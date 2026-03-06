Revolut, pe cale să devină bancă: Fintechul aplică pentru licenţă în SUA, beneficiind de politica mai relaxată a administraţiei Trump

Bizlaw.md, 6 martie 2026 08:20

Revolut a depus o cerere pentru o licenţă bancară în SUA, valori...

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 30 minute
08:20
Acum 24 ore
17:10
Numărul beneficiarilor de asistență juridică garantată de stat, în creștere Bizlaw.md
În anul 2025, asistența juridică garantată de stat a fost acor...
15:30
CtEDO obligă Republica Moldova să achite peste 9.000.000 lei unei companii după revocarea dreptului de exploatare a unei cariere Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a acordat 450.000 de eur...
14:40
Un amendament privind numirea membrilor în comisiile de evaluare externă, introdus în ajunul votului într-un proiect care viza securitatea judecătorilor Bizlaw.md
Un amendament care stabilește o procedură simplificată pentru numirea ...
12:30
Casele de schimb valutar ar putea presta servicii de plată și remiteri de bani Bizlaw.md
Casele de schimb valutar și hotelurile care dețin licență pentru opera...
10:30
CSM caută 15 judecători pentru Colegiul specializat anticorupţie la Judecătoria Chișinău Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat concurs pentru suplinirea a 15 posturi vac...
09:00
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile Bizlaw.md
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri...
Ieri
15:40
Două candidate la funcția de judecător CSJ, promovează evaluarea externă Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Supe...
13:50
Primele de asigurare agricolă vor fi subvenționate de stat și în acest an Bizlaw.md
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agr...
13:10
CJUE: O companie aeriană nu poate evita despăgubirile pentru un zbor întârziat, chiar dacă un zbor anterior a fost afectat de o situație excepțională Bizlaw.md
Curtea de Justiție a uniunii europene (CJUE) susține că o companie aer...
12:40
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru o capacitate totală de 22,03 MW și va transfera la bugetul de stat peste 11,5 milioane lei Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare &...
11:10
(video) 30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară Bizlaw.md
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajat...
10:20
Declarația CET18 va fi modificată Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proie...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri Bizlaw.md
Angajatul unei companii care întreabă un chatbot „cum pute...
3 martie 2026
16:50
Plăți în valută în aeroport și la hoteluri. Ce prevede un proiect de modificare a legislației Bizlaw.md
Plățile în valută străină în anumite spații comerciale și ...
13:50
Ministerul Finanțelor lansează certificarea specialiștilor în achiziții publice Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a instituit un mecanism național de certificar...
11:10
Mașinile fără inspecție tehnică valabilă nu vor mai putea circula. Înmatricularea va fi suspendată automat Bizlaw.md
Legea privind siguranța traficului rutier va fi modificată pentru a in...
10:20
ASP lansează servicii noi digitale, de care pot beneficia freelancerii Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat trei servicii noi digitale, de...
09:50
Un băiat și-a dat în judecată tatăl după ce acesta i-a folosit cei peste 10.500 de euro economisiți pentru a se recăsători Bizlaw.md
O instanță din China a decis în favoarea unui băiat care și-a da...
2 martie 2026
18:00
Plafonul pentru operațiuni valutare fără autorizarea BNM ar putea fi majorat Bizlaw.md
Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare de capital fără au...
16:30
Investițiile în active imobilizate, în creștere anul trecut Bizlaw.md
În anul 2025 au fost realizate investiții în active imobil...
13:40
Urmărirea bunurilor în proceduri concurente. Ce noutăți propune Ministerul Justiției Bizlaw.md
Ministerul Justiției a lansat pentru consultări publice un proiect de ...
12:50
Din 1 martie, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital Bizlaw.md
Începând din 1 martie 2026, certificatul de concediu medic...
10:30
MIA Plăți Instant, disponibilă pentru transferuri între companii (B2B) Bizlaw.md
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de ...
08:40
Un bărbat a fost concediat după ce a publicat 20 de videoclipuri online în care își critica angajatorul Bizlaw.md
Un muncitor de la o companie din San Lazzaro di Savena (Bologna) a fos...
27 februarie 2026
17:00
CNPF somează o companie de creditare să execute o hotărâre emisă acum opt luni și avertizează că va aplica o amendă de 250.000 lei Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a somat OCN „MOGO L...
16:40
Vot multiplu și drepturi extinse pentru acționari pe piața de capital. CNPF a expediat proiectul legii spre aprobare Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:00
Plățile pentru indexarea depunerilor la Banca de Economii, suspendate temporar Bizlaw.md
Plățile pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor la Banc...
13:30
Când intră în vigoare legea care va permite utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public Bizlaw.md
Utilizarea în scopuri sociale reprezintă procesul de redistrib...
13:00
Audierea persoanelor acuzate în proceduri distincte. Legea ar putea fi modificată Bizlaw.md
Persoana bănuită, învinuită sau inculpată de comiterea aceleia...
12:40
13 din 16 judecători din completele anticorupție vor fi evaluați. Cine demisionează Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului...
08:30
Un poștaș a fost despăgubit cu aproape 15.000 de euro după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața Bizlaw.md
Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccl...
26 februarie 2026
17:40
Raporturi ce vizează relațiile familiale. CSJ a actualizat fișierul tematic Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a actualizat Fișierului tematic &ic...
12:40
Căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Noi mecanisme adoptate de Parlament Bizlaw.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asi...
11:30
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu Bizlaw.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al ...
11:00
Testul pentru examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, publicat de UAM Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a publicat
08:40
Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari Bizlaw.md
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentr...
25 februarie 2026
17:20
Un tânăr din Olanda a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A primit 34.000 de euro despăgubiri Bizlaw.md
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de comp...
14:20
Entitățile raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, obligate să dețină un certificat de instruire Bizlaw.md
Cadrul normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării ...
12:10
Operatorii economici vor putea alege forma garanției de bună execuție la contractele de achiziții publice Bizlaw.md
Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuir...
10:40
Încă o demisie în Comisia de Vetting a procurorilor. Un alt membru internațional se retrage Bizlaw.md
Încă un membru internațional al Comisia de evaluare externă a in...
07:50
CSM a desemnat trei noi magistrați pentru CSJ. Cine sunt judecătorii care vor ajunge la instanța supremă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat procedura de c...
24 februarie 2026
16:10
Procurorii vor și ei protecție suplimentară și cer extinderea măsurilor prevăzute pentru judecători Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a expediat autorităților
15:40
Capitalul minim al companiilor de asigurări, ajustat în funcție de tipul de activitate desfășurată Bizlaw.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pi...
13:30
Două candidate la funcția de judecător CSJ vor fi audiate de Comisia vetting Bizlaw.md
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (C...
13:00
Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. CSJ a elaborat un fișier tematic nou în contenciosul administrativ Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a elaborat Fișierul tematic în ...
10:50
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
09:40
Un bărbat a fost dat în judecată pentru că a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele Bizlaw.md
Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat u...
23 februarie 2026
15:40
Contractele la distanță pentru servicii financiare de consum. Regulile ar putea fi modificate Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat și prezentat p...
13:30
Un procuror, doi avocați și trei judecători participă la concursul pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ. Când are loc interviul Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va desfășura mâine, 24...
