MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale
Subiectul Zilei, 2 martie 2026 11:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republica Moldova anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent, monitorizând evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone continuă și spațiul aerian este parțial sau total restricționat în anumite zone. Potrivit informațiilor obținute prin misiunile diplomatice, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau persoane […] Articolul MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Acum 15 minute
11:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republica Moldova anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent, monitorizând evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone continuă și spațiul aerian este parțial sau total restricționat în anumite zone. Potrivit informațiilor obținute prin misiunile diplomatice, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau persoane […] Articolul MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
11:00
Prețurile biletelor de transport rutier cresc până la 20% începând cu 1 martie 2026 # Subiectul Zilei
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional vor crește cu până la 20%, potrivit metodologiei de calcul a tarifelor aprobată de Guvern în octombrie 2025. Autoritățile estimează că majorarea nu ar trebui să depășească acest prag, dacă costurile de exploatare ale operatorilor rămân comparabile cu cele […] Articolul Prețurile biletelor de transport rutier cresc până la 20% începând cu 1 martie 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a declarat că strada Bucovina nu se află în gestiunea municipalității Chișinău, ci aparține orașului Stăuceni. Reacția vine după ce reprezentanți ai Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au criticat intervențiile realizate pe acest tronson, indicând, potrivit edilului, în mod eronat administrația responsabilă. Ceban a precizat că este vorba despre […] Articolul Strada Bucovina, între Stăuceni și Chișinău: Primarul general clarifică situația apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
09:30
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Tragedia s-a produs sâmbătă, 28 februarie, în jurul orei 19:23, pe traseul R6, în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi. Potrivit informațiilor preliminare, victima avea 70 de ani și ar fi traversat carosabilul neregulamentar în momentul în care a fost accidentată de […] Articolul Accident mortal pe traseul R6: Pieton de 70 de ani, lovit fatal de un automobil apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Dialogul Chișinău–Tiraspol, reluat după un an: solicitări pentru transparență și responsabilitate # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a lansat un apel public pentru reformarea radicală a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, după ce procesul a fost reluat recent în urma unei pauze de un an. Politiciana a criticat dur lipsa de rezultate de până acum, calificând negocierile anterioare drept o „imitație a procesului de reintegrare”. Deși […] Articolul Dialogul Chișinău–Tiraspol, reluat după un an: solicitări pentru transparență și responsabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 39 au fost rănite în urma unui grav accident produs în Milano, unde un tramvai a deraiat și s-a izbit de o clădire. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 27 februarie, potrivit presei locale. Accidentul a avut loc în jurul orei 16:00, pe strada Vittorio Veneto. Tramvaiul, […] Articolul Accident grav în Italia: 39 de răniți după deraierea unui tramvai apare prima dată în Subiectul Zilei.
27 februarie 2026
18:10
Complicele fostului primar de Boldurești a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru accidentul mortal din februarie 2024 # Subiectul Zilei
Ion Andronache, considerat complice în accidentul de la Boldurești din februarie 2024, soldat cu moartea unui băiat de 14 ani, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare. Din această perioadă, șase luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat, potrivit informațiilor informează subiectulzilei.md cu referire la IPN. Procurorii […] Articolul Complicele fostului primar de Boldurești a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru accidentul mortal din februarie 2024 apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Alertă la granița cu România: un moldovean prins cu zeci de cartușe ascunse într-un pachet cu dulciuri # Subiectul Zilei
Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în colaborare cu lucrători vamali, au descoperit recent 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-un colet care părea a fi o pungă cu dulciuri. Incidentele au avut loc într-un autocar care efectua curse regulate între Republica Moldova și Italia. Potrivit unui comunicat […] Articolul Alertă la granița cu România: un moldovean prins cu zeci de cartușe ascunse într-un pachet cu dulciuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Primăria Chișinău pregătește cadru normativ riguros pentru prevenirea abandonului de animale # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău intenționează să introducă reguli mai stricte pentru proprietarii de animale de companie, vizând reducerea fenomenului de abandon, a anunțat viceprimarul Irina Gutnic într-un episod al podcastului „Chișinău Live”. Printre măsurile propuse se numără înregistrarea obligatorie a animalelor și aplicarea sancțiunilor în cazul abandonului. „Azilul municipal are în prezent 800 de locuri, ocupate […] Articolul Primăria Chișinău pregătește cadru normativ riguros pentru prevenirea abandonului de animale apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
O fetiță de 11 ani a decedat la spitalul din Râmnicu Vâlcea, după ce a fost adusă în stare gravă la Urgențe. Copila fusese diagnosticată cu gripă, iar părinții i-au făcut un test acasă înainte de a decide să meargă la spital, după ce starea ei s-a înrăutățit. La scurt timp după sosire, fetița a […] Articolul Deces tragic: fetiță cu gripă moare la scurt timp după internare în Urgențe apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Percheziții la Chișinău: bărbat reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma în trafic # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al capitalei, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger, au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Chișinău, suspectat de huliganism cu utilizarea armei de foc. Intervenția a avut loc după ce oamenii legii au fost sesizați despre un conflict spontan în trafic, produs pe o […] Articolul Percheziții la Chișinău: bărbat reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma în trafic apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Jaf în capitală: suspecți prinși după ce au smuls bani din mâna victimei în timpul unei tranzacții crypto # Subiectul Zilei
Polițiștii din sectorul Ciocana, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi bărbați, de 28 și 43 de ani, originari din stânga Nistrului, suspectați de comiterea unui jaf. Potrivit anchetei, suspecții s-au întâlnit cu victima, un bărbat de 32 de ani, sub pretextul unei tranzacții cu criptomonede. Profitând de moment, aceștia i-ar fi […] Articolul Jaf în capitală: suspecți prinși după ce au smuls bani din mâna victimei în timpul unei tranzacții crypto apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Primăria Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului și accesul la aeroport # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău, prin Direcția Mobilitate Urbană, va semna astăzi un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pe teren municipal destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care se deplasează spre sau dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritățile au precizat că, dacă va fi […] Articolul Primăria Chișinău anunță noi proiecte pentru fluidizarea traficului și accesul la aeroport apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) precizează că, în prezent, vinurile din Republica Moldova nu sunt supuse niciunui embargou pe piața ucraineană. Anunțul vine ca răspuns la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Guvernul de la Kiev ar fi pregătit o hotărâre ce ar impune regimul de licențiere pentru importurile de produse vitivinicole moldovenești. […] Articolul MAIA: Nu există embargou pentru vinurile moldovenești în Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Produse locale și mărțișoare în sectoarele Capitalei: Programul evenimentelor comerciale din 28 februarie – 1 martie # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță organizarea unei serii de iarmaroace în weekendul 28 februarie – 1 martie, o inițiativă menită să aducă produsele și mărfurile autohtone mai aproape de consumatori și să ofere un sprijin direct producătorilor locali. Capitala intră astfel în atmosfera sărbătorilor de primăvară, oferind locuitorilor spații dedicate comerțului tradițional în mai multe sectoare ale […] Articolul Produse locale și mărțișoare în sectoarele Capitalei: Programul evenimentelor comerciale din 28 februarie – 1 martie apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primăria Municipiului Chișinău implementează în prezent un portofoliu de 30 de proiecte europene, în valoare totală de peste 200 de milioane de euro (aproximativ 4,5 miliarde de lei), cu sprijinul Uniunii Europene, prin granturi și alte instrumente de finanțare externă, a anunțat Mihai Cebotar, șeful Direcției Relații Externe a Primăriei. Potrivit oficialului, 17 proiecte sunt […] Articolul Investiții europene majore pentru comunitățile din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Nou scandal de „revenge porn” pe Telegram: Zeci de fete identificate și umilite public # Subiectul Zilei
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul […] Articolul Nou scandal de „revenge porn” pe Telegram: Zeci de fete identificate și umilite public apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Un nou canal de Telegram distribuie imagini intime cu femei din R. Moldova, fără consimțământul acestora # Subiectul Zilei
Un nou canal de Telegram, promovat prin mai multe conturi de TikTok, distribuie imagini și videoclipuri intime ale unor tinere despre care se afirmă că ar fi din Republica Moldova, fără acordul lor, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă. Canalul, denumit C*** MD și prezentat sub mesajul „verificăm km la fete”, solicită o taxă […] Articolul Un nou canal de Telegram distribuie imagini intime cu femei din R. Moldova, fără consimțământul acestora apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Cetățean moldovean, acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani la Moscova după ce relația lor s-a încheiat # Subiectul Zilei
Un cetățean al Republicii Moldova, Cristian, de 30 de ani, este acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani, pe nume Ana, la Moscova, după ce aceasta a decis să pună capăt relației lor, descoperind că bărbatul era căsătorit și avea o fiică de șapte ani în Irlanda. Ana s-a mutat în […] Articolul Cetățean moldovean, acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani la Moscova după ce relația lor s-a încheiat apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Fostul deputat și prim-vicepremier Nicolae Andronati, găsit mort în locuința sa din stânga Nistrului # Subiectul Zilei
Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-viceprim-ministru, Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani, a fost găsit mort în propria locuință din localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului, potrivit informațiilor transmise de PulsMedia. Crima ar fi avut loc pe 24 februarie 2026, iar circumstanțele exacte ale decesului nu au fost încă […] Articolul Fostul deputat și prim-vicepremier Nicolae Andronati, găsit mort în locuința sa din stânga Nistrului apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Confruntări armate la frontieră: risc de conflict de durată între Islamabad și Kabul # Subiectul Zilei
Pakistanul a lansat în cursul nopții lovituri asupra unor ținte ale guvernului taliban din Afganistan, în mai multe orașe importante, au declarat vineri oficiali din ambele state, potrivit Reuters. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a calificat situația drept „război deschis”. Surse de securitate pakistaneze au precizat că operațiunea a inclus atacuri aeriene și […] Articolul Confruntări armate la frontieră: risc de conflict de durată între Islamabad și Kabul apare prima dată în Subiectul Zilei.
26 februarie 2026
17:40
Lucrări de reparație pe șoseaua Muncești din Chișinău: traficul va fi parțial restricționat # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță că, în zilele următoare, pe șoseaua Muncești, sectorul Botanica, vor interveni mai multe echipe de drumari, în funcție de condițiile meteorologice. Lucrările vor fi efectuate pe întreaga porțiune a drumului, începând cu ziua de duminică, iar pentru a permite intervenții mai rapide, strada va fi parțial închisă pe durata executării acestora. Municipalitatea […] Articolul Lucrări de reparație pe șoseaua Muncești din Chișinău: traficul va fi parțial restricționat apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Proiectul privind numirea lui von Hebel și Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit suficiente voturi # Subiectul Zilei
Proiectul de hotărâre privind numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament. Inițiativa a fost susținută de 53 de deputați, în condițiile în care pentru aprobare erau necesare cel puțin 61 de voturi. Candidatura lui von Hebel a generat controverse […] Articolul Proiectul privind numirea lui von Hebel și Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a întrunit suficiente voturi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Decret de grațiere contestat la Curtea Constituțională: Se cere suspendarea președintelui după un caz de trafic de droguri # Subiectul Zilei
Un decret prezidențial de grațiere, semnat în 2022 pentru o persoană condamnată pentru trafic de droguri, a revenit în atenția publică, după ce beneficiarul este acum suspectat de implicare în organizarea unor asasinate. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat inițierea unei anchete după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri […] Articolul Decret de grațiere contestat la Curtea Constituțională: Se cere suspendarea președintelui după un caz de trafic de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Reacția Victoriei Furtună după cazul traficantului grațiat: 5 măsuri propuse deputaților # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a solicitat instituirea unui moratoriu privind grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri și crearea unei comisii parlamentare de anchetă, în contextul scandalului provocat de un decret prezidențial din 2022. Politiciana a criticat dur modul în care sunt selectați beneficiarii clemenței de stat, propunând totodată contestarea decretelor la Curtea […] Articolul Reacția Victoriei Furtună după cazul traficantului grațiat: 5 măsuri propuse deputaților apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni # Subiectul Zilei
Parlamentul a aprobat modificări ale legii pentru a face mai clare și mai eficiente contestațiile în achizițiile publice, contractele sectoriale și concesiuni. Proiectul a fost votat de 62 de deputați și face parte din planul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, preluând reguli europene. Noile reguli prevăd schimbări la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor […] Articolul Parlamentul schimbă regulile pentru contestațiile în achizițiile publice și concesiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați # Subiectul Zilei
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în […] Articolul Partidul Nostru este împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cere vot separat pentru cei doi candidați apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și vătămarea gravă a unui pasager # Subiectul Zilei
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație care a dus la vătămarea gravă a unui pasager, informează Procuratura municipiului Chișinău. Instanța i-a interzis, totodată, să conducă mijloace de transport pentru o perioadă de 4 ani. […] Articolul Bărbat condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și vătămarea gravă a unui pasager apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Dosarele Epstein: Peste 60 de zboruri în Marea Britanie și utilizarea bazelor militare pentru traficul de persoane # Subiectul Zilei
Noi documente analizate din dosarul Epstein scot la iveală o rețea complexă de deplasări pe teritoriul Marii Britanii. Potrivit unei investigații publicate de The Independent, magnatul american Jeffrey Epstein a călătorit spre și dinspre Regatul Unit de peste 60 de ori cu avionul său privat, utilizând inclusiv baze militare ale aviației regale (RAF), fapt ce […] Articolul Dosarele Epstein: Peste 60 de zboruri în Marea Britanie și utilizarea bazelor militare pentru traficul de persoane apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
ANSA avertizează: nu hrăniți porcii cu resturi alimentare și nu importați carne neautorizată # Subiectul Zilei
Trei focare de rabie au fost confirmate pe teritoriul Republicii Moldova în ultima săptămână, în localitățile Cărpineni și Hâncești, precum și în raionul Dondușeni, afectând câini, bovine și vulpi, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Totodată, au fost înregistrate două focare de pestă porcină africană (PPA). Primul a fost descoperit la mistreți în raionul Leova, […] Articolul ANSA avertizează: nu hrăniți porcii cu resturi alimentare și nu importați carne neautorizată apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Adio ambuteiaje la intrarea în Capitală? Primăria Chișinău începe amenajarea primelor parcări de captură # Subiectul Zilei
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va demara în acest an construcția primelor parcări de captură, o soluție menită să fluidizeze traficul sufocant din Capitală. Proiectul va fi implementat pe etape, primele locații fiind deja stabilite la principalele porți de intrare în oraș, unde documentația tehnică este pregătită pentru execuție. Cele mai mari […] Articolul Adio ambuteiaje la intrarea în Capitală? Primăria Chișinău începe amenajarea primelor parcări de captură apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Instanța pedepsește cu 20 de ani bărbatul care a exploatat două fete timp de patru ani # Subiectul Zilei
Procuratura anunță că un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de întreținerea de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual asupra a două minore în vârstă de 12 ani. Instanța a admis parțial […] Articolul Instanța pedepsește cu 20 de ani bărbatul care a exploatat două fete timp de patru ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Tâlhărie șocantă în Strășeni: femeie de 66 de ani agresată în propria locuință, suspecții reținuți # Subiectul Zilei
Doi tineri, de 21 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în localitatea Micleușeni, raionul Strășeni. Un al treilea bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională. Potrivit anchetei, în noiembrie 2024, suspecții, având fețele acoperite, ar […] Articolul Tâlhărie șocantă în Strășeni: femeie de 66 de ani agresată în propria locuință, suspecții reținuți apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Comerț ilicit cu țigări în Lipcani: polițiștii confiscă produse de peste 70.000 de lei # Subiectul Zilei
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător în orașul Lipcani. Un bărbat de 55 de ani este suspectat că păstra și comercializa produse din tutun fără autorizație și fără documente de proveniență. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, polițiștii au ridicat 1.500 de pachete de țigări, evaluate la […] Articolul Comerț ilicit cu țigări în Lipcani: polițiștii confiscă produse de peste 70.000 de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Turiștii din Republica Moldova care aleg să viziteze Barcelona vor plăti mai mult pentru cazare începând cu luna aprilie, după ce autoritățile din Catalonia au decis dublarea taxei turistice. Noua măsură ar putea ridica taxa până la 15 euro pe persoană, pe noapte, plasând orașul printre destinațiile europene cu cele mai ridicate costuri suplimentare pentru […] Articolul Taxa turistică din Barcelona se dublează din aprilie: până la 15 euro pe noapte apare prima dată în Subiectul Zilei.
02:30
Proteste în educație: elevii și cadrele didactice cer implicarea președintelui Nicușor Dan # Subiectul Zilei
Sute de sindicaliști din sistemul de educație din România au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile guvernamentale care afectează salariile și condițiile de muncă. La protest s-au alăturat și studenți care contestă majorarea taxelor de școlarizare și reducerea burselor. O delegație a protestatarilor a fost primită la discuții de președintele Nicușor […] Articolul Proteste în educație: elevii și cadrele didactice cer implicarea președintelui Nicușor Dan apare prima dată în Subiectul Zilei.
25 februarie 2026
16:30
Peste un milion de lei obținuți prin fraude cu investiții online, recuperați de poliție # Subiectul Zilei
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea unei grupări specializate în escrocherii cu investiții online, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase […] Articolul Peste un milion de lei obținuți prin fraude cu investiții online, recuperați de poliție apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Republica Moldova va semna un acord de securitate socială cu Québec: pensii garantate pentru moldovenii din Canada # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui Acord privind securitatea socială cu provincia Québec din Canada, care va permite cetățenilor moldoveni angajați legal în Québec să beneficieze de prestații sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale sau accidente de muncă, precum și pensii de urmaș. Documentul prevede și […] Articolul Republica Moldova va semna un acord de securitate socială cu Québec: pensii garantate pentru moldovenii din Canada apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Oficiali ucraineni reținuți în urma unui scandal de corupție la construcția adăposturilor pentru avioane # Subiectul Zilei
Autoritățile ucrainene au reținut în flagrant doi oficiali de rang înalt implicați într-un caz de corupție legat de construirea adăposturilor prefabricate pentru avioanele Forțelor Aeriene. Este vorba despre comandantul logisticii Forțelor Aeriene și șeful regional al Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). În timpul reținerii, oamenii legii au confiscat 320.000 de dolari, potrivit declarațiilor procurorului […] Articolul Oficiali ucraineni reținuți în urma unui scandal de corupție la construcția adăposturilor pentru avioane apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane în dosarul de fraudă cu fonduri de infrastructură # Subiectul Zilei
Pe 25 februarie, procurorii au înaintat Judecătoriei Bălți demersuri pentru aplicarea arestului preventiv față de patru persoane implicate într-un dosar ce vizează corupția și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorilor, în cauză au statut de învinuit cinci persoane, administratorul și angajați ai unui operator economic […] Articolul Procurorii cer arest preventiv pentru patru persoane în dosarul de fraudă cu fonduri de infrastructură apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind delapidarea fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează conducerea Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”. Potrivit anchetei, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă […] Articolul Delapidare în sectorul silvic: probe ridicate în urma perchezițiilor la Iargara apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Două femei din Moldova, trimise în judecată în Italia pentru exploatarea unei conaționale și reținerea salariului acesteia # Subiectul Zilei
O femeie din Republica Moldova a reclamat că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze și că i s-ar fi reținut integral salariul. În urma anchetei, o mamă și fiica ei, originare tot din Moldova, au fost trimise în judecată pentru […] Articolul Două femei din Moldova, trimise în judecată în Italia pentru exploatarea unei conaționale și reținerea salariului acesteia apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului # Subiectul Zilei
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina. […] Articolul „Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Incident rușinos la Napoli: Vasile Costiuc, documentat de poliția italiană după ce ar fi refuzat să plătească biletul de autobuz # Subiectul Zilei
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, este protagonistul unui scandal de proporții în Italia. Acesta ar fi fost debarcat cu forța dintr-un mijloc de transport public din Napoli, după ce a refuzat să achite călătoria și ar fi încercat să scape de sancțiune invocând imunitatea parlamentară prin prezentarea pașaportului diplomatic. Incidentul ar fi […] Articolul Incident rușinos la Napoli: Vasile Costiuc, documentat de poliția italiană după ce ar fi refuzat să plătească biletul de autobuz apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Extrădare internațională: un bărbat cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor va fi judecat în Moldova # Subiectul Zilei
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind învinuit de abuzarea a doi copii din Moldova, fapte comise în perioada 2013–2014. Extrădarea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Poliției, după ce bărbatul fusese anunțat în căutare […] Articolul Extrădare internațională: un bărbat cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor va fi judecat în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord # Subiectul Zilei
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene. Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”. În acest rol, ea a participat […] Articolul Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Sute de facturi și saci cu tizic, aduse în fața Guvernului: MAN a încheiat campania de protest „Plătește tu!” # Subiectul Zilei
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!” printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus […] Articolul Sute de facturi și saci cu tizic, aduse în fața Guvernului: MAN a încheiat campania de protest „Plătește tu!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Atacuri tâlhărești în Chișinău: victime lovite cu bâte și agresiuni în spații publice, inculpații condamnați # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanțele de judecată au pronunțat două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie. În primul caz, trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul originar din Georgia, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 7 și 9 ani, cu executarea în penitenciar de tip […] Articolul Atacuri tâlhărești în Chișinău: victime lovite cu bâte și agresiuni în spații publice, inculpații condamnați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” și inclusă oficial în linia de succesiune la doar 13 ani # Subiectul Zilei
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, în vârstă de aproximativ 13 ani, a fost numită în funcția simbolică de „director general pentru rachete”, primind autoritate asupra rapoartelor transmise de generali și fiind implicată în decizii legate de programul nuclear al Coreei de Nord, potrivit publicațiilor The Chosun Daily și The Sun. Fetița, cunoscută anterior sub […] Articolul Fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete” și inclusă oficial în linia de succesiune la doar 13 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Șoferi prinși cu laptopuri, telefoane și console de jocuri nedeclarate la frontieră # Subiectul Zilei
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au depistat mai multe bunuri nedeclarate la controlul vamal pe traseul M1, în apropierea localității Suruceni, și la postul vamal Leușeni. În primul caz, un camion DAF care tracta un container cu automobile a fost stopat pentru verificări. În timpul controlului fizic, în habitaclul automobilelor transportate au fost descoperite […] Articolul Șoferi prinși cu laptopuri, telefoane și console de jocuri nedeclarate la frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
