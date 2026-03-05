CSM caută 15 judecători pentru Colegiul specializat anticorupţie la Judecătoria Chișinău
Bizlaw.md, 5 martie 2026 10:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat concurs pentru suplinirea a 15 posturi vac...
Acum 15 minute
10:30
Acum 2 ore
09:00
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile # Bizlaw.md
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri...
Acum 24 ore
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis astăzi Consiliului Supe...
13:50
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agr...
13:10
CJUE: O companie aeriană nu poate evita despăgubirile pentru un zbor întârziat, chiar dacă un zbor anterior a fost afectat de o situație excepțională # Bizlaw.md
Curtea de Justiție a uniunii europene (CJUE) susține că o companie aer...
12:40
ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru o capacitate totală de 22,03 MW și va transfera la bugetul de stat peste 11,5 milioane lei # Bizlaw.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare &...
11:10
(video) 30 de ani de investiții în oameni, economie și un viitor sustenabil. Ce spun angajații despre Philip Morris Moldova, desemnată Angajator de Top pentru a cincea oară # Bizlaw.md
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajat...
Ieri
10:20
Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proie...
08:00
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri # Bizlaw.md
Angajatul unei companii care întreabă un chatbot „cum pute...
3 martie 2026
16:50
Plăți în valută în aeroport și la hoteluri. Ce prevede un proiect de modificare a legislației # Bizlaw.md
Plățile în valută străină în anumite spații comerciale și ...
13:50
Ministerul Finanțelor a instituit un mecanism național de certificar...
11:10
Mașinile fără inspecție tehnică valabilă nu vor mai putea circula. Înmatricularea va fi suspendată automat # Bizlaw.md
Legea privind siguranța traficului rutier va fi modificată pentru a in...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat trei servicii noi digitale, de...
09:50
Un băiat și-a dat în judecată tatăl după ce acesta i-a folosit cei peste 10.500 de euro economisiți pentru a se recăsători # Bizlaw.md
O instanță din China a decis în favoarea unui băiat care și-a da...
2 martie 2026
18:00
Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare de capital fără au...
16:30
În anul 2025 au fost realizate investiții în active imobil...
13:40
Ministerul Justiției a lansat pentru consultări publice un proiect de ...
12:50
Începând din 1 martie 2026, certificatul de concediu medic...
10:30
Sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat, începând de ...
08:40
Un bărbat a fost concediat după ce a publicat 20 de videoclipuri online în care își critica angajatorul # Bizlaw.md
Un muncitor de la o companie din San Lazzaro di Savena (Bologna) a fos...
27 februarie 2026
17:00
CNPF somează o companie de creditare să execute o hotărâre emisă acum opt luni și avertizează că va aplica o amendă de 250.000 lei # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a somat OCN „MOGO L...
16:40
Vot multiplu și drepturi extinse pentru acționari pe piața de capital. CNPF a expediat proiectul legii spre aprobare # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:00
Plățile pentru indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor la Banc...
13:30
Când intră în vigoare legea care va permite utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public # Bizlaw.md
Utilizarea în scopuri sociale reprezintă procesul de redistrib...
13:00
Persoana bănuită, învinuită sau inculpată de comiterea aceleia...
12:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului...
08:30
Un poștaș a fost despăgubit cu aproape 15.000 de euro după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața # Bizlaw.md
Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccl...
26 februarie 2026
17:40
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a actualizat Fișierului tematic &ic...
12:40
Căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Noi mecanisme adoptate de Parlament # Bizlaw.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asi...
11:30
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu # Bizlaw.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al ...
11:00
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a publicat
08:40
Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari # Bizlaw.md
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentr...
25 februarie 2026
17:20
Un tânăr din Olanda a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A primit 34.000 de euro despăgubiri # Bizlaw.md
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de comp...
14:20
Entitățile raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, obligate să dețină un certificat de instruire # Bizlaw.md
Cadrul normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării ...
12:10
Operatorii economici vor putea alege forma garanției de bună execuție la contractele de achiziții publice # Bizlaw.md
Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuir...
10:40
Încă o demisie în Comisia de Vetting a procurorilor. Un alt membru internațional se retrage # Bizlaw.md
Încă un membru internațional al Comisia de evaluare externă a in...
07:50
CSM a desemnat trei noi magistrați pentru CSJ. Cine sunt judecătorii care vor ajunge la instanța supremă # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a finalizat procedura de c...
24 februarie 2026
16:10
Procurorii vor și ei protecție suplimentară și cer extinderea măsurilor prevăzute pentru judecători # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a expediat autorităților
15:40
Capitalul minim al companiilor de asigurări, ajustat în funcție de tipul de activitate desfășurată # Bizlaw.md
Două proiecte de lege care vizează modernizarea cadrului legal al pi...
13:30
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (C...
13:00
Executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. CSJ a elaborat un fișier tematic nou în contenciosul administrativ # Bizlaw.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a elaborat Fișierul tematic în ...
10:50
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic # Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare...
09:40
Un bărbat a fost dat în judecată pentru că a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele # Bizlaw.md
Bărbat din SUA a fost dat în judecată pentru că ar fi cumpărat u...
23 februarie 2026
15:40
Contractele la distanță pentru servicii financiare de consum. Regulile ar putea fi modificate # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat și prezentat p...
13:30
Un procuror, doi avocați și trei judecători participă la concursul pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ. Când are loc interviul # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va desfășura mâine, 24...
11:00
Curtea Supremă de Justiție a elaborat Fișierului tematic în mate...
09:50
Plafoanele de despăgubire pentru constatarea amiabilă ar putea fi majorate. Sumele vor fi mai mari pentru dosarele în format electronic # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a demarat procedura de ...
08:30
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea...
20 februarie 2026
17:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avizat constituirea F...
13:20
Comisia de licențiere a profesiei de avocat admite în profesie un procuror PCCOCS, în baza unei hotărâri judecătorești # Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat din cadrul Uniunii Avocați...
