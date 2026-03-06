Derogare de 30 de zile din partea SUA: Rafinăriile indiene reiau achizițiile de petrol rusesc

13:40

Numărul companiilor care efectuează transferuri prin MIA Plăți Instant, posibilitate lansată începând cu data de 2 martie curent, crește de la o zi la alta. Doar în prima zi au fost efectuate 90 de plăți, iar a doua zi - aproape dublu. Banca Națională a Moldovei (BNM) se așteaptă la un nou progres în acest weekend, a afirmat prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.