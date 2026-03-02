MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale

11:50

Un cetățean al Republicii Moldova, Cristian, de 30 de ani, este acuzat că ar fi ucis o tânără de 21 de ani, pe nume Ana, la Moscova, după ce aceasta a decis să pună capăt relației lor, descoperind că bărbatul era căsătorit și avea o fiică de șapte ani în Irlanda. Ana s-a mutat în […]