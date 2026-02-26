Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari
Bizlaw.md, 26 februarie 2026 08:40
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentr...
Acum 30 minute
08:40
Acum 24 ore
17:20
Un tânăr din Olanda a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A primit 34.000 de euro despăgubiri # Bizlaw.md
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de comp...
14:20
Entitățile raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, obligate să dețină un certificat de instruire # Bizlaw.md
Cadrul normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării ...
12:10
Operatorii economici vor putea alege forma garanției de bună execuție la contractele de achiziții publice # Bizlaw.md
Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuir...
10:40
Încă o demisie în Comisia de Vetting a procurorilor. Un alt membru internațional se retrage # Bizlaw.md
Încă un membru internațional al Comisia de evaluare externă a in...
Ieri
07:50
CSM a desemnat trei noi magistrați pentru CSJ. Cine sunt judecătorii care vor ajunge la instanța supremă # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat procedura de c...
24 februarie 2026
16:10
Procurorii vor și ei protecție suplimentară și cer extinderea măsurilor prevăzute pentru judecători # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a expediat autorităților
15:40
Capitalul minim al companiilor de asigurări, ajustat în funcție de tipul de activitate desfășurată # Bizlaw.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pi...
13:30
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (C...
13:00
Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. CSJ a elaborat un fișier tematic nou în contenciosul administrativ # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a elaborat Fișierul tematic în ...
10:50
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
09:40
Un bărbat a fost dat în judecată pentru că a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele # Bizlaw.md
Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat u...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Contractele la distanță pentru servicii financiare de consum. Regulile ar putea fi modificate # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat și prezentat p...
13:30
Un procuror, doi avocați și trei judecători participă la concursul pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ. Când are loc interviul # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va desfășura mâine, 24...
11:00
Curtea Supremă de Justiție a elaborat Fișierului tematic în mate...
09:50
Plafoanele de despăgubire pentru constatarea amiabilă ar putea fi majorate. Sumele vor fi mai mari pentru dosarele în format electronic # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a demarat procedura de ...
08:30
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea...
20 februarie 2026
17:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avizat constituirea F...
13:20
Comisia de licențiere a profesiei de avocat admite în profesie un procuror PCCOCS, în baza unei hotărâri judecătorești # Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat din cadrul Uniunii Avocați...
12:00
Acordarea accesului la informația confidențială în camere de date. Consiliul Concurenței a elaborat regulile # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a prezentat pentru consultări publice proiectul ...
11:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a actualizat Fișierul tematic î...
08:50
Amazon.com a devenit cea mai mare companie din lume după veniturile an...
19 februarie 2026
15:50
De astăzi pot fi depuse dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene de 170 MW # Bizlaw.md
Investitorii interesați pot depune de astăzi dosarele în cadrul ...
14:40
Temeiurile de recurs împotriva deciziilor instanței de apel. CSJ a actualizat fișierul tematic în materie penală # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție a publicat versiunea actualizată a Fișierul...
14:10
O avocată, numită de Parlament în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Bizlaw.md
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consili...
13:00
Închisoare de până la 8 ani pentru amenințarea sau violența manifestată împotriva judecătorilor # Bizlaw.md
Amenințarea sau violența exercitată asupra judecătorilor ar putea fi s...
12:20
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 mi...
11:50
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Bizlaw.md
Iute Group, un grup de banking digital care operează în ...
08:50
De ce publică unele companii anunțuri false de angajare. Fenomenul „joburilor fantomă” ia amploare # Bizlaw.md
Un număr crescând de solicitanți de locuri de muncă își de...
18 februarie 2026
15:40
Concurs pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică # Bizlaw.md
A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de d...
13:20
”Efrim, Roșca și Asociații” extinde echipa și recrutează un Jurist Senior pentru practica de corporate și tranzacții # Bizlaw.md
”Efrim, Roșca și Asociații” (ERA) anunță extinderea echipe...
11:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 i...
11:30
Reguli mai clare privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Bizlaw.md
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi regl...
10:40
Legea concurenței ar putea fi completată cu norme procedural esențiale...
08:40
Un mare experiment în domeniul leadershipului: un număr record din cele mai mari companii publice americane îşi înlocuiesc directorii executivi # Bizlaw.md
Aproximativ unu din nouă directori executivi din 1.500 dintre c...
17 februarie 2026
15:30
BNM vrea să permită identificarea electronică a clienților din UE și introduce reguli mai stricte pentru e-KYC # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) propune ajustarea prevederilor Regula...
14:30
Când încep înscrierile la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de primăvară # Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit desfășurarea ex...
13:00
Reglementarea arbitrajului ar urma să fie concentrată într-un si...
11:20
Deep Tech Finder: seminar organizat de Academia OEB pentru a descoperi un instrument inovator # Bizlaw.md
Pe 17 martie 2026, Academia Oficiului European de Brevete (OEB) orga...
09:00
Plățile cu cardul au devenit parte din rutina zilnică, iar opțiunile...
16 februarie 2026
16:40
Concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile # Bizlaw.md
Comisia de selecție a candidaților la funcția de membru în Col...
16:00
Blocaj la evaluarea Procurorului General interimar. Verdictul final, așteptat în 30 de zile # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării ...
15:20
Consumatorii non-casnici mari, obligați să contracteze gaze naturale pe piața concurențială. Ce riscă dacă nu se conformează până la 1 aprilie # Bizlaw.md
Începând din data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii n...
14:40
CNPF aprobă una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni bancare. maib țintește 2 miliarde lei # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat prospectul de ofertă p...
13:20
V. Modificări la Legea concurenței: reguli noi pentru inspecții, angajamente și acces la informații confidențiale # Bizlaw.md
Cadrul procedural aplicabil investigațiilor în materie de conc...
10:40
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță relan...
09:00
Un angajat Lidl, concediat după ce a băut o sticlă de apă la serviciu fără să o plătească # Bizlaw.md
Un angajat Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a băut o...
13 februarie 2026
17:30
De luni, 16 februarie 2026, accesul în sediul Centru al Judecă...
14:30
IV. Modificări la Legea concurenței: Consiliul Concurenței primește noi competențe și își consolidează statutul instituțional # Bizlaw.md
Legea concurenței ar putea fi completată cu prevederi care extind comp...
08:50
Primele avize de plată a impozitului unic din desfășurarea activității de freelancer, expediate în adresa contribuabililor # Bizlaw.md
Freelancerii încep să aducă primii bani la buget. Serviciul Fi...
