită să lucreze suplimentar 41 de zile, informează moldpres.md Potrivit analizei anuale realizate de […]
08:40
De ieri, ÎS Poșta Moldovei nu trimite scrisori, colete și EMS către șapte țări din Orientul Mijlociu
Începând cu data de 03.03.2026, Î.S. "Poșta Moldovei" anunță sistarea recepționării tuturor trimiterilor poștale internaționale (poșta de scrisori, colete și EMS) către destinațiile: Israel, Iraq, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Lebanon, Jordania, Qatar, Bahrain, pe o perioadă nedeterminată. Această măsură este luată în urma suspendării traficului aerian către destinațiile enumerate. Vă vom informa suplimentar despre […]
08:40
Universitatea de Stat din Republica Moldova are un nou rector – Otilia Dandara
La Unuversitatea de Stat din Moldova (USM) au fost desfășurate alegerile noului rector al instituției, scrutin la care au participat 1483 de persoane și care au avut de ales din trei candidaturi. Cela mai mult voturi au fost acumulate de candidata Olesea Dandara, – 796 de voturi, urmată de Florentin Paladi – 631 de voturi […]
08:10
Curs valutar, 4 martie 2026: euro scade cu doi bani, iar dolarul crește cu 21 de bani, în raport cu leul moldovenesc
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 martie 2026, euro coboară la valoarea de 20 lei și 20 de bani, cu doi bani mai puțin. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 42 de bani, cu un 21 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi […]
08:00
O călătoare pe ruta Nice – Chişinău a încercat să introducă în Republica Moldova 17 700 Euro nedeclarați, dar a fost depistată de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, care au ridicat banii. Potrivit Serviciului Vamal (SV), banii au fost depistat în cadrul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor, informează anticoruptie.md „Astfel, asupra unei cetățene […]
07:10
Scumpirile la produsele petroliere cresc ca pe drojdii – astăzi, 4 martie 2026, benzina este mai scumpă cu 13 bani, iar motorina cu 34 de bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 4 martie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,97 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 21,21 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 13 bani […]
07:10
Horoscop 4 martie 2026. Zodia care va primi o oportunitate neaşteptată – nu e timp de stat pe gânduri
Horoscop 4 martie 2026 Berbec Energia ta e orientată spre comunicare și clarificarea unui aspect care a rămas în aer. Un schimb de opinii cu o persoană apropiată îți poate aduce o perspectivă nouă. Încearcă să asculți mai mult, asta te poate ajuta să eviți un obstacol minor care ar putea deveni enervant mai târziu. […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 martie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi fără precipitații, iar valorile termice vor fi cu semnul plus. Astfel, temperatura aerului se
Acum 24 ore
00:10
Falsul „portului pierdut”: Republica Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, în spațiul public au apărut mesaje despre „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți”, în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) privind achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere […] Post-ul Falsul „portului pierdut”: Republica Moldova nu a fost vreodată proprietara Portului Internațional Liber Giurgiulești apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro # Observatorul de Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție, informează cna.md Potrivit […] Post-ul Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
17:10
„Fii parte din comunitatea noastră”: Discuții interactive, întrebări directe și răspunsuri de la expert / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord continuă campania „Fii parte din comunitatea noastră”, așă că am invitat recent, la o nouă rundă de discuție, mai mulți antreprenori din regiune. Antreprenorii au vorbit la rândul lor despre problemele cu care se confruntă, atât ca agenți economici, cât și ca membri ai comunității. La această întrunire am invitat și […] Post-ul „Fii parte din comunitatea noastră”: Discuții interactive, întrebări directe și răspunsuri de la expert / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
In memoriam: Părintele Gheorghe Saftiuc. A fost un preot bun și tată adoptiv pentru 18 copii… # Observatorul de Nord
Sa ne aducem aminte de el…Un preot bun, din Dolhasca, județul Suceava, a fost tată adoptiv pentru 18 copii. Gheorghe Saftiuc și soția sa au grijă de copii încă din anii ’90, când s-au mutat la Dolhasca. Satul nu avea o casă preoțească, iar biserica era avariată. În patru ani, preotul a reușit să […] Post-ul In memoriam: Părintele Gheorghe Saftiuc. A fost un preot bun și tată adoptiv pentru 18 copii… apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
La Liceul Teoretic „Petru Rareș” a avut loc o lecție de istorie, dedicată memoriei și adevărului despre conflictul armat de pe Nistru din 1992. În fața elevilor din clasa a III-a B, ghidați de diriginta Tatiana Lopatiuc, și a celor din clasa a IV-a A, coordonați de diriginta Elena Chistol, a venit un om care […] Post-ul Constantin Șerepitca – mărturii despre conflictul din 1992 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Gripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel republican. În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 (săptămâna 09/2026), au fost înregistrate 3789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă. […] Post-ul Gripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Scriitor să fii este, fără îndoială, o binecuvântare. Nu oricine poate purta în inimă atâta lumină încât să o transforme în cuvânt. Pana scrisului nu este doar un instrument, ci o punte între suflet și lume: deschide porți nevăzute, adună lacrimi și zâmbete, frământă doruri și dau glas tăcerilor noastre. Ea adună emoții, le frământă […] Post-ul Scriitor să fii – o binecuvântare a cuvântului apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady # Observatorul de Nord
Recent, 12 luptători soroceni, dintre care șapte din municipiu și cinci din satul Volovița, au participat la Turneul Internațional de lupte greco-romane desfășurat în orașul slovac Nesvady. La competiții au participat 37 de echipe din mai multe țări, iar echipa cu numele „Soroca”, reprezentată de discipolii antrenorilor Serghei Tâmco, Victor Vizitiu, Mihail Petrișin […] Post-ul 11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Un șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, informează procuratura.md Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a […] Post-ul Un șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, al unei femei de 70 de ani. Infracțiunea a fost comisă de o femeie în vârstă de 67 de ani. Prin sentința pronunțată, inculpata a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru […] Post-ul Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Ziua Mondială a Auzului 2026 este marcată pe 3 martie. Tema din acest an este „De la comunități la săli de clasă: îngrijirea auzului pentru toți copiii”, care promovează activități menite să prevină pierderea evitabilă a auzului la copii și să asigure identificarea și îngrijirea timpurie a copiilor cu probleme ale urechii sau auzului. Fiecare […] Post-ul Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
În această săptămână, locuitorii din raioanele Soroca și Florești beneficiază de screening pulmonar gratuit # Observatorul de Nord
Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar. Serviciile sunt finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md Astfel, săptămâna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice […] Post-ul În această săptămână, locuitorii din raioanele Soroca și Florești beneficiază de screening pulmonar gratuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali înregistrați # Observatorul de Nord
Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați. Singura condiție obligatorie este ca aceștia să dețină o semnătură electronică validă. Cele trei servicii noi, ce pot fi accesate online, fără a merge la ghișeu, sunt: A (/ ), Î ̦̆ și ̂ ̦̆ ( […] Post-ul Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali înregistrați apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane # Observatorul de Nord
Conform Media Sport, din selecționata Republicii Moldova care va participa la Campionatul European de lupte greco-romane U-23 fac parte și doi soroceni – vasilcoveanul Alexandru Solovei și volovițeanul Maxim Sarmanov, discipoli ai Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca, multipli câștigători și premianți al competițiilor republicane, europene și mondiale. Astfel, la această ediție de […] Post-ul Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Timp de o săptămână, în perioada 23.02.2026 – 01.03.2026, pe teritoriul Republicii Moldova, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 15293 persoane, inclusiv la 2054 copii. Din totalul solicitărilor, 504 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6356 pacienți, inclusiv 1265 copii, au fost transportați la spital, informează Centrul […] Post-ul 112: Ambulanța este puntea dintre urgență și șansa la viață! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Elevii sunt în așteptarea unei vacanțe de patru zile, de pe 5 martie până pe 9 martie # Observatorul de Nord
Vacanța de primăvară a elevilor va începe joi, 5 iulie și se va încheia pe data de 8 martie. Astfel, toată lumea merge la școală luni, 9 martie. Reamintim că, următoarea vacanță, pentru toți elevii din Republica Moldova, este cea de paște, care va începe pe data de 11 aprilie și se va termina pe […] Post-ul Elevii sunt în așteptarea unei vacanțe de patru zile, de pe 5 martie până pe 9 martie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Scandalul „motorinei înghețate”. Sergiu Dărănuță cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă # Observatorul de Nord
În pofida valului mare de reacții apărute în spațiul online privind motorina „de iarnă” care s-ar fi parafinat în timpul gerului, doar 10 petiții au fost depuse la Protecția Consumatorului. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu, Dărănuță, a explicat, în cadrul Podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, ce întreprind […] Post-ul Scandalul „motorinei înghețate”. Sergiu Dărănuță cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
iroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit # Observatorul de Nord
Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în trimestrul IV al anului 2025 câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Cele mai mari valori s-au înregistrat în activitățile: informații […] Post-ul iroul Național de Statistică: cele mai mari salarii se înregistrează în nformații și comunicații – 37144 lei, iar cele mai mici în agricultrură, silvicultură și pescuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Autor: Vadim VIERU, avocat, Asociația Promo-LEX Pe data de 2 martie s-au împlinit 34 de ani de când a început războiul de pe Nistru. Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le aparținea. Nu […] Post-ul Eroii din ’92 nu au nevoie de discursuri. Au nevoie de dreptate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 3 martie 2026: moneda unică europeană își menține valoarea, iar dolarul crește cu 10 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schomb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 martie 2026, euro își menține valoarea de 20 lei și 22 de bani. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 23 de bani, cu un 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 3 martie 2026: moneda unică europeană își menține valoarea, iar dolarul crește cu 10 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” # Observatorul de Nord
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează populația cu privire la o nouă schemă de fraudă informatică, în care este utilizată în mod ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje SMS prin care sunt informați despre o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să […] Post-ul Atenţie, fals! Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin SMS-uri false privind „taxe de drum restante” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți oferă șansa de a face pași importanți, indiferent de zodie. Fie că este vorba despre surprize, lecții de echilibru, curaj sau introspecție, astrele te îndeamnă să fii deschisă la schimbare și să ai încredere în forțele tale. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: […] Post-ul Horoscopul zilei de 3 martie 2026. Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 3 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc, cu 9 bani și, respectiv, 15 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale, valabile pentru astăzi, 3 martie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,84 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,87 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 9 bani la benzină […] Post-ul Astăzi, 3 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc, cu 9 bani și, respectiv, 15 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a organizat Târgul de cariere 2026, un eveniment dedicat orientării profesionale și conectării absolvenților cu potențiali angajatori. Activitatea a inclus prezentări ale agenților economici și ateliere practice, sprijinind inserția tinerilor pe piața muncii. Au dat curs acestui demers Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Secția Cultură și Turism […] Post-ul Târg de cariere desfășurat la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 3 martie 2026 vom avea vreme înnorată, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 74 procente, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 3 martie 2026: vreme înnorată, cu valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” # Observatorul de Nord
În timp ce zăpada se topește, iar natura prinde viață din nou, o tradiție veche de secole vestește sosirea primăverii – mărțișorul. Simbol al reînnoirii și al speranței, firul alb-roșu aduce optimism și bucurie în casele oamenilor. La Volovița, raionul Soroca, obiceiul capătă continuitate pentru al doilea an consecutiv, prin implicarea copiilor din localitate. […] Post-ul Obiceiul Mărțișorului, promovat de copiii din Volovița: „Să bucurăm oamenii, să-și aducă aminte de tradiții” apare prima dată în Observatorul de Nord.
2 martie 2026
19:20
Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu # Observatorul de Nord
Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira… DOAMNEI… Am văzut-o ieri la mare – Trupul ăși bronza la soare, Dar nu-alături de bărbat, […] Post-ul Unui soț hărțuit permanent de consoartă – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
