Probleme cu livrarea gazului în regiunea transnistreană. Centrala de la Cuciurgan a trecut la aprovizionarea cu cărbune
Ziua, 4 martie 2026 18:20
Tiraspolul anunță instituirea unui regim de economisire drastică a gazului în regiune. Pedntru producerea energiei electrice, Centrala de la Cuciurgan este debranșată de la rețeaua de gaz și trece la aprovizionarea cu cărbune, anunță așa-zisul minister al economiei din regiune. „În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc disfuncționalități critice în mecanismul de […]
Acum 30 minute
18:20
Probleme cu livrarea gazului în regiunea transnistreană. Centrala de la Cuciurgan a trecut la aprovizionarea cu cărbune
Tiraspolul anunță instituirea unui regim de economisire drastică a gazului în regiune. Pedntru producerea energiei electrice, Centrala de la Cuciurgan este debranșată de la rețeaua de gaz și trece la aprovizionarea cu cărbune, anunță așa-zisul minister al economiei din regiune. „În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc disfuncționalități critice în mecanismul de […]
18:20
Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale Statelor Unite (SOUTHCOM) a anunțat că armatele SUA și Ecuadorului au lansat o operațiune comună împotriva organizațiilor criminale implicate în traficul de droguri, pe care autoritățile le califică drept grupări teroriste. Potrivit unui comunicat al SOUTHCOM, operațiunea a început pe 3 martie, când forțele armate ale celor două state […]
Acum o oră
18:00
NATO a condamnat Iranul după ce Ankara a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian al Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței. Potrivit Alianței Nord-Atlantice, racheta a fost neutralizată de elementele de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mării Mediterane, înainte de a intra […]
17:50
„Strategia haosului”. Planul de război al lui Khamenei ar sta în spatele atacurilor Iranului în Golf și în Orientul Mijlociu # Ziua
Iranul ar pune în aplicare un plan militar elaborat de fostul lider suprem Ali Khamenei și de comandanții de vârf ai regimului, care vizează extinderea conflictului în Orientul Mijlociu și destabilizarea piețelor globale, relatează surse din interiorul regimului citate de Financial Times, preluat de Corriere della Sera. Potrivit sursei, planul „detaliat" ar fi fost pregătit […]
Acum 2 ore
17:30
Ministerul de Externe al României elaborează scenarii de repatriere și evacuare a cetățenilor români din Orientul Mijlociu # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Ministerului român de Externe, Andrei Țărnea, a anunțat miercuri că autoritățile de la București analizează mai multe scenarii pentru repatrierea sau evacuarea cetățenilor români aflați în statele din Golf și Orientul Mijlociu, însă demersurile sunt îngreunate de volatilitatea situației de securitate din regiune. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi […]
17:20
SUA ar fi scufundat un portavion de drone iranian, cea mai mare navă militară distrusă după Al Doilea Război Mondial # Ziua
Statele Unite ar fi scufundat în Golful Persic nava militară iraniană Shahid Bahman Bagheri, considerată cea mai mare navă de război distrusă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează publicația germană Die Welt. Potrivit informațiilor citate de publicație, vasul – descris drept „mândria" forțelor navale ale Corpulului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) – era […]
17:00
Șoferul moldovean Cristian Stratan, de negăsit după 10 luni de la dispariția sa în Franța. Soția, disperată și nemulțumită de inacțiunile autorităților # Ziua
Șoferul de camion Cristian Stratan, originar din R. Moldova și stabilit în Portugalia, este de negăsit de peste 10 luni, după dispariția sa în Franța, în 28 aprilie 2025, în timp ce efectua o cursă. Familia continuă să spere și solicită sprijinul opiniei publice pentru a aduce orice informație ce ar putea ajuta la găsirea […]
16:50
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) ar lucra la un plan de înarmare a forțelor kurde de opoziție din Iran, cu scopul de a declanșa o revoltă populară împotriva regimului de la Teheran, relatează CNN, citând surse familiarizate cu planurile autorităților americane. Potrivit uneia dintre sursele citate de postul american, ideea este ca grupările […]
Acum 4 ore
16:20
49 de ani de la devastatorul cutremur din martie 1977, când România a trăit una dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă # Ziua
Acum 49 de ani, în seara de 4 martie 1977, România a trăit una dintre cele mai grave tragedii din istoria modernă. Țara a fost zguduită de un seism devastator soldat cu 1570 de morți și peste 11 mii de persoane rănite. O victimă a fost înregistrată și în RSSM, unde cutremurul a distrus peste […]
16:20
VIDEO | Fermierii, în fața unor noi provocări majore. Scumpirea carburanților și fluctuațiile valutare lovesc direct în agricultură # Ziua
Fermierii din Republica Moldova se confruntă din nou cu presiuni majore. Creșterea prețurilor la carburanți și fertilizanți, dar și fluctuațiile de pe piața valutară pun o presiune suplimentară asupra sectorului agricol, aflat deja într-o situație fragilă după mai mulți ani dificili. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, problema este agravată de evoluția sezonieră a cursului leului moldovenesc, […]
16:00
Slovacia a reziliat contractul cu „Ukrenergo” privind livrările de urgență de energie electrică # Ziua
Premierul slovac Robert Fico s-a adresat companiei energetice de stat a Slovaciei cu solicitarea de a rezilia contractul cu operatorul ucrainean „Ukrenergo" privind furnizarea de urgență a energiei electrice, transmite presa slovacă. Potrivit directorului companiei slovace SEPS, Martin Magath, Kievul ar fi solicitat livrări de urgență de energie electrică chiar și după ce guvernul slovac […]
15:30
VIDEO | După carburanți ar putea să se scumpească și gazul. Veaceslav Ioniță: „Avem o tendință negativă, premise pentru scumpiri există” # Ziua
Prețul gazului a explodat la bursa europeană pe fundalul crizei din Orientul Mijlociu. Marți, cotația de referință TTF a depășit pragul de 700 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz și al riscurilor tot mai mari pentru fluxurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf. Tendințele sunt în creștere, […]
15:20
VIDEO | Rusia acuză Ucraina că a atacat o navă rusă de transport gaze în Marea Mediterană, în apropiere de Malta # Ziua
Ministerul Transporturilor din Rusia a anunțat că un transportator de gaz rusesc a fost atacat pe 3 martie în Marea Mediterană, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, stat membru al Uniunii Europene. Potrivit autorităților ruse, nava „Arctic Metagaz", care transporta un cargou de gaz încărcat în portul Murmansk și documentat conform normelor internaționale, ar fi […]
15:00
FT: Bruxellesul pregătește un plan de „aderare parțială” pentru Ucraina, dar statele UE se opun. Ambasadorii, pregătiți să respingă propunerea # Ziua
Un plan controversat al Comisiei Europene de a oferi Ucrainei o formă de „aderare parțială" la Uniunea Europeană riscă să fie respins de majoritatea statelor membre, în cadrul unor discuții informale programate miercuri seara la Bruxelles între ambasadorii celor 27 de țări ale blocului comunitar, transmite Financial Times. Propunerea, promovată de echipa președintelui Comisiei Europene, […]
14:50
EDITORIAL | Ghinion! Starea de ALERTĂ în energetică aduce după sine… stare de URGENȚĂ în economie # Ziua
Criza energetică, declanșată de această dată de deflagrația puternică din Orientul Mijlociu, ne prinde iar cu pantalonii pe vine, iar situația în care s-a pomenit Guvernul Munteanu nu e deloc de invidiat. Nici dușmanului nu-i dorești așa ceva, cum spune vorba din bătrâni. Primele semne deja se văd. În doar două zile, prețul motorinei a […]
Acum 6 ore
14:30
Fratele eurocomisarului Marta Kos, acuzat că a susținut un candidat la șefia NABU în schimbul promovării unei firme europene în Ucraina # Ziua
Fratele eurocomisarului pentru extindere, Marta Kos, Drago Kos, ar fi făcut lobby pentru numirea lui Semen Krivonos în funcția de director al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), în schimbul sprijinirii unei afaceri europene pe piața ucraineană. Potrivit presei ucrainene, Drago Kos ar fi susținut candidatura lui Krivonos la conducerea instituției anticorupție, iar în schimb […]
14:20
Mesaj de unitate națională, de Ziua Unirii Basarabiei cu România. Simpozionul „Regina Maria – Regina Marii Uniri”, ediția a doua # Ziua
În data de 27 martie, când se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România de la 1918, în Aula „Regina Maria" a Universității de Stat din Moldova va avea loc cea de-a doua ediție a Simpozionului internațional „Regina Maria – Regina Marii Uniri". Evenimentul va reuni invitați din mai multe zone istorice românești […]
14:10
NATO a interceptat o rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei # Ziua
O rachetă balistică lansată din Iran și detectată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată și neutralizată de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mării Mediterane. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Turcia, proiectilul a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei înainte […]
13:50
Ion Ceban cere Guvernului precizări în contextul stării de alertă în energetică: Trebuie scoasă panica din societate # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită autorităților centralesă vină cu un șir de precizări în contextul instituirii stării de alertă în energetică, pentru a scoate panica din societate. Edilul susține că deja se fac cozi la benzinării, iar agricultorii sunt în așteptarea mai multor clarificări privind stocurile de motorină și evoluția prețurilor pentru carburanți. „Oamenii trebuie […]
13:40
O fregată a marinei iraniene a fost scufundată de un submarin în largul Sri Lankăi. 101 membri ai echipajului dați dispăruți # Ziua
O fregată a marinei iraniene, IRIS Dena, a fost scufundată în urma unui atac al unui submarin în largul coastelor Sri Lanka, potrivit unor surse din Ministerul Apărării al acestei țări citate de Reuters. Nava a transmis un semnal de primejdie în zorii zilei de 4 martie, după care s-a scufundat la aproximativ 40 de […]
13:30
Șeful Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov: „Guvernarea manipulează agricultorii și aplică duble standarde” # Ziua
Șeful Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară din Parlament, Serghei Ivanov, acuză guvernarea că ignoră problemele agricultorilor și îi manipulează atunci când aceștia încearcă să-și revendice drepturile. Potrivit lui, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri oficiale, ci și dreptul oamenilor de a se […]
13:20
Fermierii, îngrijorați de scumpirea carburanților. Ministerul Agriculturii dă asigurări că va veni cu soluții # Ziua
Fermierii se arată îngrijorați de scumpirea continuă a carburanților, mai ales în contextul începutului lucrărilor agricole de primăvară. Fostul lider al Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Slusari, a atras atenția asupra problemelor de pe piață. Potrivit lui, deși companiile petroliere dispun de stocuri de motorină la prețuri vechi, aceasta nu ajunge la fermieri sau este vândută […]
13:10
Noul ambasador în România, Mihai Mîțu, la prima întâlnire cu Nicușor Dan. Diplomatul a transmis scrisorile de acreditare # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale ce a avut loc la Palatul Cotroceni. Potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice, în cadrul discuțiilor au fost abordate principalele priorități ale mandatului noului ambasador, printre care intensificarea dialogului politic bilateral, consolidarea sprijinului pentru integrarea europeană […]
13:00
Poliția din Dubai avertizează asupra răspândirii zvonurilor și informațiilor false. Pedepse de până la doi ani de închisoare # Ziua
Poliția din Dubai a avertizat populația că distribuirea zvonurilor, a informațiilor false sau a oricărui conținut care contrazice anunțurile oficiale și poate provoca panică în rândul publicului sau amenința siguranța publică este strict interzisă. Autoritățile au precizat că persoanele care încalcă aceste reguli riscă sancțiuni penale, inclusiv pedepse cu închisoarea de cel puțin doi ani […]
Acum 8 ore
12:40
Emiratele Arabe Unite au făcut apel la Statele Unite, Israel și Iran să revină la negocieri, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în weekend, a intrat în a cincea zi. Apelul a fost lansat de ministrul de stat pentru cooperare internațională al EAU, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, în cadrul unei conferințe […]
12:40
Prețul pentru carburanți înregistrează un nou salt. Pentru joi, un litru de motorină se va scumpi cu 56 de bani și va ajunge la 21,77 de lei. Atsfel, în doar două zile prețul a crescut cu aproximativ un leu. Este cea mai mare scumpire zilnică pentru motorină din ultimii patru ani. Astfel de salturi au […]
12:40
Un bărbat, găsit mort pe balconul apartamentului său cuprins de flăcări. Incendiul, izbucnit într-un cămin din Capitală # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit în urma unui grav incendiu izbuncit într-un apartament al unui cămin din sectorul Botanica al Capitalei. Corpul victimei a fost găsit pe balconul locuinței de le etajul al doilea. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat din […]
12:20
Ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, a declarat că diplomaţia europeană ar trebui să ins
11:50
VIDEO | Premierul Spaniei respinge războiul cu Iranul și critică intervențiile militare: „Nu vom fi complici la ceva rău pentru lume” # Ziua
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat că se opune escaladării militare împotriva Iranului și a reafirmat poziția fermă a țării sale împotriva războiului, într-un mesaj care pare să vizeze direct presiunile venite din partea Statelor Unite. Într-o declarație publică, Sanchez a subliniat că poziția Spaniei este „clară și consecventă”, aceeași pe care Madridul a adoptat-o […] Articolul VIDEO | Premierul Spaniei respinge războiul cu Iranul și critică intervențiile militare: „Nu vom fi complici la ceva rău pentru lume” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
După aproape două luni, bacul de Molovata își va relua circulația. Pe Nistru sunt operate spargeri de gheață # Ziua
Bacul peste Nistru de la Molovata își va relua activitatea în curând, după o pauză de aproximativ două luni. Gestionarul feribotului anunță că, în aceste zile, au loc lucrări de spargere a gheții pe Nistru. „Atenționăm pescarii și persoanele care se află în apropierea apei că gheața este instabilă și prezintă pericol sporit. Vă rugăm insistent să […] Articolul După aproape două luni, bacul de Molovata își va relua circulația. Pe Nistru sunt operate spargeri de gheață apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
SUA autorizează evacuarea personalului neesențial din Cipru și ridică nivelul avertismentului de călătorie # Ziua
Departamentul de Stat al SUA a autorizat plecarea din Cipru a angajaților guvernamentali americani care nu sunt implicați în activități esențiale, precum și a membrilor familiilor acestora, invocând riscurile de securitate din regiune. Potrivit instituției, decizia permite „angajaților guvernului american care nu sunt esențiali și familiilor acestora să părăsească Cipru din cauza riscurilor de securitate”. […] Articolul SUA autorizează evacuarea personalului neesențial din Cipru și ridică nivelul avertismentului de călătorie apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Otilia Dandara, felicitată de rectorul Universității din București, cu ocazia alegerii în fruntea USM # Ziua
Noul rector al Universității de Stat din Moldova (USM), Otilia Dandara, a fost felicitată de rectorul Universității din București, Marian Preda, după victoria obținută în alegerile pentru șefia instituției, desfășurate marți, 3 martie. Printr-un apel telefonic, Marian Preda a transmis felicitări atât noului rector al USM, cât și predecesorului său, Igor Șarov, care a condus […] Articolul Otilia Dandara, felicitată de rectorul Universității din București, cu ocazia alegerii în fruntea USM apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului. Israelul avertizează că este pregătit să elimine orice succesor # Ziua
Adunarea Experților din Iran l-ar fi ales pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unor surse citate de postul de televiziune Iran International, un canal de opoziție cu sediul la Londra. Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile iraniene. Potrivit surselor citate, numirea ar fi avut […] Articolul Fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului. Israelul avertizează că este pregătit să elimine orice succesor apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Guvernul a avizat proiectul PAS ce prevede că tinerii de peste 18 ani fără acte de identitate nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei # Ziua
Guvernul, la inițiativa MAI, a avizat pozitiv proiectul unui grup de deputați ai PAS care prevede că tinerii trecuți de 18 ani care nu și-au perfectat vreun act de identitate până la atingerea majoratului nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei. Documentul stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse acestei proceduri până […] Articolul Guvernul a avizat proiectul PAS ce prevede că tinerii de peste 18 ani fără acte de identitate nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei # Ziua
Scumpirea carburanților va continua și în perioada următoare, iar presiunea asupra prețurilor este determinată de războiul din Golf, în special de evoluțiile de pe piața petrolului și de aprecierea dolarului. Explicațiile au fost oferite de economistul Veaceslav Ioniță, expert IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit lui Ioniță, este foarte probabil ca prețul carburanților să […] Articolul VIDEO | Criza tot mai acută pe piața carburanților. Veaceslav Ioniță: Prețul benzinei va trece de pragul psihologic de 25 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Trump promite escortă navală pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Mai mult de zece nave ar fi fost lovite în ultimele zile # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Marina americană ar putea începe să escorteze petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz, pentru a garanta siguranța navigației într-o zonă devenită extrem de tensionată după escaladarea conflictului cu Iranul. Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Trump a anunțat că Washingtonul ia măsuri pentru protejarea transportului maritim și pentru menținerea […] Articolul Trump promite escortă navală pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Mai mult de zece nave ar fi fost lovite în ultimele zile apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
10:30
Modificările la Legea cetățeniei, pe masa miniștrilor. Urmează să fie avizat moratoriul pentru tinerii care nu și-au perfectat acte de identitate până la 18 ani # Ziua
Tinerii trecuți de 18 ani și care nu și-au perfectat vreun act de identitate până la atingerea majoratului nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei R. Moldova. La inițiativa ministrului de Interne, Daniela Misail-Nichitin, Guvernul urmează să aprobe azi trei avize asupra proiectului de lege, care să prevadă instituirea unui moratoriu în acest […] Articolul Modificările la Legea cetățeniei, pe masa miniștrilor. Urmează să fie avizat moratoriul pentru tinerii care nu și-au perfectat acte de identitate până la 18 ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Republica Moldova intră în stare de alertă în energetică pentru 60 de zile, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziua
Guvernul instituie stare de alertă în energetică, pentru o perioadă de 60 de zile, la solicitarea Centrului Național de Management al Crizelor, Ministerului Energiei și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Subiectul a fost inclus ca punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri. Măsura are caracter preventiv și […] Articolul Republica Moldova intră în stare de alertă în energetică pentru 60 de zile, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a discutat cu omologul său din EAU despre atacurile Iranului și situația cetățenilor moldoveni din regiune # Ziua
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. În cadrul discuției, cei doi oficiali au analizat situația regională după atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite […] Articolul Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a discutat cu omologul său din EAU despre atacurile Iranului și situația cetățenilor moldoveni din regiune apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Trump și Merz pun presiune pe Spania: Amenințări comerciale din SUA și critici privind cheltuielile NATO # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că ar putea întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru operațiunile americane împotriva Iranului. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Friedrich Merz. „Aș putea chiar mâine, sau mai bine chiar astăzi, […] Articolul Trump și Merz pun presiune pe Spania: Amenințări comerciale din SUA și critici privind cheltuielile NATO apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
ATITUDINI | Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii. Eleonora Șaran, victimă a justiției selective # Ziua
Am așteptat să se facă dreptate în cazul reținerii doamnei primar Eleonora Șaran, dar se pare ca se împlinesc cele mai sumbre previziuni în acest caz – abuzurile puterii, strâmbăciunile justiției și orbirea puterii s-au întâlnit în punctul de a priva de libertate pe doamna primar Eleonora Șaran, pe care o respect, o apreciez și […] Articolul ATITUDINI | Igor Munteanu: Un primar incomod sub teascul represiunii. Eleonora Șaran, victimă a justiției selective apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Evenimentul Zilei: Cum a încercat spionul Alexandru Bălan să saboteze relația dintre Nicușor Dan și Maia Sandu # Ziua
Rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în cazul de trădare și spionaj al lui Alexandru Bălan, fost șef al Direcției Generale Contraspionaj din cadrul SIS (Republica Moldova), dezvăluie nu doar o simplă culegere și transmitere de secrete de stat, ci o veritabilă operațiune ofensivă de război hibrid, scrie portalul românesc Evenimentul Zilei. Ținta principală a acestor […] Articolul Evenimentul Zilei: Cum a încercat spionul Alexandru Bălan să saboteze relația dintre Nicușor Dan și Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector. Este vorba de Otilia Dandara, care a câștigat alegerile din cadrul USM cu 53 la sută din voturi. Candidata, care până acum a deținut postul de prorector, va avea un mandat până în 2031. Rezultatele scrutinului intern, organizat în 3 martie, au fost anunțate de Consiliul […] Articolul USM și-a ales noul rector. Funcția a fost câștigată la limită de Otilia Dandara apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:30
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Șoc pe piața carburanților! Ce urmează? Și despre războiul comercial cu Ucraina! # Ziua
Prețul benzinei și al motorinei explodează în R. Moldova. Ultima dată, pragul de 21 de lei pentru motorină a fost depășit în noiembrie 2025, iar benzina nu a costat atât de mult de cel puțin un an. După carburanți urmează gazul, care s-a scumpit brusc la bursă, pe fundalul crizei din Golful Persic. Este doar […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Șoc pe piața carburanților! Ce urmează? Și despre războiul comercial cu Ucraina! apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:20
Criza din jurul Iranului ar putea reaprinde dezbaterea în UE privind renunțarea la gazul rusesc # Ziua
Impactul militar al atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, precum și riposta Teheranului cu drone și rachete, ar putea redeschide în Uniunea Europeană discuția privind interzicerea importurilor de gaze naturale din Rusia, a declarat marți ministrul norvegian al Energiei, Terje Aasland, citat de Reuters. Prețurile gazelor europene au crescut cu aproximativ 75% în […] Articolul Criza din jurul Iranului ar putea reaprinde dezbaterea în UE privind renunțarea la gazul rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
România analizează de mai mult timp propunerea lui Macron de a intra sub „umbrela nucleară” a Franței # Ziua
„România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”, au declarat surse oficiale de la Palatul Cotroceni pentru Antena 3 CNN. Precizările vin după ce Emmanuel Macron a anunțat o schimbare radicală a doctrinei nucleare franceze și a prezentat o listă de state UE care ar urma să […] Articolul România analizează de mai mult timp propunerea lui Macron de a intra sub „umbrela nucleară” a Franței apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Turcia spune că discută cu toate părțile pentru a opri războiul cu Iranul și a relua diplomația # Ziua
Turcia poartă discuții cu toate părțile implicate pentru a găsi o cale de încheiere a războiului cu Iranul și de reluare a negocierilor, a declarat marți ministrul turc de externe Hakan Fidan, citat de Reuters. Oficialul a precizat că Ankara este în contact inclusiv cu Omanul, care depune eforturi similare de mediere, subliniind că stabilitatea […] Articolul Turcia spune că discută cu toate părțile pentru a opri războiul cu Iranul și a relua diplomația apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Zelenski avertizează asupra riscului unui deficit de arme pentru Ucraina din cauza războiului cu Iranul # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că un conflict de durată în Iran ar putea duce la reducerea livrărilor de armament american către Kiev. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Corriere della Sera. „Am putea avea dificultăți în obținerea de rachete și sisteme pentru apărarea spațiului nostru aerian. Americanii și aliații lor din Orientul […] Articolul Zelenski avertizează asupra riscului unui deficit de arme pentru Ucraina din cauza războiului cu Iranul apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
PSRM, supus unor mișcări interioare de dezbinare și de „decapitare” a formațiunii, susține Igor Dodon: Nu au nicio șansă # Ziua
Igor Dodon acuză existența unor grupuri ostile politicianului în cadrul formațiunii, care și-ar dori „decapitarea” partidului. Liderul PSRM dă de înțeles că printre cei care seamănă mișcări de dezbinare se numără „proeuropenii” din formațiune sau alți colegi care vor să preia controlul PSRM în eventualitatea unei condamnări a lui Igor Dodon. „Nu ne batem, dar […] Articolul PSRM, supus unor mișcări interioare de dezbinare și de „decapitare” a formațiunii, susține Igor Dodon: Nu au nicio șansă apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Rusia nu va impune sancțiuni SUA pentru atacurile asupra Iranului și cere încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu # Ziua
Rusia nu intenționează să introducă sancțiuni împotriva Statelor Unite în legătură cu conflictul din Iran, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful diplomației ruse a afirmat că este puțin probabil ca alte state să recurgă la sancțiuni unilaterale împotriva Washingtonului. „Nu văd la alte părți interesul de […] Articolul Rusia nu va impune sancțiuni SUA pentru atacurile asupra Iranului și cere încetarea ostilităților în Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
