EDITORIAL | Ghinion! Starea de ALERTĂ în energetică aduce după sine… stare de URGENȚĂ în economie

Tinerii trecuți de 18 ani și care nu și-au perfectat vreun act de identitate până la atingerea majoratului nu vor fi supuși procedurii de recunoaștere a cetățeniei R. Moldova. La inițiativa ministrului de Interne, Daniela Misail-Nichitin, Guvernul urmează să aprobe azi trei avize asupra proiectului de lege, care să prevadă instituirea unui moratoriu în acest […]