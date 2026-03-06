Maia Sandu a răspuns dacă va candida pentru un nou mandat
Noi.md, 6 martie 2026 11:30
Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituției și nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 5 martie, la Jurnal TV.Șefa statului spune că poate contribui la dezvoltarea țării „și din alte funcții”. Ea a respins, totodată, și speculațiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcția de președinte al României, tr
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
11:30
Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituției și nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 5 martie, la Jurnal TV.Șefa statului spune că poate contribui la dezvoltarea țării „și din alte funcții”. Ea a respins, totodată, și speculațiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcția de președinte al României, tr
11:30
11:05 // Traficul transfrontalier intens la Sculeni a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără greutăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.{{867871}}Poliția de Frontieră informează că, în PTF Sculeni-Sculeni est
11:30
Plățile informale continuă să fie o practică răspîndită în sistemul de învățămînt din Republica Moldova.Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățămînt, iar aproape două treimi din această sumă sînt plăți neoficiale.Datele studiului arată că 11.2 milioane de lei sînt plăți în
11:30
Producătorul britanic de automobile sportive Lotus a anunțat lansarea în Europa a noului model Lotus Eletre X, programată pentru luna iunie 2026. Noul model reprezintă un pas important în strategia de electrificare a mărcii și extinde gama de vehicule de înaltă performanță Lotus.Eletre X este un hyper-SUV echipat cu noul sistem X Hybrid, conceput pentru a combina dinamica unui automobi
Acum o oră
11:00
Procurorii cer pedeapsa maximă pentru presupusul complice al lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești.Conform primei sentințe, Ion Andronache a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care trebuie să ispășească 6 luni. Acuzatorii solicită ca acesta să execute întreaga pedeapsă de 3 ani, transmite TV8.{{867600}}Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, s
11:00
Carabinierii au intervenit în două cazuri separate în municipiul Bălți și în orașul Căușeni, în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice. În ambele situații, persoanele implicate au fost conduse la subdiviziunile competente pentru documentarea faptelor.Primul incident a avut loc la Bălți, unde un echipaj al Direcției regionale „Nord” a observat o femeie cu comportament suspect. Potrivi
11:00
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au emis în această dimineață alerte de urgență către populație, după apariția unor informații privind posibile atacuri cu rachete și drone lansate din Iran. Situația a provocat îngrijorări majore în regiune și a dus la perturbări în traficul aerian.Potrivit relatărilor apărute în spațiul public, cetățenii din Emiratele Arabe Unite au primit notificări pe
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Kristi Noem va părăsi funcția de șefă a Ministerului Securității Interne.El a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare Truth Social.{{866435}}„Sînt bucuros să anunț că respectatul senator din statul Oklahoma, Markwayne Mullin, va deveni, pe 31 martie, noul ministru al Securității Interne al SUA”, a scris liderul american, potrivit Noi.md, c
Acum 2 ore
10:30
Dumitru Roibu critică schimbarea legii care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de vetting # Noi.md
Majoritatea parlamentară a modificat legislația privind procedura de numire a membrilor Comisiei de vetting al procurorilor pentru a face posibilă desemnarea lui Herman von Hebel cu orice preț, a declarat președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, Dumitru Roibu, într-o reacție publică.Potrivit lui, legea a fost modificată astfel încît numirea să poată fi făcută cu 51 de voturi, nu c
10:30
La această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova, notează Noi.md.Poliția de Frontieră informează că, în PTF Sculeni-Sculeni este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), ceea ce presupune proceduri suplimentare de control și poate influența durata traversării frontierei.{{867871}}De c
10:30
Sergius Ciocanu: „Înainte de 1750, Chișinăul era unul dintre cele mai mari zece orașe din Principatul Moldovei ” # Noi.md
Cunoaștem foarte puțin vechiul oraș, care a format caracterul multiconfesional și diversitatea etnoculturală a Chișinăului, a pus bazele dezvoltării industriei și comerțului său, a umplut orașul cu sunete de clopot și a marcat începutul unei istorii lungii și bogate.{{866753}}Acum nouă ani, a fost publicată cartea „Orașul Chișinău. Începuturi. Dezvoltare urbană. Biserici (secolele XV-XIX)”. Ea
10:30
Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei dacă mecanismul actual de stabilire a prețurilor nu este adaptat la volatilitatea piețelor internaționale.Economistul Iurie Rija avertizează că formula utilizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), bazată pe media cotațiilor din ultimele 14 zile, nu mai reflectă realitatea pieței în condițiile șocurilor ge
10:30
În cadrul ședinței asociației primarilor din raionul Ocnița, mai mulți primari au semnat o declarație în care se expun împotriva amalgamării forțate, subliniind că aceasta este neconstituțională, dacă nu sînt întrebați direct locuitorii satelor prin referendum local.„Nu acceptăm ca satele să fie lichidate sau unite după bunul plac al unor interese politice”, se menționează în declarație.{{
10:00
GEELY este pentru a doua lună consecutiv marca auto nr.1 la nivel global în rândul producătorilor din China.Poziția de lider în vânzăriPotrivit rezultatelor cumulate pentru ianuarie și februarie 2026, clasamentul mărcilor auto chinezești după volumele de vânzări arată astfel: GEELY — 476 327 automobile BYD — 397 300 automobile Chery — 361 034 automobile Great Wall Motor —
10:00
Poliția susține că știe unde se află fugarii condamnați Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ascunși în stînga Nistrului. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu a declarat la „Cutia Neagră” de la TV8, intervenția nu este posibilă, pentru că polițiștii trimiși acolo s-ar afla în pericol.„Noi mult mai devreme am stabilit localizarea acestora, dar, cu
10:00
Consumatorii de gaze naturale vor primi în aceste zile primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026.Facturile vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță S.A. „Energocom”.{{867533}}Potrivit furnizorului, pentru majoritatea gospodăriilor
Acum 4 ore
09:30
Detalii din sentința Ciochină: fostul primar ar fi încercat să-și mintă inclusiv soția după accidentul mortal # Noi.md
Noi detalii din sentința de peste 100 de pagini în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat la șapte ani de închisoare pentru accidentul rutier soldat cu moartea unui copil, arată că acesta ar fi încercat să ascundă implicarea sa în tragedie și chiar să-și convingă soția că nu a fost implicat în incident.Potrivit sentinței analizate de TV8, Ciochină ar fi încercat să cr
09:30
Primăria Chișinău informează că, sîmbătă, 07 martie 2026, orele 07:30-17:00, va fi oprit traficul rutier pe str. Academician Sergiu Rădăuțanu, notează Noi.md.Restricția se referă la tronsonul cuprins între str. Studenților și Gherman Pîntea, în legătură cu necesitatea lucrărilor de curățare și tăiere a crengilor uscate, îndeplinite de Î.M.„Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.Asocia
09:00
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o rezoluție care limita puterile președintelui Donald Trump în războiul cu Iranul, notează AFP.Cu o zi înainte, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară.Aleșii au respins, cu 219 voturi contra 212, un proiect de lege introdus de republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna, care l-ar fi obligat pe președintele ameri
09:00
Președinta Maia Sandu a declarat că hotărîrea de grațiere a lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul privind organizarea omorului a peste cinci persoane din Ucraina, a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment, însă mai apoi s-a constatat că anumite date importante nu au fost comunicate instituțiilor responsabile.„Actul de grațiere este un act de iertare, folosit ca
08:30
GEELY este pentru a doua lună consecutiv marca auto nr.1 la nivel global în rândul producătorilor din China.Poziția de lider în vânzăriPotrivit rezultatelor cumulate pentru ianuarie și februarie 2026, clasamentul mărcilor auto chinezești după volumele de vânzări arată astfel: GEELY — 476 327 automobile BYD — 397 300 automobile Chery — 361 034 automobile Great Wall Motor —
08:30
Fracțiunile din opoziția parlamentară vor contesta la Curtea Constituțională legea adoptată de majoritatea PAS, care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (Vetting). Anunțul a fost făcut de fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, în cadrul unui briefing de presă.Potrivit lui Chicu, leg
08:30
Republica Moldova condamnă ferm atacurile care au vizat Republica Autonomă Nakhchivan din Azerbaidjan și își exprimă solidaritatea cu autoritățile de la Baku. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o postare publicată pe platforma X.„Moldova condamnă cu fermitate atacurile asupra Republicii Autonome Nakhchivan din Azerbaidjan, care au
08:30
Delegația Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, a avut la Bruxelles, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Europene, dedicate modernizării infrastructurii de transport și consolidării cooperării cu Uniunea Europeană în acest domeniu.În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Direcției Generale Mobil
08:00
Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu și blocarea unor hub-uri aeroportuare majore, precum Dubai și Doha, au provocat o explozie a prețurilor biletelor de avion pe rutele dintre Europa și Asia. În unele cazuri, costurile au crescut chiar și de nouă ori într-o singură zi, potrivit unei analize publicate de Corriere della Sera, citată de Libertatea.Situația este generată de suspendar
Acum 6 ore
07:30
Pentru astăzi, pe întreg teritoriul republicii meteorologii prognozează cer senin. Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +11°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +4... +6°C.
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 4 bani, dar a cedat dolarului american 0,63 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 6 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1287 lei pentru un euro (
07:30
Creșterea prețurilor la resursele energetice și la diverse mărfuri este posibilă în contextul conflictului armat din Orientul Mijlociu, iar Republica Moldova ar putea resimți direct aceste efecte. Declarațiile au fost făcute de președinta țării, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.Șefa statului a explicat că evoluțiile geopolitice din regiune generează incerti
07:00
Olesea Stamate, despre numirea membrilor comisiilor de vetting: „PAS schimbă regula exact cînd nu îi mai convine” # Noi.md
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a criticat dur modificările operate de majoritatea parlamentară în procedura de desemnare a membrilor comisiilor de vetting, avertizînd că acestea pot afecta credibilitatea reformei justiției și chiar parcursul european al Republicii Moldova.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Stamate a afirmat că schimbarea regulilor privind votul necesar
07:00
Reintegrarea Republicii Moldova rămâne un obiectiv important, însă drumul spre acest rezultat este complicat și necesită pași bine calculați. Declarația a fost făcută de Iurie Chiorescu, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul mesei rotunde dedicate soluționării problemei transnistrene.În intervenția sa, Chiorescu a atras atenția asupra diferenței dintre teorie și realitate a
06:30
În Moldova, în elită au ajuns oamenii cu cel mai scăzut nivel de educație, în condițiile în care societatea noastră este cu mult înaintea lor, iar elita nu numai că nu ține pasul cu societatea, dar o și frînează.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată pe canalul N4, relatează Noi.md.Po
Acum 8 ore
05:30
Naționala de fotbal U17 a Republicii Moldova va disputa două meciuri amicale împotriva selecționatei similare a Ungariei, în cadrul unui cantonament de pregătire programat în perioada 20–29 martie.Potrivit informațiilor anunțate de Federația Moldovenească de Fotbal, reprezentativa de juniori U17, formată din jucători născuți în anul 2009, va susține partidele de verificare la Budapesta.Pri
04:30
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin sistemul „e-rețeta”, implementat la nivel național.Datele sînt prezentate de directorul CNAM, Ion Dodon. Potrivit lui, sistemul digital nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.
Acum 12 ore
03:30
Chișinăul – a zecea capitală care finalizează Indicatorii Locali de Guvernanță ai migrației # Noi.md
Chișinăul este a zecea capitală din lume care finalizează Indicatorii Locali de Guvernanță în domeniul migrației pentru a elabora soluții practice în domeniul gestionării migrației.Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) din Republica Moldova și Primăria municipiului Chișinău au anunțat publicarea primului raport privind Indicatorii Locali de Guvernanță în domeniul migrației (MGI) al
02:30
Avocatul poporului propune un șir de restricții la utilizarea artificiilor, semnalînd riscuri majore pentru sănătatea oamenilor, siguranța publică și mediul.Într-un raport, ombudsmanul subliniază că utilizarea excesivă a produselor pirotehnice duce la traumatisme grave, poluare și afectează în mod special copiii, vîrstnicii și animalele, transmite ipn.mdDemersul Oficiului Avocatului Poporu
01:30
Un cercetător independent crede că a descoperit locul de înmormîntare al unui conducător legendar.Această descoperire ar putea fi primul mormînt monumental de tip navă vikingă identificat în Anglia.Steve Dickinson, un arheolog britanic, a identificat o movilă în Cumbria, în nord-vestul Angliei, scrie mediafax.roEl crede că aceasta ar putea fi locul unde un grup de elită a fost înmormîn
01:00
Piatra, care înainte era considerată parte din temelia unei vechi cămări din Moravia de Sud, s-a dovedit a fi o matriță rară din epoca bronzului.Acest obiect, găsit în satul Morkuvky din Cehia, a oferit noi dovezi despre metalurgia preistorică și contactele interregionale din Europa Centrală.Ceea ce părea o simplă placă a fost identificat ulterior ca un instrument folosit cu aproximativ 30
00:30
Membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministrul Afacerilor Externe al Chinei, Wang Yi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, scrie romanian.cgtn.com.Oficialul din Emiratele Arabe Unite a prezentat evoluțiile din Orientul Mijlociu și poziția
00:30
Vineri, pe unele adrese din municipiul Chișinău, vor fi deconectări de apă, notează Noi.md.În data de 6 martie, în intervalul 13:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.Măsura se referă la consumatorii de pe adresele
00:00
Președintele Asociației Federale Germane pentru Dezvoltare Economică și Comerț Exterior, Michael Schumann, a declarat zilele trecute într-un interviu acordat China Media Group (CMG) că în primul an de aplicare a celui de-al 15-lea Plan Cincinal, Germania și alte țări europene manifestă un interes deosebit față de dezvoltarea verde a statului chinez, scrie romanian.cgtn.com.Beijingul se antrene
00:00
Cîte țări europene au semnat acordul privind protecția populației în caz de război sau criză # Noi.md
Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Polonia au semnat un acord comun privind protecția populației din regiunea baltică și din țările nord-europene în caz de criză sau război.Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul guvernului suedez.Se menționează că acest acord permite mutarea temporară a persoanelor peste granițele tuturor acestor țări
5 martie 2026
23:30
În 5 martie, Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Comisiei Militare Centrale, a participat la ședința delegației provinciei Jiangsu din cadrul celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului (ANRPC), scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul
23:30
Serviciul federal vamal al Germaniei a clarificat regulile privind exportul de articole de lux către Rusia, stabilite prin sancțiunile Uniunii Europene.Serviciul a subliniat că interdicția se aplică nu numai livrărilor directe, ci și celor indirecte, inclusiv transferul de mărfuri prin intermediul unor terți, cu condiția ca acestea să ajungă în Rusia sau să fie utilizate acolo.Restricțiile
23:00
Ministerul de Interne al Poloniei a decis prelungirea valabilității zonei tampon la frontiera cu Belarus cu încă 90 de zile.Informația este transmisă de Caliber.Az, cu referire la mass-media străină.„Ministrul Afacerilor Interne și Administrației a prelungit durata de valabilitate a zonei tampon la frontiera polono-belarusă cu încă trei luni. Măsurile vor intra în vigoare începînd cu 5 mar
Acum 24 ore
22:30
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucît țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.Șefa statului a explicat că incertitudinea generată de conflict
22:30
Cea de-a patra sesiune a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC) și-a început lucrările, joi, la ora 9 dimineața, în Marea Sală a Poporului din Beijing.Președintele Chinei Xi Jinping și alți lideri de partid și de stat participă la ceremonia de deschidere, scrie romanian.cgtn.com.Prim-ministrul Li Qiang, a prezentat raportul de guvern
22:30
Cercetătorii lucrează la o tehnologie care ar putea înlocui routerele WiFi clasice: internetul cuantic. Mai rapid, mai sigur și compatibil cu infrastructura existentă.Routerul WiFi va fi înlocuit de internetul cuantic, o viitoare rețea de comunicații bazată pe principiile mecanicii cuantice.Folosește suprapunerea și întrepătrunderea particulelor pentru a transmite informații eficient și ex
22:00
Judocanii moldoveni continuă să-și consolideze pozițiile pe arena internațională. Conform celei mai recente actualizări a ratingului Federației Internaționale de Judo (IJF), 14 reprezentanți ai Moldovei au intrat în top-50 la categoriile lor de greutate și vîrstă.{{868550}}În categoria adulți fac parte: Adil Osmanov (locul 18, -73 kg, 2066 puncte), Victor Sterpu (locul 24, -81 kg, 1742), Denis
22:00
Tariful pentru apa potabilă în municipiul Bălți ar putea crește cu aproximativ 34%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări solicitarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” de aprobare a unui nou tarif pentru serviciul public de alimentare cu apă.Potrivit fișei de fundamentare prezentate regulatorului, pentru anul 2026 este solicitat un tarif de 36,16 lei
22:00
Milioane de locuitori ai Cubei au rămas miercuri fără energie electrică, în urma unei noi pene majore de curent care a afectat mare parte a insulei. Situația se produce pe fondul unei crize de combustibil tot mai grave, agravată de presiunile economice externe și de reducerea livrărilor de petrol.Aproximativ două treimi din Cuba au fost cufundate în beznă după oprirea neașteptată a uneia dintr
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.