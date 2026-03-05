În atenția veteranilor! Cinci instituții vă așteaptă pentru tratamentul balneosanatorial

08:20

Autor: Vadim VIERU, avocat, Asociația Promo-LEX Pe data de 2 martie s-au împlinit 34 de ani de când a început războiul de pe Nistru. Treizeci și patru de ani de când oameni obișnuiți – polițiști, voluntari, civili care nu avuseseră niciodată de-a face cu o armă, au ieșit să apere ceea ce le aparținea. Nu […]